Program Guide 04-28-2016

CLASSICAL MUSIC WITH ROB GRIER

00:02:00 00:35:31 Peter Tchaikovsky Violin Concerto in D major Op 35 Czech Philharmonic Orchestra Jakub Hrusa Nicola Benedetti, violin DeutGram 4764092

00:39:00 00:11:27 Christoph Willibald Gluck Iphigénie en Aulide: Overture Otto Klemperer Philharmonia Orchestra EMI 64143

00:52:00 00:21:53 Michael Torke Iphigenia Richard Owen Camerata New York Ecstatic 92261

01:16:00 00:49:36 Franz Schubert Symphony No. 9 in C major Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Telarc 80110

02:07:00 00:47:13 Wilhelm Stenhammar Piano Concerto No. 1 in B flat minor Royal Stockholm Philharmonic Gennady Rozhdestvensky Mats Widlund, piano Chandos 9074

02:56:00 00:48:50 Wolfgang Amadeus Mozart Divertimento No. 15 in B flat major Jeffrey Tate English Chamber Orchestra EMI 69823

03:47:00 00:33:46 George Gershwin Piano Concerto in F major Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Orion Weiss, piano Naxos 559705

04:23:00 00:34:44 Richard Strauss Sonatina No. 1 for 16 Winds in F major Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 445849

05:00:00 00:18:01 Franz Joseph Haydn Symphony No. 46 in B major Ilan Volkov BBC Scottish Symphony BBC 225

05:20:00 00:16:47 Michael Haydn Flute Concerto in D major Haydn Ensemble Berlin Emmanuel Pahud, flute EMI 56577

05:39:00 00:06:32 Pietro Antonio Locatelli Introduttione Teatrale in D major Op 4 Elizabeth Wallfisch Raglan Baroque Players Hyperion 67041

05:51:00 00:06:54 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Pas de trois Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Decca 10104

BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC WITH JACQUELINE GERBER

06:07:00 00:02:55 Sergei Prokofiev War and Peace: Fanfare & Polonaise Op 96 Neeme Järvi Philharmonia Orchestra Chandos 10538

06:12:00 00:07:38 Francesco Geminiani Concerto Grosso No.11 in E major Andrew Manze Academy of Ancient Music Harm Mundi 907261

06:23:00 00:05:56 Gerald Finzi To a Poet a Thousand Years Hence Op 13 City of London Sinfonia Richard Hickox John Mark Ainsley, tenor Chandos 9888

06:30:00 00:06:00 Claude Debussy L'isle joyeuse Alexander Schimpf, piano Oehms 1820

06:40:00 00:06:27 Ottorino Respighi Theme & Variations from String Quartet in D major Quartetto di Cremona Klanglogo 1400

06:51:00 00:03:56 Anonymous Spiritual "My soul's been anchored in Anton Armstrong St. Olaf Choir St.Olaf 2396

06:55:00 00:03:54 Frank W. Meacham The American Patrol Loras John Schissel Blossom Festival Band MAA 40601

07:05:00 00:05:05 Carl Orff Carmina burana: Fortune Empress of the Cleveland Orchestra Michael Tilson Thomas Cleveland Orchestra Chorus CBS 33172

07:10:00 00:09:11 Wolfgang Amadeus Mozart Minuet from Concertone English Chamber Orchestra Shlomo Mintz Shlomo Mintz, violin; Hagai Shaham, violin Avie 2058

07:20:00 00:03:58 Raymond Scott Boy Scout in Switzerland Quartet San Francisco ViolinJazz 105

07:25:00 00:02:06 Hugh Martin Meet Me in St. Louis: The Boy Next Door Richard Glazier, piano Centaur 3347

07:30:00 00:04:50 Michael Torke Finale from Concerto for Orchestra Vasily Petrenko Royal Liverpool Philharmonic Ecstatic 92261

07:40:00 00:04:01 Samuel Scheidt Canzona bergamasca Paramount Brass Centaur 2355

07:45:00 00:04:09 Franz Liszt Paganini Etude No. 3 in G sharp minor Valentina Lisitsa, piano Decca 17091

07:50:00 00:02:24 Georges Bizet Carmen Suite No. 1: Aragonaise Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80703

07:55:00 00:03:22 Gabriel Fauré Impromptu No. 2 in F minor Op 31 Kathryn Stott, piano Hyperion 66911

BBC NEWS

08:07:00 00:06:14 Richard Rodgers Carousel: Waltz Jenny Lin, piano Steinway 30011

08:15:00 00:07:17 Felix Mendelssohn Ruy Blas Overture Op 95 Sir John Eliot Gardiner London Symphony Orchestra LSO Live 775

08:25:00 00:09:06 Vasily Kalinnikov Finale from Symphony No. 1 Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Naxos 553417

08:40:00 00:06:44 Ludwig August Lebrun Rondo from Oboe Concerto No. 2 Potsdam Chamber Academy Albrecht Mayer Albrecht Mayer, oboe DeutGram 4792942

08:49:00 00:04:27 Claude Debussy Arabesque No. 1 in E major Simon Trpceski, piano EMI 272

08:55:00 00:05:38 John Williams Jurassic Park: Main Themes Carl Davis Royal Liverpool Philharmonic Naxos 572111

09:05:00 00:17:36 Ralph Vaughan Williams Three Portraits from 'The England of André Previn London Symphony Orchestra RCA 60586

09:29:00 00:05:00 John Lennon/Paul McCartney Lucy in the Sky with Diamonds Les Boréades de Montréal Atma 2218

09:35:00 00:04:48 Friedrich von Flotow Martha: 'Tis the Last Rose of Summer English Chamber Orchestra Jeffrey Tate Renée Fleming, soprano; Osian Ellis, harp Decca 458858

09:51:00 00:04:12 Igor Stravinsky Pulcinella: Gavotte with 2 Variations Pierre Boulez Chicago Symphony Orchestra CSO Res 901918

09:57:00 00:01:40 Leroy Anderson Jazz Legato Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559356

CLASSICAL MUSIC WITH MARK SATOLA

10:01:00 00:02:03 Igor Stravinsky Pulcinella: Overture Pierre Boulez Chicago Symphony Orchestra CSO Res 901918

10:04:00 00:04:25 Giovanni Battista Pergolesi Siciliano from Violin Concerto in B flat I Solisti Veneti Claudio Scimone Bettina Mussumeli, violin Erato 88172

10:10:00 00:12:18 Michael Daugherty Radio City: Ode to the Old World Carl St. Clair Pacific Symphony Naxos 559749

10:25:00 00:04:02 Gabriel Fauré [and André Messager]: Souvenirs de Kathryn Stott, piano; Martin Roscoe, piano Hyperion 66911

10:32:00 00:03:46 Muzio Clementi Minuetto Pastorale Francesco d'Avalos Philharmonia Orchestra ASV 802

10:39:00 00:05:23 Ludwig van Beethoven Minuet from Symphony No. 8 Op 93 Sir John Eliot Gardiner Révolutionaire et Romantique Soli Deo 721

10:46:00 00:04:31 Robert Schumann Vienna Carnival: Finale Op 26 Daniel Gortler, piano Roméo 7281

10:52:00 00:28:14 Howard Hanson Symphony No. 2 Op 30 Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 559701

11:22:00 00:08:38 Christoph Willibald Gluck Alessandro: Chaconne Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 445824

11:33:00 00:07:58 George Frideric Handel Oboe Concerto No. 1 in B flat major English Concert Trevor Pinnock David Reichenberg, oboe Archiv 415291

11:44:00 00:09:30 Antonín Dvorák Overture 'My Home' Op 62 István Kertész London Symphony Orchestra Decca 4785437

11:55:00 00:03:28 Ernesto Lecuona Malagueña Jorge Luis Prats, piano Decca 4782732

BBC NEWS

12:06:00 00:08:01 Engelbert Humperdinck Hansel and Gretel: Overture Jeffrey Tate Bavarian Radio Symphony EMI 54022

12:17:00 00:07:54 Peter Tchaikovsky The Sleeping Beauty: Introduction & Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 457634

12:26:00 00:04:43 Claude Debussy Suite bergamasque: Clair de lune Jun Märkl National Orchestra of Lyon Naxos 572583

12:33:00 00:04:50 Michael Torke Finale from Concerto for Orchestra Vasily Petrenko Royal Liverpool Philharmonic Ecstatic 92261

12:41:00 00:08:33 Rodion Shchedrin Concerto No. 1 for Orchestra "Naughty Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Naxos 553038

12:52:00 00:06:01 E. T. A. Hoffmann The Drink of Immortality: Overture Johannes Goritzki German Chamber Academy Neuss CPO 999606

BIG WORK AT ONE WITH MARK SATOLA

13:02:00 01:10:07 Jean Sibelius Kullervo Op 7 Los Angeles Philharmonic Esa-Pekka Salonen Marianne Rorholm, mezzo; Jorma Hynninen, baritone; Men of; Helsinki University Chorus Sony 52563

14:13:00 00:01:39 Henry Purcell The Gordian Knot Untied: Rondeau Minuet Kevin Mallon Aradia Ensemble Naxos 570149

14:15:00 00:01:41 Jean-Marie Leclair Tambourin Chamber Orchestra of Europe Daniel Hope, violin; Lorenza Borrani, violin; Members of DeutGram 4795448

14:19:00 00:12:46 Leopold Mozart Symphony in D major Georg Mais Lithuanian Chamber Orchestra ArteNova 897710

14:44:00 00:11:28 Gustav Holst Second Suite for Military Band Op 28 Frederick Fennell Cleveland Symphonic Winds Telarc 80038

14:57:00 00:02:35 Peter Tchaikovsky Un poco di Chopin in C sharp minor Op 72 Daniil Trifonov, piano Mariinsky 530

15:03:00 00:13:08 Lars-Erik Larsson Pastoral Suite Op 19 Dorrit Matson New York Scandia Symphony Centaur 2607

15:18:00 00:11:15 Frederick Delius A Song of Summer Sir John Barbirolli Hallé Orchestra EMI 65119

15:32:00 00:04:05 Michael Torke Iphigenia: The Transformation of Richard Owen Camerata New York Ecstatic 92261

15:40:00 00:05:12 Michael Torke Oracle Mark Russell Smith Quad City Symphony Ecstatic 92261

15:48:00 00:09:53 Andrei Schulz-Evler Arabesques on the 'Blue Danube' Waltz Op 314 Benjamin Grosvenor, piano Decca 4785334

15:58:00 00:04:09 Edvard Grieg Holberg Suite: Rigaudon Op 40 Conrad van Alphen Rotterdam Chamber Orchestra Telarc 80623

CLASSICAL MUSIC WITH BILL O'CONNELL

16:06:00 00:03:16 Edvard Grieg Peer Gynt: Wedding March Esa-Pekka Salonen Oslo Philharmonic Orchestra CBS 44528

16:13:00 00:11:29 Michael Torke Bliss Paul W. Popiel Univ. of Kansas Wind Ensemble Ecstatic 92261

16:28:00 00:05:07 Max Steiner Beyond the Forest: Suite Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 81272

16:37:00 00:02:48 Franz Waxman Mr. Skeffington: Forsaken Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 81272

16:41:00 00:07:51 Richard Wagner Christopher Columbus: Overture Jeffrey Tate Bavarian Radio Symphony EMI 49196

16:52:00 00:03:11 Jorge Ben Mas que nada Berlin Philharmonic Cellists EMI 56981

16:56:00 00:03:26 Franz Joseph Haydn Mass No. 11: Gloria 'Lord Nelson' Boston Baroque Martin Pearlman Mary Wilson, soprano; Abigail Fisher, mezzo-soprano; Keith Jameson, tenor; Kevin Deas, bass Linn 426

17:05:00 00:04:14 Peter Tchaikovsky Suite No. 3: Scherzo Op 55 Vladimir Jurowski Russian National Orchestra PentaTone 61

17:26:00 00:08:55 Ludwig van Beethoven Minuet & Finale from Symphony No. 1 Op 21 Bruno Weil Tafelmusik Baroque Orchestra Tafelmusik 1032

17:40:00 00:03:50 Leonard Bernstein Candide: I am easily assimilated Sinfonica Nazionale della RAI Karel Mark Chichon Elina Garanca, mezzo; Chorus of the Teatro Regio DeutGram 14777

17:46:00 00:04:03 Leonard Bernstein On the Town: Lonely Town Philharmonia Orchestra David Zinman Joshua Bell, violin Sony 89358

17:52:00 00:03:36 Oscar Lorenzo Fernandez Batuque Keri-Lynn Wilson Simón Bolívar Symphony Dorian 90254

17:56:00 00:02:43 Johann Sebastian Bach Cantata No. 68: Aria 'My heart ever Piers Lane, piano Hyperion 67344

BBC NEWS; DINNER CLASSICS WITH BILL O'CONNELL

18:09:00 00:13:08 Jean Sibelius Pohjola's Daughter Op 49 Horst Stein Orch de la Suisse Romande Decca 4785437

18:25:00 00:10:11 Jean Sibelius The Swan of Tuonela Op 22 Mikko Franck Swedish Radio Symphony Ondine 953

18:37:00 00:04:55 Jean Sibelius King Christian II: Elegie Op 27 Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony Orch RCA 60434

18:45:00 00:09:34 Jean Sibelius Kullervo: Kullervo Goes to Battle Esa-Pekka Salonen Los Angeles Philharmonic Sony 52563

18:56:00 00:02:46 Jean Sibelius Pelléas et Mélisande: Entr'acte Osmo Vänskä Lahti Symphony Orchestra Bis 918

KEYBANK SYMPHONY AT SEVEN WITH JOHN SIMNA

19:02:00 00:14:44 Antonín Dvorák Overture 'In Nature's Realm' Op 91 Jun Märkl Indianapolis Symphony Telarc 32927

19:19:00 00:23:33 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 11 in F major English Chamber Orchestra Jeffrey Tate Mitsuko Uchida, piano Philips 422458

19:44:00 00:12:21 Aram Khachaturian Gayaneh: Suite Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 8542

ESSENTIAL CLASSICS WITH JOHN SIMNA

20:02:00 00:23:33 Claude Debussy La mer Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 4795448

20:28:00 00:27:54 George Frideric Handel Water Music Suites Nos. 1-3 Jeannette Sorrell Apollo's Fire ApolloFire 2002

20:56:00 00:03:12 Léo Delibes Les filles de Cadiz London Philharmonic Sir Andrew Davis Nicole Cabell, soprano Decca 6590

PITTSUBRGH SYMPHONY WITH JIM CUNNINGHAM - Gustavo Gimeno, conductor; Pablo Villegas, guitar

21:07:00 00:32:00 Jonny Greenwood There Will Be Blood: Suite

21:43:00 00:20:32 Joaquín Rodrigo Fantasía para un gentilhombre

22:09:00 00:22:16 Igor Stravinsky Jeu de cartes

22:36:00 00:16:36 Maurice Ravel Daphnis et Chloé: Suite No. 2

SHH! QUIET HOUR WITH JOHN SIMNA

23:02:00 00:06:16 Camille Saint-Saëns Samson et Dalila: Mon coeur s'ouvre à ta London Symphony Orchestra Klauspeter Seibel Sir James Galway, flute DeutGram 3024

23:08:00 00:09:38 Jean Sibelius Adagio from String Quartet Op 56 Daedalus Quartet Bridge 9202

23:20:00 00:03:23 Peter Tchaikovsky The Sleeping Beauty: Panorama Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 457634

23:23:00 00:05:19 Richard Strauss Four Last Songs: Beim Schlafengehn Berlin Radio Symphony George Szell Elisabeth Schwarzkopf, soprano EMI 56241

23:28:00 00:03:16 Charles Gounod Roméo et Juliette: Le sommeil de Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 99

23:34:00 00:08:53 Ludwig van Beethoven Romance No. 2 in F major Op 50 Blue Water Chamber Orchestra Carlton Woods Kenneth Johnston, violin Blue Water 2010

23:42:00 00:11:39 Antonín Dvorák Andante from Symphony No. 4 Op 13 Libor Pesek Czech Philharmonic Orchestra VirginClas 91144

23:56:00 00:02:33 Robert Schumann Scenes from Childhood: Träumerei Op 15 Martha Argerich, piano DeutGram 4795096

23:56:00 00:02:27 Johan Halvorsen La Mélancolie Neeme Järvi Bergen Philharmonic Chandos 10584