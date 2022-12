Program Guide 04-25-2016

00:00 CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:02:00 00:27:14 Franz Joseph Haydn Symphony No. 97 in C major

Sigiswald Kuijken La Petite Bande DHM 77294

00:31:00 00:27:14 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 4 in E flat major Op 7

Peter Takács, piano Cambria 1175

01:00:00 00:43:47 Peter Tchaikovsky Symphony No. 1 in G minor Op 13

Claudio Abbado Chicago Symphony Orchestra Sony 48056

01:46:00 00:20:04 John Rutter Suite Antique

West Side Chamber Orchestra Kevin Mallon John McMurtery, flute; Christopher D. Lewis, hc Naxos 573146

02:08:00 00:26:36 Robert Schumann Piano Quartet in E flat major Op 47

Wu Han, piano; Daniel Hope, violin; Paul Neubauer, viola; David Finckel, cello DeutGram 22906

02:36:00 00:40:09 Alexander Zemlinsky Die Seejungfrau

Riccardo Chailly Deutsches Symphonie Berlin Decca 417450

03:16:00 00:49:02 Luigi Cherubini Requiem No. 1 in C minor

Philharmonia Orchestra Riccardo Muti Ambrosian Opera Chorus EMI 68613

04:07:00 00:20:02 Saverio Mercadante Flute Concerto in E minor

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Irena Grafenauer, flute Philips 426318

04:29:00 00:48:08 Alexander Glazunov Symphony No. 3 in D major Op 33

José Serebrier Royal Scottish Nat'l Orch Warner 68904

05:19:00 00:15:35 Franz Joseph Haydn Concerto No. 3 for 2 Winds in G major

Cologne Chamber Orchestra Helmut Müller-Brühl Benoît Fromanger, flute; Ingo Nelken, flute Naxos 506019

05:37:00 00:07:13 Domenico Scarlatti Sonata in D minor

Yevgeny Sudbin, piano Bis 2138

05:48:00 00:04:01 Johannes Brahms Intermezzo in E minor Op 116

Stanislav Khristenko, piano Steinway 30032

05:54:00 00:04:01 Friedrich Kuhlau The Robber's Castle: Overture

Michael Schonwandt Danish National Radio Sym Chandos 9648

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:03:58 Peter Tchaikovsky Souvenir of a Beloved Place: Scherzo Op 42

Russian National Orchestra Mikhail Pletnev Gil Shaham, violin DeutGram 457064

06:15:00 00:08:45 Gioacchino Rossini Il turco in Italia: Overture

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 415363

06:25:00 00:02:56 Paul Schoenfield Four Souvenirs: Samba

Caroline Goulding, violin; Christopher O'Riley, piano Telarc 80744

06:27:00 00:03:37 Alessandro Marcello Andante from Oboe Concerto in D minor

American Classical Orchestra Thomas Crawford Marc Schachman, oboe Centaur 3108

06:32:00 00:03:09 Béla Bartók Three Hungarian Folk Songs

Lara Downes, piano Steinway 30016

06:40:00 00:08:09 Girolamo Frescobaldi Aria detto Balletto

Eliot Fisk, guitar MusicMast 67130

06:50:00 00:03:11 Cécile Chaminade Autrefois Op 87

Joanne Polk, piano Steinway 30037

06:53:00 00:02:13 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 1: Bourrée

Martin Pearlman Boston Baroque Telarc 80619

06:55:00 00:03:16 Kenneth J. Alford March "On the Quarterdeck"

Frederick Fennell Dallas Wind Symphony Reference 85

07:04:00 00:03:43 Mikhail Ippolitov-Ivanov Procession of the Sardar

David Zinman Baltimore Symphony Orchestra Telarc 80378

07:10:00 00:09:07 John Ireland Epic March

Richard Hickox London Symphony Orchestra Chandos 8879

07:20:00 00:03:55 Franz Anton Hoffmeister Rondo Allegro from Viola Concerto in B flat major

Baltimore Chamber Orchestra Markand Thakar Victoria Chiang, viola Naxos 572162

07:25:00 00:03:28 Claudio Monteverdi Adoramus te Christe

Gregory Heislman St. John the Evangelist Choir St. John 2008

07:30:00 00:02:27 Domenico Scarlatti Sonata in D minor

Yevgeny Sudbin, piano Bis 2138

07:32:00 00:02:12 Domenico Scarlatti Sonata in G major

Yevgeny Sudbin, piano Bis 2138

07:40:00 00:08:06 Johann Strauss Jr Waltz "Fairy Tales from the Orient" Op 444

Daniel Barenboim Vienna Philharmonic Decca 12569

07:50:00 00:03:35 Leonard Bernstein Spring Will Come Again

Kyle Bielfield, tenor; Lachlen Glen, piano; Michael Samis, cello Delos 3445

07:55:00 00:03:34 Traditional Glory in the Meeting House

Jeannette Sorrell Apollo's Fire Avie 2329

08:07:00 00:06:59 Ludwig van Beethoven Adagio from Piano Concerto No. 5 Op 73

Mahler Chamber Orchestra Leif Ove Andsnes Leif Ove Andsnes, piano Sony 305886

08:15:00 00:07:03 Sir Edward Elgar Caractacus: Triumphal March Op 35

James Judd New Zealand Symphony Naxos 557273

08:25:00 00:02:53 Leroy Anderson Blue Tango

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559313

08:28:00 00:03:54 Dmitri Shostakovich Jazz Suite No. 1: Foxtrot

Burning River Brass BurnRiver 2013

08:34:00 00:00:52 George Gershwin Gershwin Song-book: Nobody but You

Peter Donohoe, piano EMI 54280

08:40:00 00:06:49 Antonio Vivaldi Flute Concerto in F major Op 10

Orpheus Chamber Orchestra Patrick Gallois, flute DeutGram 437839

08:50:00 00:03:46 Léo Delibes Naïla: Intermezzo

Richard Bonynge London Symphony Orchestra Decca 433863

08:55:00 00:04:51 Richard M & Robert B Sherman Mary Poppins: Medley

Carl Topilow Cleveland Pops Orchestra Azica 72216

09:05:00 00:15:29 Johann Sebastian Bach Violin Concerto No. 1 in A minor

Vienna Symphony David Oistrakh David Oistrakh, violin DeutGram 4793449

09:27:00 00:06:20 Clint Eastwood Unforgiven: Claudia's Theme

City of Prague Philharmonic Silva 1398

09:35:00 00:03:39 Irving Berlin Change Partners

Kyle Bielfield, tenor; Lachlen Glen, piano Delos 3445

09:50:00 00:03:22 Igor Stravinsky Circus Polka

Michael Tilson Thomas London Symphony Orchestra RCA 68865

09:57:00 00:02:04 Peter Tchaikovsky Humoresque in G major Op 10

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 557645

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:00 00:01:43 John Philip Sousa March 'The Circumnavigators Club'

Keith Brion Central Band of the RAF Naxos 559730

10:03:00 00:03:48 Hans Christian Lumbye Galop "Copenhagen Steam Railway"

Giordano Bellincampi Tivoli Symphony Orchestra MarcoPolo 223743

10:09:00 00:11:56 Heinrich Stölzel Concerto Grosso for 4 Trumpets in D major

Paris Orchestral Ensemble Jean-Pierre Wallez Maurice André, trumpet; Bernard Soustrot, trumpet; Guy Touvron, trumpet; Thierry Caens, trumpet EMI 64100

10:23:00 00:06:05 Mario Castelnuovo-Tedesco Rondo Mexicano Op 201

London Philharmonic Leonard Slatkin Kazuhito Yamashita, guitar; Naoko Yamashita, guitar RCA 60355

10:32:00 00:03:30 Franz Schubert Schwanengesang: Serenade

Chamber Orchestra of Europe Claudio Abbado Thomas Quasthoff, baritone DeutGram 4770832

10:40:00 00:06:11 Wilhelm Stenhammar Overture from Serenade in F major Op 31

Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 445857

10:47:00 00:02:08 Johann Strauss Jr Polka 'At the Hunt' Op 373

Howard Griffiths Brandenburg State Orchestra Klanglogo 1506

10:51:00 00:30:50 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Suite Op 20

Bolshoi Symphony Orchestra Alexander Lazarev Sergei Girshenko, violin Erato 45963

11:23:00 00:07:13 Domenico Scarlatti Sonata in D minor

Yevgeny Sudbin, piano Bis 2138

11:32:00 00:09:10 Wayne Barlow Night Song

Howard Hanson Eastman-Rochester Orchestra Mercury 434347

11:45:00 00:09:30 Friedrich Witt Minuet & Finale from 'Jena' Symphony

Patrick Gallois Sinfonia Finlandia Naxos 572089

11:56:00 00:02:12 Edward V. Cupero March "Honey Boys on Parade"

Loras John Schissel Virginia Grand Military Band WalkFrog 430

12:06:00 00:07:38 Maurice Ravel Miroirs: Alborada del gracioso

Ludovic Morlot Seattle Symphony SeattleSM 1002

12:15:00 00:08:46 Jaromir Weinberger Schwanda the Bagpiper: Polka & Fugue

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80595

12:28:00 00:04:08 Alexander Glazunov Raymonda: Valse fantastique

José Serebrier Royal Scottish Nat'l Orch Warner 61939

12:36:00 00:03:38 Domenico Scarlatti Sonata in D minor

Yevgeny Sudbin, piano Bis 2138

12:42:00 00:04:05 Peter Tchaikovsky Suite No. 2: Danse baroque Op 53

Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9454

12:47:00 00:08:13 Franz von Suppé The Queen of Spades: Overture

Zubin Mehta Vienna Philharmonic CBS 44932

12:56:00 00:03:16 Sholom Secunda Bei mir bist du schön

Quartet San Francisco ViolinJazz 105

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:37:32 John Knowles Paine Symphony No. 1 in C minor Op 23

Zubin Mehta New York Philharmonic New World 374

13:40:00 00:19:18 Peter Tchaikovsky Suite No. 3: Theme and Variations Op 55

Vladimir Jurowski Russian National Orchestra PentaTone 61

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:01:00 00:01:30 Claudio Monteverdi L'Orfeo: Toccata

Myung-Whun Chung St Cecilia Academy Orchestra DeutGram 471566

14:04:00 00:04:13 York Bowen Toccata Op 155

Gregory Brown, piano RCA 66007

14:10:00 00:14:56 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 3 Op 43

Per Tengstrand, piano Azica 71207

14:29:00 00:09:10 Alberto Ginastera Suite of Native Dances Op 15

Gisèle Ben-Dor Jerusalem Symphony Orchestra Naxos 570999

14:40:00 00:10:04 George Frideric Handel Concerto in F major

Trevor Pinnock English Concert Archiv 453451

14:52:00 00:07:03 Jacques Offenbach Monsieur et Madame Denis: Overture

Antonio de Almeida Philharmonia Orchestra Philips 422057

15:03:00 00:16:56 Luigi Boccherini Cello Concerto No. 6 in D major

Orpheus Chamber Orchestra Mischa Maisky, cello DeutGram 447022

15:21:00 00:08:08 Robert Schumann Overture to Scenes from Goethe's Faust

Benjamin Britten English Chamber Orchestra Decca 4785437

15:32:00 00:03:54 Nicola Conforto La festa cinese: Overture

Pablo Heras-Casado Concerto Cologne Archiv 4792050

15:39:00 00:06:07 Domenico Scarlatti Sonata in F sharp major

Yevgeny Sudbin, piano Bis 2138

15:47:00 00:07:32 Franz Schubert Theme & Variations from 'Trout' Quintet

Cleveland Quartet John O'Conor, piano; James Vandemark, bass; Members of Telarc 80225

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:58:00 00:05:21 Sir Arthur Sullivan Patience: Overture

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 434916

16:07:00 00:02:29 Domenico Scarlatti Sonata in C major

Yevgeny Sudbin, piano Bis 2138

16:13:00 00:10:24 Francesco Geminiani Concerto Grosso No. 9 in A major

Andrew Manze Academy of Ancient Music Harm Mundi 907261

16:27:00 00:04:35 Hans Zimmer Inception: Time

London Music Works Silva 1398

16:33:00 00:04:40 Jules Massenet Suite No. 7: At the Tavern

Jean-Yves Ossonce New Zealand Symphony Naxos 553125

16:41:00 00:02:41 Giacomo Puccini Turandot: Hymn to the Moon

Orch of the Royal Opera House Lamberto Gardelli Royal Opera Chorus EMI 64356

16:43:00 00:02:52 Giacomo Puccini Turandot: Signore, ascolta!

London Philharmonic Sir Charles Mackerras Renée Fleming, soprano Decca 467049

16:46:00 00:02:56 Giacomo Puccini Turandot: Nessun dorma

London Philharmonic Zubin Mehta Luciano Pavarotti, tenor; John Alldis Choir Decca 417011

16:52:00 00:03:06 Wolfgang Amadeus Mozart Così fan tutte: Soave sia il vento

Greg Anderson, piano; Elizabeth Joy Roe, piano Steinway 30022

16:56:00 00:03:28 Ludwig van Beethoven Entrata from Serenade Op 25

Michel Debost, flute; Takako Masame, violin; Lynne Ramsey, viola Skarbo 4094

17:05:00 00:04:06 Ola Gjeilo The Ground

Frank Bianchi BW Men's Chorus; William Shaffer, piano Soundwaves 2014153

17:25:00 00:09:39 Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 5 in E minor

Iván Fischer Budapest Festival Orchestra DeutGram 4779525

17:40:00 00:05:11 Domenico Scarlatti Sonata in F minor

Yevgeny Sudbin, piano Bis 2138

17:47:00 00:03:17 Francis Poulenc Finale from Flute Sonata

The Hague Philharmonic Neeme Järvi Sharon Bezaly, flute Bis 1679

17:52:00 00:02:27 Ron Goodwin Frenzy: Prelude

Paul Bateman City of Prague Philharmonic Silva 1094

17:57:00 00:02:09 George Gershwin Porgy and Bess: There's A Boat Dat's Leavin' Soon For New York

San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas Brian Stokes Mitchell, bar. RCA 68931

18:00 DINNER CLASSICS

18:09:00 00:22:50 Franz Joseph Haydn Symphony No. 87 in A major

Yehudi Menuhin Menuhin Festival Orchestra EMI 69383

18:34:00 00:03:36 Domenico Scarlatti Sonata in C minor

Yevgeny Sudbin, piano Bis 2138

18:40:00 00:02:44 Domenico Scarlatti Sonata in D minor

Yevgeny Sudbin, piano Bis 2138

18:45:00 00:09:32 Johann Strauss Jr Waltz 'Artist's Life' Op 316

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 10406

18:57:00 00:02:12 Domenico Scarlatti Sonata in G major

Yevgeny Sudbin, piano Bis 2138

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:09:55 Hector Berlioz Benvenuto Cellini: Overture

Sir Colin Davis Dresden State Orchestra RCA 68790

19:14:00 00:18:21 Franz Liszt Piano Concerto No. 1 in E flat major

Dallas Symphony Orchestra Andrew Litton André Watts, piano Telarc 80429

19:34:00 00:23:20 Richard Wagner Tannhäuser: Overture & Venusberg Music

Riccardo Chailly Royal Concertgebouw Orchestra Decca 448155

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:38:24 Ludwig van Beethoven Piano Concerto No. 5 in E flat major Op 73

Berlin Philharmonic Ferdinand Leitner Wilhelm Kempff, piano DeutGram 4795448

20:42:00 00:15:23 Ludwig van Beethoven Leonore Overture No. 2 Op 72

Claudio Abbado Vienna Philharmonic DeutGram 429762

21:00 THE NEW YORK PHILHARMONIC THIS WEEK with Alec Baldwin

Alan Gilbert, conductor

Emanuel Ax, piano

21:04:00 00:14:20 Johannes Brahms Tragic Overture Op 81

21:21:00 00:47:59 Johannes Brahms Piano Concerto No. 2 in B flat major Op 83

22:12:00 00:38:40 Ludwig van Beethoven Symphony No. 7 in A major Op 92

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:05:42 Ottorino Respighi Ancient Airs Suite No. 2: Aria

Jesús López-Cobos Lausanne Chamber Orchestra Telarc 80309

23:07:00 00:07:04 Domenico Scarlatti Sonata in C minor

Yevgeny Sudbin, piano Bis 2138

23:14:00 00:04:10 John Rutter Suite Antique: Prelude

West Side Chamber Orchestra Kevin Mallon John McMurtery, flute; Christopher D. Lewis, hc Naxos 573146

23:21:00 00:07:57 Ernö Dohnányi Adagio from Piano Quintet No. 1 Op 1

Takács Quartet András Schiff, piano Decca 421423

23:28:00 00:08:16 Antonín Dvorák Andante from String Quintet No. 2 Op 77

Chamber Music Soc Linc Center Delos 3152

23:39:00 00:06:36 Robert Schumann Andante from Piano Quartet Op 47

Wu Han, piano; Daniel Hope, violin; Paul Neubauer, viola; David Finckel, cello DeutGram 22906

23:45:00 00:08:21 Hector Berlioz Harold in Italy: Pilgrims' March Op 16

Helsinki Philharmonic Vladimir Ashkenazy David Aaron Carpenter, viola Ondine 1188

23:55:00 00:02:57 Christoph Willibald Gluck Orfeo ed Euridice: Mélodie

Yuja Wang, piano DeutGram 16606