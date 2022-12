Program Guide 04-24-2016

SAN FRANCISCO SYMPHONY with Rik Malone - Susanna Mälkki , conductor; Jeremy Denk, piano

00:04:00 00:06:06 Charles Tomlinson Griffes The White Peacock Op 7

00:11:00 00:25:14 Béla Bartók Piano Concerto No. 3

00:38:00 00:42:13 Johannes Brahms Symphony No. 2 in D Op 73

01:21:00 00:35:15 Igor Stravinsky Pétrouchka

CLASSICAL WEEKEND

02:02:00 00:16:28 Johann Christian Bach Piano Concerto in E flat major Op 7 Hamburg Camerata Ralf Gothóni Anastasia Injushina, piano Ondine 1224

02:18:00 00:35:56 Carl Nielsen Symphony No. 4 Op 29 Alan Gilbert New York Philharmonic DaCapo 220624

03:00 SPECIAL: The Story of Passover - Theodore Bikel, narrator; Western Wind Vocal Ensemble



04:00 INNOVATIONS with Mark Satola - featuring works by Cleveland area composers, presented in cooperation with the Cleveland Composers’ Guild

Nikola Resanovich: Sonata for Flute and Piano (2001) George Pope, flute; Eric Charnofsky, piano (Crystal 718) 12:17

Loris Chobanian: Armenian Dances Baldwin-Wallace Symphonic Wind Ensemble/Dwight Oltman, cond. (Chobanian CD 2001) 7:26

Jack Gallagher: Sinfonietta (1990/2007) London Symphony Orchestra/JoAnn Falletta, cond. (Naxos 559 652) 26:45

Nancy Daley: In Cynthia’s Garden George Pope, flute; Eric Charnofsky, piano (Crystal 718) 5:04

05:00 MILLENNIUM OF MUSIC with Robert Aubry Davis: The Secular Elizabethans - Dowland, dances, and music in the court of Mary Queen of Scots



MUSICA SACRA

06:04:00 00:06:15 Giovanni Palestrina Nunc dimittis Massimo Palombella Sistine Chapel Choir DeutGram 4795300

06:10:00 00:06:26 Giovanni Palestrina Tu es Petrus Massimo Palombella Sistine Chapel Choir DeutGram 4795300

06:18:00 00:10:10 Gregorio Allegri Miserere Massimo Palombella Sistine Chapel Choir DeutGram 4795300

06:30 MUSIC AND THE SPOKEN WORD with Lloyd Newell & the Mormon Tabernacle Choir



07:00 PIPEDREAMS with Michael Barone: More Winds from Aeolus - A visit with audio producer Christoph Frommen to sample of some of his recent projects in the Aeolus-Music catalog

JAN PIETERSZOON SWEELINCK: Allein Gott in der Höh (299); Fantasia Chromatica in d (258) Léon Berben (1521 Anonymous/Grote Kerk, Oosthuizen, The Netherlands; 1624 Scherer/St. Stephanuskirche, Tangermünde, Germany) Aeolus 11021

JOSEPH GUY ROPARTZ: Invocation a César Franck (1916).

GEORGES KRIEGER: Toccata (1914) Kurt Lueders (1914 Mutin-Cavaillé-Coll/Eglise Saint-Pierre, Douai, France) Aeolus 10351

THÉDORE DUBOIS: Tantum Ergo (1894); Melodie religieuse (1888) Katia Velletaz, soprano; Baptiste Lopez, violin; Clara Izambert, harp; Mathieu Serrano, contrabass; Diego Innocenzi (1965 Cavaillé-Coll/Eglise Saint-Jacques du Haut-Pas, Paris) Aeolus 100834

CHARLES-MARIE WIDOR: Praeludium circulare & Finale, fr Symphony No. 2 in D, Op. 13, no. 2 Martin Bambauer (1865 Cavaillé-Coll/St. Sulpice, Paris, France) Aeolus 10471

08:00 WITH HEART AND VOICE with Peter DuBois: Music of Creation - In celebration of Earth Day this past week, join Peter DuBois as we listen to choral and organ music that celebrates the earth, and all of creation



09:00 MUSICAL PASSIONS with Eric Kisch: Great Women Violinists II

Maurice Ravel: Tzigane – Ginette Niveu, violin; Philharmonic-Symphony Orchestra of New York/Charles Munch (live rec. 2 January 1949) (M&A 837 CD) 10:34

Grigoras Dinicu (arr. Heifetz): Hora Staccato - Ginette Neveu, violin; Jean Neveu, piano (EMI 739 LP) 2:19

Jean Sibelius: Violin Concerto: Finale - Ginette Neveu, violin; Philharmonia Orchestra/Walter Susskind (EMI 739 LP) 7:57

Henryk Wieniawski: Scherzo Tarantelle – Ida Haendel, violin; Adela Kotowkska, piano (Decca 460658 CD) 4:23

Joseph Achron: Hebrew Melody - Ida Haendel, violin; Alice Haendel, piano (Decca 460658 CD) 5:07

Ludwig van Beethoven: Violin Concerto: Rondo - Ida Haendel, violin; Philharmonia Orchestra/Rafael Kubelik (Testament 1083) 9:30

Pablo Sarasate: Zapateado - Ida Haendel, violin; Adela Kotowkska, piano (Decca 460658 CD) 3:21

09:57:00 00:02:32 Frédéric Chopin Prelude No. 4 in E minor Op 28 Wolfgang Sawallisch Philadelphia Orchestra EMI 55592

10:00 PERFORMANCE TODAY WEEKEND with Fred Child

Kenneth Frazelle: Fiddler's Galaxy--Joseph Swensen, violin; Jeffrey Kahane, piano MPR 201 Music: 4:37

Franz Joseph Haydn: Symphony No. 102 in B flat major, Hob. I/102--Los Angeles Chamber Orchestra; Jeffrey Kahane, conductor Royce Hall, Los Angeles, CA Music: 22:35

The Piano Puzzler: This week's contestant is Sara Tillotson from Tulsa, OK Music: 8:17

Puzzler payoff: Francis Poulenc: Flute Sonata: 1. Allegretto malinconico--Emmanuel Pahud, flute; Eric Le Sage, piano Album: Emmanuel Pahud – Paris EMI 56488 Music: 4:34

Wojciech Kilar: Orawa--Baltic Sea Youth Orchestra; Kristjan Jarvi, conductor Ludwig van Beethoven Easter Festival, Philharmonic Concert Hall, Warsaw, Poland Music: 8:34

11:00 PERFORMANCE TODAY WEEKEND

Peter Tchaikovsky: Excerpt from 1812 Overture

Maurice Ravel: String Quartet in F major: 2. Assez vif. Tres rythme--Emerson String Quartet Album: Debussy & Ravel: String Quartets DG 4455092 Music: 5:53

Richard Strauss: Excerpt from Burleske in D minor--Byron Janis, piano; Chicago Symphony Orchestra; Fritz Reiner, conductor Album: Strauss Burleske, Rachmaninoff Concerto No. 1 RCA 548440 Music: 2:30

Maurice Ravel: Piano Concerto: Movement 1 Anna Vinnitskaya, piano; Deutsches Symphonie-Orchester Berlin; Gilbert Varga, conductor Album: Anna Vinnitskaya Plays Prokofiev & Ravel Naive 5238 Music: 8:15

Ben Folds: Concerto for Piano and Orchestra Movements 2-3--Ben Folds, piano; Nashville Symphony Orchestra; Giancarlo Guerrero, conductor Album: So There New West Records 5108 Music: 10:14

12:00 THE DENNIS LEWIN RADIO PROGRAM, turning you on to classical music; this week, the life and music of Antonio Vivaldi

Concerto No.2 in g for Violin and Strings Op 8 (1711)--Alan Loveday, violin; Academy of St Martin in the Field/Sir Neville Marriner (Decca 4757531 CD)

Stabat Mater (Excerpt) (1727)--Clifford Gurdin, vocal; London Metropolitan Ensemble (Sony B000034CZA CD)

Bajazet (Excerpts) (1735)--Europa Galante/Fabio Biondi (Virgin Classics 45676 CD)

Four Seasons Op 8 (1723)--Monica Huggett, violin; Raglan Baroque Players/Nicholas Kraemer (Virgin Classics 61172 CD)

Concerto in G for Strings "Alla Rustica" (1740)--Capella Istropolitana/Stephen Gunzenhauser (Naxos 505013 CD)

WCLV CLASSICAL WEEKEND with Nancy Sinning

14:00:00 00:03:01 Georg Philipp Telemann Bourrée alla Polacca John Williams, guitar CBS 44518

14:03:00 00:02:25 Aaron Copland Old American Songs Set No. 2: The Little Angelika Kirchschlager, mezzo; John Williams, guitar Sony 64498

14:05:00 00:12:01 Ron Nelson Courtly Airs and Dances Jerry Junkin Dallas Wind Symphony Reference 76

14:17:00 00:09:37 Johan Wagenaar Waltz Cycle 'Vienna in 3/4 Time' Op 38 Riccardo Chailly Royal Concertgebouw Orchestra Decca 425833

14:50:00 00:29:48 Mauro Giuliani Guitar Concerto No. 1 in A major Op 30 Australian Chamber Orchestra Richard Tognetti John Williams, guitar Sony 63385

15:19:00 00:08:04 Franz Schubert Impromptu No. 6 in A flat major Vassily Primakov, piano Bridge 9327

15:27:00 00:09:18 Henry Cowell Hymn and Fuguing Tune No. 10 Manhattan Chamber Orchestra Richard Auldon Clark Bert Lucarelli, oboe Koch Intl 7282

15:37:00 00:08:28 Ludwig van Beethoven Rondo in G major Op 51 Evgeny Kissin, piano RCA 68911

15:45:00 00:11:53 E. J. Moeran First Rhapsody Vernon Handley Ulster Orchestra Chandos 8639

THE CLEVELAND ORCHESTRA ON THE RADIO with Robert Conrad - The Cleveland Orchestra, recorded live in Severance Hall - Alan Gilbert, conductor; Stephen Hough, piano

16:04:00 00:12:22 Robert Schumann Overture to Byron's 'Manfred' Op 115

16:19:00 00:39:19 Antonín Dvorák Piano Concerto in G minor Op 33

17:03:00 00:36:25 Carl Nielsen Symphony No. 4 Op 29

17:54:00 00:04:54 Modest Mussorgsky Khovanshchina: Prelude 'Dawn on the George Szell Cleveland Orchestra Sony 93019

DINNER CLASSICS with Bill O’Connell; COMPOSERS DATEBOOK with John Zech: Joan Tower's Violin Concerto

18:04:00 00:23:55 Franz Joseph Haydn Symphony No. 84 in E flat major Yehudi Menuhin Menuhin Festival Orchestra EMI 69383

18:30:00 00:06:39 Peter Tchaikovsky Canzonetta from Violin Concerto Op 35 Royal Philharmonic Sir Adrian Boult Yehudi Menuhin, violin Warner 1

18:39:00 00:09:08 Franz Schubert Andante from Piano Trio No. 2 Hephzibah Menuhin, piano; Yehudi Menuhin, violin; Maurice Gendron, cello Warner 1

18:50:00 00:08:14 Mauro Giuliani Rondo from Guitar Concerto No. 1 Op 30 Australian Chamber Orchestra Richard Tognetti John Williams, guitar Sony 63385

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:16:28 Johann Christian Bach Piano Concerto in E flat major Op 7 Hamburg Camerata Ralf Gothóni Anastasia Injushina, piano Ondine 1224

19:18:00 00:35:56 Carl Nielsen Symphony No. 4 Op 29 Alan Gilbert New York Philharmonic DaCapo 220624

20:00 SPECIAL: The Story of Passover - Theodore Bikel, narrator; Western Wind Vocal Ensemble



21:00 INNOVATIONS with Mark Satola - featuring works by Cleveland area composers, presented in cooperation with the Cleveland Composers’ Guild

Nikola Resanovich: Sonata for Flute and Piano (2001) George Pope, flute; Eric Charnofsky, piano (Crystal 718) 12:17

Loris Chobanian: Armenian Dances Baldwin-Wallace Symphonic Wind Ensemble/Dwight Oltman, cond. (Chobanian CD 2001) 7:26

Jack Gallagher: Sinfonietta (1990/2007) London Symphony Orchestra/JoAnn Falletta, cond. (Naxos 559 652) 26:45

Nancy Daley: In Cynthia’s Garden George Pope, flute; Eric Charnofsky, piano (Crystal 718) 5:04

22:00 RELEVANT TONES with Seth Boustead: Letters from Ukraine - Relevant Tones has been carrying on a correspondence with several musicians in this war-torn region, where making music has recently been a challenge. We’ll share their stories and feature chamber and orchestral works by composers determined to carry on.



QUIET HOUR

23:02:00 00:02:25 Aaron Copland Old American Songs Set No. 2: The Little Angelika Kirchschlager, mezzo; John Williams, guitar Sony 64498

23:04:00 00:08:15 Antonín Dvorák Lento from String Quartet No. 12 Op 96 Brodsky Quartet Chandos 10801

23:12:00 00:03:49 Traditional The Water is Wide Dale Warland Dale Warland Singers; Jeffrey Van, guitar Gothic 49243

23:18:00 00:09:43 John Cage In a Landscape Yolanda Kondonassis, harp Azica 71281

23:28:00 00:08:50 Maurice Ravel Très lent from String Quartet in F major Jupiter String Quartet OberlinMus 1304

23:39:00 00:06:45 Frédéric Chopin Nocturne No. 3 in B major Op 9 Arthur Rubinstein, piano RCA 300350

23:45:00 00:08:39 Max Bruch Adagio from Scottish Fantasy Op 46 London Symphony Orchestra Jascha Horenstein David Oistrakh, violin Decca 4785437

23:51:00 00:02:23 Gabriel Fauré Dolly Suite: Berceuse Op 56 Ludovic Morlot Seattle Symphony SeattleSM 1004

23:58:00 00:01:57 Zoltán Kodály Háry János: The Flute-playing Hussar Budapest Festival Orchestra Iván Fischer Erika Sebök, flute Philips 462824