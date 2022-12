Program Guide 04-22-2016

CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:02:00 00:32:15 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 41 in C major Yehudi Menuhin Sinfonia Varsovia VirginClas 91082

00:36:00 00:38:16 Jean Sibelius Symphony No. 1 in E minor Op 39 Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony Orch RCA 7765

01:16:00 00:40:06 Johannes Brahms Violin Concerto in D major Op 77 Lucerne Festival Orchestra Wilhelm Furtwängler Yehudi Menuhin, violin Warner 555052

01:58:00 00:19:46 Paul Dukas La Péri Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80515

02:20:00 00:49:46 Sir Edward Elgar Violin Concerto in B minor Op 61 London Symphony Orchestra Sir Edward Elgar Yehudi Menuhin, violin Warner 555052

03:12:00 00:25:04 Carl Maria von Weber Symphony No. 1 in C major Op 19 John Georgiadis Queensland Symphony Naxos 550928

03:39:00 00:25:20 Sir Thomas Beecham The Faithful Shepherd: Suite Yehudi Menuhin Royal Philharmonic MCA 6231

04:06:00 00:25:31 Franz Berwald Symphony No. 4 in E flat major Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 415502

04:33:00 00:44:53 Ludwig van Beethoven Violin Concerto in D major Op 61 Lucerne Festival Orchestra Wilhelm Furtwängler Yehudi Menuhin, violin Warner 555052

05:20:00 00:17:21 Leos Janácek Mládí for Wind Sextet Orpheus Chamber Orchestra Members of DeutGram 415668

05:39:00 00:06:00 Gioacchino Rossini L'inganno felice: Overture Christian Benda Prague Sinfonia Naxos 570934

05:54:00 00:04:14 Joseph Hellmesberger Jr Polka "Between the Two of Us" Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Sony 544071

CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:03:16 Francis Poulenc Nocturne No. 1 in C major Pascal Rogé, piano Decca 425862

06:15:00 00:10:52 Paul Dukas The Sorcerer's Apprentice Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80515

06:30:00 00:04:27 Agustín Barrios Vals Op 8 Jason Vieaux, guitar Azica 71287

06:33:00 00:02:10 David Diamond Romeo and Juliet: Juliet and her Nurse Gerard Schwarz New York Chamber Symphony Delos 3103

06:40:00 00:05:36 Giuseppe Torelli Concerto Grosso in G minor Op 8 La Pietà Angèle Dubeau Angèle Dubeau, violin Analekta 8730

06:46:00 00:05:24 Charles-Marie Widor Toccata from Organ Symphony No. 5 Op 42 Todd Wilson, organ MAA 11009

06:52:00 00:02:45 Giuseppe Verdi Scherzo from String Quartet Quartetto di Cremona Klanglogo 1400

06:55:00 00:03:12 John Philip Sousa March 'Minnesota' Keith Brion Royal Artillery Band Naxos 559131

07:05:00 00:05:07 Leonard Bernstein On the Town: Times Square 1944 Arie Lipsky CIM Orchestra CIM 2003

07:10:00 00:10:20 Ludwig van Beethoven Rondo from Violin Concerto Op 61 Philharmonia Orchestra Wilhelm Furtwängler Yehudi Menuhin, violin Warner 1

07:25:00 00:02:20 Jean-Philippe Rameau Platée: Rigaudons Nicholas McGegan Philharmonia Baroque Orchestra Conifer 51313

07:30:00 00:04:26 Massive Attack Teardrop Voces8 Decca 22601

07:40:00 00:05:27 Alexander Glazunov Scherzo from Symphony No. 7 Op 77 José Serebrier Royal Scottish Nat'l Orch Warner 63236

07:51:00 00:02:57 Astor Piazzolla Libertango European Film Philharmonic Christoph Israel Milos Karadaglic, guitar DeutGram 17000

07:55:00 00:03:38 Harold Arlen The Sky's the Limit: One for My Baby Richard Glazier, piano Centaur 3347

08:07:00 00:06:31 Hector Berlioz Symphonie fantastique: A Ball Steven Smith Cleveland Orch Youth Orch MAA 10706

08:15:00 00:05:29 Hugo Alfvén Festival Overture Op 25 Niklas Willén Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 553962

08:25:00 00:07:08 Darius Milhaud Three Rag-Caprices Op 78 Daniel Swift CBC Radio Orchestra CBC 5152

08:33:00 00:01:38 Giuseppe Torelli Allegro from Trumpet Concerto Paramount Brass Centaur 2355

08:40:00 00:08:51 John Williams Cowboys Overture John Williams Boston Pops Orchestra Philips 420178

08:52:00 00:02:38 Gilbert & Sullivan HMS Pinafore: When I was a lad Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Richard Suart, baritone; Welsh National Opera Chorus Telarc 80374

08:53:00 00:06:12 Felix Mendelssohn A Midsummer Night's Dream: Nocturne Op 61 George Szell Cleveland Orchestra Sony 82849

09:05:00 00:17:54 Jean Sibelius Historic Scenes Suite No. 1 Op 25 Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony Orch RCA 60157

09:30:00 00:04:41 Alec Wilder Slow Dance Richard Auldon Clark Manhattan Chamber Orchestra Newport 85570

09:35:00 00:04:08 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Russian Dance Philharmonia Orchestra Efrem Kurtz Yehudi Menuhin, violin Warner 1

09:55:00 00:02:10 Jean Sibelius King Christian II: Musette Op 27 Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony Orch RCA 60434

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:02:00 00:04:57 Modest Mussorgsky Solemn March 'The Capture of Kars' Jukka-Pekka Saraste Toronto Symphony Orchestra Finlandia 14911

10:08:00 00:03:00 Modest Mussorgsky Scherzo in B flat Jukka-Pekka Saraste Toronto Symphony Orchestra Finlandia 14911

10:14:00 00:12:19 Darius Milhaud La Cheminée du roi René Op 205 Reykjavik Wind Quintet Chandos 9362

10:28:00 00:03:00 Sergei Rachmaninoff Prelude in D minor Lara Downes, piano Steinway 30016

10:34:00 00:03:34 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 3: Bourrée & Monica Huggett Ensemble Sonnerie Avie 2171

10:41:00 00:03:42 George Frideric Handel Siciliana from Concerto Grosso Op 6 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447733

10:46:00 00:01:30 Percy Grainger Train Music Sir Simon Rattle City of Birmingham Symphony EMI 56412

10:50:00 00:30:09 Antonín Dvorák Violin Concerto in A minor Op 53 Paris Conservatoire Orchestra George Enescu Yehudi Menuhin, violin Warner 555052

11:23:00 00:07:22 Antonín Dvorák Scherzo from Symphony No. 7 Op 70 Pierre Monteux London Symphony Orchestra Decca 4785437

11:31:00 00:08:22 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 32 in G major Jane Glover London Mozart Players ASV 762

11:42:00 00:08:10 Johan Wagenaar Amphitrion Overture Op 45 Riccardo Chailly Royal Concertgebouw Orchestra Decca 425833

11:54:00 00:05:00 Richard Rodgers Babes in Arms: Overture Keith Lockhart Boston Pops Orchestra RCA 63835

12:07:00 00:05:32 H. Balfour Gardiner Shepherd Fennel's Dance Raymond Leppard Indianapolis Symphony Koss Class 3303

12:15:00 00:10:38 Sir Thomas Beecham Dances from 'The Faithful Shepherd' Yehudi Menuhin Royal Philharmonic MCA 6231

12:28:00 00:03:53 Sir Edward Elgar La Capricieuse Op 17 Yehudi Menuhin, violin; Gerald Moore, piano Warner 555052

12:36:00 00:03:19 Isaac Albéniz España: Capricho catalán Op 165 Duo Amaral DuoAmaral 2013

12:42:00 00:09:07 John Ireland Epic March Richard Hickox London Symphony Orchestra Chandos 8879

12:53:00 00:07:27 Camille Saint-Saëns Samson et Dalila: Bacchanale Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80595

THE BIG WORK AT ONE

13:03:00 00:49:46 Sir Edward Elgar Violin Concerto in B minor Op 61 London Symphony Orchestra Sir Edward Elgar Yehudi Menuhin, violin Warner 555052

13:55:00 00:04:14 Sir Edward Elgar The Wand of Youth Suite No. 2: March Raymond Leppard Indianapolis Symphony Koss Class 1014

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:01:00 00:05:42 Giuseppe Torelli Trumpet Concerto in D major German Chamber Philharmonic Alison Balsom, trumpet EMI 16213

14:07:00 00:03:27 Domenico Scarlatti Sonata in E major Ivo Pogorelich, piano DeutGram 4795448

14:13:00 00:15:04 Aaron Copland Music for Movies Leonard Slatkin St. Louis Symphony RCA 61699

14:31:00 00:11:31 Franz Joseph Haydn Symphony No. 19 in D Roy Goodman Hanover Band Hyperion 66533

14:45:00 00:07:02 Johannes Brahms Rhapsody in G minor Op 79 Hélène Grimaud, piano DeutGram 4795448

14:53:00 00:04:30 Emmanuel Chabrier Dix pièces pittoresques: Menuet pompeux Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 79

15:00:00 00:05:23 Alexander Borodin Prince Igor: Polovetsian March Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Philips 442011

15:07:00 00:03:32 Léo Delibes Coppélia: Czárdás Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 125

15:26:00 00:09:10 Mily Balakirev Oriental Fantasy 'Islamey' Op 18 Olga Kern, piano Harm Mundi 907399

15:39:00 00:03:42 Antonio Salieri Cublai Overture Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9877

15:45:00 00:05:16 Wolfgang Amadeus Mozart The Abduction from the Seraglio: Rinaldo Alessandrini Norwegian Nat'l Opera Orch Naïve 30479

15:52:00 00:04:48 Franz Schubert Impromptu No. 2 in E flat major Simone Dinnerstein, piano Sony 798943

15:58:00 00:04:10 Antonio Bazzini La Ronde des lutins Op 25 Yehudi Menuhin, violin; Marcel Gazelle, piano Warner 1

CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

16:07:00 00:02:20 Sir Thomas Beecham The Faithful Shepherd Suite: Bourrée Yehudi Menuhin Royal Philharmonic MCA 6231

16:12:00 00:11:09 Arcangelo Corelli Concerto Grosso in G minor Op 6 Bath Festival Orchestra Yehudi Menuhin Robert Masters, violin; Derek Simpson, cello Warner 555053

16:28:00 00:05:04 Franz Schubert Ave Maria Kyung Wha Chung, violin; Itamar Golan, piano EMI 56827

16:33:00 00:01:11 Nikolai Rimsky-Korsakov The Tale of Tsar Saltan: Flight of the Shannon Lee, violin; Pamela Mia Paul, piano Telarc 80695

16:41:00 00:09:08 Franz Schubert Andante from Piano Trio No. 2 Hephzibah Menuhin, piano; Yehudi Menuhin, violin; Maurice Gendron, cello Warner 1

16:52:00 00:02:08 Ludwig van Beethoven The Ruins of Athens: Turkish March Op 113 Yehudi Menuhin, violin; Marcel Gazelle, piano Warner 1

16:56:00 00:02:52 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 5 in G minor Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572770

17:05:00 00:05:13 George Frideric Handel Chandos Anthem No. 2: Overture in D minor Yehudi Menuhin Royal Philharmonic MCA 6231

17:27:00 00:08:00 Irvin L. Wagner Variations on 'Happy Birthday' Stuttgart Brass Quartet Hänssler 98623

17:40:00 00:06:42 Sir William Walton Presto capriccioso from Violin Concerto London Symphony Orchestra Sir William Walton Yehudi Menuhin, violin Warner 1

17:48:00 00:02:22 Max Harris Viva Vivaldi Chamber Ensemble Max Harris Yehudi Menuhin, violin; Stéphane Grappelli, violin Warner 1

17:53:00 00:03:00 Johannes Brahms Scherzo from String Sextet No. 1 Op 18 Yehudi Menuhin, violin; Robert Masters, violin; Cecil Aronowitz, viola; Ernst Wallfisch, viola; Maurice Gendron, cello Warner 1

DINNER CLASSICS

18:09:00 00:29:41 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 38 in D Yehudi Menuhin Sinfonia Varsovia VirginClas 91078

18:41:00 00:02:06 Grigoras Dinicu Hora staccato Yehudi Menuhin, violin; Hendrik Endt, piano Warner 1

18:45:00 00:03:01 Sir Thomas Beecham The Gods Go a'Begging: Gavotte Yehudi Menuhin Royal Philharmonic MCA 6231

18:51:00 00:03:31 Johann Sebastian Bach Finale from Solo Violin Sonata No. 3 Yehudi Menuhin, violin Warner 1

18:57:00 00:02:04 Sir Thomas Beecham The Faithful Shepherd Suite: Gavotte Yehudi Menuhin Royal Philharmonic MCA 6231

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:26:10 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 40 in G minor George Szell Cleveland Orchestra Sony 86793

19:30:00 00:16:14 Gabriel Fauré Dolly Suite Op 56 Ludovic Morlot Seattle Symphony SeattleSM 1004

19:48:00 00:07:56 Jean Sibelius Karelia Overture Op 10 Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony Orch RCA 7765

WCLV ESSENTIAL CLASSICS – Yehudi Menuhin Centennial

20:02:00 00:44:53 Ludwig van Beethoven Violin Concerto in D major Op 61 Lucerne Festival Orchestra Wilhelm Furtwängler Yehudi Menuhin, violin Warner 555052

20:49:00 00:22:23 Franz Joseph Haydn Symphony No. 85 in B flat major Yehudi Menuhin Menuhin Festival Orchestra EMI 69383

21:13:00 00:40:06 Johannes Brahms Violin Concerto in D major Op 77 Lucerne Festival Orchestra Wilhelm Furtwängler Yehudi Menuhin, violin Warner 555052

21:55:00 00:04:10 Antonio Bazzini La Ronde des lutins Op 25 Yehudi Menuhin, violin; Marcel Gazelle, piano Warner 1

22:00 CITY CLUB FORUM – recorded today at The City Club of Cleveland, a citadel of free speech, Untangled: The Critical Work of Raising Teenage Girls. Lisa Damour, Ph.D.

QUIET HOUR

23:02:00 00:04:51 Sir Thomas Beecham The Faithful Shepherd Suite: Pastorale Yehudi Menuhin Royal Philharmonic MCA 6231

23:06:00 00:07:22 Frederick Delius On Hearing the First Cuckoo in Spring Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony SF Sym 60

23:16:00 00:06:39 Peter Tchaikovsky Canzonetta from Violin Concerto Op 35 Royal Philharmonic Sir Adrian Boult Yehudi Menuhin, violin Warner 1

23:22:00 00:11:50 Peter Tchaikovsky Adagio from Symphony No. 1 Op 13 Claudio Abbado Chicago Symphony Orchestra Sony 48056

23:36:00 00:06:43 Michael Haydn Adagio from Notturno in F major Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437782

23:42:00 00:10:35 Wolfgang Amadeus Mozart Andante from Piano Concerto No. 17 Camerata Salzburg Géza Anda Géza Anda, piano DeutGram 4793449

23:55:00 00:03:07 Frédéric Chopin Prelude No. 13 in F sharp major Op 28 Daniil Trifonov, piano DeutGram 4791728

23:57:00 00:02:07 Charles-Valentin Alkan Prelude No. 13 "Cantique des cantiques" Op 31 Ronald Smith, piano Arabesque 6523