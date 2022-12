Program Guide 04-18-2016

00:00 CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:02:00 00:24:01 Wolfgang Amadeus Mozart Serenade No. 11 for Winds in E flat

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 431683

00:28:00 00:44:23 Frédéric Chopin Twenty-four Preludes Op 28

Grigory Sokolov, piano DeutGram 4794342

01:14:00 00:35:05 Sir Granville Bantock A Hebridean Symphony

Vernon Handley Royal Philharmonic Hyperion 66450

01:51:00 00:31:18 Deems Taylor Through the Looking Glass

Seattle Symphony Gerard Schwarz Ilkka Talvi, violin; Raymond Davis, cello; Victoria Bogdashevskaya, piano Delos 3099

02:24:00 00:24:31 Jean Sibelius King Christian II Suite Op 27

Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony Orch RCA 60434

02:50:00 00:21:41 Miklós Rózsa King of Kings: Choral Suite

Cincinnati Pops Orchestra Erich Kunzel Mormon Tabernacle Choir Telarc 80631

03:14:00 00:23:22 Josef Suk Fantasy in G minor Op 24

Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Michael Ludwig, violin Naxos 572323

03:39:00 00:51:38 Wolfgang Amadeus Mozart Mass in C minor

BBC Symphony Orchestra David Robertson Laura Aikin, soprano; Emma Bell, soprano; Jeremy Ovenden, tenor; James Rutherford, bass; BBC Symphony Chorus BBC 327

04:33:00 00:45:52 Ludwig van Beethoven Violin Concerto in D major Op 61

Cleveland Orchestra Ernest von Dohnanyi William Preucil, violin MAA 19992

05:21:00 00:16:03 Jan Dismas Zelenka Capriccio No. 3 in F major

Daniel Abraham Bach Sinfonia Sono Lumin 92163

05:39:00 00:06:32 Peter Boyer Celebration Overture

Peter Boyer London Philharmonic Naxos 559769

05:50:00 00:08:09 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Piano Concerto No. 23

Cleveland Orchestra Mitsuko Uchida Mitsuko Uchida, piano Decca 13276

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:02:57 Traditional The Bold Grenadier

City of London Sinfonia John Rutter Cambridge Singers Collegium 120

06:15:00 00:09:58 Franz von Suppé Poet and Peasant: Overture

Zubin Mehta Vienna Philharmonic CBS 44932

06:24:00 00:06:15 Giovanni Palestrina Nunc dimittis

Massimo Palombella Sistine Chapel Choir DeutGram 4795300

06:31:00 00:03:21 Johannes Brahms Ballade in G minor Op 118

Orli Shaham, piano Canary 15

06:40:00 00:08:08 Percy Grainger Green Bushes

Steuart Bedford English Chamber Orchestra Decca 425159

06:51:00 00:03:05 Ernö Dohnányi Fugue from Variations on a Nursery Song Op 25

Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Eldar Nebolsin, piano Naxos 572303

06:54:00 00:01:38 Alec Templeton Finale from Pocket-Size Sonata No. 1

Emma Johnson, clarinet; Julius Drake, piano ASV 910

06:58:00 00:02:31 Julius Fucik The Merry Blacksmiths March Op 218

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 5158

07:05:00 00:05:06 Franz Waxman Taras Bulba: The Ride to Dubno

John Mauceri London Philharmonic LPO 86

07:10:00 00:11:33 George Enescu Roumanian Rhapsody No. 1 in A major Op 11

Leopold Stokowski RCA Victor Symphony RCA 70931

07:25:00 00:03:07 Louis Moreau Gottschalk Pasquinade Op 59

Cecile Licad, piano Naxos 559145

07:30:00 00:04:56 Eric Coates London Suite: Covent Garden

Malcolm Nabarro Sinfonia ViVa ASV 2053

07:40:00 00:07:49 Luigi Boccherini Fandango from Guitar Quintet No. 4

Los Romeros, guitars; Angelita Romero, percussion; Wilhelm Hellweg, percussion Philips 442781

07:51:00 00:03:04 Alberto Ginastera Ollantay: The Warriors Op 17

Gisèle Ben-Dor BBC National Orch of Wales Naxos 570999

07:55:00 00:03:46 Franz Schubert Scherzo from Piano Sonata No. 21

Alexander Schimpf, piano Oehms 867

08:07:00 00:05:01 Sir Edward Elgar Pomp and Circumstance March No.4 in G major Op 39

Sir Adrian Boult London Philharmonic EMI 28379

08:15:00 00:04:11 Wolfgang Amadeus Mozart Menuetto from Symphony No. 40

Jeannette Sorrell Apollo's Fire Avie 2159

08:20:00 00:04:43 Giuseppe Matteo Alberti Sinfonia teatrale for 4 Trumpets

Philharmonia Orchestra Christopher Warren-Green Wallace Collection Nimbus 5017

08:26:00 00:07:58 Johann David Heinichen Concerto Grosso in C

Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 437549

08:40:00 00:08:40 Ludwig van Beethoven March & Finale from Quartet No. 15 Op 132

Cypress String Quartet Cypress 2012

08:51:00 00:03:45 Gabriel Fauré Masques et bergamasques: Overture Op 112

Ludovic Morlot Seattle Symphony SeattleSM 1004

08:55:00 00:05:29 Miklós Rózsa Ivanhoe: Overture

Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 81269

09:05:00 00:18:04 Leonard Bernstein Candide: Suite

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 87

09:35:00 00:04:10 Sergei Prokofiev Cinderella: Galop

Martha Argerich, piano; Mikhail Pletnev, piano DeutGram 3109

09:54:00 00:01:36 Giuseppe Verdi Aïda: Dance of the Young Moorish Slaves

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 572818

09:55:00 00:03:17 Miklós Rózsa Ben-Hur: Parade of the Charioteers

José Serebrier Royal Philharmonic Royal Phil 17

09:57:00 00:01:39 Fritz Kreisler Toy Soldier's March

James Ehnes, violin; Eduard Laurel, piano Analekta 3159

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:00 00:04:12 Miklós Rózsa Quo Vadis: March "Ave Caesar"

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80631

10:06:00 00:03:19 Miklós Rózsa El Cid: Overture

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80708

10:11:00 00:12:00 John Field Piano Sonata No. 1 in E flat major Op 1

John O'Conor, piano Telarc 80290

10:25:00 00:04:06 George Frideric Handel Aria from Concerto Grosso Op 6

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447733

10:25:00 00:03:00 Jacques Ibert Entr'acte

Paul Fried, flute; David Sussman, guitar GoldenTone 1

10:32:00 00:03:33 Antonín Dvorák Cypress No. 4

Cypress String Quartet Avie 2275

10:40:00 00:03:06 Franz Liszt Schubert Song 'Die Forelle'

Daniil Trifonov, piano Mariinsky 530

10:49:00 00:32:21 Johannes Brahms String Quintet No. 2 in G major Op 111

Cavani String Quartet Donald Weilerstein, viola Azica 71216

11:23:00 00:10:10 Gregorio Allegri Miserere

Massimo Palombella Sistine Chapel Choir DeutGram 4795300

11:35:00 00:07:05 Henry Purcell Abdelazer: Suite

Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra Reference 2101

11:45:00 00:04:45 Frank Bridge Norse Legend

Richard Hickox BBC National Orch of Wales Chandos 10012

11:50:00 00:08:47 Frédéric Chopin Rondo from Piano Concerto No. 2 Op 21

Royal Concertgebouw Orchestra Jerzy Semkow Rafal Blechacz, piano DeutGram 4795448

12:07:00 00:08:07 Franz von Suppé Morning, Noon and Night in Vienna

Sir John Eliot Gardiner Vienna Philharmonic DeutGram 463185

12:17:00 00:08:52 Claude Debussy Prelude to the Afternoon of a Faun

Cleveland Orchestra Pierre Boulez Joshua Smith, flute DeutGram 435766

12:29:00 00:03:02 George Gershwin Porgy and Bess: It Ain't Necessarily So

New York Philharmonic Zubin Mehta Gregg Baker, baritone; New York Choral Artists Teldec 46318

12:33:00 00:02:48 Miklós Rózsa King of Kings: Theme

Kenneth Alwyn City of Prague Philharmonic Silva 1056

12:39:00 00:05:56 John Philip Sousa La Reine de la Mer

Timothy Foley Nonpareil Wind Band EMI 54130

12:47:00 00:08:07 Ludwig van Beethoven Andante favori in F major

Peter Takács, piano Cambria 1175

12:57:00 00:02:45 Ottokar Novácek Perpetual Motion Op 5 Virtuosi

Maxim Vengerov, violin; Vag Papian, piano EMI 57164

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:35:01 Richard Strauss Also sprach Zarathustra Op 30

Berlin Philharmonic Herbert von Karajan Michel Schwalbé, violin DeutGram 4793449

13:38:00 00:21:01 Robert Fuchs Serenade No. 5 in D major Op 53

Christian Ludwig Cologne Chamber Orchestra Naxos 572607

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:01:00 00:04:49 Jean Roger-Ducasse Suite française: Ouverture

Leif Segerstam Rheinland-Pfalz Philharmonic MarcoPolo 223641

14:06:00 00:03:25 Francis Poulenc Les chemins de l'amour

Antonio Pompa-Baldi, piano Steinway 30015

14:12:00 00:14:49 Sergei Taneyev Concert Suite: Theme & Variations Op 28

Philharmonia Orchestra Nicolai Malko David Oistrakh, violin EMI 65419

14:30:00 00:11:00 Carl Friedrich Abel Symphony in D major Op 7

Adrian Shepherd Cantilena Chandos 8648

14:44:00 00:09:18 Antonín Dvorák Carnival Overture Op 92

George Szell Cleveland Orchestra Sony 63151

14:54:00 00:04:04 Frédéric Chopin Nocturne No. 2 in E flat major Op 9

Valentina Lisitsa, piano Decca 17091

15:01:00 00:21:33 Miklós Rózsa Ben-Hur: Choral Suite

Cincinnati Pops Orchestra Erich Kunzel Mormon Tabernacle Choir Telarc 80631

15:24:00 00:06:33 Richard Wagner Das Rheingold: Entry of the Gods into Valhalla

George Szell Cleveland Orchestra CBS 46286

15:33:00 00:02:17 Gregorian Chant Rorate caeli desuper

Massimo Palombella Sistine Chapel Choir DeutGram 4795300

15:39:00 00:03:32 Tomás Luis de Victoria Popule meus

Massimo Palombella Sistine Chapel Choir DeutGram 4795300

15:46:00 00:09:18 Alexander Glazunov Mazurka in G major Op 18

Konstantin Krimets Moscow Symphony Naxos 553538

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:58:00 00:05:01 Johann Sebastian Bach Chorale Prelude 'Nun komm der Heiden Heiland'

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 557883

16:07:00 00:03:22 Johann Sebastian Bach Chorale Prelude 'I Call to Thee'

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 572050

16:13:00 00:10:37 Wolfgang Amadeus Mozart Finale from Piano Sonata No. 12

Grigory Sokolov, piano DeutGram 4794342

16:28:00 00:05:08 Miklós Rózsa Spellbound: Dream Sequence & Mountain

John Williams London Symphony Orchestra Sony 62788

16:35:00 00:03:55 Miklós Rózsa Ben-Hur: Prelude

Keith Lockhart Boston Pops Orchestra BostonPops 4

16:41:00 00:06:53 Franz von Suppé Light Cavalry: Overture

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Sony 544071

16:52:00 00:03:22 Giovanni Palestrina Improperium expectavit cor meum

Massimo Palombella Sistine Chapel Choir DeutGram 4795300

16:56:00 00:03:27 Fritz Kreisler Variations on a Theme of Corelli

James Ehnes, violin; Eduard Laurel, piano Analekta 3159

17:05:00 00:05:41 Tan Dun Crouching Tiger Hidden Dragon: Themes

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80600

17:13:00 00:15:45 George Gershwin Second Rhapsody Buffalo Philharmonic

JoAnn Falletta Orion Weiss, piano Naxos 559705

17:31:00 00:03:46 George Gershwin The Goldwyn Follies: Love Walked In

Opus Two Ashley Brown, soprano; William Terwilliger, violin; Andrew Cooperstock, piano Azica 71290

17:40:00 00:03:43 Johann Mattheson Air from Harpsichord Suite No. 5

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 572050

17:45:00 00:04:03 Johann Sebastian Bach Komm süsser Tod

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 557883

17:52:00 00:03:05 Giovanni Palestrina Super flumina Babylonis

Massimo Palombella Sistine Chapel Choir DeutGram 4795300

17:57:00 00:02:10 Dmitri Shostakovich The Gadfly: Galop Op 97

Riccardo Chailly Philadelphia Orchestra Decca 452597

18:00 DINNER CLASSICS

18:09:00 00:22:37 Leopold Stokowski Symphonic Synthesis from Mussorgsky's Boris Godunov

Oliver Knussen Cleveland Orchestra DeutGram 2123

18:34:00 00:04:30 Leopold Stokowski William Byrd's Pavane & Gigue

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 572050

18:41:00 00:03:41 Johann Sebastian Bach Chorale Prelude 'Wachet auf'

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 572050

18:46:00 00:06:02 Leopold Stokowski Two Ancient Liturgical Melodies

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 557883

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:30:16 Wolfgang Amadeus Mozart Sinfonia Concertante in E flat major

Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Daniel Majeske, violin; Robert Vernon, viola Decca 443175

19:34:00 00:08:44 Antonín Dvorák Rondo in G minor Op 94

St Cecilia Academy Orchestra Antonio Pappano Han-Na Chang, cello EMI 82390

19:45:00 00:12:01 Karl Goldmark Concert Overture 'In Italy' Op 49

Stephen Gunzenhauser National Symphony of Ireland Naxos 550745

19:58:00 00:01:46 Anthony Holborne Galliard No. 4

Jordi Savall Hespèrion XXI AliaVox 9813

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:00:00 00:09:58 Johann Sebastian Bach Toccata & Fugue in D minor

Yannick Nézet-Séguin Philadelphia Orchestra DeutGram 19032

20:12:00 00:43:33 Johannes Brahms Symphony No. 1 in C minor Op 68

George Szell Cleveland Orchestra Sony 46534

20:58:00 00:01:06 Frédéric Chopin Mazurka No. 8 in A flat major Op 7

Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6730

21:00 THE NEW YORK PHILHARMONIC THIS WEEK with Alec Baldwin

Alan Gilbert, conductor

Frank Huang, violin

21:05:00 00:20:00 Esa-Pekka Salonen L. A. Variations

21:35:00 00:49:15 Richard Strauss Ein Heldenleben Op 40

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:06:12 John Bull Pavan in the Second Tone

Alan Feinberg, piano Steinway 30019

23:08:00 00:10:10 Gregorio Allegri Miserere

Massimo Palombella Sistine Chapel Choir DeutGram 4795300

23:20:00 00:06:13 Claude Debussy Three Nocturnes: Clouds

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 4795448

23:26:00 00:04:59 Jean Sibelius The Tempest: Berceuse Op 109

Leopold Stokowski Stokowski Symphony Orchestra Cala 542

23:31:00 00:06:20 Frederick Delius Romance

Yo-Yo Ma, cello; Kathryn Stott, piano Sony 510316

23:39:00 00:05:10 Joseph Joachim Romance in B flat Op 2

Daniel Hope, violin; Sebastian Knauer, piano DeutGram 15312

23:44:00 00:08:48 Camille Saint-Saëns Andantino from Violin Concerto No. 3 Op 61

Philharmonia Orchestra Antonio Pappano Maxim Vengerov, violin EMI 57593

23:54:00 00:03:16 Heitor Villa-Lobos Song of the Black Swan

Julian Lloyd Webber, cello; John Lenehan, piano Philips 434917

23:58:00 00:01:25 Maurice Ravel Mother Goose: Pavane of Sleeping Beauty

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80601