Program Guide 04-17-2016

SAN FRANCISCO SYMPHONY with Rik Malone - Michael Tilson Thomas, conductor

00:07:00 01:18:40 Gustav Mahler Symphony No. 7 in E minor Claudio Abbado Chicago Symphony Orchestra DeutGram 413773

01:25:00 00:32:07 Robert Schumann Symphony No. 3 in E flat major Op 97 Armin Jordan Orch de la Suisse Romande Erato 45496

CLASSICAL WEEKEND

02:02:00 00:16:41 Ermanno Wolf-Ferrari The Jewels of the Madonna: Suite Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10511

02:21:00 00:29:23 Camille Saint-Saëns Violin Concerto No. 3 in B minor Op 61 Philharmonia Orchestra Antonio Pappano Maxim Vengerov, violin EMI 57593

02:52:00 01:01:08 Anton Bruckner Symphony No. 6 in A major Sir Georg Solti Chicago Symphony Orchestra Decca 4785437

03:54:00 00:04:58 Jack Gallagher Pavane from Sinfonietta for Strings JoAnn Falletta London Symphony Orchestra Naxos 559652

04:00 INNOVATIONS with Mark Satola - featuring works by Cleveland area composers, presented in cooperation with the Cleveland Composers’ Guild

Stephen Stanziano: Four Piano Miniatures (2013) — Randall Fusco, piano (private CD) 10:54

Stephen Stanziano: Stars Shall Fall — Joela Jones, accordion; Stephen Fazio, guitar (CCG 01-25-15) 6:13

Dolores White: Episodes for String Trio (2001) — Melissa Chung, violin; Joanna Patterson, viola; Peter Opie, cello (private CD) 14:46

Frank Wiley: Of Mountains Lost to Time (2009-10) — Danna Sundet, English horn; Samuel Huang, Wong Tak-Kin, violins; Man Wing-Sun, viola; Jeff Millen, cello (CCG 04-12-15) 17:49

04:54:00 00:04:35 Percy Grainger Scotch Strathspey & Reel Marc-André Hamelin, piano Hyperion 66884

05:00 MILLENNIUM OF MUSIC with Robert Aubry Davis: Secular Spain - Luys Milan, Cabezon, and the Guerra Manuscript

05:58:00 00:01:41 Gustav Holst Japanese Suite: Dance of the Wolves Op 33 JoAnn Falletta Ulster Orchestra Naxos 572914

MUSICA SACRA

06:04:00 00:09:01 Thomas Tallis Tunes for Archbishop Parker's Psalter Stile Antico Harm Mundi 2908304

06:15:00 00:12:47 John Taverner O splendor gloriae Stile Antico Harm Mundi 807572

06:30:00 00:01:55 Heinrich Schütz Vater unser King's Singers Naxos 572987

06:30 MUSIC AND THE SPOKEN WORD with Lloyd Newell & the Mormon Tabernacle Choir



07:00 PIPEDREAMS with Michael Barone: Brass Tracks II - whether with a single trumpet or in the context of a full brass ensemble or band, the pipe organ will prevail

EUGENE GIGOUT: Grand Choeur Dialogue –Columbia Brass & Percussion Ensemble/Maurice Peress; E. Power Biggs (1958 Möller/St. George’s Episcopal Church, New York City) Columbia 31193

GIOVANNI VIVIANI: Sonata No. 1 for Trumpet and Organ –Edward Tarr, trumpet; Claudio Frigerio, cello; Irmtraud Krüger (1581 Romani/Chiesa di San Niccolo, Florence, Italy) Christophorus 77145

CRAIG PHILLIPS: Suite for Organ, Brass and Percussion –WTAMU Faculty Brass Quintet; John Benton, percussion; Joseph Galema (1942 Aeolian-Skinner/St. Andrew’s Episcopal Church, Amarillo, TX) Pipedreams Archive (r. 4/23/10)

DANIEL PINKHAM: Dragons and Deeps –Randall Montgomery, tuba; Abbey Hallberg Siegfried (1969 Noack/Trinity Lutheran Church, Worcester, MA) Arsis 143

EINJUHANI RAUTAVAARA: Hymnus –Michael Tunnell, trumpet; David Wagner (1994 Schantz/1st Presbyterian Church, Jeffersonville, IN) Centaur 2793

CARLYLE SHARPE: Prelude, Elegy and Scherzo –Chicago Gargoyle Brass & Organ Ensemble/Rodney Holmes, director; Jared Stellmacher (2006 Rodgers/St. Michael the Archangel Church, Wheaton, IL) MSR Classics 1598

08:00 WITH HEART AND VOICE with Peter DuBois: Happy Birthday - We’ll celebrate birthdays of several composers born during the month of April, including works by Sergei Rachmaninoff and Randall Thompson



09:00 MUSICAL PASSIONS with Eric Kisch: Great Women Violinists I

Franz Schubert: Duo in A Major for Violin and Piano, Op.162 - Johanna Martzy, violin; Jean Antonietti, piano (Mace 9013 LP) 23:52

Max Bruch: Concerto No.1 in G minor, op.26 – Erica Morini, violin; Musica Aeterna Orchestra/Frederic Waldman (Arbiter 106 CD) 22:54

Antonin Dvorák: Humoresque – Rachel Barton Pine, violin; Matthew Hagle, piano (Cedille 097 CD) 3:42

10:00 PERFORMANCE TODAY WEEKEND with Fred Child

Sergei Rachmaninoff (arr. Lucien Cailliet): Prelude in g minor, Op 23, No. 5--Vancouver Symphony Orchestra; Sergiu Comissiona, conductor Album: Rachmaninoff: Symphonic Dances CBC 5143

Francis Poulenc: Sextet for Piano and Winds, FP 100--Emma Gerstein, flute; Harrison Linsey, oboe; Taylor Marino, clarinet; Christina Bonatakis, bassoon; Rachelle Jenkins, horn; Conrad Tao, piano Aspen Music Festival and School, Harris Concert Hall, Aspen, CO Music: 18:13

The Piano Puzzler: This week's contestant is Nicholas Gurewitch from Rochester, NY Music: 9:33

Puzzler Payoff: Igor Stravinsky: The Rite of Spring (Le sacre du printemps): 1. Introduction--Philadelphia Orchestra; Riccardo Muti, conductor Album: Le Sacre du printemps (The Rite of Spring), ballet in 2 parts for orchestra EMI 64516 Music: 3:25

Sergei Rachmaninoff: Symphony No. 3 in A minor: Movement 3 Greenville Symphony Orchestra; Edvard Tchivzhel, conductor The Peace Center for the Performing Arts, Greenville, SC Music: 13:09

11:00 PERFORMANCE TODAY WEEKEND

Ludwig van Beethoven: Symphony No. 6 In F Major, Op.68: 1. Allegro ma non troppo--Vienna Philharmonic Orchestra; Simon Rattle, conductor Album: Beethoven Symphonies EMI 57445 Music: 12:36

Franz Schubert: Sonata in a minor ‘Arpeggione’--Robert Alemany, clarinet; JoAnn Falletta, guitar

Album: Schubert's Guitar Koch 7568 Music: 17:29

Lili Boulanger: D'un Matin de Printemps--Women's Philharmonic; JoAnn Falletta, conductor

Album: The Women's Philharmonic Koch 7169 Music: 4:59

12:00 THE DENNIS LEWIN RADIO PROGRAM, turning you on to classical music; this week, the life and music of Erik Satie

Three Gymnopédies for Piano (1888)—Dennis Lewin, piano (Crossing Chagrin CD)

Nocturne No.2 (1919)—Dennis Lewin, piano (Crossing Chagrin CD)

Three Gymnopédies (1888)—New London Orchestra/Ronald Corp (Hyperion 55176 CD)

Gnossiennes 1,2,3 (1890-1897)—New London Orchestra/Ronald Corp (Hyperion 55176 CD)

Gnossiennes for Piano (1890-1897)—Jean-Yves Thibaudet, piano (Decca 470290 CD)

Je te veux for Piano (1900)—Jean-Yves Thibaudet, piano (Decca 470290 CD)

Vexations (1893-94)— Jean-Yves Thibaudet, piano (Decca 470290 CD)

Jack in the Box (1899)—Utah Symphony Orchestra/Maurice Abravanel (Vanguard Cardinal Series VCS-10037/38 CD)

Parade (1916-17)—Utah Symphony Orchestra/Maurice Abravanel (Vanguard Cardinal Series VCS-10037/38 CD)

WCLV CLASSICAL WEEKEND with Nancy Sinning

14:00:00 00:01:33 Anonymous Lute Duet 'Drewrie's accordes' Sharon Isbin, guitar Sony 745456

14:01:00 00:03:10 Anonymous Gigue-Duet from Concerto in D for Wind Ensemble Bob van Asperen Wolfgang Basch, trumpet DHM 7976

14:04:00 00:12:08 Ferruccio Busoni Variations & Fugue on a Chopin Prelude Spencer Myer, piano Harm Mundi 907477

14:16:00 00:09:36 Felix Mendelssohn String Symphony No. 10 in B minor Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437528

14:50:00 00:30:02 Camille Saint-Saëns Piano Quintet in A minor Op 14 Fine Arts Quartet Cristina Ortiz, piano Naxos 572904

15:22:00 00:06:13 Johann David Heinichen Pastorale in A major Cologne Musica Antiqua Reinhard Goebel Susanne Regel, oboe; Monika Nielen, oboe Archiv 447644

15:29:00 00:09:17 Louis Moreau Gottschalk Bamboula Op 2 Cecile Licad, piano Naxos 559145

15:41:00 00:07:23 Sir Arnold Bax Symphonic Scherzo Vernon Handley Royal Philharmonic Chandos 8464

15:49:49 00:06:30 León Minkus Don Quixote: Pas de deux Cincinnati Pops Erich Kunzel Telarc 80625

THE CLEVELAND ORCHESTRA ON THE RADIO with Robert Conrad - The Cleveland Orchestra, Yehudi Menuhin, conductor and violinist; Hephzibah Menuhin, pianist – recorded live in Severance Hall: An archival concert from January2, 1970 in tribute to the centenary of violinist and conductor Yehudi Menuhin on April 22nd

16:03:00 00:18:23 Johann Sebastian Bach Violin Concerto No. 2 in E major

16:21:00 00:27:23 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 15 in B flat major

16:48:00 00:26:13 Béla Bartók Divertimento for Strings

17:14:00 00:36:05 Franz Schubert Symphony No. 4 in C minor

17:55:00 00:03:31 Johann Sebastian Bach Finale from Solo Violin Sonata No. 3 Yehudi Menuhin, violin Warner 1

DINNER CLASSICS with Bill O’Connell

18:04:00 00:08:29 Johann David Heinichen Movements from Concerto Grosso in G major Jeannette Sorrell Apollo's Fire ApolloFire 2005

18:13:00 00:15:05 Hector Berlioz Symphonie fantastique: Daydreams - Christopher O'Riley, piano Oxingale 2020

18:31:00 00:16:39 Ottorino Respighi The Fountains of Rome Mariss Jansons Oslo Philharmonic Orchestra EMI 55600

18:50:00 00:09:06 Camille Saint-Saëns Barcarolle in F major Op 108 Fine Arts Quartet Cristina Ortiz, piano; Members of Naxos 572904

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:16:41 Ermanno Wolf-Ferrari The Jewels of the Madonna: Suite Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10511

19:21:00 00:29:23 Camille Saint-Saëns Violin Concerto No. 3 in B minor Op 61 Philharmonia Orchestra Antonio Pappano Maxim Vengerov, violin EMI 57593

19:52:00 01:01:08 Anton Bruckner Symphony No. 6 in A major Sir Georg Solti Chicago Symphony Orchestra Decca 4785437

20:55:00 00:04:11 Percy Grainger Walking Tune Marc-André Hamelin, piano Hyperion 66884

21:00 INNOVATIONS with Mark Satola - featuring works by Cleveland area composers, presented in cooperation with the Cleveland Composers’ Guild

Stephen Stanziano: Four Piano Miniatures (2013) — Randall Fusco, piano (private CD) 10:54

Stephen Stanziano: Stars Shall Fall — Joela Jones, accordion; Stephen Fazio, guitar (CCG 01-25-15) 6:13

Dolores White: Episodes for String Trio (2001) — Melissa Chung, violin; Joanna Patterson, viola; Peter Opie, cello (private CD) 14:46

Frank Wiley: Of Mountains Lost to Time (2009-10) — Danna Sundet, English horn; Samuel Huang, Wong Tak-Kin, violins; Man Wing-Sun, viola; Jeff Millen, cello (CCG 04-12-15) 17:49

21:54:00 00:04:45 Edward MacDowell Suite No. 1: In October Op 42 Takuo Yuasa Ulster Orchestra Naxos 559075

22:00 RELEVANT TONES with Seth Boustead: New Releases with Phil Kline - Q2’s Phil Kline sits down with Relevant Tones host Seth Boustead to passionately discuss music that’s hot off the presses



QUIET HOUR

23:02:00 00:07:32 Louis Moreau Gottschalk The Dying Poet Cecile Licad, piano Naxos 559145

23:09:00 00:09:56 John Knowles Paine Adagio from Symphony No. 1 Op 23 Zubin Mehta New York Philharmonic New World 374

23:21:00 00:13:37 Hector Berlioz Symphonie fantastique: Scene in the Christopher O'Riley, piano Oxingale 2020

23:36:00 00:06:15 Franz Liszt Schubert Song 'Serenade' Evgeny Kissin, piano RCA 58420

23:42:00 00:11:06 Wolfgang Amadeus Mozart Adagio from Divertimento No. 15 Jeffrey Tate English Chamber Orchestra EMI 69823

23:55:00 00:02:37 Frederick Delius Hassan: Serenade Cleveland Sinfonietta Louis Lane Rafael Druian, violin; Martha Dalton, harp Sony 48260

23:57:00 00:02:10 Antonín Dvorák Cypress No. 3 Cypress String Quartet Avie 2275