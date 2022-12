Program Guide 04-12-2016

00:00 CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:02:00 00:20:00 Carl Philipp Emanuel Bach Flute Concerto in A major

Württemberg Chamber Orch Jörg Faerber Sir James Galway, flute RCA 60244

00:24:00 00:50:13 Richard Strauss An Alpine Symphony Op 64

Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 425112

01:16:00 00:37:46 Franz Schubert Piano Quintet in A major

Emanuel Ax, piano; Pamela Frank, violin; Yo-Yo Ma, cello; Edgar Meyer, double bass; Rebecca Young, viola Sony 61964

01:56:00 00:32:35 Wilhelm Stenhammar Serenade in F major Op 31

Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 445857

02:30:00 00:31:16 Mario Castelnuovo-Tedesco Violin Concerto No. 2 Op 66

SWR Symphony Orch Pieter-Jelle de Boer Tianwa Yang, violin Naxos 573135

03:03:00 00:25:07 William Byrd Mass for 5 voices

Stile Antico Harm Mundi 807572

03:30:00 00:25:02 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 21 in C major Op 53

Emil Gilels, piano DeutGram 4795448

03:57:00 00:33:39 Joaquín Rodrigo Concierto madrigal

London Symphony Orchestra Enrique Bátiz Alfonso Moreno, guitar; Deborah Mariotti, guitar EMI 67435

04:32:00 00:45:36 Ludwig van Beethoven Symphony No. 6 in F major Op 68

Karl Böhm Vienna Philharmonic DeutGram 4793449

05:20:00 00:16:32 Franz Joseph Haydn Piano Trio No. 45 in E flat major

Vienna Piano Trio Nimbus 5535

05:38:00 00:06:30 Antonio Vivaldi Violin Concerto in G major

English Concert Trevor Pinnock Simon Standage, violin Archiv 423094

05:50:00 00:07:07 Louis Antoine Dornel Oboe Sonata

Les Délices Debra Nagy, oboe Délices 2009

05:58:00 00:01:08 Felix Mendelssohn Song without Words No. 28 in G major Op 62

Daniel Gortler, piano Jerusalem 2006

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:03:06 George Frideric Handel Rinaldo: Battle & March

Philharmonia Orchestra Simon Wright John Wallace, trumpet; John Miller, trumpet Nimbus 5123

06:15:00 00:08:32 Johann David Heinichen Concerto Grosso in F major

Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 437549

06:25:00 00:03:56 Peter Tchaikovsky Waltz from Serenade for Strings Op 48

Christoph Eschenbach Philadelphia Orchestra Ondine 1150

06:30:00 00:04:01 Igor Stravinsky The Firebird: Infernal Dance

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80587

06:32:00 00:02:32 Antonín Dvorák Humoresque No. 1 in E flat minor Op 101

Orion Weiss, piano Bridge 9355

06:40:00 00:09:02 Franz Schubert Andante from Piano Trio No. 2

Mitsuko Uchida, piano; Soovin Kim, violin; David Soyer, cello Marlboro 80001

06:51:00 00:03:09 Roman Hoffstetter Serenade from String Quartet in F major Op 3

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437782

06:55:00 00:03:08 Richard Rodgers Victory at Sea: Guadalcanal March

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80175

07:05:00 00:04:28 Claude Debussy Rêverie

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 99

07:10:00 00:07:56 André Grétry Le magnifique: Overture

Stefan Sanderling Orchestre de Bretagne ASV 1095

07:20:00 00:02:08 Billy May Green Hornet: Theme

Salut Salon Warner 554295

07:25:00 00:02:59 Charles Gounod Faust: Soldiers' Chorus 'Gloire immortelle'

London Symphony Orchestra Richard Hickox Men of; London Symphony Chorus MCA 25877

07:30:00 00:03:10 Maurice Ravel Mother Goose: The Fairy Garden

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80601

07:32:00 00:02:51 Dmitri Shostakovich Ballet Suite No. 1: Music Box Waltz

Constantine Orbelian Moscow Chamber Orchestra Delos 3257

07:40:00 00:08:58 Wolfgang Amadeus Mozart Theme & Variations from Clarinet Quintet

Emerson String Quartet David Shifrin, clarinet DeutGram 459641

07:50:00 00:02:50 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 1: Gavotte

Monica Huggett Ensemble Sonnerie Avie 2171

07:55:00 00:03:32 Ludwig van Beethoven Scherzo from Piano Trio No. 2 Op 1

Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Koch Intl 7724

08:07:00 00:06:53 Paul Lincke Glow Worm Idyll 'Gavotte Pavlova'

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66998

08:15:00 00:07:19 Joseph Lanner Waltz 'The Suitors' Op 103

Claudio Abbado Vienna Philharmonic DeutGram 431628

08:25:00 00:05:59 Johann Sebastian Bach Cantata No. 146: Duet 'My Spirit Be Joyful'

Philharmonia Virtuosi of NY Richard Kapp Edward Carroll, trumpet; Lee Soper, trumpet CBS 44651

08:40:00 00:08:16 Sergei Prokofiev Cinderella: Cinderella at the Palace

Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Naxos 550968

08:50:00 00:02:08 Camille Saint-Saëns Introduction & Royal March of the Lion

Salut Salon Warner 554295

08:55:00 00:05:46 Richard Rodgers Selections from "Spring is Here"

Richard Rodgers, piano Harbinger 2501

09:05:00 00:17:03 Maurice Ravel Daphnis et Chloé: Suite No. 2

Daniel Barenboim Orchestra of Paris DeutGram 4795448

09:27:00 00:05:35 Louis Théodore Gouvy Rondo from Symphonie brève Op 58

Jacques Mercier German Radio Philharmonic CPO 777382

09:35:00 00:04:34 Benjamin Britten Peter Grimes: Sea Interlude No. 4

Michael Stern Kansas City Symphony Reference 120

09:55:00 00:04:02 Benjamin Britten Peter Grimes: Sea Interlude No. 1

Michael Stern Kansas City Symphony Reference 120

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:00 00:04:19 Salut Salon Shark Medley

Salut Salon Warner 554295

10:06:00 00:02:08 Billy May Green Hornet: Theme

Salut Salon Warner 554295

10:10:00 00:12:59 Zdenek Fibich Spring Op 13

Marek Stilec Czech National Symphony Naxos 573197

10:26:00 00:05:00 Lili Boulanger Of a Spring Morning

JoAnn Falletta Women's Philharmonic Koch Intl 7169

10:32:00 00:03:36 Robert Schumann Carnaval: March of the Society of David Op 9

Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 3177

10:39:00 00:04:18 Camille Saint-Saëns Marche-Scherzo from Symphony No. 1 Op 2

Eliahu Inbal Frankfurt Radio Symphony PentaTone 5186157

10:46:00 00:03:01 Georg Philipp Telemann Bourrée alla Polacca

John Williams, guitar CBS 44518

10:51:00 00:31:16 Mario Castelnuovo-Tedesco Violin Concerto No. 2 Op 66

SWR Symphony Orch Pieter-Jelle de Boer Tianwa Yang, violin Naxos 573135

11:25:00 00:08:44 Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 15 in A minor

Willi Boskovsky Philharmonia Hungarica EMI 64627

11:36:00 00:07:02 Giovanni Battista Sammartini Oboe Sonata in G major

Duo Amaral DuoAmaral 2013

11:45:00 00:08:37 Lars-Erik Larsson Lyric Fantasy Op 54

Andrew Manze Helsingborg Symphony CPO 777671

11:55:00 00:03:37 Fritz Kreisler Tambourin chinois Op 3

Shannon Lee, violin; Pamela Mia Paul, piano Telarc 80695

12:07:00 00:10:49 Felix Mendelssohn Hebrides Overture 'Fingal's Cave' Op 26

George Szell Cleveland Orchestra Sony 46536

12:20:00 00:08:39 Sir Malcolm Arnold Four Scottish Dances Op 59

Keith Lockhart Boston Pops Orchestra RCA 68901

12:29:00 00:03:05 William Byrd Earl of Oxford's March

Robert Moody Canadian Brass Ensemble OpeningDay 7347

12:36:00 00:04:32 Jacques Offenbach The Grand Duchess of Gérolstein:

Michel Swierczewski Gulbenkian Orchestra Nimbus 5303

12:43:00 00:12:03 Igor Stravinsky The Firebird Suite

Jenny Lin, piano Steinway 30028

12:57:00 00:01:34 Frédéric Chopin Mazurka No. 40 in F minor Op 63

Vassily Primakov, piano Bridge 9289

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:40:20 Léo Delibes Sylvia: Suite

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 125

13:43:00 00:16:07 Georges Bizet L'Arlésienne Suite No. 2

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:00:00 00:01:53 Sulkhan Tsintsadze Miniatures: Satchidao

Salut Salon Warner 554295

14:03:00 00:01:42 Aram Khachaturian Masquerade: Waltz

Salut Salon Warner 554295

14:07:00 00:14:24 Franz Danzi Wind Quintet in G minor Op 56

Quintett.Wien Nimbus 5479

14:25:00 00:11:29 Gabriel Pierné Fantasie-Ballet in B flat major Op 6

Northwest Sinfonietta Christophe Chagnard Joel Fan, piano Reference 134

14:40:00 00:13:44 George Frideric Handel Concerto Grosso in F major Op 6

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447733

14:55:00 00:03:13 Johann Strauss Jr The Gypsy Baron: Entrance March

Daniel Barenboim Vienna Philharmonic Decca 12569

15:01:00 00:16:25 Zoltán Kodály Summer Evening

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447109

15:19:00 00:09:07 Édouard Lalo Deux Aubades

Daniel Swift CBC Radio Orchestra CBC 5152

15:29:00 00:03:51 Stanislaw Moniuszko Halka: Mazurka

Daniel Barenboim Berlin Philharmonic Teldec 46329

15:36:00 00:05:54 Gabriel Fauré Mazurka in B flat major Op 32

Kathryn Stott, piano Hyperion 66911

15:45:00 00:10:08 Sir Edward Elgar Coronation March Op 65

Sir Andrew Davis BBC Philharmonic Chandos 10570

15:56:00 00:01:32 Dmitri Kabalevsky The Comedians: Galop Op 26

Kirill Kondrashin RCA Victor Symphony RCA 300350

15:58:00 00:05:06 Camille Saint-Saëns Africa Fantasie Op 89

Salut Salon Warner 554295

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

16:07:00 00:01:59 Jacques Ibert Histoires: Le petit âne blanc

Salut Salon Warner 554295

16:13:00 00:08:49 Joseph Lanner Schönbrunn Waltz Op 200

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Decca 4782601

16:26:00 00:04:50 Henry Mancini Victor/Victoria: Finale

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80183

16:34:00 00:05:45 Antonín Dvorák Finale from Serenade for Strings Op 22

Joel Smirnoff CityMusic Cleveland CityMusic 2011

16:41:00 00:07:54 Mario Castelnuovo-Tedesco Elijah from Violin Concerto No. 2 Op 66

SWR Symphony Orch Pieter-Jelle de Boer Tianwa Yang, violin Naxos 573135

16:51:00 00:04:19 Salut Salon Shark Medley

Salut Salon Warner 554295

16:58:00 00:01:29 Heitor Villa-Lobos The Baby's Family Suite No. 1: Punch

Arthur Rubinstein, piano RCA 300350

17:05:00 00:04:54 Josef Suk Waltz from Serenade for Strings Op 6

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447109

17:13:00 00:09:46 Antonio Vivaldi Concerto for 4 Violins in B minor Op 3

Apollo's Fire Jeannette Sorrell Olivier Brault, violin; Julie Andrijesky, violin; Johanna Novom, violin; Andrew Fouts, violin ApolloFire 2005

17:25:00 00:09:10 Johann Peter Emilius Hartmann Overture to 'Hakon Jarl' Op 40

Thomas Dausgaard Danish National Radio Sym DaCapo 224097

17:40:00 00:04:38 Camille Saint-Saëns Danse macabre Op 40

Salut Salon Warner 554295

17:46:00 00:02:49 Camille Saint-Saëns Chanson 'Danse macabre' Op 40

London Philharmonic Geoffrey Simon Anthony Roden, tenor; Stephanie Chase, violin Cala 4031

17:52:00 00:03:00 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 5: Norwegian Rustic

Andrei Gavrilov, piano DeutGram 437522

17:56:00 00:03:11 Peter Tchaikovsky The Sleeping Beauty: March from Act 3

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 457634

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:23:18 Sergei Rachmaninoff Rhapsody on a Theme of Paganini Op 43

Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 440653

18:34:00 00:04:51 Wolfgang Amadeus Mozart Romance from Serenade No. 13

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 443175

18:42:00 00:03:54 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 14 in B flat major Op 72

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 430171

18:48:00 00:07:38 Giuseppe Verdi La forza del destino: Overture

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

18:58:00 00:01:18 Peter Tchaikovsky The Nutcracker: Trepak

Robert Porco Cleveland Orchestra MAA 2002

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:13:59 Louis Théodore Gouvy Symphonie brève in G minor Op 58

Jacques Mercier German Radio Philharmonic CPO 777382

19:18:00 00:20:56 Wolfgang Amadeus Mozart Violin Concerto No. 2 in D major

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Rachel Barton Pine, violin Avie 2317

19:41:00 00:17:05 Robert Schumann Overture, Scherzo and Finale Op 52

Thomas Dausgaard Swedish Chamber Orchestra Bis 1569

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:18:00 Johannes Brahms Variations on a Theme by Haydn Op 56

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Teldec 44005

20:22:00 00:31:56 Ludwig van Beethoven Symphony No. 4 in B flat major Op 60

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Telarc 80198

20:56:00 00:03:35 Clara Schumann Romance Op 22

Daniel Hope, violin; Sebastian Knauer, piano DeutGram 15312

21:00 CHICAGO SYMPHONY with Lisa Simeone - Riccardo Muti, conductor; Leif Ove Andsnes, piano

21:04:00 00:13:52 Ludwig van Beethoven Leonore Overture No. 3 Op 72

21:20:00 00:30:24 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 20 in D minor

21:54:00 00:18:17 Paul Hindemith Concert Music for Strings & Brass Op 50

22:16:00 00:21:48 Sergei Prokofiev Scythian Suite Op 20

22:42:00 00:13:05 Felix Mendelssohn Overture 'Calm Sea and Prosperous

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:08:45 Philip Glass Violin Concerto: Second movement

Vienna Philharmonic Christoph von Dohnányi Gidon Kremer, violin DeutGram 4795448

23:10:00 00:08:04 Robert Moran Notturno in Weiss

Eric Banks The Esoterics; Alexis Odell, harp; Melissa Walsh, harp Innova 244

23:21:00 00:03:49 Johann Sebastian Bach Cantata No. 208: Sheep May Safely Graze

Salut Salon Warner 554295

23:24:00 00:05:18 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 5: Shepherd Boy Op 54

Andrei Gavrilov, piano DeutGram 437522

23:30:00 00:04:51 Sir Thomas Beecham The Faithful Shepherd Suite: Pastorale

Yehudi Menuhin Royal Philharmonic MCA 6231

23:37:00 00:09:14 Felix Mendelssohn Adagio from String Symphony No. 11

Johannes Goritzki German Chamber Academy Neuss Claves 9002

23:46:00 00:08:09 Ludwig Spohr Adagio from Nonet Op 31 Vienna-Berlin Ensemble

Gerhart Hetzel, violin; Wolfram Christ, viola; Georg Faust, cello; Alois Posch, double bass DeutGram 427640

23:56:00 00:02:58 Sergei Rachmaninoff Prelude No. 23 in G sharp minor Op 32

Vassily Primakov, piano Bridge 9348

23:57:00 00:02:20 Franz Liszt Consolation No. 5 in E

Nelson Freire, piano Decca 4782728