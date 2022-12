Program Guide 04-07-2016

CLASSICAL MUSIC WITH ROB GRIER

00:02:00 00:33:25 Karl Goldmark Violin Concerto in A minor Op 28 Los Angeles Philharmonic Esa-Pekka Salonen Joshua Bell, violin Sony 65949

00:37:00 00:38:32 Franz Schubert Piano Sonata in A major Leif Ove Andsnes, piano EMI 16448

01:18:00 00:35:28 Sir Arnold Bax Symphony No. 6 Vernon Handley BBC Philharmonic Chandos 10122

01:55:00 00:27:35 Antonín Dvorák String Quartet No. 12 in F major Op 96 Brodsky Quartet Chandos 10801

02:25:00 00:49:54 Ludwig van Beethoven Symphony No. 3 in E flat major Op 55 Osmo Vänskä Minnesota Orchestra Bis 1516

03:17:00 00:29:33 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 24 in C minor Cleveland Orchestra George Szell Robert Casadesus, piano Sony 780837

03:48:00 00:26:43 Muzio Clementi Symphony No. 1 in C Francesco La Vecchia Rome Symphony Orchestra Naxos 573071

04:17:00 00:33:55 Ludwig van Beethoven Piano Concerto No. 4 in G major Op 58 Mahler Chamber Orchestra Leif Ove Andsnes Leif Ove Andsnes, piano Sony 370548

04:53:00 00:26:22 Franz Schubert Sonata in a 'Arpeggione' Sharon Robinson, cello; Joseph Kalichstein, piano Bridge 9376

05:21:00 00:15:34 Richard Wagner Tannhäuser: Overture Fabio Luisi Philharmonia Zürich Accentus 102

05:39:00 00:06:32 Percy Fletcher Bal masqué Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66968

05:50:00 00:08:43 Wolfgang Amadeus Mozart Allegro from Serenade No. 9 Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus Sony 372068

BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC WITH JACQUELINE GERBER

06:07:00 00:02:57 Dieterich Buxtehude Fugue in C major Alan Feinberg, piano Steinway 30034

06:15:00 00:06:28 Josef Suk Finale from Serenade for Strings Op 6 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447109

06:25:00 00:03:14 Erik Satie Sonatine bureaucratique Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 470290

06:27:00 00:04:56 Antonio Vivaldi Largo from Guitar Concerto Orchestra of St Luke's Eliot Fisk, guitar MusicMast 67097

06:32:00 00:04:11 Franz Joseph Haydn Finale from String Quartet No. 51 Op 64 American String Project MSR 1386

06:40:00 00:03:54 Aram Khachaturian Masquerade: Waltz Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 8542

06:45:00 00:06:25 Claude Debussy Three Nocturnes: Festivals Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 4795448

06:55:00 00:02:47 Samuel E. Morris March "The Kilties" Loras John Schissel Virginia Grand Military Band WalkFrog 430

07:05:00 00:04:25 Pablo de Sarasate Spanish Dance No. 4 'Jota navara' Op 22 Julia Fischer, violin; Milana Chernyavska, piano Decca 4785950

07:10:00 00:06:19 George Frideric Handel Water Music Suite No. 3 in G major Jeannette Sorrell Apollo's Fire ApolloFire 2002

07:17:00 00:04:22 Wolfgang Amadeus Mozart Allegro from Divertimento No. 11 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 415669

07:23:00 00:02:41 Felice Anerio Christus factus est Massimo Palombella Sistine Chapel Choir DeutGram 4795300

07:30:00 00:04:03 Jean-Philippe Rameau The Gathering of Birds Christopher O'Riley, piano CPI 3294112

07:40:00 00:09:08 Antonio Vivaldi Four Seasons: 'Spring' Concerto in E major Op 8 Venice Baroque Orchestra Andrea Marcon Giuliano Carmignola, violin Sony 51352

07:50:00 00:03:16 Pietro Mascagni Cavalleria rusticana: Intermezzo Massimo La Rosa, trombone; Elizabeth DeMio, piano 5/4 Prods 2010

07:57:00 00:02:29 Richard Rodgers Babes in Arms: Where or When Richard Glazier, piano Centaur 3347

BBC NEWS

08:07:00 00:06:17 Ralph Vaughan Williams The Wasps: Ballet & Final Tableau Michael Stern Kansas City Symphony Reference 129

08:18:00 00:04:17 Franz Joseph Haydn Rondo from Piano Concerto No. 11 Norwegian Chamber Orchestra Leif Ove Andsnes Leif Ove Andsnes, piano EMI 56960

08:23:00 00:05:12 Jack Gallagher Intrada from Sinfonietta for Strings JoAnn Falletta London Symphony Orchestra Naxos 559652

08:30:00 00:02:55 Giovanni Palestrina Ad te levavi animam meam Massimo Palombella Sistine Chapel Choir DeutGram 4795300

08:32:00 00:02:22 Giovanni Palestrina Angelus Domini descendit Massimo Palombella Sistine Chapel Choir DeutGram 4795300

08:40:00 00:08:58 Carl Nielsen Finale from Symphony No. 4 Op 29 Alan Gilbert New York Philharmonic DaCapo 220624

08:50:00 00:02:46 Sergei Prokofiev Lieutenant Kijé Suite: Kijé's Wedding Op 60 Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80683

08:55:00 00:04:47 Miklós Rózsa Madame Bovary: Waltz John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 438685

09:05:00 00:14:20 Leonard Bernstein 'How a Great Symphony Was Written' New York Philharmonic Leonard Bernstein Leonard Bernstein, narrator Sony 60692

09:22:00 00:02:17 Giovanni Gabrieli Canzona Prima à 5 Canadian Brass Steinway 30008

09:28:00 00:05:37 Franz Waxman Captains Courageous: Suite Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80682

09:35:00 00:04:11 Harry Warren 42nd Street: 42nd Street Keith Lockhart Boston Pops Orchestra BostonPops 4

09:55:00 00:03:52 Ludwig van Beethoven German Dance from String Quartet No. 13 Op 130 Cypress String Quartet Cypress 2012

CLASSICAL MUSIC WITH MARK SATOLA

10:02:00 00:01:43 Giacomo Puccini March 'Electric Shock' Riccardo Chailly Verdi Symphony Milan Decca 2141

10:05:00 00:02:27 John C. Heed March "In Storm and Sunshine" Frederick Fennell Tokyo Kosei Wind Orchestra Brain 7504

10:10:00 00:13:47 Richard Wagner Die Walküre: Wotan's Farewell & Magic Donald Runnicles Dresden State Orchestra Teldec 17109

10:26:00 00:04:12 Johann Sebastian Bach Partita for solo flute: Sarabande Joshua Smith, flute Delos 3402

10:32:00 00:03:32 Frank Bridge Sally in our Alley William Boughton English String Orchestra Nimbus 5366

10:39:00 00:05:04 Benjamin Britten Paul Bunyan: Overture Steuart Bedford London Symphony Orchestra Naxos 557197

10:47:00 00:02:32 Georges Bizet Jeux d'enfants: March Op 22 Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 131

10:51:00 00:29:37 Franz Schubert Piano Sonata in C minor Leif Ove Andsnes, piano EMI 16448

11:22:00 00:10:10 Gregorio Allegri Miserere Massimo Palombella Sistine Chapel Choir DeutGram 4795300

11:35:00 00:08:30 Irving Fine Diversions for Orchestra Joel Spiegelman Tchaikovsky Symphony Orchestra Delos 3139

11:47:00 00:07:04 Jules Massenet Airs slovaques from Piano Concerto BBC Scottish Symphony Jean-Yves Ossonce Stephen Coombs, piano Hyperion 66897

11:56:00 00:04:07 Philippe Gaubert Tarantelle Fenwick Smith, flute; John Ferrillo, oboe; Sally Pinkas, piano Naxos 557305

BBC NEWS

12:07:00 00:08:41 Jacques Offenbach Orpheus in the Underworld: Overture Marc Minkowski Musicians of the Louvre Archiv 4776403

12:18:00 00:08:30 Johann Strauss Jr Waltz 'Mephisto's Calls from Hell' Op 101 Zubin Mehta Vienna Philharmonic Sony 66860

12:29:00 00:02:30 Francisco Tárrega Malaguena Kristo Käo, guitar Kitarrikoo 2008

12:32:00 00:02:45 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 7: Homeward Op 62 Leif Ove Andsnes, piano EMI 57296

12:39:00 00:04:11 Percy Grainger Walking Tune Marc-André Hamelin, piano Hyperion 66884

12:45:00 00:09:25 Mikhail Glinka Waltz Fantasy Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9227

12:56:00 00:03:21 Jean-Philippe Rameau Les Fêtes d'Hébé: Sailors' Chorus English Chamber Orchestra Raymond Leppard Ambrosian Singers EMI 65732

BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:29:33 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 24 in C minor Cleveland Orchestra George Szell Robert Casadesus, piano Sony 780837

13:33:00 00:24:12 Franz Joseph Haydn Symphony No. 67 in F Nicholas McGegan Philharmonia Baroque Orchestra PhiBaroque 8

13:57:00 00:01:40 Wolfgang Amadeus Mozart German Dance in G major Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 429783

14:01:00 00:03:05 Giovanni Palestrina Super flumina Babylonis Massimo Palombella Sistine Chapel Choir DeutGram 4795300

14:04:00 00:06:26 Giovanni Palestrina Tu es Petrus Massimo Palombella Sistine Chapel Choir DeutGram 4795300

14:13:00 00:16:06 Johann Sebastian Bach Keyboard Concerto No. 3 in D major Australian Chamber Orchestra Richard Tognetti Angela Hewitt, piano Hyperion 67308

14:31:00 00:11:53 Gioacchino Rossini String Sonata No. 3 in C major Ensemble Explorations Harm Mundi 901847

14:57:00 00:02:34 Isaac Albéniz España: Tango Op 165 Duo Amaral DuoAmaral 2013

15:02:00 00:14:46 Niels Gade Concert Overture 'Echoes of Ossian' Op 1 Dmitri Kitayenko Danish National Radio Sym Chandos 9422

15:20:00 00:11:03 Robert Schumann Overture to Byron's 'Manfred' Op 115 George Szell Cleveland Orchestra Sony 62349

15:33:00 00:03:02 Franz Liszt Mephisto Waltz No. 4 Leif Ove Andsnes, piano EMI 57002

15:41:00 00:06:15 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 8: Wedding Day at Leif Ove Andsnes, piano EMI 57296

15:49:00 00:06:59 Frédéric Chopin Polonaise No. 6 in A flat major Op 53 Van Cliburn, piano RCA 300350

15:58:00 00:03:46 Orlande de Lassus Magnificat octavi toni Massimo Palombella Sistine Chapel Choir DeutGram 4795300

CLASSICAL MUSIC WITH BILL O'CONNELL

16:06:00 00:03:32 Tomás Luis de Victoria Popule meus Massimo Palombella Sistine Chapel Choir DeutGram 4795300

16:13:00 00:10:16 Ludwig van Beethoven Rondo from Piano Concerto No. 5 Op 73 Mahler Chamber Orchestra Leif Ove Andsnes Leif Ove Andsnes, piano Sony 305886

16:27:00 00:05:25 Ludwig van Beethoven Scherzo from Symphony No. 3 Op 55 Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 16869

16:36:00 00:02:56 Henri Tomasi Finale from Trumpet Concerto Philharmonia Orchestra Esa-Pekka Salonen Wynton Marsalis, trumpet CBS 42096

16:41:00 00:08:43 Wolfgang Amadeus Mozart Finale from Piano Concerto No. 24 Southbank Sinfonia Simon Over Alessio Bax, piano Signum 321

16:52:00 00:02:42 Giovanni Palestrina Sicut cervus Massimo Palombella Sistine Chapel Choir DeutGram 4795300

16:57:00 00:02:05 Sergei Prokofiev Scherzo from Piano Sonata No. 2 Op 14 Burning River Brass BurnRiver 2013

17:05:00 00:06:34 Dmitri Shostakovich Festive Overture Op 96 Brett Mitchell Cleveland Orch Youth Orch COYO 61415

17:28:00 00:06:21 Eric Whitacre i thank you God for this most amazing Noel Edison Elora Festival Singers Naxos 559677

17:40:00 00:04:24 Robert Casadesus Toccata Op 40 Marina Lomazov, piano Lomazov 100

17:46:00 00:04:13 Heitor Villa-Lobos Bachianas Brasileiras No. 2: Little Mariss Jansons Oslo Philharmonic Orchestra EMI 56576

17:53:00 00:02:13 Giovanni Palestrina Adoramus te Massimo Palombella Sistine Chapel Choir DeutGram 4795300

17:57:00 00:01:59 Vincenzo Galilei Saltarello Kristo Käo, guitar Kitarrikoo 2008

BBC NEWS; DINNER CLASSICS WITH BILL O'CONNELL

18:09:00 00:19:29 Robert Casadesus Concerto for 2 Pianos Op 17 German Radio Philharmonic Alun Francis Genova & Dimitrov, pianos CPO 999992

18:31:00 00:05:23 Sergei Rachmaninoff Andante from Piano Concerto No. 1 Op 1 Helsinki Philharmonic Vladimir Ashkenazy Alexander Ghindin, piano Ondine 977

18:39:00 00:03:42 Padre Antonio Soler Sonata No. 15 in D minor Martina Filjak, piano Naxos 572515

18:45:00 00:08:20 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Piano Concerto No. 13 CityMusic Cleveland Joel Smirnoff Alexander Schimpf, piano CityMusic 2013

18:56:00 00:02:53 Domenico Scarlatti Sonata in B flat major Soyeon Kate Lee, piano Naxos 570010

KEYBANK SYMPHONY AT SEVEN WITH JOHN SIMNA

19:02:00 00:23:13 Franz Schubert Symphony No. 8 in B minor George Szell Cleveland Orchestra CBS 42415

19:27:00 00:29:19 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 24 in C minor Southbank Sinfonia Simon Over Alessio Bax, piano Signum 321

ESSENTIAL CLASSICS WITH JOHN SIMNA

20:02:00 00:21:08 Johann Sebastian Bach Brandenburg Concerto No. 5 in D major Apollo's Fire Jeannette Sorrell Jeannette Sorrell, harpsichord; Michael Lynn, flute; Cynthia Roberts, violin Avie 2207

20:25:00 00:29:53 Robert Schumann Piano Concerto in A minor Op 54 Berlin Philharmonic Mariss Jansons Leif Ove Andsnes, piano EMI 57562

PITTSBURGH SYMPHONY with Jim Cunningham: Manfred Honeck, conductor; Daniil Trifonov, piano

21:05:00 00:28:48 Felix Mendelssohn Symphony No. 4 in A major Op 90 (1833)

21:45:00 00:35:00 Daniil Trifonov Piano Concerto (2014)

22:36:00 00:15:52 Peter Tchaikovsky Capriccio italien Op 45 (1880)

SHH! QUIET PROGRAM WITH JOHN SIMNA

23:02:00 00:07:57 Ernest Schelling Suite Fantastique: Intermezzo Op 7 BBC Scottish Symphony Martyn Brabbins Ian Hobson, piano Hyperion 66949

23:09:00 00:08:58 Thomas Canning Fantasy on a Hymn Tune by Justin Morgan Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80462

23:21:00 00:08:47 Federico Mompou Charmes Stephen Hough, piano Hyperion 66963

23:29:00 00:07:49 Heitor Villa-Lobos Bachianas Brasileiras No. 4: Prelúdio Kenneth Schermerhorn Nashville Symphony Naxos 557460

23:40:00 00:04:43 Antonín Dvorák Moderato from Serenade for Strings Op 22 Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 433549

23:44:00 00:09:53 Ludwig van Beethoven Largo from Piano Concerto No. 3 Op 37 Mahler Chamber Orchestra Leif Ove Andsnes Leif Ove Andsnes, piano Sony 542058

23:56:00 00:02:56 Traditional A la claire fontaine Dale Warland Dale Warland Singers; Linda Chatterton, flute Gothic 49243

23:57:00 00:02:36 Claude Debussy Preludes Book 2: 'General Lavine' - Spencer Myer, piano Harm Mundi 907477

23:57:00 00:03:03 Johannes Brahms Intermezzo in E major Op 116 Emil Gilels, piano DeutGram 4793449