Program Guide 04-06-2016

CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:01:00 00:13:31 Robert Volkmann Serenade No. 3 for Strings in D minor Op 69 German Chamber Academy Neuss Johannes Goritzki Catherine Tunnell, cello CPO 999159

00:18:00 00:36:41 Johannes Brahms Piano Trio No. 1 in B major Op 8 André Previn, piano; Viktoria Mullova, violin; Heinrich Schiff, cello Philips 442123

00:58:00 00:27:44 Sergei Prokofiev Piano Concerto No. 3 in C major Op 26 BBC Philharmonic Gianandrea Noseda Jean-Efflam Bavouzet, piano Chandos 10802

01:28:00 00:43:59 Franz Schubert Symphony 'Grand Duo' in C major Claudio Abbado Chamber Orchestra of Europe DeutGram 423655

02:14:00 00:44:30 Wolfgang Amadeus Mozart Serenade No. 10 for 13 Winds in B flat major Jack Brymer London Wind Soloists Decca 4785437

03:00:00 00:34:30 Jean Sibelius Symphony No. 4 in A minor Op 63 Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony Orch RCA 60401

03:37:00 00:23:38 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 23 in F minor Op 57 Vladimir Horowitz, piano RCA 300350

04:03:00 00:48:55 Ralph Vaughan Williams Symphony No. 2 André Previn Royal Philharmonic Telarc 80138

04:54:00 00:29:33 Sergei Prokofiev Cinderella Suite No. 1 Op 107 Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Naxos 550968

05:25:00 00:13:46 Lyndol Mitchell Kentucky Mountain Portraits Howard Hanson Eastman-Rochester Orchestra Mercury 434324

05:42:00 00:05:31 Tomaso Albinoni Concerto for Strings in A major Op 5 Simon Standage Collegium Musicum 90 Chandos 663

05:48:00 00:09:37 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 100 Marc Minkowski Musicians of the Louvre Naïve 5176

BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:03:43 Franz Schubert Scherzo from Piano Quintet Cleveland Quartet John O'Conor, piano; James Vandemark, bass; Members of Telarc 80225

06:14:00 00:04:36 Tomaso Albinoni Concerto for Strings in B flat major Op 5 Simon Standage Collegium Musicum 90 Chandos 663

06:20:00 00:05:29 Maurice Ravel Deux mélodies hébraïques: Kaddish Daniel Hope, violin; Jacques Ammon, piano DeutGram 4795305

06:28:00 00:01:38 Francis Poulenc Presto in B flat major Pascal Rogé, piano Decca 425862

06:30:00 00:04:05 Peter Tchaikovsky Suite No. 2: Danse baroque Op 53 Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9454

06:40:00 00:04:07 Emeli Sandé Where I Sleep Voces8 Decca 4785703

06:45:00 00:08:28 Joh. Christoph Friedrich Bach Symphony No. 4 in E Dennis Russell Davies Orchestra of St Luke's MusicMast 7062

06:55:00 00:03:09 John Williams The Empire Strikes Back: Imperial March Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic DeutGram 4763793

07:05:00 00:04:59 Johann Sebastian Bach Finale from Brandenburg Concerto No. 5 Ensemble Caprice Matthias Maute Erin Helyard, harpsichord Analekta 9996

07:10:00 00:07:40 Robert Volkmann Serenade No. 1 for Strings in C Op 62 Johannes Goritzki German Chamber Academy Neuss CPO 999159

07:20:00 00:04:07 Georges Bizet Carmen: Toreadors' Entrance 'Les voici, Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80333

07:25:00 00:02:36 Sergei Rachmaninoff Suite No. 1: Russian Easter Op 5 Emanuel Ax, piano; Yefim Bronfman, piano Sony 61767

07:30:00 00:04:48 Robert Schumann Scherzo from Piano Quintet Op 44 Cleveland Quartet Emanuel Ax, piano RCA 6498

07:33:00 00:01:09 Jacques Offenbach La vie Parisienne: Galop Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80625

07:40:00 00:06:32 Georg Philipp Telemann Concerto for Flute, Oboe d'amore & European Baroque Soloists Denon 9614

07:48:00 00:04:09 Nicolò Paganini Perpetual Motion Op 11 Philippe Quint, violin; Dmitriy Cogan, piano Naxos 570703

07:53:00 00:03:07 Johann Strauss Jr Perpetual Motion Op 257 Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80314

08:07:00 00:06:20 Carl Maria von Weber Finale from Clarinet Concerto No. 2 Op 74 Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Andrew Marriner, clarinet Philips 432146

08:15:00 00:04:27 Constant Lambert Horoscope: Dance for the Followers of Barry Wordsworth BBC Concert Orchestra Argo 436118

08:20:00 00:05:20 Wolfgang Amadeus Mozart Minuet from String Quintet No. 5 Sarah Kapustin, violin; Diana Cohen, violin; Mark Holloway, viola; Sebastian Krunnies, viola; David Soyer, cello Marlboro 80001

08:30:00 00:04:33 Erik Satie Poudre d'or Pascal Rogé, piano Decca 421713

08:40:00 00:09:43 Francesco Geminiani Concerto Grosso No.10 in F major Andrew Manze Academy of Ancient Music Harm Mundi 907261

08:50:00 00:03:16 Jacques Offenbach The Tales of Hoffmann: Barcarolle BBC Philharmonic Yan Pascal Tortelier Liverpool Philharmonic Choir Chandos 9765

08:55:00 00:05:13 Patrick Doyle Hamlet: Ophelia's Funeral Kenneth Alwyn City of Prague Philharmonic Silva 1094

09:11:00 00:14:56 Carlos Salzedo Variations on a Theme in Ancient Style Op 30 Yolanda Kondonassis, harp Telarc 80581

09:28:00 00:05:06 Maurice Ravel Le tombeau de Couperin: Menuet Alexander Schimpf, piano Oehms 867

09:35:00 00:03:17 Dmitri Shostakovich Prelude & Fugue No. 11 in B major Op 87 Keith Jarrett, piano ECM 1469

09:55:00 00:02:52 Johann Strauss Jr Polka 'Thunder and Lightning' Op 324 Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 2003

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:00 00:01:42 George Enescu Wedding Dance Daniel Hope, violin; Jacques Ammon, piano DeutGram 4795305

10:03:00 00:02:16 Leos Janácek Lachian Dances: Blessing Dance Antoni Wit Warsaw Philharmonic Naxos 572695

10:08:00 00:13:04 Erich Wolfgang Korngold The Prince and the Pauper: Suite André Previn London Symphony Orchestra DeutGram 471347

10:23:00 00:05:35 Antonín Dvorák Czech Suite: Furiant Op 39 Sir John Eliot Gardiner North German Radio Symphony DeutGram 437506

10:31:00 00:03:35 George Frideric Handel Solomon: Arrival of the Queen of Sheba Robert Moody Canadian Brass Ensemble OpeningDay 7347

10:39:00 00:04:33 George Frideric Handel Semele: Where'er you walk Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Bryn Terfel, baritone DeutGram 453480

10:44:00 00:04:05 Franz Schubert Scherzo from String Quartet No. 14 Franz Welser-Möst Camerata Salzburg EMI 56813

10:50:00 00:27:23 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 25 in G minor Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus DHM 75736

11:20:00 00:07:21 Jean Françaix L'Heure du berger Pascal Rogé, piano; Catherine Cantin, flute; Maurice Bourgue, oboe; Michel Portal, clarinet; André Cazalet, horn Decca 425861

11:31:00 00:08:42 Antonio Vivaldi Trio Sonata in D minor Op 1 Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua DeutGram 4795448

11:41:00 00:10:18 Benjamin Britten Gloriana: Courtly Dances André Previn Royal Philharmonic Telarc 80126

11:54:00 00:04:00 Emmanuel Chabrier Suite pastorale: Idyll Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

12:07:00 00:08:40 Ferenc Farkas 18th Century Dances from Old Hungary Quintett.Wien Nimbus 5479

12:17:00 00:08:35 Pablo de Sarasate Zigeunerweisen Op 20 Vienna Philharmonic James Levine Anne-Sophie Mutter, violin DeutGram 4795448

12:28:00 00:02:08 Frédéric Chopin Mazurka No. 11 in E minor Op 17 Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6730

12:33:00 00:03:49 Ferruccio Busoni Giga, Bolero and Variations after Mozart Geoffrey Tozer, piano Chandos 9394

12:42:00 00:02:50 Carlos Salzedo Suite of Eight Dances: Bolero Yolanda Kondonassis, harp Azica 71273

12:47:00 00:08:05 Gustav Holst The Planets: Venus Op 32 Zubin Mehta Los Angeles Philharmonic Decca 4785437

12:56:00 00:03:03 Johann Strauss Jr Nightingale Polka Op 222 John Morris Russell Cincinnati Pops Orchestra FanfareCin 4

13:01:00 00:48:55 Ralph Vaughan Williams Symphony No. 2 André Previn Royal Philharmonic Telarc 80138

13:52:00 00:07:04 E. J. Moeran In the Mountain Country Vernon Handley Ulster Orchestra Chandos 8639

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:01:00 00:02:39 Claude Debussy Preludes Book 1: La sérénade Pascal Rogé, piano Decca 4785437

14:04:00 00:05:05 Claude Debussy Preludes Book 1: Voiles Pascal Rogé, piano Decca 4785437

14:13:00 00:16:05 Peter Tchaikovsky Piano Concerto No. 3 in E flat major Op 75 Philharmonia Orchestra Leonard Slatkin Barry Douglas, piano RCA 61633

14:42:00 00:10:23 Carl Friedrich Abel Symphony in G Op 17 Anthony Halstead Hanover Band CPO 999214

14:54:00 00:03:03 Claude Debussy Petite Suite: Cortège Jun Märkl National Orchestra of Lyon Naxos 572583

15:02:00 00:22:39 Felix Mendelssohn Violin Concerto in D minor Basel Chamber Orchestra Daniel Hope Daniel Hope, violin DeutGram 4795305

15:26:00 00:07:03 Robert Schumann Toccata in C Op 7 Howard Shelley, piano Chandos 8814

15:39:00 00:03:59 Eric Coates By the Sleepy Lagoon Malcolm Nabarro Sinfonia ViVa ASV 2053

15:46:00 00:07:06 Engelbert Humperdinck Sleeping Beauty: Prelude Karl Anton Rickenbacher Bamberg Symphony VirginClas 61128

15:54:00 00:03:12 Aaron Copland Rodeo: Hoedown Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony RCA 63511

CLASSICAL MUSIC with Bill O'Connell

15:58:00 00:04:50 Steve Reich Duet Basel Chamber Orchestra Daniel Hope Daniel Hope, violin; Simos Papanas, violin DeutGram 4795305

16:07:00 00:03:04 Sir Edward Elgar Salut d'amour Op 12 Basel Chamber Orchestra Daniel Hope Daniel Hope, violin; Jacques Ammon, piano DeutGram 4795305

16:13:00 00:10:07 Erich Wolfgang Korngold Much Ado About Nothing: Suite Op 11 André Previn London Symphony Orchestra DeutGram 453436

16:27:00 00:04:23 Patrick Doyle Brave: Fate and Destiny City of Prague Philharmonic Silva 1398

16:34:00 00:03:55 Claude Bolling Invention Sir Angel Romero, guitar; George Shearing, piano; Shelley Manne, percussion; Ray Brown, bass EMI 47192

16:41:00 00:06:32 Camille Saint-Saëns Finale from Piano Concerto No. 1 Op 17 Philharmonia Orchestra Charles Dutoit Pascal Rogé, piano Decca 4785437

16:48:00 00:01:19 Francis Poulenc Nocturne No. 2 in F Pascal Rogé, piano Decca 425862

16:52:00 00:02:22 Carlos Salzedo Suite of Eight Dances: Tango Yolanda Kondonassis, harp Telarc 80581

16:56:00 00:03:07 Gabriela Lena Frank Three Latin American Dances: The Mestizo Keith Lockhart Utah Symphony Reference 105

17:05:00 00:05:10 Jo Knümann Romanian Basel Chamber Orchestra Daniel Hope Daniel Hope, violin; Avi Avital, mandolin; Jacques Ammon, piano DeutGram 4795305

17:13:00 00:11:13 Erich Wolfgang Korngold Captain Blood: Suite André Previn London Symphony Orchestra DeutGram 471347

17:27:00 00:07:08 Sir William Walton Coronation March 'Orb and Sceptre' André Previn Royal Philharmonic Telarc 80125

17:40:00 00:05:35 Claude Debussy L'isle joyeuse Pascal Rogé, piano Decca 4785437

17:47:00 00:02:23 Claude Debussy Preludes Book 1: The girl with the Pascal Rogé, piano Decca 4785437

17:52:00 00:03:21 Patrick Doyle Henry V: Non nobis Domine Cincinnati Pops Orchestra Erich Kunzel Brian Home, tenor; May Festival Chorus Telarc 80551

17:57:00 00:02:41 Edvard Grieg Holberg Suite: Prelude Op 40 Domenico Boyagian Ohio Philharmonic Centaur 3311

BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:19:45 Ottorino Respighi Three Botticelli Pictures James Gaffigan CityMusic Cleveland CityMusic 2

18:30:00 00:04:39 Francis Poulenc Villageoises Pascal Rogé, piano Decca 425862

18:37:00 00:02:51 Claude Debussy Children's Corner: Golliwog's Cakewalk Pascal Rogé, piano Decca 4785437

18:42:00 00:09:53 Antonio Vivaldi Concerto for 2 Violins in A minor Basel Chamber Orchestra Daniel Hope Daniel Hope, violin; Simos Papanas, violin DeutGram 4795305

18:53:00 00:04:11 Francis Poulenc Intermezzo No. 3 in A flat major Pascal Rogé, piano Decca 425862

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:20:40 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 34 in C major Sir John Eliot Gardiner English Baroque Soloists Philips 420937

19:25:00 00:16:02 César Franck Symphonic Variations Cleveland Orchestra Lorin Maazel Pascal Rogé, piano Decca 4787779

19:41:00 00:14:08 Franz Schubert Rondo in A major Brandenburg Orchestra Roy Goodman Elizabeth Wallfisch, violin Hyperion 66840

19:57:00 00:02:26 François Couperin Suite No. 25: The Victorious Muse Angela Hewitt, piano Hyperion 67480

20:00 CLEVELAND OVATIONS: CIM Live - Cleveland Institute of Music Orchestra, Jahja Ling, conductor; Shih-Hsien (Victor) Yeh, piano; Michael Harper, trumpet – live from Kulas Hall

20:04 PROKOFIEV: Lieutenant Kijé Suite Op 60

20:30 PROKOFIEV: Piano Concerto No. 3 in C

21:24 ARUTIUIAN: Trumpet Concerto

21:41 RAVEL: La valse

THE BLACK ARTS with A. Grace Lee Mims: recordings by Paul Robeson, bass-baritone

23:06:00 00:06:09 Grace Williams Calm Sea in Summer David Atherton English Chamber Orchestra Lyrita 323

23:12:00 00:06:21 Sergei Rachmaninoff Etude-tableau in A minor Op 39 Rustem Hayroudinoff, piano Chandos 10391

23:20:00 00:04:23 Antonín Dvorák Legend No. 5 in A flat major Op 59 Sir Charles Mackerras Czech Philharmonic Orchestra Supraphon 3533

23:25:00 00:14:22 Johannes Brahms Adagio from Piano Concerto No. 1 Op 15 Berlin State Orchestra Gustavo Dudamel Daniel Barenboim, piano DeutGram 4794899

23:41:00 00:04:51 Claude Debussy Rêverie Pascal Rogé, piano Decca 4785437

23:46:00 00:07:20 Richard Strauss Intermezzo: Interlude No. 2 "Dreaming by Marc Albrecht Strasbourg Philharmonic PentaTone 5186310

23:54:00 00:02:42 Hildegard von Bingen Beata nobis gaudia Anonymous 4 Harm Mundi 2907546

23:57:00 00:01:54 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 10: Remembrances Op 71 Per Tengstrand, piano Azica 71207