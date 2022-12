Program Guide 03-28-2016

00:00 CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:02:00 00:15:07 Franz Joseph Haydn Symphony No. 30 in C major

Nicholas Ward Northern Chamber Orchestra Naxos 550757

00:19:00 00:29:21 Peter Tchaikovsky String Quartet No. 1 in D major Op 11

Ying Quartet Telarc 80685

00:50:00 00:36:05 Jean Sibelius Symphony No. 1 in E minor Op 39

Lorin Maazel Vienna Philharmonic Decca 4785437

01:28:00 01:06:05 Ludwig van Beethoven The Creatures of Prometheus Ballet Op 43

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 419608

02:36:00 00:34:03 Claude Debussy La boîte à joujoux

Michael Tilson Thomas London Symphony Orchestra Sony 48231

03:12:00 00:27:29 Felix Mendelssohn String Quartet No. 4 in E minor Op 44

Pacifica Quartet Cedille 82

03:41:00 00:38:33 Ludwig van Beethoven Symphony No. 7 in A major Op 92

Carlos Kleiber Vienna Philharmonic DeutGram 4795448

04:22:00 00:27:45 Benjamin Britten Variations on a Theme of Frank Bridge Op 10

Sir Andrew Davis BBC Symphony Orchestra Teldec 73126

04:52:00 00:28:23 Alexander Glazunov Ballet Scenes Op 52

Edo de Waart Minnesota Orchestra Telarc 80347

05:22:00 00:17:59 Jean-Baptiste Lully Le Bourgeois Gentilhomme: Suite

Tempesta di Mare Chandos 805

05:42:00 00:03:48 Sir Arnold Bax Russian Suite: In a Vodka Shop

Bryden Thomson London Philharmonic Chandos 8669

05:52:00 00:05:13 Wolfgang Amadeus Mozart The Abduction from the Seraglio: aria

Thomas Fey Heidelberg Symphony Hänssler 98269

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:03:19 Giovanni Gabrieli Canzon on the 1st tone No. 1 à 8

National Brass Ensemble OberlinMus 1504

06:15:00 00:06:16 Franz Joseph Haydn Finale from Sinfonia Concertante

Chamber Orchestra of Europe Claudio Abbado Marieke Blankestijn, violin; William Conway, cello; Douglas Boyd, oboe; Matthew Wilkie, bassoon DeutGram 4778117

06:22:00 00:05:48 Chris Marshall Bluestone

London Mozart Players Stuart Morley Claire Jones, harp Silva 6051

06:32:00 00:02:05 Anatoly Liadov The Musical Snuff Box Op 32

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80657

06:40:00 00:01:53 Antonio Veracini Vivace from Violin Concerto Op 3

Paramount Brass Centaur 2355

06:43:00 00:06:21 Ludwig van Beethoven The Creatures of Prometheus: Finale Op 43

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437782

06:50:00 00:04:13 Leos Janácek Idyll for Strings: Andante

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572698

06:51:00 00:03:10 Benjamin Britten Pizzicato from 'A Simple Symphony' Op 4

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 423624

06:55:00 00:02:25 John Philip Sousa March 'U.S. Field Artillery'

Keith Brion New Sousa Band Delos 3102

07:02:00 00:06:11 Johann Sebastian Bach Fugue in G minor

Eugene Ormandy Philadelphia Orchestra CBS 38915

07:10:00 00:02:25 George Frideric Handel Bourrée from Organ Concerto No. 7 Op 7

Academy of Ancient Music Richard Egarr Richard Egarr, organ Harm Mundi 807447

07:15:00 00:06:57 Peter Tchaikovsky Andante cantabile Op 11

Ying Quartet Telarc 80685

07:23:00 00:01:20 George Gershwin Porgy and Bess: Oh Lord, I'm on My Way

Cleveland Orchestra Lorin Maazel Sir Willard White, baritone; Cleveland Orchestra Chorus Decca 4787779

07:24:00 00:03:06 Claude Debussy Petite Suite: Ballet

Jun Märkl National Orchestra of Lyon Naxos 572583

07:27:00 00:05:52 Gabriel Fauré Pavane Op 50

Academy St. Martin in Fields Mathias Mönius Albrecht Mayer, oboe d'amore Decca 4782564

07:40:00 00:06:30 Lars-Erik Larsson Scherzo from Symphony No. 1 Op 2

Andrew Manze Helsingborg Symphony CPO 777671

07:47:00 00:03:32 John Lunn Downton Abbey: Theme

London Mozart Players Stuart Morley Claire Jones, harp Silva 6051

07:55:00 00:03:18 Johannes Brahms Capriccio in B minor Op 76

Alessio Bax, piano Signum 309

07:57:00 00:02:02 Johann Sebastian Bach Siciliano from Flute Sonata No. 2

Joshua Smith, flute; Jory Vinikour, harpsichord Delos 3402

08:07:00 00:06:14 Franz von Suppé The Torments of Tantalus

Zubin Mehta Vienna Philharmonic CBS 44932

08:15:00 00:08:19 Sergei Rachmaninoff Allegro from Symphony No. 2 Op 27

Carl Topilow CIM Orchestra CIM 2003

08:27:00 00:07:16 Ludwig van Beethoven Finale from Septet Op 20

Chamber Music Soc Linc Center Delos 3177

08:40:00 00:09:36 Gioacchino Rossini The Siege of Corinth: Overture

Thomas Schippers London Symphony Orchestra EMI 64335

08:50:00 00:03:05 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 2: Polonaise

Ensemble Sonnerie Monica Huggett Gonzalo X. Ruiz, oboe Avie 2171

08:55:00 00:05:04 John Williams Superman: Love Theme

Carl Davis Royal Liverpool Philharmonic Naxos 572111

09:05:00 00:16:08 Antonio Rosetti Symphony in G minor

Concerto Cologne Teldec 98420

09:21:00 00:02:47 Erik Satie Gymnopédie No. 1

Matthias Maute Ensemble Caprice Analekta 9848

09:35:00 00:03:22 Sir Charles Hubert H. Parry An English Suite: Frolic

William Boughton English String Orchestra Nimbus 5366

09:51:00 00:03:04 Giacomo Puccini Turandot: Nessun dorma

St Cecilia Academy Orchestra Antonio Pappano Jonas Kaufmann, tenor; St Cecilia Academy Chorus Sony 509249

09:54:00 00:03:03 William Grant Still Afro-American Symphony: Humor

Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9154

09:57:00 00:01:56 Jean-Philippe Rameau Platée: Airs

Nicholas McGegan Philharmonia Baroque Orchestra Conifer 51313

10:00 CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

10:01:00 00:03:17 Edward MacDowell Woodland Sketches: To a Wild Rose Op 51

London Mozart Players Stuart Morley Claire Jones, harp Silva 6051

10:05:00 00:03:57 Charles Tomlinson Griffes Bacchanale

JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 559164

10:11:00 00:12:27 Muzio Clementi Piano Sonata in B flat major Op 24

Nikolai Demidenko, piano Hyperion 66808

10:25:00 00:04:46 Jean-Philippe Rameau Pygmalion: Overture

William Christie Les Arts Florissants Harm Mundi 901381

10:31:00 00:03:06 Léo Delibes Coppélia: Galop final

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 125

10:38:00 00:09:58 Sir Arnold Bax The Happy Forest

John Wilson Royal Liverpool Philharmonic Avie 2194

10:50:00 00:23:42 Richard Strauss Intermezzo: Four Symphonic Interludes

André Previn Vienna Philharmonic DeutGram 437790

11:15:00 00:08:32 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 26 in E flat major

Jane Glover London Mozart Players ASV 762

11:25:00 00:08:41 Giacomo Puccini Preludio sinfonico in A

Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 63025

11:36:00 00:10:30 Wilhelm Friedemann Bach Symphony in D major

Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra Sony 62720

12:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

12:07:00 00:06:19 Henry Purcell The Fairy Queen: Act 4 Symphony

William Christie Les Arts Florissants Harm Mundi 901308

12:15:00 00:08:30 Félix Godefroid Danse des sylphes Op 31

Claire Jones, harp Silva 6051

12:26:00 00:05:40 Joseph Hellmesberger Sr Ball Scene

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66998

12:34:00 00:03:28 Carl Maria von Weber Abu Hassan: Overture

Roy Goodman Hanover Band Nimbus 5154

12:41:00 00:03:08 Johann Nepomuk Hummel Turkish Rondo from Piano Trio No. 2 Op 22

Trio Parnassus MD+G 3307

12:47:00 00:08:43 Charles Tomlinson Griffes Poem for Flute & Orchestra

Cleveland Sinfonietta Louis Lane Maurice Sharp, flute Epic 1116

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:02:00 00:58:35 Franz Schubert Rosamunde: Incidental Music

Vienna Philharmonic Karl Münchinger Rohangiz Yachmi, alto; Vienna State Opera Chorus Decca 4785437

13:57:00 00:02:19 Sir Malcolm Arnold Solitaire: Polka

Bryden Thomson Philharmonia Orchestra Chandos 8867

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:01:00 00:04:21 Zdenek Fibich Poème

London Mozart Players Stuart Morley Claire Jones, harp Silva 6051

14:07:00 00:06:04 Anatoly Liadov The Enchanted Lake Op 62

George Szell Cleveland Orchestra Sony 93019

14:15:00 00:15:30 Franz Joseph Haydn Symphony No. 22 in E flat major

Zubin Mehta Vienna Philharmonic ViennaPhil 2009

14:33:00 00:10:34 George Butterworth Two English Idylls

Andrew Manze BBC Scottish Symphony BBC 392

14:46:00 00:10:42 Alexander Glazunov Solemn Overture Op 73

Igor Golovschin Moscow Symphony Naxos 553839

14:58:00 00:02:03 Henry Purcell Amphitrion: Hornpipe

Kevin Mallon Aradia Ensemble Naxos 570149

15:02:00 00:16:13 Jean Sibelius En saga Op 9

Horst Stein Orch de la Suisse Romande Decca 4785437

15:21:00 00:11:28 Richard Wagner The Flying Dutchman: Overture

Yakov Kreizberg Netherlands Philharmonic PentaTone 41

15:33:00 00:03:37 Vítezslav Novák Slovak Suite: Children's Scene Op 32

Libor Pesek Royal Liverpool Philharmonic VirginClas 45251

15:41:00 00:02:47 Claude Debussy Children's Corner: Serenade of the Doll

Yoav Talmi Quebec Symphony Orchestra Atma 2377

15:46:00 00:09:03 Giuseppe Verdi La battaglia di Legnano: Overture

Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 68468

15:56:00 00:01:19 Irving Berlin Blue Skies

Jenny Lin, piano Steinway 30011

15:58:00 00:04:37 Ludwig van Beethoven The Creatures of Prometheus: Overture Op 43

Daniel Harding German Chamber Philharmonic VirginClas 45364

16:06:00 00:02:49 Camille Saint-Saëns The Carnival of the Animals: The Swan

Yo-Yo Ma, cello; Kathryn Stott, piano Sony 510316

16:11:00 00:10:34 Johann Strauss Jr Waltz 'Morning Papers' Op 279

Zubin Mehta Vienna Philharmonic Sony 66860

16:23:00 00:01:50 Johann Strauss Cachucha Galop Op 97

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Decca 4782601

16:28:00 00:05:30 Erich Wolfgang Korngold Between Two Worlds: Suite

Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 60863

16:36:00 00:03:08 Dmitri Shostakovich Ballet Suite No. 3: Galop

Constantine Orbelian Moscow Chamber Orchestra Delos 3257

16:40:00 00:07:26 Carl Maria von Weber Preciosa: Overture Op 78

Karl Münchinger Vienna Philharmonic Decca 4785437

16:50:00 00:03:32 John Lunn Downton Abbey: Theme

London Mozart Players Stuart Morley Claire Jones, harp Silva 6051

16:54:00 00:03:25 Abe Holzmann March "Blaze Away!"

Loras John Schissel Virginia Grand Military Band WalkFrog 430

16:58:00 00:01:24 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 21 in E minor

Marin Alsop London Philharmonic Naxos 557429

17:03:00 00:05:05 Sir Arthur Sullivan The Yeoman of the Guard: Overture

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 434916

17:10:00 00:11:32 Sergei Prokofiev War and Peace: The Ball

Neeme Järvi Philharmonia Orchestra Chandos 10538

17:24:00 00:07:29 William Boyce Symphony No. 5 in D major Op 2

Christopher Hogwood Academy of Ancient Music l'Oiseau 436761

17:32:00 00:04:47 Traditional Scarborough Fair

London Mozart Players Stuart Morley Claire Jones, harp Silva 6051

17:41:00 00:04:01 Chris Marshall Heartstrings

London Mozart Players Stuart Morley Claire Jones, harp Silva 6051

17:47:00 00:04:53 Isaac Albéniz Iberia: Triana

Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80470

17:54:00 00:02:10 Josquin Desprez Mille regretz

Stile Antico Harm Mundi 807595

17:57:00 00:02:31 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 13 in B flat minor Op 72

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 430171

18:00 DINNER CLASSICS

18:09:00 00:17:37 George Gershwin An American in Paris

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

18:29:00 00:04:42 Nigel Hess Ladies In Lavender:Theme

London Mozart Players Stuart Morley Claire Jones, harp Silva 6051

18:36:00 00:04:19 Traditional All Through the Night

London Mozart Players Stuart Morley Claire Jones, harp Silva 6051

18:43:00 00:10:31 George Butterworth Rhapsody 'A Shropshire Lad'

Andrew Manze BBC Scottish Symphony BBC 392

18:54:00 00:04:44 Leroy Anderson Harvard Sketches

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559357

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:15:07 Franz Joseph Haydn Symphony No. 30 in C major

Nicholas Ward Northern Chamber Orchestra Naxos 550757

19:19:00 00:36:45 Johannes Brahms Symphony No. 3 in F major Op 90

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Teldec 43711

19:57:00 00:01:56 Sir Thomas Beecham The Gods Go a'Begging: Minuet

Yehudi Menuhin Royal Philharmonic MCA 6231

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:14:03 Ludwig van Beethoven Leonore Overture No. 3 Op 72

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Telarc 80145

20:18:00 00:38:33 Ludwig van Beethoven Symphony No. 7 in A major Op 92

Carlos Kleiber Vienna Philharmonic DeutGram 4795448

20:58:00 00:01:41 Johannes Brahms Wie Melodien zieht es mir Op 105

Zuill Bailey, cello; Awadagin Pratt, piano Telarc 32664

21:00 THE NEW YORK PHILHARMONIC THIS WEEK with Alec Baldwin - The Philharmonic Remembers Pierre Boulez - Phyllis-Bryn Julson, soprano

RAVEL: Rigaudon from ‘Le Tombeau de Couperin’ (excerpt)

DEBUSSY: La Mer (complete) 3/16/88 from NYP Archives

DEBUSSY: Jeux (excerpt)

BERG: Rondo from ‘Lulu’ Suite (excerpt)

BOULEZ: Polyphonie X (excerpt) (NYP Archives)

BARTOK: Music for Strings, Percussion, & Celesta (excerpt)

STRAVINSKY: Harbingers of Spring from the ‘The Rite of Spring’ (excerpt)

RAVEL: Une Barque sur l’ocean (excerpt)

CARTER: Symphony of Three Orchestras (NYP Premiere performance)

VARESE: Deserts (excerpt)

BERG: Variations from ‘Lulu’ Suite (excerpt)

STRAVINSKY: Petrushka’s Room (second tableau) from ‘Petrushka’

BERG: Lyric Suite (Sony 45838)

MAHLER: Symphony No. 3: III (NYP Special Editions)

BOULEZ: Improvisation I from Pli selon Pli (NYP Archives)

WAGNER: Siegfried-Idyll

WAGNER: Overture to ‘Tannhäuser’ (Sony 64108)

BOULEZ: Explosante-fixe (excerpt) (NYP-CONTACT recording)

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:07:51 Ernest Bloch Abodah

Brian Thornton, cello; Spencer Myer, piano Thornton 2013

23:09:00 00:08:05 Arthur Honegger Pastorale d'été

Leonard Bernstein New York Philharmonic Sony 82849

23:20:00 00:11:40 Johannes Brahms Adagio from Clarinet Quintet Op 115

Chamber Ensemble Andreas Ottensamer, clarinet Mercury 4811409

23:33:00 00:10:09 Franz Liszt Transcendental Etude No. 9 in A flat major

Alice Sara Ott, piano DeutGram 4778362

23:43:00 00:10:06 Peter Tchaikovsky Souvenir of a Beloved Place: Méditation Op 42

Bavarian Radio Symphony Mariss Jansons Nikolaj Znaider, violin RCA 87454

23:55:00 00:03:10 Ottorino Respighi Ancient Airs Suite No. 3: Italiana

Jesús López-Cobos Lausanne Chamber Orchestra Telarc 80309

23:56:00 00:03:04 Armas Järnefelt Berceuse

Swedish Radio Symphony Esa-Pekka Salonen Mats Zetterqvist, violin; Mats Rondin, cello Sony 46668