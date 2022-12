Program Guide 03/25/2016

00:00 CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

Felix Mendelssohn: String Symphony No. 11 in F (1823)

Béla Bartók: Music for Strings, Percussion & Celesta (1936)

Gerald Finzi: Concerto for Clarinet & Strings Op 31 (1949)

Antonín Dvorák: Symphony No. 5 in F Op 76 (1875)

Sir Edward Elgar: Cello Concerto in e Op 85 (1919)

Leos Janácek: Glagolitic Mass (1926)

Béla Bartók: Suite No. 1 for Orchestra Op 3 (1905)

Edvard Grieg: String Quartet No. 1 in g Op 27 (1878)

Wolfgang Amadeus Mozart: Divertimento No. 2 in D K 131 (1772)

Joseph Martin Kraus: Symphony in e VB 141 (1783)

Béla Bartók: Romanian Folk Dances (1915)

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Béla Bartók: Three Hungarian Folk Songs (1907)

Zoltán Kodály: Háry János: Intermezzo (1927)

Johann Joachim Quantz: Flute Concerto No. 29 in G (1750)

Cristóbal de Morales: O crux, ave (c.1550)

Leopold Stokowski: Chorale from Bach's "Easter Cantata" (c.1930)

Béla Bartók: Piano Concerto No. 3 (1945)

Johann Sebastian Bach: Concerto after Vivaldi in F BWV 978 (1717)

Giacomo Meyerbeer: L'étoile du nord: Overture (1854)

André Grétry (arr Sir Thomas Beecham): Zémire et Azor: Ballet Suite (1771)

Felix Mendelssohn: Trumpet Overture Op 101 (1826)

Carl Philipp Emanuel Bach: Sinfonia in F Wq 183/3 (1778)

Sir Edward Elgar: La Capricieuse Op 17 (1891)

Nicolò Paganini (arr Paul Cassidy): Caprice No. 24 in a Op 1/24 (1820)

13:00 THE BIG WORK AT ONE

Antonín Dvorák: Symphony No. 6 in D Op 60 (1880)

Franz Liszt: Symphonic Poem No. 3 'Les Préludes' (1848 )

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Jean-Baptiste Lully: Phaëton: Chaconne in G (1683)

Jean-Philippe Rameau: Les Indes Galantes: Danse des Sauvages (1735)

Richard Wagner: Parsifal: Good Friday Spell (1882)

Johann Stamitz: Symphony in D Op 3/2 (1757)

Béla Bartók: Two Pictures Op 10 (1910)

Zoltán Kodály: Hungarian Rondo (1918)

Emmanuel Chabrier: Dix pièces pittoresques: Sous-bois (1881)

Emmanuel Chabrier: Suite pastorale: Danse villageoise (1881)

Sir Edward Elgar: Adagio from Cello Concerto Op 85 (1919)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Sir Edward Elgar: Chanson de matin Op 15/2 (1897)

Carl Philipp Emanuel Bach: Sinfonia in E-Flat Wq 179 (1757)

Hans Zimmer: Driving Miss Daisy: Driving (1989)

Johann Sebastian Bach: St. Matthew Passion: Chorus 'Wir setzen uns mit Tränen' (1727)

Luther Henderson: The Saints' Hallelujah (1986)

Béla Bartók: Game of Pairs from Concerto for Orchestra (1943)

Carl Philipp Emanuel Bach: Sinfonia in D Wq 183/1 (1778)

Johann Strauss Jr: Waltz 'Farewell to America' (1872)

Johann Adolph Hasse: Sinfonia in D Op 3/3 (1737)

Johann David Heinichen: Allegro from Concerto Grosso in F (c.1715)

Charles L. Johnson: Dill Pickles Rag (1906)

18:00 DINNER CLASSICS

Johannes Brahms: Academic Festival Overture Op 80 (1880)

Carl Philipp Emanuel Bach: String Symphony in A Wq 182/4 (1773)

Carl Philipp Emanuel Bach: Piano Sonata in D Wq 61/2 (1787)

Béla Bartók: Finale from Concerto for Orchestra (1943)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

Franz Joseph Haydn: Symphony No. 26 in d 'Lamentation' (1770)

Antonín Dvorák: Symphony No. 8 in G Op 88 (1889)

20:00 SPECIAL: The Passion According to St. Matthew

Johann Sebastian Bach: St. Matthew Passion BWV 244 (1727) Guy de Mey, tenor ( Evangelist); Peter Kooy, bass ( Jesus); Barbara Schlick, soprano; Kai Wessel, countertenor; Christoph Prégardien, tenor; Klaus Mertens, bass; Breda Sacrament Choir; Netherlands Bach Society; Amsterdam Baroque Orchestra/Ton Koopman

10:51PM Herbert Howells: Suite for Orchestra: Lament (1914)

23:00 CITY CLUB FORUM – recorded today at The City Club of Cleveland, a citadel of free speech, At the Heart of Cleveland’s West Side: Akram Boutros, M.D., Fache and Joe Cimperman