Program Guide 03-24-2016

00:02:00 00:19:18 Johann Sebastian Bach Brandenburg Concerto No. 1 in F major Jeannette Sorrell Apollo's Fire Avie 2207

00:23:00 01:02:28 Sergei Rachmaninoff All-Night Vigil Op 37 Sigvards Klava Latvian Radio Choir Ondine 1206

01:27:00 00:11:25 Johann Sebastian Bach Brandenburg Concerto No. 3 in G major Jeannette Sorrell Apollo's Fire Avie 2207

01:40:00 00:57:13 Nitin Sawhney Water Hélène Grimaud, piano DeutGram 24427

02:39:00 00:21:25 Jean Sibelius Symphony No. 7 in C major Op 105 Paavo Berglund Helsinki Philharmonic EMI 68646

03:02:00 00:38:09 Robert Schumann Symphonic Etudes Op 13 Daniel Gortler, piano Roméo 7281

03:42:00 00:40:55 Johannes Brahms Piano Quintet in F minor Op 34 Cleveland Orch String Quartet Vladimir Ashkenazy, piano Decca 425839

04:25:00 00:21:08 Johann Sebastian Bach Brandenburg Concerto No. 5 in D major Apollo's Fire Jeannette Sorrell Jeannette Sorrell, harpsichord; Michael Lynn, flute; Cynthia Roberts, violin Avie 2207

04:48:00 00:29:34 Franz Schubert Symphony No. 10 in D major Sir Charles Mackerras Scottish Chamber Orchestra Hyperion 67000

05:19:00 00:16:40 Cécile Chaminade Piano Sonata in C minor Op 21 Joanne Polk, piano Steinway 30037

05:38:00 00:06:15 Alexander Glazunov Wedding March Op 21 Igor Golovschin Moscow Symphony Naxos 553839

05:52:00 00:05:24 Ottorino Respighi Three Botticelli Pictures: The Birth of Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437533

06:07:00 00:03:15 Traditional Shaker Song "Peace" Dale Warland Dale Warland Singers Gothic 49243

06:13:00 00:06:13 Felix Mendelssohn Finale from Violin Concerto Op 64 Göttingen Symphony Orchestra Christoph-Mathias Mueller Rachel Barton Pine, violin Cedille 144

06:20:00 00:03:08 Claude Pascal Ouverture from Wind Octet Robert J. Ambrose Atlanta Chamber Winds Albany 1127

06:25:00 00:03:14 Sergei Rachmaninoff Prelude No. 3 in B flat major Op 23 Sviatoslav Richter, piano DeutGram 4795448

06:30:00 00:05:02 C. Monteverdi & T. Merula Two Ciacconas Tafelmusik Baroque Orchestra Members of Tafelmusik 1001

06:40:00 00:05:02 Sérgio Assad Gypsy Slopes from 'Interchange' Delaware Symphony David Amado William Kanengiser, guitar; Scott Tennant, guitar; John Dearman, guitar; Matthew Greif, guitar Telarc 31754

06:45:00 00:02:12 Zoltán Kodály Háry János: Viennese Musical Clock Steven Smith Cleveland Orch Youth Orch MAA 10706

06:50:00 00:02:16 Leroy Anderson The Syncopated Clock Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559357

06:54:00 00:01:30 Dmitri Shostakovich Ballet Suite No. 1: Galop Constantine Orbelian Moscow Chamber Orchestra Delos 3257

06:55:00 00:03:06 John W. Bratton The Teddy Bears' Picnic Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 67067

07:05:00 00:04:09 George Gershwin Prelude No. 2 'Blue Lullaby' Burning River Brass BurnRiver 2013

07:10:00 00:07:43 Johann Adolf Scheibe Sinfonia à 4 in B flat Andrew Manze Concerto Copenhagen Chandos 550

07:20:00 00:02:12 Jennifer Higdon Echo Dash Hilary Hahn, violin; Cory Smythe, piano DeutGram 19103

07:25:00 00:02:13 Sergei Prokofiev Cinderella: Gavotte Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 410162

07:30:00 00:04:41 Johann Joseph Fux Rondeau à 7 in C Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Challenge 72032

07:32:00 00:03:20 Johann Sebastian Bach Violin Partita No. 3: Preludio Tasmin Little, violin Naked Vn 2008

07:40:00 00:08:10 Hans Gál Buffoneria from Symphony No. 4 Op 105 Kenneth Woods Orchestra of the Swan Avie 2231

07:50:00 00:04:31 Leos Janácek In the Mists: No. 1 Hélène Grimaud, piano DeutGram 24427

07:55:00 00:02:16 Anonymous Spiritual "The Battle of Jericho" Karen P. Thomas Seattle Pro Musica SeattlePro 9806

08:07:00 00:05:45 Franz Schubert Finale from Piano Quintet Cleveland Quartet John O'Conor, piano; James Vandemark, bass; Members of Telarc 80225

08:15:00 00:07:29 Joaquín Rodrigo En Aranjuez con tu amor London Symphony Orchestra Klauspeter Seibel Sir James Galway, flute DeutGram 3024

08:25:00 00:02:10 Robert Schumann Album for the Young: Andante cantabile Op 68 Stephen Hough, piano VirginClas 90770

08:30:00 00:03:36 Arthur Foote Suite for Strings: Praeludium Op 63 Mikhail Gurewitsch do.gma chamber orchestra MD+G 9121717

08:32:00 00:02:46 Gilbert & Sullivan HMS Pinafore: A British tar King's Singers RCA 61885

08:40:00 00:07:25 Wolfgang Amadeus Mozart Rondeau from Violin Concerto No. 4 Schleswig-Holstein Festival Christoph Eschenbach Ray Chen, violin Sony 544775

08:50:00 00:03:10 Pietro Castrucci Finale with Echo from Concerto Grosso Op 3 Catherine Mackintosh Orch of Age of Enlightenment BBC 201

08:55:00 00:07:14 Erich Wolfgang Korngold The Private Lives of Elizabeth & Essex: Paul Bateman City of Prague Philharmonic Silva 3010

09:05:00 00:17:46 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 6 in F major Op 10 Peter Takács, piano Cambria 1175

09:29:00 00:05:50 Johann Strauss Jr Kiss Waltz Op 400 Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Sony 544071

09:38:00 00:02:39 Richard Rodgers The King and I: Shall We Dance? Keith Lockhart Boston Pops Orchestra RCA 63835

09:55:00 00:03:43 Leonard Bernstein Candide: Make Our Garden Grow Boston Pops Orchestra John Williams Tanglewood Festival Chorus Sony 48224

10:04:00 00:05:09 Maurice Ravel Jeux d'eau Hélène Grimaud, piano DeutGram 24427

10:09:00 00:04:30 Eric Whitacre Water Night Noel Edison Elora Festival Singers Naxos 559677

10:15:00 00:12:20 Ludwig van Beethoven Scherzo from Symphony No. 9 Op 125 Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 4776409

10:30:00 00:04:15 Peter Tchaikovsky Nocturne in C sharp minor Op 19 Munich Radio Orchestra Ari Rasilainen Sol Gabetta, cello RCA 75951

10:39:00 00:06:20 Frédéric Chopin Nocturne No. 12 in G major Op 37 Byron Janis, piano EMI 56780

10:47:00 00:03:10 Anonymous Gigue-Duet from Concerto in D for Wind Ensemble Bob van Asperen Wolfgang Basch, trumpet DHM 7976

10:52:00 00:27:46 Randall Thompson Symphony No. 2 in E minor Leonard Bernstein New York Philharmonic Sony 60594

11:22:00 00:08:31 Luigi Cherubini Anacréon: Overture Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields EMI 54438

11:33:00 00:08:29 Vincenzo Bellini Oboe Concerto in E flat major City of London Sinfonia Nicholas Ward Anthony Camden, oboe Naxos 553433

11:43:00 00:09:01 Johannes Brahms Finale from Symphony No. 2 Op 73 Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 433549

11:53:00 00:04:32 Jacques Offenbach Le Papillon: Valse des rayons Richard Bonynge London Symphony Orchestra Decca 444827

12:06:00 00:08:03 Gioacchino Rossini La Cenerentola: Overture Claudio Abbado Chamber Orchestra of Europe DeutGram 431653

12:16:00 00:08:21 Mily Balakirev Oriental Fantasy 'Islamey' Op 18 Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Philips 470840

12:28:00 00:05:43 Franz Liszt Paraphrase on Verdi's 'Rigoletto' Byron Janis, piano RCA 300350

12:37:00 00:04:11 George Gershwin Variations on 'I Got Rhythm' CityMusic Cleveland Andrea Raffanini Kyung Sun Lee, violin CityMusic 1

12:44:00 00:11:34 Hector Berlioz The Trojans: Ballet Music London Symphony Orchestra Sir Colin Davis Chorus LSO Live 40

12:56:00 00:02:14 Johann Sebastian Bach Cello Suite No. 1: Prelude Yo-Yo Ma, cello Sony 752307

13:44:00 00:14:07 Robert Schumann Konzertstück in G major Op 92 Berlin Philharmonic Claudio Abbado Murray Perahia, piano Sony 64577

14:00:00 00:02:58 Irving Fine Blue Towers Joel Spiegelman Tchaikovsky Symphony Orchestra Delos 3139

14:04:00 00:02:07 Leonard Bernstein Divertimento for Orchestra: Waltz Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 87

14:08:00 00:14:39 Gabriel Pierné Ramuntcho: Suite No. 2 Juanjo Mena BBC Philharmonic Chandos 10633

14:25:00 00:11:54 Ferruccio Busoni Tanzwalzer Op 53 Kazuki Yamada Orch de la Suisse Romande PentaTone 518

14:40:00 00:12:44 Carlos Baguer Symphony No. 13 in E flat Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9456

14:56:00 00:04:17 Earle Hagen Harlem Nocturne Quartet San Francisco ViolinJazz 105

15:00:00 00:20:01 Richard Strauss Burleske in D minor Op 11 Chicago Symphony Orchestra Fritz Reiner Byron Janis, piano RCA 300350

15:26:00 00:04:37 Claude Debussy Images, Book 1: Reflets dans l'eau Simon Trpceski, piano EMI 272

15:32:00 00:06:42 Alexander Glazunov Novelette No. 1 Op 15 St. Petersburg String Quartet Delos 3262

15:41:00 00:05:50 Claude Debussy Preludes Book 1: La cathédral engloutie Hélène Grimaud, piano DeutGram 24427

15:50:00 00:06:27 Johann Furchheim Sonatella for Strings in A major Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Challenge 72032

15:58:00 00:05:23 Toru Takemitsu Rain Tree Sketch No. 2 Hélène Grimaud, piano DeutGram 24427

16:07:00 00:01:44 Jules Massenet Impromptu 'Eau courante' Aldo Ciccolini, piano EMI 64277

16:13:00 00:10:29 Edvard Grieg Finale from Piano Concerto Op 16 Norwegian Radio Orchestra Miguel Harth-Bedoya Vadym Kholodenko, piano Harm Mundi 907629

16:27:00 00:03:19 Donald Fraser Bewitched: Theme [in the Style of JoAnn Turovsky, harp Delos 3222

16:31:00 00:02:46 Donald Fraser Mr. Ed: Theme Hollywood Chamber Orchestra Grant Gershon Scott Tennant, guitar Delos 3222

16:35:00 00:03:23 Donald Fraser Mary Tyler Moore: Love is All Around Ramiro Belgardt, cello; JoAnn Turovsky, harp Delos 3222

16:42:00 00:07:05 Modest Mussorgsky Pictures at an Exhibition: Baba Yaga & Byron Janis, piano RCA 300350

16:52:00 00:03:11 David Ludwig Seasons Lost: Spring Curtis 20/21 Ensemble Vinay Parameswaran Jennifer Koh, violin; Jaime Laredo, violin Cedille 146

16:56:00 00:03:03 Wolfgang Amadeus Mozart Allegro from Piano Sonata No. 15 John O'Conor, piano Telarc 80391

17:05:00 00:05:22 Emmanuel Chabrier The King in Spite of Himself: Danse Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

17:13:00 00:12:17 Manuel de Falla The Three-Cornered Hat Suite No. 2 Juanjo Mena BBC Philharmonic Chandos 10694

17:27:00 00:07:18 Johannes Brahms Scherzo from Piano Quintet Op 34 Cleveland Orch String Quartet Vladimir Ashkenazy, piano Decca 425839

17:40:00 00:06:35 Gabriel Fauré Barcarolle No. 5 in F sharp minor Op 66 Hélène Grimaud, piano DeutGram 24427

17:48:00 00:01:52 Gabriel Fauré Ave Maria Op 67 John Rutter Women of the; Cambridge Singers; John Scott, organ Collegium 109

17:52:00 00:03:18 Francis Poulenc Improvisation No. 15 in C minor Antonio Pompa-Baldi, piano Steinway 30015

17:58:00 00:01:14 Francis Poulenc Métamorphoses: Reine des Mouettes Antonio Pompa-Baldi, piano Steinway 30015

18:09:00 00:21:25 Jean Sibelius Symphony No. 7 in C major Op 105 Paavo Berglund Helsinki Philharmonic EMI 68646

18:32:00 00:03:14 Ludwig van Beethoven Für Elise Valentina Lisitsa, piano Decca 17091

18:38:00 00:03:07 Ludwig van Beethoven Minuet in G major Anne-Sophie Mutter, violin; Lambert Orkis, piano DeutGram 457619

18:43:00 00:11:19 Richard Wagner Die Feen: Overture Fabio Luisi Philharmonia Zürich Accentus 102

18:57:00 00:01:35 Ludwig van Beethoven Turkish March from 'The Ruins of Athens' Op 113 Leonard Slatkin St Louis Symphony RCA 7716

19:02:00 00:23:34 Franz Joseph Haydn Symphony No. 85 in B flat major Hugh Wolff St Paul Chamber Orchestra Teldec 46313

19:28:00 00:22:22 Wolfgang Amadeus Mozart Violin Concerto No. 4 in D major Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Rachel Barton Pine, violin Avie 2317

19:52:00 00:05:09 Gioacchino Rossini La cambiale di matrimonio: Overture Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 415363

19:58:00 00:01:25 Lars-Erik Larsson A Winter's Tale: Intermezzo Op 18 Andrew Manze Helsingborg Symphony CPO 777671

20:02:00 00:22:51 Zoltán Kodály Háry János: Suite Op 35 Iván Fischer Budapest Festival Orchestra Philips 462824

20:27:00 00:29:10 Edvard Grieg Piano Concerto in A minor Op 16 London Symphony Orchestra Oivin Fjeldstad Sir Clifford Curzon, piano Decca 4785437

20:58:00 00:01:30 Johann Sebastian Bach Cello Suite No. 1: Gigue Andrés Díaz, cello Azica 71252

21:04:00 00:08:31 Ludwig van Beethoven Coriolan Overture Op 62

21:14:00 00:32:56 Johannes Brahms Concerto for Violin & Cello in A minor Op 102

21:54:00 00:54:31 Gustav Mahler Symphony No. 4 in G major

22:49:00 00:08:06 Ludwig van Beethoven Allegro con brio from Symphony No. 5 Op 67, Mvt I Los Angeles Philharmonic, Carlo Maria Giulini, conductor

23:02:00 00:05:57 Frederick Delius Summer Night on the River Sir Andrew Davis BBC Symphony Orchestra Teldec 90845

23:07:00 00:02:04 Luciano Berio Wasserklavier Hélène Grimaud, piano DeutGram 24427

23:10:00 00:07:59 E. J. Moeran Lonely Waters Ulster Orchestra JoAnn Falletta Rebekah Coffey, soprano Naxos 573034

23:20:00 00:07:28 Johann Sebastian Bach Andante from Violin Concerto No. 1 Vienna Symphony David Oistrakh David Oistrakh, violin DeutGram 4793449

23:27:00 00:07:23 Johann Sebastian Bach St. John Passion: Chorus 'Ruht wohl, Amsterdam Baroque Orchestra Ton Koopman Netherlands Bach Society Erato 94675

23:37:00 00:07:59 Johannes Brahms Andante from Horn Trio Op 40 Richard King, horn; Amy Lee, violin; Orli Shaham, piano Albany 1325

23:44:00 00:09:19 Ignace Jan Paderewski Romanze from Piano Concerto Op 17 London Symphony Orchestra Arthur Fiedler Earl Wild, piano Elan 82266

23:56:00 00:03:05 Mikhail Antsev Berceuse Rachel Barton Pine, violin; Matthew Hagle, piano Cedille 139

23:57:00 00:02:26 Claude Debussy Beau soir Yo-Yo Ma, cello; Kathryn Stott, piano Sony 510316