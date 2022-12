Program Guide 03-23-2016

00:00 CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:02:00 01:11:28 Reinhold Glière Symphony No. 3 in B minor Op 42 JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 573161

01:15:00 00:35:45 Béla Bartók Violin Concerto No. 2 Swedish Radio Symphony Daniel Harding Isabelle Faust, violin Harm Mundi 902146

01:53:00 00:25:23 Franz Schreker Chamber Symphony Franz Welser-Möst Camerata Salzburg EMI 56813

02:20:00 00:29:08 Johann Sebastian Bach Cantata No. 66 "Erfreut euch, ihr English Baroque Soloists Sir John Eliot Gardiner Michael Chance, countertenor; Mark Padmore, tenor; Dietrich Henschel, baritone; Monteverdi Choir Archiv 463580

02:51:00 00:23:07 Sergei Rachmaninoff Piano Sonata No. 2 in B flat minor Op 36 Hélène Grimaud, piano DeutGram 4048

03:16:00 00:25:52 Ludwig van Beethoven String Quartet No. 16 in F major Op 135 Hagen Quartet DeutGram 4795448

03:44:00 00:28:19 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 13 in C major CityMusic Cleveland Joel Smirnoff Alexander Schimpf, piano CityMusic 2013

04:14:00 00:23:08 Gustav Holst Symphony in F major Op 8 JoAnn Falletta Ulster Orchestra Naxos 572914

04:39:00 00:40:11 Felix Mendelssohn Symphony No. 3 in A minor Op 56 Pablo Heras-Casado Freiburg Baroque Orchestra Harm Mundi 902228

05:21:00 00:14:43 Sir Granville Bantock The Witch of Atlas Vernon Handley Royal Philharmonic Hyperion 66450

05:38:00 00:07:00 George Frideric Handel Keyboard Suite in D minor David Greilsammer, piano Sony 792969

05:51:00 00:05:46 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Quintet for Piano & Winds Radu Lupu, piano; Han de Vries, oboe; George Pieterson, clarinet; Vicente Zarzo, horn; Brian Pollard, bassoon Decca 414291

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:03:47 Franz Schubert Five Minuets: Minuet No. 1 in C major Chamber Orchestra of Europe Gidon Kremer, violin DeutGram 437535

06:14:00 00:07:06 Antonín Dvorák Finale from String Quartet No. 10 Op 51 Emerson String Quartet DeutGram 4778765

06:23:00 00:09:04 Jean-Philippe Rameau Concert No. 4 en sextuor Christophe Rousset Les Talens Lyriques Decca 1845

06:33:00 00:02:29 Carlos Guastavino Arroz con leche Anton Armstrong St. Olaf Choir St.Olaf 3215

06:40:00 00:05:51 Franz Joseph Haydn Andante from Symphony No. 94 Antal Doráti Philharmonia Hungarica Decca 4785437

06:45:00 00:03:33 John Rutter Suite Antique: A Jazz Waltz West Side Chamber Orchestra Kevin Mallon John McMurtery, flute; Christopher D. Lewis, hc Naxos 573146

06:50:00 00:03:54 Wolfgang Amadeus Mozart The Impresario: Overture Rinaldo Alessandrini Norwegian Nat'l Opera Orch Naïve 30479

06:55:00 00:03:16 Alfredo Javaloyes Pasodoble "El Abanico" Frederick Fennell Dallas Wind Symphony Reference 85

07:05:00 00:05:10 Sir Edward German Men of Harlech from 'Welsh Rhapsody' Andrew Penny National Symphony of Ireland MarcoPolo 223726

07:10:00 00:09:45 Felix Mendelssohn Finale from Symphony No. 3 Op 56 Pablo Heras-Casado Freiburg Baroque Orchestra Harm Mundi 902228

07:24:00 00:02:25 François Joseph Gossec Gavotte Philharmonia Virtuosi of NY Richard Kapp Hubert Laws, flute CBS 37216

07:25:00 00:02:25 Sir Arthur Bliss Checkmate: Dance of the Red Pawns David Lloyd-Jones Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 557641

07:30:00 00:03:48 Gustav Holst The Planets: Mercury Op 32 Zubin Mehta Los Angeles Philharmonic Decca 4785437

07:40:00 00:08:47 Ludwig van Beethoven Rondo from Piano Concerto No. 1 Op 15 Symphony of the Air Josef Krips Arthur Rubinstein, piano RCA 300350

07:51:00 00:02:10 Gregorian Chant Ad sepulcrum beati Iacobi Anonymous 4 Harm Mundi 2907546

07:55:00 00:02:54 Johannes Brahms Scherzo from String Sextet No. 1 Op 18 Academy Chamber Ensemble Chandos 9151

07:58:00 00:01:31 Frédéric Chopin Mazurka No. 34 in C major Op 56 Vassily Primakov, piano Bridge 9289

08:07:00 00:05:06 Carl Stamitz Rondo from Cello Concerto No. 1 Prague Chamber Orchestra Christian Benda Christian Benda, cello Naxos 550865

08:15:00 00:08:17 Antonio Vivaldi Chamber Concerto in G minor Geminiani Ensemble Christoph 74590

08:25:00 00:05:17 Julius Fucik Florentine March Op 214 Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 5158

08:31:00 00:03:46 Richard Rodgers The King and I: March of the Siamese Carl Topilow Cleveland Pops Orchestra Azica 72216

08:40:00 00:08:10 Peter Tchaikovsky Finale from Serenade for Strings Op 48 Christoph Eschenbach Philadelphia Orchestra Ondine 1150

08:50:00 00:03:30 George Gershwin Tip-Toes: Sweet and Low-Down London Symphony Orchestra John Williams Joshua Bell, violin; George Gershwin, piano Sony 60659

08:55:00 00:05:03 Miklós Rózsa All the Brothers Were Valiant: Suite Kenneth Alwyn City of Prague Philharmonic Silva 1056

09:05:00 00:16:56 John Philip Sousa El Capitán and His Friends: Suite Keith Brion Central Band of the RAF Naxos 559730

09:22:00 00:02:50 Benjamin Britten Finale from "A Simple Symphony" Op 4 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 423624

09:28:00 00:03:59 Franz Waxman Rear Window: Ballet & Finale John Mauceri Danish National Symphony Toccata 241

09:35:00 00:07:33 Wolfgang Amadeus Mozart Allegro from String Quartet No. 4 Jerusalem Quartet Harm Mundi 902076

09:45:00 00:08:59 Ralph Vaughan Williams The Wasps: Overture Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 442427

09:55:00 00:02:27 John Bull Galliard "St. Thomas, Wake!" Alan Feinberg, piano Steinway 30019

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:00 00:04:28 Felix Mendelssohn Scherzo from Symphony No. 3 Op 56 Pablo Heras-Casado Freiburg Baroque Orchestra Harm Mundi 902228

10:06:00 00:03:14 Carl Maria von Weber Momento capriccioso Op 12 Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6584

10:12:00 00:12:38 Wolfgang Amadeus Mozart Divertimento No. 14 for Winds in B flat major Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 415669

10:27:00 00:03:00 Rebecca Clarke Lullaby Rachel Barton Pine, violin; Matthew Hagle, piano Cedille 139

10:32:00 00:03:03 Johann Sebastian Bach Chorale Prelude 'Wachet auf' Nikolai Demidenko, piano Hyperion 67324

10:39:00 00:04:29 Jean-Philippe Rameau Dardanus: Overture Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra CBC 5229

10:46:00 00:04:14 Libby Larsen Collage: Boogie David Zinman Baltimore Symphony Orchestra Argo 444454

10:53:00 00:25:14 Karol Szymanowski Symphony No. 4 Op 60 BBC Symphony Orchestra Edward Gardner Louis Lortie, piano Chandos 5115

11:20:00 00:10:44 Luigi Boccherini String Quartet in C major Op 2 Quartetto di Cremona Klanglogo 1400

11:33:00 00:09:47 Franz Schubert Fourteen Waltzes Vassily Primakov, piano Bridge 9327

11:45:00 00:08:25 Richard Strauss Ariadne auf Naxos: Overture & Dance Richard Hickox Royal Northern Sinfonia Chandos 9354

11:54:00 00:04:11 Gottfried Sonntag Nibelungen March Simon Wright Wallace Collection Nimbus 5470

12:06:00 00:04:41 Bedrich Smetana The Bartered Bride: Polka Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Chorus Decca 444867

12:13:00 00:08:46 Jaromir Weinberger Schwanda the Bagpiper: Polka & Fugue Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80595

12:23:00 00:06:33 Peter Tchaikovsky Pezzo capriccioso Op 62 San Francisco Ballet Orchestra Martin West Zuill Bailey, cello Telarc 80724

12:33:00 00:02:09 Ottorino Respighi La boutique fantasque: Tarantella Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80396

12:40:00 00:05:16 Felix Mendelssohn Finale from Symphony No. 4 Op 90 Pablo Heras-Casado Freiburg Baroque Orchestra Harm Mundi 902228

12:47:00 00:09:16 Hershy Kay Cakewalk: Three Dances Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80144

12:58:00 00:02:57 Adolphe Adam Giselle: La chasse Michael Tilson Thomas London Symphony Orchestra Sony 42450

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:02:00 00:35:45 Béla Bartók Violin Concerto No. 2 Swedish Radio Symphony Daniel Harding Isabelle Faust, violin Harm Mundi 902146

13:40:00 00:20:10 Franz Liszt Symphonic Poem No. 7 'Festive Sounds' Sir Georg Solti London Philharmonic DeutGram 4779525

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:00:00 00:05:27 Eugène Gigout Grand Chorus in Dialogue Empire Brass Michael Murray, organ Telarc 80218

14:06:00 00:04:41 Marin Marais The Bells of St. Genevieve 'La Sonnerie' Guildhall Strings RCA 61275

14:13:00 00:17:30 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 4 in D major Monica Huggett Ensemble Sonnerie Avie 2171

14:35:00 00:10:25 Felix Mendelssohn Allegro from Symphony No. 4 Op 90 Pablo Heras-Casado Freiburg Baroque Orchestra Harm Mundi 902228

14:47:00 00:03:56 Claude Debussy Valse romantique Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 460247

15:05:00 00:14:32 César Franck Symphonic Variations Cleveland Orchestra George Szell Leon Fleisher, piano CBS 37812

15:22:00 00:12:08 Wolfgang Amadeus Mozart Variations on Sarti's "Come un agnello" Alessio Bax, piano Signum 321

15:35:00 00:03:52 Lars-Erik Larsson Pastoral Suite: Scherzo Op 19 Dorrit Matson New York Scandia Symphony Centaur 2607

15:43:00 00:04:05 Jean Sibelius Karelia Suite: Alla marcia Op 11 Lorin Maazel Vienna Philharmonic Decca 4785437

15:49:00 00:07:02 Frédéric Chopin Polonaise No. 6 in A flat major Op 53 Maurizio Pollini, piano DeutGram 4793449

15:56:00 00:01:15 Carlos López Buchardo Bailecito Mirian Conti, piano Steinway 30010

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:58:00 00:04:26 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Bassoon Concerto Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi David McGill, bassoon Decca 443176

16:06:00 00:02:47 Peter Schickele Last Tango in Bayreuth Daniele Damiano, bassoon; Clelia Goldings, bassoon; Richard Galler, bassoon; Milan Turkovic, bassoon Koch Intl 1374

16:13:00 00:09:59 Ludwig van Beethoven Lento from String Quartet No. 16 Op 135 Leonard Bernstein Vienna Philharmonic DeutGram 435779

16:27:00 00:05:16 Donald Fraser Cheers: Where Everybody Knows Your Name Grant Gershon, piano Delos 3222

16:34:00 00:04:21 Gustav Holst Second Suite for Military Band: March Op 28 Frederick Fennell Cleveland Symphonic Winds Telarc 80038

16:41:00 00:08:01 Richard Strauss Serenade for 13 Winds in E flat major Op 7 David Zinman Zürich Tonhalle Orchestra ArteNova 98495

16:52:00 00:02:48 Johann Sebastian Bach Chorale Prelude 'To God Alone on High Raymond Leppard Indianapolis Symphony Koss Class 3303

16:56:00 00:02:44 Padre Antonio Soler Sonata No. 84 in D major David Greilsammer, piano Sony 792969

17:05:00 00:04:54 Giacomo Puccini Scherzo for Orchestra Riccardo Chailly Verdi Symphony Milan Decca 2141

17:13:00 00:10:49 Leonard Bernstein On the Town: Three Dance Episodes Leonard Slatkin St Louis Symphony EMI 63905

17:27:00 00:07:47 Wolfgang Amadeus Mozart Minuet & Finale from Symphony No. 35 Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus Sony 372068

17:40:00 00:04:48 Friedrich von Flotow Martha: 'Tis the Last Rose of Summer English Chamber Orchestra Jeffrey Tate Renée Fleming, soprano; Osian Ellis, harp Decca 458858

17:47:00 00:01:43 Sir John Stevenson The Last Rose of Summer Eastman Wind Ensemble Donald Hunsberger Wynton Marsalis, cornet Sony 82849

17:51:00 00:03:45 Emmanuel Chabrier Dix pièces pittoresques: Idylle Angela Hewitt, piano Hyperion 67515

17:57:00 00:02:28 Anthony Holborne Almaine 'The Choise' Jordi Savall Hespèrion XXI AliaVox 9813

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:27:10 Felix Mendelssohn Symphony No. 4 in A major Op 90 Pablo Heras-Casado Freiburg Baroque Orchestra Harm Mundi 902228

18:38:00 00:03:48 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Dance of the Cygnets Dmitry Yablonsky Russian State Symphony Naxos 555873

18:45:00 00:02:36 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Act 3 Introduction Dmitry Yablonsky Russian State Symphony Naxos 555873

18:50:00 00:04:29 Ermanno Wolf-Ferrari The Jewels of the Madonna: Festa Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10511

18:56:00 00:02:47 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Mazurka Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Decca 10104

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:24:42 Peter Tchaikovsky Suite No. 4 in G major Op 61 Neeme Järvi Philharmonia Orchestra Chandos 8777

19:29:00 00:28:19 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 13 in C major CityMusic Cleveland Joel Smirnoff Alexander Schimpf, piano CityMusic 2013

20:00 CLEVELAND OVATIONS: CSU Faculty Jazz Septet - John Perrine, saxophone; Joe Miller, trumpet; Jason Smith, trombone; Rock Wehrman, piano; Bob Fraser, guitar; Alfredo Guerrieri, bass; Bill Ransom drums

Terminally Hip; Night and Day (Cole Porter); Look at the Birdie; Azure; Nutville (Horace Silver); When Lights Are Low (Benny Carter); Airegin (Sonny Rollins); Litha (Chick Corea); Dienda; Fables of Faubus (Charles Mingus); Saint Thomas (Sonny Rollins)



21:38:00 00:21:05 Maurice Ravel Piano Concerto in G major Berlin Philharmonic Claudio Abbado Martha Argerich, piano DeutGram 4793449

22:00 THE BLACK ARTS with A. Grace Lee Mims: recordings by the Uptown String Quartet

All recordings from Philips 838358,"Max Roach Presents The Uptown String Quartet."

Joplin: Easy winners

Carisi: Jelly roll rag

Pope: Overture

Lee: Remembering

Pettiford: Tricotism

Bridgewater: Chattahoochee Red

Lee: Let us break bread

Bridgewater: Calvary

Tillis: And he never said a mumblin' word

Washington/Terry: Midnight Child

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:05:25 Franz Joseph Haydn Affettuoso from String Quartet No. 28 Op 20 Daedalus Quartet Bridge 9326

23:07:00 00:08:14 Wolfgang Amadeus Mozart Andante from Piano Concerto No. 13 CityMusic Cleveland Joel Smirnoff Alexander Schimpf, piano CityMusic 2013

23:18:00 00:16:12 Ralph Vaughan Williams Lento from Symphony No. 2 Richard Hickox London Symphony Orchestra Chandos 9902

23:36:00 00:08:15 Antonín Dvorák Lento from String Quartet No. 12 Op 96 Brodsky Quartet Chandos 10801

23:44:00 00:09:56 John Knowles Paine Adagio from Symphony No. 1 Op 23 Zubin Mehta New York Philharmonic New World 374

23:56:00 00:03:07 Felix Mendelssohn Song without Words No. 12 in F sharp minor Op 30 Sergei Babayan, piano Discover 920155

23:57:00 00:02:04 Johannes Brahms Sapphische Ode Op 94 Zuill Bailey, cello; Awadagin Pratt, piano Telarc 32664