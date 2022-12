Program Guide 03-16-2016

Wednesday March 16

00:00 CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:02:00 00:36:04 Robert Schumann Symphony No. 2 in C major Op 61 Kenneth Woods Orchestra of the Swan Avie 2231

00:40:00 00:15:41 David Del Tredici Virtuoso Alice Donna Lee, piano Azica 71220

00:58:00 00:26:43 Franz Joseph Haydn Symphony No. 99 in E flat major Sir Roger Norrington London Classical Players EMI 55192

01:27:00 00:32:32 Ignace Jan Paderewski Piano Concerto in A minor Op 17 London Symphony Orchestra Arthur Fiedler Earl Wild, piano Elan 82266

02:01:00 00:37:06 Bohuslav Martinu Symphony No. 1 Claus Peter Flor Berlin Symphony Orchestra RCA 60154

02:40:00 00:31:20 Gabriel Fauré Piano Quartet No. 1 in C minor Op 15 Emanuel Ax, piano; Isaac Stern, violin; Jaime Laredo, viola; Yo-Yo Ma, cello Sony 48066

03:13:00 01:07:11 Felix Mendelssohn Symphony No. 2 in B flat major Op 52 Bamberg Symphony Claus Peter Flor Lucia Popp, soprano; Julie Kaufmann, soprano; Josef Protschka, tenor; Bamberg Symphony Chorus RCA 60248

04:22:00 00:31:06 Ludwig van Beethoven Egmont: Incidental Music Op 84 Berlin Philharmonic Claudio Abbado Cheryl Studer, soprano; Bruno Ganz, speaker DeutGram 435617

04:55:00 00:24:08 Jean Françaix Flute Concerto Helsingborg Symphony Philippe Auguin Manuela Wiesler, flute Bis 529

05:21:00 00:15:34 Johann Sebastian Bach Keyboard Concerto No. 6 in F major Academy St. Martin in Fields Murray Perahia Murray Perahia, piano Sony 89690

05:39:00 00:06:47 Frédéric Chopin Polonaise No. 1 in C sharp minor Op 26 Rafal Blechacz, piano DeutGram 18883

05:50:00 00:08:14 Elmer Bernstein To Kill a Mockingbird: Suite Elmer Bernstein Royal Philharmonic Pops Orch Denon 75288

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:06:10 Ludwig van Beethoven Fidelio: Overture Op 72 George Szell Cleveland Orchestra Sony 46533

06:15:00 00:08:04 Louis Moreau Gottschalk Grand Tarantelle Op 67 Northwest Sinfonietta Christophe Chagnard Joel Fan, piano Reference 134

06:25:00 00:03:21 Lars-Erik Larsson A Winter's Tale: Siciliana Op 18 Andrew Manze Helsingborg Symphony CPO 777671

06:30:00 00:03:22 Gabriel Fauré Masques et bergamasques: Gavotte Op 112 Ludovic Morlot Seattle Symphony SeattleSM 1004

06:40:00 00:05:12 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from String Quartet #24 Op 20 Daedalus Quartet Bridge 9326

06:45:00 00:03:23 Ermanno Wolf-Ferrari School for Fathers: Intermezzo Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10634

06:51:00 00:02:22 Giles Farnaby Rosa Solis Ian Watson, harpsichord Chandos 8892

06:53:00 00:02:37 Sergei Prokofiev Cinderella: Mazurka Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 410162

06:55:00 00:03:08 John Philip Sousa March 'The Gallant Seventh' Loras John Schissel Blossom Festival Band MAA 40601

07:05:00 00:05:53 Paul Gilson Sailors' Dances Alexander Rahbari Brussels Philharmonic MarcoPolo 223418

07:10:00 00:08:20 Ferdinand Hérold Zampa: Overture Lance Friedel Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 573418

07:20:00 00:02:48 Giovanni Gabrieli Canzon on the 7th tone à 8 No. 2 Philadelphia Brass Ensemble Cleveland Brass Ensemble Sony 62353

07:25:00 00:02:48 John Addison Sleuth: Overture Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80189

07:30:00 00:04:00 Hieronymus Praetorius Cantate Domino Ross Duffin Quire Cleveland Quire 2013

07:40:00 00:10:31 Carl Philipp Emanuel Bach Sinfonia in D major Rebecca Miller Orch of Age of Enlightenment Signum 395

07:54:00 00:03:27 Franz Liszt Schubert Song 'Frühlingsglaube' Daniil Trifonov, piano Mariinsky 530

07:58:00 00:01:16 Traditional The Cuckoo Philip Jones Brass Ensemble Claves 600

08:07:00 00:05:31 Wolfgang Amadeus Mozart Finale from Symphony No. 34 Sir John Eliot Gardiner English Baroque Soloists Philips 420937

08:15:00 00:08:49 Richard Addinsell Suicide Squadron: Warsaw Concerto BBC Symphony Orchestra Hugh Wolff Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 460503

08:25:00 00:04:09 George Frideric Handel Messiah: All we like sheep Apollo's Fire Jeannette Sorrell Apollo's Singers Avie 2208

08:30:00 00:03:50 Aaron Copland John Henry Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80117

08:40:00 00:07:29 Sir Arthur Sullivan Iolanthe: Overture Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 434916

08:49:00 00:03:54 Nicola Conforto La festa cinese: Overture Pablo Heras-Casado Concerto Cologne Archiv 4792050

08:55:00 00:06:54 Richard Rodgers South Pacific: Overture John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 434932

09:05:00 00:15:30 Nikolai Rimsky-Korsakov Capriccio espagnol Op 34 Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4785437

09:35:00 00:03:58 Johann Sebastian Bach Finale from Brandenburg Concerto No. 3 Matthias Maute Ensemble Caprice Analekta 9996

09:54:00 00:02:46 Jean Sibelius Pelléas et Mélisande: Entr'acte Osmo Vänskä Lahti Symphony Orchestra Bis 918

09:55:00 00:02:58 Frédéric Chopin Waltz No.13 in D flat major Op 70 Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6669

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:00 00:04:44 Jules Massenet Thaïs: Méditation BBC Philharmonic Yan Pascal Tortelier Yuri Torchinsky, violin; Liverpool Philharmonic Choir Chandos 9765

10:06:00 00:03:11 Gabriel Fauré Après un rêve Op 7 Anne Akiko Meyers, violin; Emmanuel Ceysson, harp E1 Music 7780

10:11:00 00:12:20 Carl Philipp Emanuel Bach Sinfonia in E flat major Rebecca Miller Orch of Age of Enlightenment Signum 395

10:26:00 00:03:00 Johann Strauss Jr Cavalry March Op 428 Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Decca 4782601

10:32:00 00:03:35 Paul Schoenfield Four Souvenirs: Tango Caroline Goulding, violin; Christopher O'Riley, piano Telarc 80744

10:39:00 00:03:20 Dominick Argento The Dream of Valentino: Tango David Zinman Baltimore Symphony Orchestra Argo 444454

10:44:00 00:05:00 Richard Rodgers Babes in Arms: Overture Keith Lockhart Boston Pops Orchestra RCA 63835

10:51:00 00:26:43 Franz Joseph Haydn Symphony No. 99 in E flat major Sir Roger Norrington London Classical Players EMI 55192

11:21:00 00:09:25 Felix Mendelssohn Variations Concertantes in D major Op 17 Keith Robinson, cello; Donna Lee, piano Blue Griff 237

11:33:00 00:09:38 George Frideric Handel Concerto Grosso in D minor Op 3 Richard Egarr Academy of Ancient Music Harm Mundi 907415

11:45:00 00:08:11 Miklós Rózsa Hungarian Sketch No. 3 "Danza" Op 14 Mariusz Smolij Budapest Symphony Orchestra Naxos 572285

11:55:00 00:04:01 Frédéric Chopin Mazurka No. 36 in A minor Op 59 Ingrid Fliter, piano EMI 14899

12:06:00 00:07:30 Henri Sauguet La cigale et la fourmi Daniel Swift CBC Radio Orchestra CBC 5152

12:15:00 00:07:05 Isaac Albéniz Iberia: Fête-dieu à Séville Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80703

12:25:00 00:06:11 Wilhelm Stenhammar Overture from Serenade in F major Op 31 Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 445857

12:32:00 00:04:10 Franz Joseph Haydn Overture to an English Opera Sir Roger Norrington London Classical Players EMI 55192

12:41:00 00:03:24 Leonard Bernstein Slava! [A Political Overture] Frederick Fennell Dallas Wind Symphony Reference 62

12:46:00 00:08:58 Camille Saint-Saëns Phaëthon Op 39 Charles Dutoit Philharmonia Orchestra Decca 4785437

12:57:00 00:02:19 Umberto Giordano Fedora: Intermezzo Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10634

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:00:00 00:52:05 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Act 3 Dmitry Yablonsky Russian State Symphony Naxos 555873

13:55:00 00:03:44 Nikolai Rimsky-Korsakov Dubinushka Op 62 Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572788

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:00:00 00:02:28 Sergei Prokofiev Humorous Scherzo Op 12 Milan Turkovic, bassoon; Clelia Goldings, bassoon; Daniele Damiano, bassoon; Richard Galler, bassoon Koch Intl 1374

14:03:00 00:02:32 Eugène Bozza Scherzo for Winds Op 48 Scandinavian Wind Quintet Members of Paula 58

14:07:00 00:16:15 Giuseppe Verdi Don Carlos: Ballet of the Queen Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

14:27:00 00:10:27 Carl Philipp Emanuel Bach Sinfonia in F Rebecca Miller Orch of Age of Enlightenment Signum 395

14:42:00 00:14:35 Jacques Ibert Escales 'Ports of Call' Charles Dutoit Montreal Symphony Orchestra Decca 440332

14:57:00 00:01:52 Johann Sebastian Bach Fugue No. 2 in c from WTC-1 José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 572050

15:01:00 00:15:56 Ralph Vaughan Williams Concerto Accademico in D minor London Symphony Orchestra André Previn James Buswell, violin RCA 60581

15:19:00 00:10:02 Johann Sebastian Bach Concerto after Marcello in D minor Alexandre Tharaud, piano Harm Mundi 901871

15:32:00 00:03:44 Antonín Dvorák Legend No. 8 in F major Op 59 Sir Charles Mackerras Czech Philharmonic Orchestra Supraphon 3533

15:40:00 00:08:21 Franz Liszt Legend No. 2 'St. Francis of Paolo Roberto Plano, piano Azica 71222

15:50:00 00:06:23 Anton Bruckner Scherzo from Symphony No. 3 Kent Nagano Deutsches Symphonie Berlin Harm Mundi 901817

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:58:00 00:05:32 Mario Castelnuovo-Tedesco Love's Labour's Lost: Sarabande Op 167 Andrew Mogrelia Malmö Symphony Orchestra Naxos 572823

16:07:00 00:02:14 Mario Castelnuovo-Tedesco Sea Murmurs Op 24 Daniel Hope, violin; Maria Todtenhaupt, harp DeutGram 4792954

16:12:00 00:12:00 Carl Philipp Emanuel Bach String Symphony in A major Rebecca Miller Orch of Age of Enlightenment Signum 395

16:28:00 00:02:48 John Addison Sleuth: Overture Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80189

16:41:00 00:07:53 Franz Schubert String Trio Movement in B flat major Kodály Quartet Members of Naxos 557126

16:52:00 00:02:53 Scott Joplin Stoptime Rag Joshua Rifkin, piano Nonesuch 79159

16:56:00 00:03:19 Goff Richards Homage to the Noble Grape: Chianti London Brass Teldec 46069

17:05:00 00:05:23 Alexander Borodin Prince Igor: Polovetsian March Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Philips 442011

17:13:00 00:10:51 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 99 Sir Roger Norrington London Classical Players EMI 55192

17:27:00 00:08:03 John Williams War Horse: The Homecoming John Williams Symphony Orchestra Sony 797528

17:40:00 00:04:05 Franz Liszt Schubert Song 'Auf dem Wasser zu singen' Daniil Trifonov, piano Mariinsky 530

17:46:00 00:03:26 Franz Liszt Paraphrase on Schumann's 'Widmung' Daniil Trifonov, piano Mariinsky 530

17:52:00 00:03:28 Johann Sebastian Bach Chorale Prelude 'Wir glauben all' an José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 557883

17:57:00 00:02:26 Johann Sebastian Bach Finale from Violin Concerto No. 2 Academy St. Martin in Fields Joshua Bell Joshua Bell, violin Sony 308779

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:19:20 Carl Maria von Weber Symphony No. 2 in C major Sir Roger Norrington London Classical Players EMI 55348

18:30:00 00:03:44 Guy Ropartz Serenade for Strings Daniel Swift CBC Radio Orchestra CBC 5152

18:36:00 00:03:03 Dag Wirén Praeludium from Serenade for Strings Op 11 William Boughton English String Orchestra Nimbus 7020

18:40:00 00:12:18 Antonín Dvorák Slavonic Rhapsody No. 3 in A flat major Op 45 Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 8589

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:23:32 Franz Joseph Haydn Symphony No. 43 in E flat major Ádám Fischer Austro-Hungarian Haydn Orch Nimbus 5530

19:27:00 00:14:24 Wolfgang Amadeus Mozart Horn Concerto No. 3 in E flat major Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Eric Ruske, horn Telarc 80367

19:44:00 00:10:38 Carl Philipp Emanuel Bach String Symphony in B minor Rebecca Miller Orch of Age of Enlightenment Signum 395

19:57:00 00:04:18 Andrea Luchesi Piano Sonata in D [No. 1] Roberto Plano, piano Concerto 2069

20:00 CLEVELAND OVATIONS: CIM Live - Cavani String Quartet [Annie Fullard, violin; Mari Sato, violin; Kirsten Docter, viola;

Merry Peckham, cello]; Amy Schwartz Moretti, violin, guest artist;

Jinjoo Cho, violin; Yu Jin, viola, guest artist; Saeunn Thorsteinsdottir, cello, guest artist – live from Kulas Hall

20:03:00 00:25:20 Claude Debussy String Quartet in G minor Op 10

20:41:00 00:11:00 Dmitri Shostakovich Two Pieces for String Octet Op 11

21:12:00 00:31:48 Felix Mendelssohn Octet for Strings in E flat major Op 20

22:00 THE BLACK ARTS with A. Grace Lee Mims:

recordings by pianist Althea Waites



23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:11:50 Peter Tchaikovsky Adagio from Symphony No. 1 Op 13 Claudio Abbado Chicago Symphony Orchestra Sony 48056

23:13:00 00:06:28 Franz Joseph Haydn Adagio cantabile from Symphony No. 13 Chamber Orchestra of Europe Sir Roger Norrington Steven Isserlis, cello RCA 68578

23:22:00 00:05:32 Jules Massenet Thaïs: Méditation London Symphony Orchestra Daniel Harding Nicola Benedetti, violin DeutGram 6154

23:27:00 00:05:17 Marc-André Hamelin Meditation on "Laura" Jenny Lin, piano Steinway 30011

23:32:00 00:04:06 Alexander Glazunov Meditation in D major Op 32 Russian National Orchestra José Serebrier Rachel Barton Pine, violin Warner 67946

23:39:00 00:06:10 George Walker Lyric for Strings Edwin London Cleveland Chamber Symphony Albany 270

23:45:00 00:08:44 George Frederick Bristow Nocturne from Symphony in F sharp minor Op 26 Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9169

23:56:00 00:03:06 Sir Edward Elgar In Moonlight from 'In the South' Op 50 Royal Liverpool Philharmonic Vernon Handley Natalie Clein, cello EMI 1409

23:57:00 00:02:59 Peter Tchaikovsky None But the Lonely Heart Op 6 Lisa Batiashvili, violin; Yannick Nézet-Séguin, piano DeutGram 4790835