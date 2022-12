Program Guide 03-15-2016

00:00 CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:02:00 00:38:22 Peter Tchaikovsky Suite No. 2 in C major Op 53

Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9454

00:42:00 00:20:06 Colin McPhee Tabuh-Tabuhan

American Composers Orchestra Dennis Russell Davies Peter Basquin, piano; Christopher Oldfather, piano Argo 444560

01:04:00 00:34:34 Ludwig Spohr Nonet in F major Op 31 Vienna-Berlin Ensemble

Gerhart Hetzel, violin; Wolfram Christ, viola; Georg Faust, cello; Alois Posch, double bass DeutGram 427640

01:40:00 00:29:25 Alan Hovhaness Symphony No. 50 Op 360

Gerard Schwarz Royal Liverpool Philharmonic Telarc 80604

02:11:00 00:52:06 Johannes Brahms Piano Quartet No. 2 in A major Op 26

Emanuel Ax, piano; Isaac Stern, violin; Jaime Laredo, viola; Yo-Yo Ma, cello Sony 45846

03:05:00 00:20:17 Alexander Scriabin Symphony No. 5 Op 60

London Philharmonic Lorin Maazel Vladimir Ashkenazy, piano; Ambrosian Singers Decca 4785437

03:27:00 00:33:45 Robert Schumann Davidsbündlertänze Op 6

Stephen Hough, piano VirginClas 90770

04:03:00 00:48:55 Ralph Vaughan Williams Symphony No. 2

André Previn Royal Philharmonic Telarc 80138

04:54:00 00:24:35 Dmitri Shostakovich Piano Concerto No. 1 in C minor Op 35

London Mozart Players Matthias Bamert Alain Lefèvre, piano; Paul Archibald, trumpet Analekta 9283

05:20:00 00:16:02 Ernest Chausson Poème Op 25 Monte Carlo Philharmonic

Yakov Kreizberg Julia Fischer, violin Decca 15535

05:38:00 00:06:20 Domenico Scarlatti Sonata in C major

Stephen Marchionda, guitar MD+G 9031587

05:51:00 00:07:03 Camille Saint-Saëns Marche héroïque in E flat Op 34

Charles Dutoit Philharmonia Orchestra Decca 4785437

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:03:39 Sergei Rachmaninoff Prelude No. 6 in G minor Op 23

Sviatoslav Richter, piano DeutGram 4795448

06:15:00 00:05:53 George Frideric Handel Finale from Organ Concerto No. 14 in A major

English Concert Trevor Pinnock Simon Preston, organ Archiv 413465

06:20:00 00:03:30 Edvard Grieg Peer Gynt: Anitra's Dance

Oivin Fjeldstad London Symphony Orchestra Decca 4785437

06:25:00 00:03:14 Joseph Fiala Finale from English Horn Concerto in C major

Potsdam Chamber Academy Albrecht Mayer Albrecht Mayer, English horn DeutGram 4792942

06:30:00 00:03:46 Wolfgang Amadeus Mozart Motet 'Ave verum corpus'

Amsterdam Baroque Orchestra Ton Koopman Amsterdam Baroque Choir Erato 10705

06:33:00 00:02:48 Arcangelo Corelli Sarabande & Gigue from Concerto Grosso Op 6

Simon Murphy New Dutch Academy PentaTone 31

06:40:00 00:07:44 Johannes Brahms Intermezzo from Piano Quartet No. 1 Op 25

Wu Han, piano; Daniel Hope, violin; Paul Neubauer, viola; David Finckel, cello DeutGram 22906

06:51:00 00:02:29 Eduard Strauss Polka 'Bahn frei' Op 45

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80098

06:53:00 00:02:31 Johann Strauss Jr Polka 'Tritsch-Tratsch' Op 214

Nikolaus Harnoncourt Berlin Philharmonic Teldec 24489

06:55:00 00:02:12 Henry Fillmore March "Men of Ohio"

Loras John Schissel Virginia Grand Military Band WalkFrog 430

07:05:00 00:05:38 Wolfgang Amadeus Mozart Minuet & Finale from Serenade No. 13

Chamber Players of Canada Atma 2532

07:10:00 00:07:51 Ludwig van Beethoven Finale from Piano Trio No. 5 Op 70

Julian Rachlin, violin; Mischa Maisky, cello; Martha Argerich, piano DeutGram 4795096

07:20:00 00:03:34 Giacomo Puccini Suor Angelica: Intermezzo

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10634

07:25:00 00:02:06 Huang Zi Plum Blossoms in the Snow

Xuefei Yang, guitar EMI 6322

07:30:00 00:04:18 Sergei Rachmaninoff Waltz Op 11

Antonio Pompa-Baldi, piano; Emanuela Friscioni, piano Centaur 3062

07:40:00 00:08:53 Gustav Mahler Scherzo from Symphony No. 1

Leonard Bernstein Royal Concertgebouw Orchestra DeutGram 4795448

07:50:00 00:02:33 George Gershwin Porgy and Bess: I Got Plenty of Nothing

Cleveland Orchestra Lorin Maazel Sir Willard White, baritone; Cleveland Orchestra Chorus Decca 4787779

07:55:00 00:03:19 Franz Liszt Paraphrase on Chopin's "My Joys"

Benjamin Grosvenor, piano Decca 16421

08:07:00 00:07:09 Johann Christian Bach Carattaco: Overture

Anthony Halstead Hanover Band CPO 999488

08:16:00 00:05:09 Maurice Ravel Jeux d'eau

Hélène Grimaud, piano DeutGram 24427

08:25:00 00:02:34 Gary Schocker Hypnotized: Together

Yolanda Kondonassis, harp; Jason Vieaux, guitar Azica 71297

08:27:00 00:03:08 Andrea Luchesi Piano Sonata in C [No. 2]

Roberto Plano, piano Concerto 2069

08:31:00 00:04:09 Bruce Broughton Silverado: Themes

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80141

08:40:00 00:07:05 Wolfgang Amadeus Mozart Minuet & Trio in C major

Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus DHM 75736

08:47:00 00:03:18 Jules Mouquet Suite for Winds: Scherzo

Robert J. Ambrose Atlanta Chamber Winds Albany 1127

08:51:00 00:03:07 Andrea Falconieri Ciaccona

Chamber Orchestra of Europe Daniel Hope, violin; Lorenza Borrani, violin; Members of DeutGram 13993

08:55:00 00:06:24 John Williams The Force Awakens: Main Title & Attack

John Williams Symphony Orchestra Disney 21772

09:05:00 00:18:10 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 8 in C minor Op 13

Peter Takács, piano Cambria 1175

09:30:00 00:08:33 Dimitri Tiomkin Gunfight at the O.K. Corral: Suite

Cincinnati Pops Orchestra Erich Kunzel Frankie Laine, vocalist; Ron McCroby, whistler; May Festival Chorus Telarc 80141

09:40:00 00:07:24 Antonio Vivaldi Concerto for 2 Trumpets in C major

Chamber Ensemble Genevieve Leclair Josh Rzepka, trumpet Rzepka 2010

09:55:00 00:04:38 Gustav Holst I Vow to Thee, My Country

BBC Concert Orchestra Barry Wordsworth Royal Choral Society; Della Jones, mezzo-soprano DeutGram 457196

09:56:00 00:03:22 Dmitri Shostakovich Dolls' Dances: Lyric Waltz

Bavarian Radio Symphony Esa-Pekka Salonen Lisa Batiashvili, violin DeutGram 15203

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:00 00:04:31 Leos Janácek In the Mists: No. 1

Hélène Grimaud, piano DeutGram 24427

10:04:00 00:03:50 Franz Liszt Two Concert Etudes: Waldesrauschen

Nelson Freire, piano Decca 4782728

10:08:00 00:12:27 Christian Sinding Suite for Violin & Orchestra in A minor Op 10

Pittsburgh Symphony André Previn Itzhak Perlman, violin EMI 62590

10:20:00 00:03:35 Emmanuel Chabrier Joyeuse Marche

Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

10:24:00 00:04:20 Camille Saint-Saëns Marche militaire française Op 60

Geoffrey Simon London Philharmonic Cala 4031

10:50:00 00:31:11 Anton Rubinstein Piano Concerto No. 4 in D minor Op 70

BBC Scottish Symphony Michael Stern Marc-André Hamelin, piano Hyperion 67508

11:21:00 00:07:34 Franz Liszt Years of Pilgrimage, 3rd Year: Les jeux d'eau a la Villa d'Este

Hélène Grimaud, piano DeutGram 24427

11:28:00 00:08:43 George Gershwin Variations on 'I Got Rhythm'

Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Orion Weiss, piano Naxos 559705

11:37:00 00:08:17 Robert Schumann Blumenstück in D flat major Op 19

Daniel Gortler, piano Roméo 7281

12:07:00 00:09:17 Mikhail Glinka Spanish Overture No. 1

Sir Charles Mackerras London Symphony Orchestra Mercury 434352

12:16:00 00:04:55 Eduard Strauss Quadrille on Themes from "Carmen" Op 134

Claudio Abbado Vienna Philharmonic DeutGram 431628

12:21:00 00:06:35 Gabriel Fauré Barcarolle No. 5 in F sharp minor Op 66

Hélène Grimaud, piano DeutGram 24427

12:27:00 00:03:38 Jacques Offenbach The Tales of Hoffmann: Barcarolle

Prague Philharmonia Emmanuel Villaume Anna Netrebko, soprano; Elina Garanca, mezzo; Prague Philharmonic Choir DeutGram 12217

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:00:00 00:33:00 Ludwig van Beethoven Symphony No. 4 in B flat major Op 60

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 4776409

13:33:00 00:22:50 Muzio Clementi Piano Concerto in C major

Philharmonia Orchestra Francesco d'Avalos Pietro Spada, piano ASV 802

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:00:00 00:05:24 Frédéric Chopin Prelude No. 15 in D flat major Op 28

Daniil Trifonov, piano DeutGram 4791728

14:06:00 00:05:23 Toru Takemitsu Rain Tree Sketch No. 2

Hélène Grimaud, piano DeutGram 24427

14:40:00 00:10:02 Isaac Albéniz Iberia: Almería

Hélène Grimaud, piano DeutGram 24427

15:01:00 00:15:52 Richard Strauss Don Juan Op 20

George Szell Cleveland Orchestra Sony 63123

15:19:00 00:10:59 Nikolai Rimsky-Korsakov Scheherazade: The Kalender Prince Op 35

Cleveland Orchestra Lorin Maazel Daniel Majeske, violin Decca 4787779

15:31:00 00:03:55 Franz Schubert The Twin Brothers: Overture

Christian Benda Prague Sinfonia Naxos 570329

15:39:00 00:07:06 Felix Mendelssohn Die Heimkehr aus der Fremde: Overture Op 89

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572770

15:49:00 00:07:35 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Piano Concerto No. 15

Berlin Philharmonic Daniel Barenboim Daniel Barenboim, piano Teldec 16827

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:58:00 00:05:24 Felix Mendelssohn A Midsummer Night's Dream: Nocturne Op 61

Riccardo Chailly Leipzig Gewandhaus Orchestra Decca 4810778

16:07:00 00:03:08 Mario Castelnuovo-Tedesco Love's Labour's Lost: Spanish Dance Op 167

Andrew Mogrelia Malmö Symphony Orchestra Naxos 572823

16:13:00 00:10:04 George Frideric Handel Concerto in F major

Trevor Pinnock English Concert Archiv 453451

16:27:00 00:05:09 Maurice Jarre Fatal Attraction: Theme

Maurice Jarre Royal Philharmonic Milan 35607

16:34:00 00:04:33 Johann Sebastian Bach Finale from Keyboard Concerto No. 6

Academy St. Martin in Fields Murray Perahia Murray Perahia, piano Sony 89690

16:41:00 00:08:23 Ludwig van Beethoven Adagio from Symphony No. 4 Op 60

Bruno Weil Tafelmusik Baroque Orchestra Tafelmusik 1032

16:52:00 00:04:23 Johan Halvorsen Entry March of the Boyars

Neeme Järvi Bergen Philharmonic Chandos 10584

16:57:00 00:02:16 Leos Janácek Fanfare from Sinfonietta Op 60

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 1032

17:26:00 00:02:48 David Lang light moving

Hilary Hahn, violin; Cory Smythe, piano DeutGram 19103

17:30:00 00:04:58 Jack Gallagher Pavane from Sinfonietta for Strings

JoAnn Falletta London Symphony Orchestra Naxos 559652

17:40:00 00:05:50 Claude Debussy Preludes Book 1: La cathédral engloutie

Hélène Grimaud, piano DeutGram 24427

17:47:00 00:03:07 Johann Sebastian Bach WTC-1: Prelude & Fugue No. 2 in C minor

Hélène Grimaud, piano DeutGram 12504

17:52:00 00:03:27 Franz Schubert Minuet from Symphony No. 4

Pablo Heras-Casado Freiburg Baroque Orchestra Harm Mundi 902154

17:57:00 00:02:22 Jean Sibelius Belshazzar's Feast: Oriental Procession Op 51

Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony Orch RCA 60434

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:31:00 00:04:43 Jorge Cardoso Milonga

Milos Karadaglic, guitar DeutGram 17000

18:38:00 00:05:09 Enrique Granados Spanish Dance No. 5 in E minor Op 5

Milos Karadaglic, guitar DeutGram 15579

18:45:00 00:08:53 Ludwig van Beethoven Leonore Overture No. 1 Op 138

Daniel Harding German Chamber Philharmonic VirginClas 45364

18:57:00 00:02:17 Mikis Theodorakis Epitáphios No. 4 'You Have Set, My Star'

Milos Karadaglic, guitar DeutGram 15579

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:16:59 Edvard Grieg Peer Gynt Suite No. 2 Op 55

Herbert Blomstedt San Francisco Symphony Decca 425857

19:21:00 00:35:19 Johan Halvorsen Symphony No. 1 in C minor

Neeme Järvi Bergen Philharmonic Chandos 10584

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:14:23 Maurice Ravel Rapsodie espagnole

Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 430413

20:38:00 00:38:15 Manuel de Falla The Three-Cornered Hat

BBC Philharmonic Juanjo Mena Raquel Lojendio, soprano Chandos 10694

20:58:00 00:01:10 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 4: Norwegian Dance Op 47

Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 2930

21:00 CHICAGO SYMPHONY with Lisa Simeone - Edo de Waart, conductor; Augustin Hadelich, violin

21:04:00 00:15:23 Richard Strauss Till Eulenspiegel's Merry Pranks Op 28

21:23:00 00:29:29 Wolfgang Amadeus Mozart Violin Concerto No. 5 in A major

21:55:00 00:40:19 John Adams Harmonielehre

22:39:00 00:14:08 Johann Christian Bach Symphony in G minor Op 6

Nicholas McGegan, conductor

22:58:00 00:01:21 Johannes Brahms Waltz No. 15 in A flat major Op 39

Yaara Tal, piano; Andreas Groethuysen, piano Sony 53285

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:07:12 Gustav Holst The Planets: Neptune Op 32

Sir Andrew Davis BBC Philharmonic Chandos 5086

23:09:00 00:10:45 Frederick Delius Late Swallows

Sir John Barbirolli Hallé Orchestra EMI 65119

23:22:00 00:05:55 Johan Halvorsen Andante religioso

Bergen Philharmonic Neeme Järvi Marianne Thorsen, violin Chandos 10584

23:27:00 00:11:23 Johan Svendsen Andante from Octet for Strings Op 3

Kontra Quartet Lars Bjornkjaer, violin; Per Lund Madsen, violin; Bjarne Boie Rasmussen, viola; Lars Holm Johansen, cello Bis 753

23:41:00 00:07:42 Franz Joseph Haydn Adagio from String Quartet No. 62 Op 76

Takács Quartet Decca 421360

23:48:00 00:05:43 Ludwig van Beethoven Adagio from String Quartet No. 14 Op 131

Cypress String Quartet Cypress 2012

23:56:00 00:02:27 Johan Halvorsen La Mélancolie

Neeme Järvi Bergen Philharmonic Chandos 10584

23:56:00 00:03:11 Máximo Diego Pujol Preludio No. 2 "Tristón"

Jason Vieaux, guitar Naxos 553449