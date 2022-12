Program Guide 03-09-2016

Wednesday March 9

00:00 CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:02:00 00:48:02 Antonín Dvorák Symphony No. 2 in B flat major Op 4 Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 8589

00:52:00 00:23:03 Samuel Barber Violin Concerto Op 14 St Paul Chamber Orchestra Hugh Wolff Hilary Hahn, violin Sony 89029

01:17:00 00:20:38 Josef Myslivecek Cello Concerto in C major Camerata Chicago Drostan Hall Wendy Warner, cello Cedille 142

01:40:00 00:47:52 Dmitri Shostakovich Symphony No. 5 in D minor Op 47 Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Philips 2487

02:30:00 00:38:07 Antonín Dvorák Piano Quintet in A major Op 81 Concertante Jeremy Denk, piano Meridian 84459

03:10:00 00:40:01 Hector Berlioz Harold in Italy Op 16 Cleveland Orchestra Lorin Maazel Robert Vernon, viola Decca 4787779

03:52:00 00:30:02 Sergei Prokofiev Symphony No. 7 in C sharp minor Op 131 Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 470528

04:24:00 00:28:41 E. J. Moeran Cello Concerto Ulster Orchestra JoAnn Falletta Guy Johnston, cello Naxos 573034

04:55:00 00:25:40 Charles Gounod Symphony No. 1 in D major Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 462125

05:22:00 00:18:07 Johann Sebastian Bach French Suite No. 5 in G major Jeffrey Biegel, piano Steinway 30001

05:42:00 00:04:32 Jacques Offenbach The Grand Duchess of Gérolstein: Michel Swierczewski Gulbenkian Orchestra Nimbus 5303

05:51:00 00:07:01 Carl Reinecke Allegro from Flute Concerto Op 283 The Hague Philharmonic Neeme Järvi Sharon Bezaly, flute Bis 1679

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:03:18 Maurice Ravel Mother Goose: Laideronnette, Empress Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80601

06:13:00 00:03:09 Ludwig van Beethoven Minuet from Septet Op 20 Chamber Music Soc Linc Center Delos 3177

06:19:00 00:08:04 Ottorino Respighi Suite for Strings: Burlesca & Rigaudon Salvatore Di Vittorio Respighi Chamber Orchestra Naxos 572332

06:25:00 00:03:40 Padre Antonio Soler Sonata No. 13 in G major Martina Filjak, piano Naxos 572515

06:30:00 00:04:53 Giuseppe Verdi Nabucco: Chorus of the Hebrew Slaves Berlin German Opera Orchestra Giuseppe Sinopoli Chorus of Berlin German Opera DeutGram 4795448

06:40:00 00:07:52 Johann Sebastian Bach Finale from Brandenburg Concerto No. 1 Riccardo Chailly Leipzig Gewandhaus Orchestra Decca 139230

06:48:00 00:01:30 Percy Grainger Train Music Sir Simon Rattle City of Birmingham Symphony EMI 56412

06:55:00 00:02:38 John Philip Sousa March 'The Loyal Legion' Keith Brion Central Band of the RAF Naxos 559730

07:05:00 00:05:54 Franz Schubert Scherzo No. 2 in D flat major Maria João Pires, piano DeutGram 427769

07:13:00 00:08:32 Robert Schumann Finale from Symphony No. 2 Op 61 Robin Ticciati Scottish Chamber Orchestra Linn 450

07:23:00 00:02:45 Johannes Brahms Liebeslieder Waltz No. 6 Op 52 Leon Fleisher, piano; Katherine Jacobson, piano Sony 506416

07:30:00 00:04:50 John Williams Pops on the March John Williams Boston Pops Orchestra Sony 46747

07:37:00 00:03:00 John Lennon/Paul McCartney Yesterday Milos Karadaglic, guitar Mercury 24425

07:40:00 00:04:20 Antonio Caldara Coriolanus: Overture Philharmonia Orchestra Simon Wright Wallace Collection Nimbus 5079

07:45:00 00:04:16 George Gershwin Girl Crazy: Embraceable You London Symphony Orchestra John Williams Joshua Bell, violin Sony 60659

07:50:00 00:03:10 Wolfgang Amadeus Mozart Les Petits riens: Overture Rinaldo Alessandrini Norwegian Nat'l Opera Orch Naïve 30479

08:07:00 00:05:39 Nikolai Rimsky-Korsakov The Golden Cockerel: Marriage Feast Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

08:15:00 00:07:10 Josef Myslivecek Symphony in C Werner Ehrhardt Concerto Cologne Archiv 4776418

08:25:00 00:02:20 Isaac Albéniz Suite Española: Cataluña Op 47 Jason Vieaux, guitar Azica 71224

08:30:00 00:04:14 Lyndol Mitchell Kentucky Mountain Portraits: Shivaree Howard Hanson Eastman-Rochester Orchestra Mercury 434324

08:37:00 00:01:57 John Lennon/Paul McCartney Norwegian Wood Les Boréades de Montréal Atma 2218

08:40:00 00:08:10 Wolfgang Amadeus Mozart Horn Concerto No. 1 in D major Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Eric Ruske, horn Telarc 80367

08:51:00 00:02:44 Johann Sebastian Bach WTC-1: Prelude & Fugue No. 21 in B flat major Till Fellner, piano ECM 1853

08:55:00 00:05:24 Richard Rodgers Oklahoma: Overture John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 434932

09:07:00 00:16:43 George Frideric Handel Concerto Grosso in A major Op 6 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447733

09:25:00 00:06:47 Richard Rodgers The Sound of Music: Medley Carl Topilow Cleveland Pops Orchestra Azica 72216

09:35:00 00:04:34 Benjamin Britten Peter Grimes: Sea Interlude No. 4 Michael Stern Kansas City Symphony Reference 120

09:43:00 00:01:11 Johann Sebastian Bach Two-Part Invention No. 14 in B flat Angela Hewitt, piano Hyperion 66746

09:55:00 00:03:33 Michael Torke Miami Grands: Coral Gables, early Georgi Danchev Miami Piano Circle Ecstatic 92251

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:00 00:01:53 Samuel Barber Stopping By Woods on a Snowy Evening Kyle Bielfield, tenor; Lachlen Glen, piano Delos 3445

10:03:00 00:02:22 Samuel Barber Sure on This Shining Night Op 13 Kyle Bielfield, tenor; Lachlen Glen, piano Delos 3445

10:08:00 00:13:31 Johannes Brahms Tragic Overture Op 81 Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Teldec 43711

10:23:00 00:05:02 Jean Sibelius Kuolema: Valse triste Op 44 Daniel Barenboim West-Eastern Divan Orchestra Warner 62190

10:30:00 00:04:04 Carl Stamitz Rondo from Cello Concerto No. 3 Prague Chamber Orchestra Christian Benda Christian Benda, cello Naxos 550865

10:38:00 00:08:32 Johann Stamitz Symphony for Strings in B flat major Donald Armstrong New Zealand Chamber Orch Naxos 553194

10:49:00 00:02:30 Francis Poulenc Pastourelle Paul Crossley, piano CBS 44921

10:52:00 00:23:03 Samuel Barber Violin Concerto Op 14 St Paul Chamber Orchestra Hugh Wolff Hilary Hahn, violin Sony 89029

11:17:00 00:08:18 Ludwig van Beethoven Scherzo from Symphony No. 7 Op 92 Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 20081

11:29:00 00:08:41 George Frideric Handel Oboe Concerto No. 2 in B flat major City of London Sinfonia Nicholas Ward Anthony Camden, oboe Naxos 553430

11:42:00 00:09:57 Aram Khachaturian Gayaneh: Three Dances John Williams Boston Pops Orchestra Philips 426247

11:53:00 00:04:47 Louis Théodore Gouvy Scherzo from Symphony No. 4 Jacques Mercier German Radio Philharmonic CPO 777382

12:06:00 00:08:17 Otto Nicolai The Merry Wives of Windsor: Overture Lance Friedel Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 573418

12:16:00 00:06:29 Bedrich Smetana The Bartered Bride: Overture Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 444867

12:24:00 00:04:47 Louis Moreau Gottschalk Berceuse Op 47 Alan Marks, piano Nimbus 5014

12:31:00 00:03:33 E. J. Moeran Serenade in G: Prologue JoAnn Falletta Ulster Orchestra Naxos 573034

12:38:00 00:03:15 Lars-Erik Larsson A Winter's Tale: Epilogue Op 18 Andrew Manze Helsingborg Symphony CPO 777671

12:44:00 00:11:21 Felix Mendelssohn Rondo brilliant in E flat Op 29 Sinfonia da Camera Ian Hobson Ian Hobson, piano Arabesque 6688

12:56:00 00:03:05 Carl Michael Ziehrer Fan Polonaise Op 525 Willi Boskovsky Vienna Philharmonic Decca 4785437

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:41:32 Ludwig van Beethoven Symphony No. 6 in F major Op 68 George Szell Cleveland Orchestra Sony 46532

13:44:00 00:15:05 Franz Liszt Symphonic Poem No. 11 'Battle of the Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10490

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:00:00 00:03:43 Sir Granville Bantock The Sea Reivers Vernon Handley Royal Philharmonic Hyperion 66450

14:05:00 00:03:57 Ralph Vaughan Williams March 'Sea Songs' Frederick Fennell Cleveland Symphonic Winds Telarc 80099

14:11:00 00:13:31 Samuel Barber Medea's Dance of Vengeance Op 23 Brett Mitchell Cleveland Orch Youth Orch COYO 61415

14:37:00 00:11:11 Ludwig van Beethoven Thirty-two Variations in C minor Alexander Schimpf, piano Genuin 10181

14:50:00 00:07:31 Antonio Vivaldi Concerto for Strings in A major Thomas Hengelbrock Freiburg Baroque Orchestra DHM 77289

15:01:00 00:13:42 Johann Sebastian Bach Passacaglia & Fugue in C minor Leonard Slatkin BBC Philharmonic Chandos 9835

15:18:00 00:10:16 Ottorino Respighi Fantasia slava BBC Philharmonic Sir Edward Downes Geoffrey Tozer, piano Chandos 9311

15:30:00 00:03:31 Florent Schmitt La tragédie de Salomé: Dance of the Yannick Nézet-Séguin Orchestre Métropolitaine Atma 2647

15:38:00 00:06:18 Gabriel Fauré Pelléas et Mélisande: Prélude Op 80 Ludovic Morlot Seattle Symphony SeattleSM 1004

15:46:00 00:08:51 Amilcare Ponchielli La Gioconda: Dance of the Hours Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10634

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:58:00 00:03:56 Samuel Barber Souvenirs Suite: Waltz Op 28 Yoel Levi Atlanta Symphony Orchestra Telarc 80441

16:06:00 00:03:25 Samuel Barber Excursions: Allegretto Op 20 John Browning, piano MusicMast 67122

16:13:00 00:10:01 Samuel Barber Adagio for Strings Op 11 Leonard Bernstein Los Angeles Philharmonic DeutGram 4776352

16:27:00 00:03:53 John Corigliano Revolution: Children's Song Varèse Sarabande Symphony David Newman Sara Andon, flute Varese Sar 1985

16:33:00 00:06:46 Wolfgang Amadeus Mozart Rondeau from Violin Concerto No. 3 Schleswig-Holstein Festival Christoph Eschenbach Ray Chen, violin Sony 544775

16:41:00 00:07:45 Heinrich Marschner The Falconer's Bride: Overture Op 65 Alfred Walter Slovak State Philharmonic MarcoPolo 223342

16:51:00 00:03:47 Otto Nicolai The Merry Wives of Windsor: Moon Chorus Vienna Philharmonic Franz Welser-Möst Vienna Singverein DeutGram 4763793

16:58:00 00:01:34 Johann Sebastian Bach Violin Partita No. 3: Bourrée Tasmin Little, violin Naked Vn 2008

17:05:00 00:06:23 Wolfgang Amadeus Mozart The Magic Flute: Overture Rinaldo Alessandrini Norwegian Nat'l Opera Orch Naïve 30479

17:27:00 00:03:17 Wolfgang Amadeus Mozart The Magic Flute: Bei männern, welche Berlin Philharmonic Karl Böhm Evelyn Lear, soprano; Dietrich Fischer-Dieskau, bar. DeutGram 4793449

17:30:00 00:03:51 Anderson & Roe Papageno! Greg Anderson, piano; Elizabeth Joy Roe, piano Steinway 30006

17:40:00 00:04:57 William Bolcom Graceful Ghost Rag Leon Fleisher, piano; Katherine Jacobson, piano Sony 506416

17:47:00 00:01:55 John Novacek Intoxication Rag Leila Josefowicz, violin; John Novacek, piano Philips 462948

17:51:00 00:03:50 Johann Sebastian Bach WTC-1: Prelude & Fugue No. 1 in C major Till Fellner, piano ECM 1853

17:56:00 00:03:06 Giuseppe Tartini Finale from Trumpet Concerto in D major English Chamber Orchestra Jeffrey Tate Ole Edvard Antonsen, trumpet EMI 54897

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:24:23 Johannes Brahms Liebeslieder Waltzes Op 52 Leon Fleisher, piano; Katherine Jacobson, piano Sony 506416

18:36:00 00:03:34 Samuel Barber Commando March Gerard Schwarz United States Marine Band Naxos 573121

18:42:00 00:03:12 Johann Strauss Radetzky March Op 228 Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Sony 544071

18:47:00 00:06:49 Josef Suk Scherzo from Symphony No. 1 Op 14 Václav Neumann Czech Philharmonic Orchestra Supraphon 111964

18:57:00 00:01:55 Peter Tchaikovsky Suite No. 1: Marche miniature Op 43 Sir Neville Marriner Stuttgart Radio Symphony Capriccio 10227

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:09:31 Josef Myslivecek Overture No. 2 in A major Werner Ehrhardt Concerto Cologne Archiv 4776418

19:14:00 00:33:34 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 22 in E flat major Orpheus Chamber Orchestra Jonathan Biss, piano EMI 17270

19:49:00 00:07:10 Giuseppe Verdi Nabucco: Overture Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 68468

20:00 CLEVELAND OVATIONS: 83rd Baldwin Wallace Bach Festival – Baldwin Wallace Symphony Orchestra & Bach Festival Choir, Dirk Garner, conductor; Jessica Petrus, soprano; Eric Jurenas, counter-tenor; John Russell, tenor; Paul Max Tipton, bass-baritone

Johann Sebastian Bach: Mass in B minor BWV 232 (1749

21:58:00 00:01:15 Alexander Scriabin Prelude in B minor Op 13 Yuja Wang, piano DeutGram 16606

22:00 THE BLACK ARTS with A. Grace Lee Mims: recordings by choral director, composer/arranger Moses Hogan

Moses Hogan, arr: I can tell the world

William L. Dawson, arr: Soon I will be done

William L. Dawson, arr: Ezekial saw the wheel

Hall Johnson, arr; I've been 'buked

Jester Hairston, arr: Amen

Undine S. Moore: We shall walk through the valley

Roland Carter, arr: Come here Jesus, if you please

Roland Carter, arr: You must have that true religion

Roland Carter, arr: In bright mansions above

22:58:00 00:01:38 Michael Praetorius Terpsichore: Volte à 4 New London Consort l'Oiseau 4759101

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:07:38 Padre Antonio Soler Sonata No. 11 in B major Martina Filjak, piano Naxos 572515

23:09:00 00:09:37 Wolfgang Amadeus Mozart Adagio from Violin Concerto No. 5 Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Rachel Barton Pine, violin Avie 2317

23:21:00 00:07:36 Poul Schierbeck Prelude for Strings Op 43 Ole Schmidt Odense Symphony DaCapo 226047

23:28:00 00:09:04 Samuel Barber Andante from Violin Concerto Op 14 St Paul Chamber Orchestra Hugh Wolff Hilary Hahn, violin Sony 89029

23:40:00 00:07:08 Félicien David Adagio from Piano Trio No. 2 Ilona Prunyi, piano; Eszter Perényi, violin; Tibor Párkányi, cello MarcoPolo 223492

23:47:00 00:07:04 Felix Mendelssohn Andante from Violin Concerto Op 64 Göttingen Symphony Orchestra Christoph-Mathias Mueller Rachel Barton Pine, violin Cedille 144

23:56:00 00:02:59 César Franck Danse lente Paul Crossley, piano Sony 58914

23:57:00 00:02:20 Franz Liszt Consolation No. 5 in E Nelson Freire, piano Decca 4782728