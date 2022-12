Program Guide 03-08-2016

00:00 CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:02:00 00:23:09 Ermanno Wolf-Ferrari Serenade for String Orchestra in E flat major

I Solisti Italiani Denon 78838

00:27:00 00:29:39 Alan Hovhaness Symphony No. 48 Op 355

Gerard Schwarz Eastern Music Festival Orch Naxos 559755

00:59:00 00:41:54 Franz Schubert Piano Sonata in B flat major

Alexander Schimpf, piano Oehms 867

01:43:00 00:43:53 Jean Sibelius Symphony No. 2 in D major Op 43

Pierre Monteux London Symphony Orchestra Decca 4785437

02:29:00 00:42:18 Richard Strauss Don Quixote Op 35

Berlin Philharmonic Zubin Mehta Mischa Maisky, cello; Tabea Zimmermann, viola DeutGram 2054

03:13:00 00:38:41 Franz Joseph Haydn Mass No. 10 in C major

Collegium Musicum 90 Richard Hickox Nancy Argenta, soprano; Catherine Denley, mezzo; Mark Padmore, tenor; Stephen Varcoe, baritone; Collegium Musicum 90 Chorus Chandos 633

03:54:00 00:25:05 Carl Philipp Emanuel Bach Flute Concerto in G major

CPE Bach Chamber Orchestra Peter Schreier Patrick Gallois, flute DeutGram 439895

04:21:00 00:31:42 Wolfgang Amadeus Mozart Clarinet Quintet in A major

Emerson String Quartet David Shifrin, clarinet DeutGram 459641

04:55:00 00:25:13 Camille Saint-Saëns Symphony in A major

Jean Martinon Orchestre National de France Brilliant 94360

05:22:00 00:16:32 Lord Berners Luna Park

Kenneth Alwyn RTÉ Sinfonietta MarcoPolo 223716

05:40:00 00:06:32 Pietro Antonio Locatelli

Introduttione Teatrale in D major Op 4 Elizabeth Wallfisch Raglan Baroque Players Hyperion 67041

05:55:00 00:03:11 Leonard Bernstein West Side Story: I Feel Pretty

Canadian Brass RCA 68633

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:03:05 Manuel de Falla Four Spanish Pieces: Aragonesa

Brazilian Guitar Quartet Delos 3466

06:15:00 00:08:53 Felix Mendelssohn Finale from Piano Trio No. 1 Op 49

Emanuel Ax, piano; Itzhak Perlman, violin; Yo-Yo Ma, cello Sony 52192

06:25:00 00:04:52 Jean Sibelius Scherzo from Symphony No. 1 Op 39

Lorin Maazel Vienna Philharmonic Decca 4785437

06:30:00 00:04:05 Traditional Toss the Feathers

London Mozart Players Stuart Morley Claire Jones, harp Silva 6051

06:40:00 00:05:45 Carl Nielsen Humoresque-Bagatelles Op 11

Leif Ove Andsnes, piano VirginClas 45129

06:47:00 00:03:25 Richard Rodgers Manhattan

Joshua Bell, violin; Marvin Hamlisch, piano Sony 52716

06:51:00 00:02:57 Arcangelo Corelli Gigue from Violin Sonata in A major Op 5

Andrew Manze, violin; David Watkin, cello Harm Mundi 907261

06:55:00 00:02:39 John Philip Sousa March 'Semper Fidelis'

Loras John Schissel Blossom Festival Band MAA 40601

07:05:00 00:04:37 Ralph Vaughan Williams The Running Set

George Hurst Bournemouth Sinfonietta Chandos 2419

07:10:00 00:05:41 Carl Philipp Emanuel Bach Finale from Flute Concerto

CPE Bach Chamber Orchestra Peter Schreier Patrick Gallois, flute DeutGram 439895

07:20:00 00:04:29 Leo Arnaud & John Williams Fanfare from "Bugler's Dream" & Olympic Theme

John Williams Boston Pops Orchestra Sony 62592

07:25:00 00:02:55 Sergei Prokofiev War and Peace: Fanfare & Polonaise Op 96

Neeme Järvi Philharmonia Orchestra Chandos 10538

07:30:00 00:04:48 Johannes Brahms Clarinet Quintet: 3rd Movement Op 115

Chamber Ensemble Andreas Ottensamer, clarinet Mercury 4811409

07:40:00 00:09:58 Johann Sebastian Bach Toccata & Fugue in D minor

Yannick Nézet-Séguin Philadelphia Orchestra DeutGram 19032

07:51:00 00:03:06 Thomas Tallis O sacrum convivium

Norman Mackenzie Atlanta Symphony Chorus Telarc 80654

07:55:00 00:02:36 Percy Grainger In a Nutshell Suite: Arrival Platform

Sir Simon Rattle City of Birmingham Symphony EMI 56412

08:07:00 00:06:56 Hector Berlioz Symphonie fantastique: March to the Scaffold

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 453432

08:15:00 00:07:08 Sir William Walton Coronation March 'Orb and Sceptre'

André Previn Royal Philharmonic Telarc 80125

08:25:00 00:04:21 Carl Stamitz Rondo from Cello Concerto No. 2

Prague Chamber Orchestra Christian Benda Christian Benda, cello Naxos 550865

08:30:00 00:04:47 Traditional Scarborough Fair

London Mozart Players Stuart Morley Claire Jones, harp Silva 6051

08:40:00 00:02:13 Carl Maria von Weber Turandot: March

Neeme Järvi Philharmonia Orchestra Chandos 8766

08:43:00 00:07:31 Paul Hindemith Turandot Scherzo from 'Symphonic Metamorphosis'

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 1032

08:51:00 00:02:50 Johann Sebastian Bach Chorale Prelude 'I Call to Thee'

Grigory Sokolov, piano DeutGram 4794342

08:55:00 00:07:20 Franz Waxman The Bride of Frankenstein: Creation of the Monster

Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 81265

09:09:00 00:17:58 Edvard Grieg Norwegian Dances Op 35

Petri Sakari Iceland Symphony Chandos 9028

09:30:00 00:03:21 Bart Howard Fly Me to the Moon

John Williams Boston Pops Orchestra Sony 47235

09:37:00 00:03:14 Ari Pulkkinen Angry Birds: Main Theme

Andrew Skeet London Philharmonic X5 Group 2011

09:50:00 00:03:16 Wolfgang Amadeus Mozart Finale from Divertimento No. 1

Academy Chamber Ensemble Philips 420181

09:55:00 00:03:38 Antonín Dvorák Scherzo from String Quartet No. 12 Op 96

Brodsky Quartet Chandos 10801

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:00 00:03:28 Louis Moreau Gottschalk La gallina Op 53

Cecile Licad, piano Naxos 559145

10:05:00 00:04:42 Ernesto Lecuona Rumba-Rhapsody

Polish Nat'l Radio Symphony Michael Bartos Thomas Tirino, piano; Silesia Philharmonic Choir Bis 874

10:12:00 00:12:11 Carl Czerny Variations on a Theme by Rode Op 33

Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 3280

10:26:00 00:04:30 Emmanuel Chabrier Dix pièces pittoresques: Menuet pompeux

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 79

10:33:00 00:03:52 Felix Mendelssohn Elijah: He Watching Over Israel

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80119

10:40:00 00:03:46 Sir Edward Elgar Lux aeterna ["Nimrod"]

Voces8 Decca 22601

10:46:00 00:04:34 Edvard Grieg Peer Gynt: Act 4 Prelude 'Morning Mood'

Oivin Fjeldstad London Symphony Orchestra Decca 4785437

10:53:00 00:26:05 Max Bruch Violin Concerto No. 1 in G minor Op 26

Berlin Philharmonic Herbert von Karajan Anne-Sophie Mutter, violin DeutGram 4793449

11:20:00 00:09:14 Carl Philipp Emanuel Bach Sinfonia in E flat

Karl Richter Munich Bach Orchestra DeutGram 4795448

11:32:00 00:08:35 Alan Hovhaness Alleluia & Fugue for String Orchestra Op 40

Rudolf Werthen I Fiamminghi Telarc 80392

11:44:00 00:08:44 Antonín Dvorák Rondo in G minor Op 94

St Cecilia Academy Orchestra Antonio Pappano Han-Na Chang, cello EMI 82390

11:53:00 00:04:19 Sir Arnold Bax Mediterranean

Richard Hickox Royal Northern Sinfonia EMI 49933

12:06:00 00:06:52 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo for Violin & Orchestra in B flat major

Philharmonia Orchestra Thomas Zehetmair Thomas Zehetmair, violin Teldec 46448

12:07:00 00:07:04 Franz Joseph Haydn Scherzando No. 5 in E major

Haydn Ensemble Berlin Emmanuel Pahud, flute EMI 56577

12:16:00 00:10:27 Carl Philipp Emanuel Bach Sinfonia in F

Rebecca Miller Orch of Age of Enlightenment Signum 395

12:29:00 00:04:59 Frédéric Chopin Polonaise No. 3 in A Op 40

Vladimir Ziva Moscow Symphony Naxos 555048

12:38:00 00:05:28 Ferdinando Carulli Polonaise from Guitar Concerto No. 1 Op 8

Academy St. Martin in Fields Iona Brown Pepe Romero, guitar Philips 426263

12:46:00 00:11:01 Robert McBride Mexican Rhapsody

Howard Hanson Eastman-Rochester Orchestra Mercury 434324

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:34:15 Kara Karayev Seven Beauties: Suite

Rauf Abdullayev Moscow Radio & TV Symphony Delos 2009

13:38:00 00:19:30 Alan Hovhaness Symphony No. 2 Op 132

Gerard Schwarz Royal Liverpool Philharmonic Telarc 80604

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:00:00 00:03:33 Carlo Gesualdo O vos omnes

John Rutter Cambridge Singers Collegium 134

14:05:00 00:04:28 Claudio Monteverdi Vespers of the Blessed Virgin: Nisi Dominus

Apollo's Fire Jeannette Sorrell Apollo's Singers Avie 2206

14:12:00 00:17:12 Carl Philipp Emanuel Bach Concerto for Harpsichord & Fortepiano in E flat

Cologne Musica Antiqua Reinhard Goebel Léon Berben, harpsichord; Robert Hill, fortepiano Archiv 471579

14:44:00 00:10:10 Giuseppe Verdi Macbeth: Ballet Music

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 572818

14:56:00 00:02:31 Darius Milhaud Brasileira from 'Scaramouche'

Katia Labèque, piano; Marielle Labèque, piano Philips 426284

15:01:00 00:15:32 Franz Joseph Haydn Piano Trio No. 39 in G

Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Dorian 90164

15:19:00 00:12:29 Vasily Kalinnikov The Cedar and the Palm

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 7093

15:33:00 00:03:33 Fritz Kreisler La Précieuse

James Ehnes, violin; Eduard Laurel, piano Analekta 3159

15:41:00 00:03:54 Pablo de Sarasate Zortzico 'Adiós Montañas Mías' Op 39

Orchestra of Castille & Leon Alejandro Posada Gil Shaham, violin Canary 7

15:48:00 00:08:32 Ron Nelson Savannah River Holiday

Howard Hanson Eastman-Rochester Orchestra Mercury 434324

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:58:00 00:05:37 Alan Hovhaness Prayer of Saint Gregory Op 62

I Fiamminghi Rudolf Werthen Benny Wiame, trumpet Telarc 80392

16:07:00 00:03:32 John Lunn Downton Abbey: Theme

London Mozart Players Stuart Morley Claire Jones, harp Silva 6051

16:13:00 00:11:33 George Enescu Roumanian Rhapsody No. 1 in A major Op 11

Leopold Stokowski RCA Victor Symphony RCA 70931

16:30:00 00:04:42 Nigel Hess Ladies In Lavender:Theme

London Mozart Players Stuart Morley Claire Jones, harp Silva 6051

16:37:00 00:01:46 Leonard Bernstein Divertimento for Orchestra: Turkey Trot

John Morris Russell Cincinnati Pops Orchestra FanfareCin 4

16:41:00 00:08:07 Carl Philipp Emanuel Bach Finale from Keyboard Concerto

Hamburg Camerata Ralf Gothóni Anastasia Injushina, piano Ondine 1224

16:52:00 00:03:17 Edward MacDowell Woodland Sketches: To a Wild Rose Op 51

London Mozart Players Stuart Morley Claire Jones, harp Silva 6051

16:57:00 00:02:35 George Frideric Handel Saul: How Excellent Thy Name

Gabrieli Players Paul McCreesh Gabrieli Consort Archiv 474510

17:05:00 00:03:59 Carlo Gesualdo Tribulationem et dolorem

Philippe Herreweghe Ensemble Vocal Européen Harm Mundi 2908304

17:13:00 00:10:09 Jean Sibelius Allegretto from Symphony No. 2 Op 43

Pierre Monteux London Symphony Orchestra Decca 4785437

17:26:00 00:08:54 Carl Philipp Emanuel Bach Trio Sonata for Flute, Violin & continuo in B minor

Emmanuel Pahud, flute; Lisa Batiashvili, violin; Sebastian Klinger, cello; Peter Kofler, harpsichord DeutGram 4792479

17:40:00 00:04:19 Traditional All Through the Night

London Mozart Players Stuart Morley Claire Jones, harp Silva 6051

17:46:00 00:04:01 Chris Marshall Heartstrings

London Mozart Players Stuart Morley Claire Jones, harp Silva 6051

17:52:00 00:02:42 Carl Philipp Emanuel Bach March for the Ark

Seattle Trumpet Consort Origin 33001

17:57:00 00:02:24 Edvard Grieg Two Elegiac Melodies: The Wounded Heart Op 34

Yo-Yo Ma, cello; Kathryn Stott, piano Sony 510316

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:18:46 Alan Hovhaness Symphony No. 66 Op 428

Gerard Schwarz Royal Liverpool Philharmonic Telarc 80604

18:30:00 00:04:21 Zdenek Fibich Poème London Mozart Players

Stuart Morley Claire Jones, harp Silva 6051

18:37:00 00:04:18 Máximo Diego Pujol Suite mágica: Tango

Yolanda Kondonassis, harp; Jason Vieaux, guitar Azica 71297

18:43:00 00:10:55 Carl Philipp Emanuel Bach Sinfonia in E minor

Pablo Heras-Casado Concerto Cologne Archiv 4792050

18:56:00 00:02:50 Carlos Salzedo Suite of Eight Dances: Bolero

Yolanda Kondonassis, harp Azica 71273

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:12:20 Carl Philipp Emanuel Bach Sinfonia in E flat major

Rebecca Miller Orch of Age of Enlightenment Signum 395

19:16:00 00:16:41 Franz Joseph Haydn Horn Concerto No. 1 in D

Hanover Band Roy Goodman Anthony Halstead, horn Nimbus 5190

19:35:00 00:20:53 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 14 in A major

James Levine Boston Symphony Orchestra BSO Clas 1001

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:08:25 Jean Sibelius Finlandia Op 26

Osmo Vänskä Lahti Symphony Orchestra Bis 575

20:12:00 00:42:18 Jean Sibelius Symphony No. 2 in D major Op 43

George Szell Cleveland Orchestra MAA 10603

20:57:00 00:02:06 François Couperin Suite No. 18: Le Tic-Toc-Choc

Angela Hewitt, piano Hyperion 67440

21:00 CHICAGO SYMPHONY with Lisa Simeone - Sir Mark Elder, conductor; Lawrence Power, viola

21:04:00 00:08:13 Hector Berlioz Overture 'Le corsaire' Op 21

21:14:00 00:07:46 Hector Berlioz Queen Mab Scherzo from 'Roméo et Juliette'

21:25:00 00:09:00 Hector Berlioz Romeo at the Tomb of the Capulets

21:40:00 00:40:22 Hector Berlioz Harold in Italy Op 16

22:22:00 00:32:42 Hector Berlioz Les nuits d'été Op 7

Susan Graham, mezzo-soprano; Pierre Boulez, conductor

22:58:00 00:01:28 Alexander Scriabin Prelude in B major Op 11

Yuja Wang, piano DeutGram 16606

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:05:30 Ludwig van Beethoven Adagio from Sonata No. 14 Op 27

Wolfgang Sawallisch Philadelphia Orchestra EMI 55592

23:07:00 00:08:08 Carl Philipp Emanuel Bach Largo from Flute Concerto

CPE Bach Chamber Orchestra Peter Schreier Patrick Gallois, flute DeutGram 439895

23:18:00 00:22:11 Alan Hovhaness Sonata for Harp & Guitar

Yolanda Kondonassis, harp; Jason Vieaux, guitar Azica 71297

23:42:00 00:06:33 Carl Philipp Emanuel Bach Andante from Piano Sonata in A

Mikhail Pletnev, piano DeutGram 459614

23:48:00 00:05:56 Johann Sebastian Bach Cantata No. 156: Sinfonia in F major

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 572050

23:56:00 00:02:52 Georges Bizet Jeux d'enfants: Duo Op 22

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 131

23:57:00 00:02:10 Gregorian Chant Ad sepulcrum beati Iacobi

Anonymous 4 Harm Mundi 2907546