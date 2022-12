Program Guide 03-01-2016

00:00 CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:02:00 00:44:44 Johannes Brahms Symphony No. 2 in D Op 73

Marin Alsop London Philharmonic Naxos 557429

00:49:00 00:33:27 Frédéric Chopin Piano Concerto No. 2 in F minor Op 21

Royal Concertgebouw Orchestra Jerzy Semkow Rafal Blechacz, piano DeutGram 4795448

01:24:00 00:12:47 George Frideric Handel Concerto Grosso in C major

Trevor Pinnock English Concert Archiv 415291

01:39:00 00:34:44 Richard Strauss Sonatina No. 1 for 16 Winds in F major

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 445849

02:16:00 00:22:03 Leo Brouwer Guitar Concerto No. 3 'Elegiaco'

RCA Victor Chamber Orchestra Leo Brouwer Julian Bream, guitar RCA 7718

02:40:00 00:45:18 Ralph Vaughan Williams Five Tudor Portraits

New Philharmonia Orchestra Sir David Willcocks Elizabeth Bainbridge, alto; John Carol Case, baritone; Bach Choir EMI 64722

03:27:00 00:33:45 Jean-Philippe Rameau Castor and Pollux: Instrumental Suite

Frans Brüggen Orchestra of the 18th Century Philips 426714

04:03:00 00:29:14 Felix Mendelssohn String Quintet No. 1 in A major Op 18

Raphael Ensemble Hyperion 66993

04:34:00 00:46:23 Peter Tchaikovsky Symphony No. 3 in D major Op 29

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 449967

05:22:00 00:16:02 Maurice Ravel Valses nobles et sentimentales

Sean Chen, piano Steinway 30029

05:40:00 00:05:55 Franz Schubert The Friends from Salamanka: Overture

Manfred Huss Haydn Sinfonietta, Vienna Koch Intl 1121

05:51:00 00:07:16 Richard Wagner Lohengrin: Act 1 Prelude

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra DeutGram 4778773

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:03:02 Leos Janácek Moravian Dances: Fur Coat Dance

Antoni Wit Warsaw Philharmonic Naxos 572695

06:13:00 00:07:45 Ludwig van Beethoven Scherzo & Rondo from Violin Sonata

Anne Akiko Meyers, violin; Reiko Uchida, piano E1 Music 7780

06:23:00 00:06:06 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 5 in B flat major

Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus DHM 63970

06:30:00 00:04:13 Thomas Arne Rule Britannia!

BBC Symphony Orchestra Sir Andrew Davis Bryn Terfel, baritone; BBC Singers; BBC Symphony Chorus; Audience Teldec 97868

06:40:00 00:09:52 Johannes Brahms Andante from String Sextet No. 1 Op 18

Academy Chamber Ensemble Chandos 9151

06:51:00 00:03:22 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 3: Gavotte

Monica Huggett Ensemble Sonnerie Avie 2171

06:55:00 00:02:55 Lt. Charles A. Zimmerman March 'Anchors Aweigh'

Frederick Fennell Cleveland Symphonic Winds Telarc 80099

07:05:00 00:04:44 Claude Champagne Danse villageoise

Yoav Talmi Quebec Symphony Orchestra Analekta 3156

07:10:00 00:06:50 Saverio Mercadante Russian Rondo from Flute Concerto in E minor

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Irena Grafenauer, flute Philips 426318

07:20:00 00:02:21 Wolfgang Amadeus Mozart The Magic Flute: March of the Priests

Rinaldo Alessandrini Norwegian Nat'l Opera Orch Naïve 30479

07:25:00 00:02:00 Morton Gould Boogie Woogie Etude

Benjamin Grosvenor, piano Decca 4785334

07:30:00 00:03:38 Leroy Anderson Horse and Buggy

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559356

07:31:00 00:02:50 Jean-Baptiste Lully Le Bourgeois Gentilhomme: Overture

Tempesta di Mare Chandos 805

07:40:00 00:00:57 Frédéric Chopin Prelude No. 3 in G major Op 28

Grigory Sokolov, piano DeutGram 4794342

07:43:00 00:02:34 Frédéric Chopin Mazurka No. 41 in C sharp minor Op 63

Grigory Sokolov, piano DeutGram 4794342

07:45:00 00:03:43 Frédéric Chopin Prelude No. 17 in A flat major Op 28

Grigory Sokolov, piano DeutGram 4794342

07:50:00 00:03:01 Sir Thomas Beecham The Gods Go a'Begging: Gavotte

Yehudi Menuhin Royal Philharmonic MCA 6231

07:55:00 00:03:00 Jacques Ibert Entr'acte

Paul Fried, flute; David Sussman, guitar GoldenTone 1

08:07:00 00:05:57 Sir Arnold Bax Russian Suite: Gopak

Bryden Thomson London Philharmonic Chandos 8669

08:15:00 00:04:12 Georg Philipp Telemann Finale from Concerto for 2 Horns

Cologne Musica Antiqua Reinhard Goebel Andrew Joy, horn; Charles Putnam, horn Archiv 427619

08:20:00 00:06:03 Phil Cunningham The Gentle Light That Wakes Me

Nicola Benedetti, violin; Aly Bain, fiddle; Phil Cunningham, piano DeutGram 21290

08:30:00 00:03:28 John Dowland Kemp's Jig, Mistress Winter's Jump & My Lady Hunsdon's Puffe

La Nef Atma 2650

08:40:00 00:07:53 Gerald Finzi Rondo from Clarinet Concerto

City of London Sinfonia Richard Hickox Michael Collins, clarinet VirginClas 90718

08:50:00 00:02:23 Stephen Sondheim Sweeney Todd: Johanna

Jenny Lin, piano Steinway 30011

08:52:00 00:06:16 Howard Shore The Fellowship of the Ring: Themes

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80600

09:05:00 00:16:48 Manuel de Falla El amor brujo: Suite

Vanessa Perez, piano Steinway 30036

09:22:00 00:02:58 Antonín Dvorák American Suite: Finale Op 98

Benjamin Pasternack, piano Naxos 559777

09:35:00 00:04:19 Leonard Bernstein Peter Pan: Dream with Me

Kyle Bielfield, tenor; Lachlen Glen, piano; Michael Samis, cello Delos 3445

09:48:00 00:02:58 Kenneth J. Alford Colonel Bogey March

John Williams Boston Pops Orchestra Sony 46747

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:00 00:03:53 Manuel de Falla The Three-Cornered Hat: Dance of the Miller's Wife

Vanessa Perez, piano Steinway 30036

10:04:00 00:02:50 Manuel de Falla The Three-Cornered Hat: Miller's Dance

Vanessa Perez, piano Steinway 30036

10:11:00 00:12:45 George Frideric Handel Organ Concerto No. 13 in F major

Academy of Ancient Music Richard Egarr Richard Egarr, organ Harm Mundi 807447

10:30:00 00:04:05 Robert Schumann Novelette No. 6 in A major Op 21

Kotaro Fukuma, piano Naxos 557668

10:38:00 00:04:08 Alexander Glazunov Novelette No. 3 for Strings Op 15

St. Petersburg String Quartet Delos 3262

10:44:00 00:04:12 Igor Stravinsky Pulcinella: Gavotte with 2 Variations

Pierre Boulez Chicago Symphony Orchestra CSO Res 901918

10:51:00 00:26:10 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 40 in G minor

George Szell Cleveland Orchestra Sony 86793

11:18:00 00:06:04 Frédéric Chopin Grand Valse Brillante from "Les Sylphides"

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80625

11:26:00 00:11:52 Johan Halvorsen Norwegian Rhapsody No. 2

Ole Kristian Ruud Trondheim Symphony Orchestra Simax 1085

11:41:00 00:10:00 Antonio Vivaldi Guitar Concerto in A major

English Chamber Orchestra George Malcolm Eduardo Fernández, guitar Decca 417617

11:53:00 00:06:27 Frédéric Chopin Scherzo No. 3 in C sharp minor Op 39

Martha Argerich, piano DeutGram 4793449

12:06:00 00:07:55 Joseph Lanner Waltz 'Evening Stars' Op 180

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic DeutGram 4763793

12:16:00 00:08:05 Gustav Holst The Planets: Venus Op 32

Zubin Mehta Los Angeles Philharmonic Decca 4785437

12:26:00 00:04:19 Frédéric Chopin Mazurka No. 12 in A flat major Op 17

Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6730

12:33:00 00:03:34 Alexander Borodin Petite Suite: Rustic Mazurka

Gennady Rozhdestvensky Royal Stockholm Philharmonic Chandos 9386

12:40:00 00:04:59 Heitor Villa-Lobos Bachianas Brasileiras No. 7: Country Quadrille

Kenneth Schermerhorn Nashville Symphony Naxos 557460

12:47:00 00:08:08 Percy Grainger Green Bushes

Steuart Bedford English Chamber Orchestra Decca 425159

12:56:00 00:03:02 John Philip Sousa March 'The New York Hippodrome'

Keith Brion Royal Artillery Band Naxos 559092

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:41:04 Frédéric Chopin Piano Concerto No. 1 in E minor Op 11

Berlin State Orchestra Andris Nelsons Daniel Barenboim, piano DeutGram 15387

13:45:00 00:12:18 Hector Berlioz Overture to 'Les Francs Juges' Op 3

Sir Colin Davis Dresden State Orchestra RCA 68790

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

13:59:00 00:02:04 Leo Brouwer Danza caracteristica

Jason Vieaux, guitar Azica 71287

14:02:00 00:03:28 Ernesto Lecuona Malagueña

Jorge Luis Prats, piano Decca 4782732

14:08:00 00:14:25 Richard Strauss Till Eulenspiegel's Merry Pranks Op 28

Manfred Honeck Pittsburgh Symphony Reference 707

14:27:00 00:04:39 Frédéric Chopin Nocturne No. 10 in A flat major Op 32

Nelson Freire, piano Decca 14053

14:43:00 00:10:15 Francesco Durante Concerto No. 8 for Strings in A major

Claudio Scimone I Solisti Veneti Erato 88172

14:55:00 00:05:22 Frédéric Chopin Polonaise No. 3 in A Op 40

Maurizio Pollini, piano DeutGram 4793449

15:02:00 00:16:30 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 19 in E flat major

Ton Koopman Amsterdam Baroque Orchestra Erato 45714

15:20:00 00:10:09 Franz Danzi Fantasy on Mozart's "La ci darem la mano"

Württemberg Chamber Orch Jörg Faerber Sabine Meyer, clarinet RCA 61976

15:33:00 00:04:06 Frédéric Chopin Nocturne No. 4 in F major Op 15

Nelson Freire, piano Decca 14053

15:41:00 00:07:13 Frédéric Chopin Boléro Op 19

Olga Kern, piano Harm Mundi 907402

15:50:00 00:04:33 Dmitri Kabalevsky Colas Breugnon: Overture

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 92

15:56:00 00:01:34 George Gershwin Gershwin Song-book: Do It Again

Peter Donohoe, piano EMI 54280

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:58:00 00:05:08 Claude Debussy Estampes: La soirée dans Grenade

Vanessa Perez, piano Steinway 30036

16:07:00 00:02:58 Manuel de Falla Homenaje 'Le tombeau de Claude Debussy'

Vanessa Perez, piano Steinway 30036

16:14:00 00:09:39 Frédéric Chopin Rondo from Piano Concerto No. 1 Op 11

Warsaw Philharmonic Antoni Wit Olga Kern, piano Harm Mundi 2908375

16:27:00 00:05:18 Frédéric Chopin Fantaisie-Impromptu in C sharp minor Op 66

Jon Nakamatsu, piano Harm Mundi 907244

16:35:00 00:04:22 Frédéric Chopin Nocturne No. 2 in E flat major Op 9

Arthur Rubinstein, piano RCA 300350

16:41:00 00:07:54 Peter Tchaikovsky The Sleeping Beauty: Introduction & March

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 457634

16:52:00 00:02:49 Stephen Sondheim Sweeney Todd: Not While I'm Around

Angelika Kirchschlager, mezzo; Roger Vignoles, piano Sony 64498

16:57:00 00:02:08 Frédéric Chopin Mazurka No. 10 in B flat major Op 17

Vassily Primakov, piano Bridge 9289

17:05:00 00:04:41 Claude Debussy Lindaraja

Vanessa Perez, piano; Stephen Buck, piano Steinway 30036

17:13:00 00:11:58 George Frideric Handel Harp Concerto in B flat major Op 4

Seattle Baroque Orchestra Stephen Stubbs Maxine Eilander, harp Atma 2541

17:28:00 00:06:54 Louise Farrenc Overture No. 2 in E flat major Op 24

Johannes Goritzki NDR Radio Philharmonic CPO 999820

17:40:00 00:05:11 Frédéric Chopin Mazurka No. 32 in C sharp minor Op 50

Vassily Primakov, piano Bridge 9289

17:47:00 00:03:07 Frédéric Chopin Scherzo from Sonata No. 3 Op 58

Ingrid Fliter, piano EMI 14899

17:53:00 00:01:53 George Frideric Handel Samson: Awake the Trumpet's Lofty Sound

Sym of Harmony & Invention Harry Christophers The Sixteen Collins 70382

17:56:00 00:03:27 Frédéric Chopin Mazurka No. 1 in F sharp minor Op 6

Lara Downes, piano Steinway 30016

18:00 DINNER CLASSICS

18:09:00 00:13:54 Frédéric Chopin Concert Rondo 'Krakowiak' Op 14

Northwest Sinfonietta Christophe Chagnard Joel Fan, piano Reference 134

18:25:00 00:06:25 Léo Delibes Coppélia: Prélude & Mazurka

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 125

18:34:00 00:04:20 Léo Delibes Sylvia: The Huntresses

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 125

18:41:00 00:13:19 Manuel de Falla Fantasía bética

Vanessa Perez, piano Steinway 30036

18:56:00 00:03:06 Léo Delibes Coppélia: Galop final

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 125

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:29:10 Wolfgang Amadeus Mozart Concerto for Flute & Harp in C major

Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Joshua Smith, flute; Lisa Wellbaum, harp Decca 443175

19:33:00 00:13:08 Lars-Erik Larsson Pastoral Suite Op 19

Dorrit Matson New York Scandia Symphony Centaur 2607

19:48:00 00:07:31 Modest Mussorgsky Intermezzo "in modo classico" in B minor

Claudio Abbado Berlin Philharmonic Sony 62034

19:57:00 00:02:08 Gabriel Pierné Cydalise: March of the Little Fauns

Leonard Slatkin St Louis Symphony RCA 7716

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:22:44 Frédéric Chopin Piano Sonata No. 2 in B flat minor Op 35

Martha Argerich, piano DeutGram 4795448

20:27:00 00:26:45 Felix Mendelssohn Violin Concerto in E minor Op 64

Leipzig Gewandhaus Orchestra Riccardo Chailly Janine Jansen, violin Decca 7260

20:55:00 00:04:32 Claude Debussy Preludes Book 1: Les sons et parfums dans l'air du soir

Pascal Rogé, piano Decca 4785437

21:00 CHICAGO SYMPHONY with Lisa Simeone - Esa-Pekka Salonen, conductor; Samuel Coles, flute; Jean-Yves Thibaudet, piano

21:04:00 00:02:38 Claude Debussy Syrinx

21:06:00 00:22:37 Maurice Ravel Piano Concerto in G major

21:29:00 01:20:18 Olivier Messiaen Turangalîla Symphony

22:49:00 00:07:00 Anna Clyne <<rewind<<

22:58:00 00:01:09 Frédéric Chopin Etude No. 20 in D flat major Op 25

Irena Portenko, piano Blue Griff 213

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:07:08 Frédéric Chopin Prelude No. 15 in D flat major Op 28

Grigory Sokolov, piano DeutGram 4794342

23:09:00 00:06:33 Johann Nepomuk Hummel Larghetto from Piano Trio No. 6 Op 93

Trio Parnassus MD+G 3307

23:18:00 00:06:30 Victor Herbert Andante from Cello Concerto No. 2

New York Philharmonic Kurt Masur Yo-Yo Ma, cello Sony 67173

23:24:00 00:09:15 George W. Chadwick Suite Symphonique: Romanza

José Serebrier Czech State Philharmonic Brno Reference 2104

23:36:00 00:07:34 Henryk Wieniawski Légende in G minor Op 17

London Symphony Orchestra Lawrence Foster Gil Shaham, violin DeutGram 431815

23:43:00 00:12:32 Frédéric Chopin Romance from Piano Concerto No. 1 Op 11

Polish Festival Orchestra Krystian Zimerman Krystian Zimerman, piano DeutGram 459684

23:57:00 00:02:11 Peter Tchaikovsky Valse sentimentale Op 51

Yo-Yo Ma, cello; Kathryn Stott, piano Sony 510316

23:57:00 00:01:58 Frédéric Chopin Prelude No. 4 in E minor Op 28

Matthias Maute Ensemble Caprice Analekta 9848