Program Guide 02-29-2016

00:00 CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:02:00 00:34:22 Johannes Brahms Symphony No. 3 in F major Op 90

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

00:38:00 00:22:51 Ottorino Respighi Rossiniana

Salvatore Di Vittorio Respighi Chamber Orchestra Naxos 572332

01:03:00 00:32:29 Hermann Goetz Symphony in F Op 9

Werner Andreas Albert NDR Radio Philharmonic CPO 999939

01:37:00 00:37:36 Peter Tchaikovsky Piano Concerto No. 3 in E flat major Op 75

Polish Nat'l Radio Symphony Antoni Wit Bernd Glemser, piano Naxos 550819

02:17:00 00:24:10 Franz Joseph Haydn Symphony No. 87 in A major

Bruno Weil Tafelmusik Baroque Orchestra Sony 66296

02:43:00 00:57:10 Gioacchino Rossini Stabat Mater

Academy Ancient Music Berlin Marcus Creed Krassimira Stoyanova, soprano; Petra Lang, mezzo-soprano; Bruce Fowler, tenor; Daniel Borowski, bass; RIAS Chamber Chorus Harm Mundi 2908304

03:42:00 00:32:35 Antonín Dvorák String Quintet No. 3 in E flat major Op 97

Emerson String Quartet Paul Neubauer, viola DeutGram 4778765

04:16:00 00:37:20 Zdenek Fibich Symphony No. 3 in E minor Op 53

Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9328

04:55:00 00:24:11 Johann Sebastian Bach Keyboard Concerto No. 1 in D minor

Apollo's Fire Jeannette Sorrell Jeannette Sorrell, harpsichord Avie 2207

05:21:00 00:14:24 Benjamin Britten Matinées musicales Op 24

Okko Kamu Helsingborg Symphony Ondine 825

05:37:00 00:06:45 Jacques Ibert Trois pièces brèves

Reykjavik Wind Quintet Chandos 9362

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:02:48 Giovanni Gabrieli Canzoni e Sonate: Canzon 9

Empire Brass Telarc 80204

06:10:00 00:04:54 Antonín Dvorák Requiem: Quam olim Abrahae Op 89

Eduardo Fernández, guitar Decca 425821

06:15:00 00:03:02 Claude Debussy Children's Corner: Golliwog's Cakewalk

Anne-Sophie Mutter, violin; Lambert Orkis, piano DeutGram 4795023

06:20:00 00:11:50 Gioacchino Rossini Semiramide: Overture

Claudio Abbado Chamber Orchestra of Europe DeutGram 431653

06:34:00 00:04:06 Johann Sebastian Bach Allegro from Brandenburg Concerto No. 1

Jeannette Sorrell Apollo's Fire Avie 2207

06:40:00 00:07:46 Sir Arthur Sullivan The Mikado: Overture

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 434916

06:51:00 00:03:15 Robert Schumann Scenes from Childhood: Träumerei Op 15

Lang Lang, piano DeutGram 2047

06:55:00 00:02:15 John Philip Sousa March 'The Mikado'

Timothy Foley Nonpareil Wind Band EMI 54130

07:05:00 00:05:45 César Franck Allegretto from Violin Sonata in A major

Jeffrey Khaner, flute; Hugh Sung, piano Avie 2131

07:10:00 00:08:39 Sir Malcolm Arnold Four Scottish Dances Op 59

Keith Lockhart Boston Pops Orchestra RCA 68901

07:20:00 00:04:11 Johann Christian Bach La clemenza di Scipione: Overture

Anthony Halstead Hanover Band CPO 999488

07:25:00 00:02:51 Gioacchino Rossini Duetto buffo di due gatti

Gérard Lesne, countertenor; Rockwell Blake, tenor; Antonio Pappano, piano EMI 55614

07:30:00 00:04:48 Ludwig van Beethoven Scherzo from Piano Trio No. 1 Op 1

Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Koch Intl 7724

07:40:00 00:08:23 Peter Tchaikovsky Finale from Symphony No. 4 Op 36

Daniele Gatti Royal Philharmonic Harm Mundi 907393

07:50:00 00:02:29 Aram Khachaturian Gayaneh: Sabre Dance

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80625

07:55:00 00:02:41 Frédéric Chopin Mazurka No. 20 in D flat major Op 30

Vassily Primakov, piano Bridge 9289

08:07:00 00:06:19 Henry Purcell The Fairy Queen: Act 4 Symphony

William Christie Les Arts Florissants Harm Mundi 901308

08:15:00 00:08:30 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Clarinet Concerto

Seattle Symphony Gerard Schwarz Jon Manasse, clarinet Harm Mundi 907516

08:27:00 00:07:35 Paul Taffanel Finale from Wind Quintet in G minor

Vienna-Berlin Ensemble Sony 45996

08:40:00 00:04:01 Friedrich Kuhlau The Robber's Castle: Overture

Michael Schonwandt Danish National Radio Sym Chandos 9648

08:45:00 00:05:23 Ludwig van Beethoven Adagio from Sonata No. 8 Op 13

Daniel Barenboim, piano Decca 16871

08:50:00 00:03:49 Felix Mendelssohn Canzonetta from String Quartet No. 1 Op 12

Juilliard String Quartet Sony 60579

08:55:00 00:04:46 Joe Hisaishi Kikujiro: The Rain

La Pietà Angèle Dubeau Angèle Dubeau, violin Analekta 8737

09:05:00 00:14:08 Maurice Ravel Boléro

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 2013

09:23:00 00:06:03 Ennio Morricone Once Upon a Time in the West: Theme

City of Prague Philharmonic Paul Bateman Jill Washington, soprano Silva 1057

09:35:00 00:04:21 Paul Halley Appalachian Morning

John Williams Boston Pops Orchestra Sony 48224

09:48:00 00:05:43 Erik Satie Jack in the Box

Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 470290

09:55:00 00:03:11 Clive Richardson Beachcomber

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66968

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:00 00:01:58 Samuel Barber Scherzo from Piano Sonata Op 26

Joel Fan, piano Reference 119

10:02:00 00:04:36 Edward MacDowell Scherzo from Piano Concerto No. 2 Op 23

Dallas Symphony Orchestra Andrew Litton André Watts, piano Telarc 80429

10:09:00 00:11:54 Gioacchino Rossini William Tell: Overture

Chicago Symphony Orchestra Fritz Reiner Mihaly Virizlay ,cello RCA 300350

10:23:00 00:06:01 Antonín Dvorák Allegretto from Symphony No. 8 Op 88

Manfred Honeck Pittsburgh Symphony Reference 710

10:30:00 00:03:47 Santiago de Murcia Jotta

Matthias Maute Ensemble Caprice Analekta 9957

10:39:00 00:04:22 Enrique Granados Spanish Dance No. 6 in D Op 5

Sir Angel Romero, guitar; Celedonio Romero, guitar Telarc 80216

10:45:00 00:03:04 Léo Delibes Les filles de Cadiz

Prague Philharmonic Orchestra Charles Olivieri-Munroe Sol Gabetta, cello RCA 735962

10:50:00 00:29:57 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 26 in D major

Vienna Philharmonic Claudio Abbado Maria João Pires, piano DeutGram 4795448

11:22:00 00:08:13 Ermanno Wolf-Ferrari La dama boba: Overture

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10511

11:33:00 00:08:57 Johann Sebastian Bach Concerto after Vivaldi in G minor

Alexandre Tharaud, piano Harm Mundi 901871

11:44:00 00:09:19 Gustav Holst A Somerset Rhapsody Op 21

Richard Hickox London Symphony Orchestra Chandos 9420

11:55:00 00:04:35 Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 4 in E flat major

Roberto Szidon, piano DeutGram 4779525

12:07:00 00:08:45 Gioacchino Rossini Il turco in Italia: Overture

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 415363

12:18:00 00:07:03 Ludwig van Beethoven Variations on the 'Turkish March' Op 76

Emil Gilels, piano EMI 69509

12:27:00 00:04:52 Carl Teike March 'Old Comrades'

Frederick Fennell Tokyo Kosei Wind Orchestra Brain 7502

12:33:00 00:03:05 William Byrd Earl of Oxford's March

Robert Moody Canadian Brass Ensemble OpeningDay 7347

12:40:00 00:10:31 Alexander Borodin Prince Igor: Overture

Robert Shaw Atlanta Symphony Orchestra Telarc 80039

12:53:00 00:02:15 Alexander Borodin Prince Igor: Dance of the Polovetsian

Geoffrey Simon Philharmonia Orchestra Cala 1029

12:56:00 00:03:17 Peter Tchaikovsky Danse caractéristique in D major Op 72

Mikhail Pletnev, piano DeutGram 4284

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:52:11 Hector Berlioz Symphonie fantastique Op 14

Igor Markevitch Orchestre Lamoureux DeutGram 4795448

13:55:00 00:04:20 Hector Berlioz The Damnation of Faust: Rákóczy March

George Szell Cleveland Orchestra MAA 10603

14:01:00 00:03:04 Gioacchino Rossini La danza

Orch del Teatro Comunale Richard Bonynge Luciano Pavarotti, tenor Decca 417011

14:05:00 00:04:17 Gioacchino Rossini The Barber of Seville: Largo al factotum

Orchestra of La Scala Riccardo Chailly Leo Nucci, baritone CBS 37862

14:11:00 00:13:33 Johann Sebastian Bach Concerto for Oboe & Violin in C minor

Apollo's Fire Jeannette Sorrell Johanna Novom, violin; Debra Nagy, oboe ApolloFire 2005

14:28:00 00:11:01 Benjamin Britten Soirées musicales Op 9

Okko Kamu Helsingborg Symphony Ondine 825

14:42:00 00:03:32 Johann Sebastian Bach Cantata No. 29: Sinfonia

Tafelmusik Baroque Orchestra Jeanne Lamon Jeanne Lamon, violin Tafelmusik 1001

14:48:00 00:09:17 Mikhail Glinka Spanish Overture No. 1

Sir Charles Mackerras London Symphony Orchestra Mercury 434352

15:01:00 00:15:44 Gioacchino Rossini String Sonata No. 6 in D major

Ensemble Explorations Harm Mundi 901847

15:18:00 00:10:13 Ludwig van Beethoven Allegro from Piano Sonata No. 29 Op 106

Igor Levit, piano Sony 370387

15:26:00 00:03:32 Percy Grainger Early One Morning

Richard Hickox BBC Philharmonic Chandos 9584

15:29:00 00:04:21 Aaron Copland The Red Pony: Morning on the Ranch

JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 559240

15:45:00 00:09:39 Johannes Brahms Finale from Piano Concerto No. 2 Op 83

Berlin State Orchestra Gustavo Dudamel Daniel Barenboim, piano DeutGram 4794899

15:56:00 00:01:44 Fritz Kreisler Syncopation

Caroline Goulding, violin; Christopher O'Riley, piano Telarc 80744

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:58:00 00:04:46 Gioacchino Rossini Il signor Bruschino: Overture

Christian Benda Prague Sinfonia Naxos 570934

16:08:00 00:03:37 Gilbert & Sullivan The Pirates of Penzance: The Paradox

Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Gillian Knight, contralto; John Mark Ainsley, tenor; Donald Adams, bass Telarc 80353

16:14:00 00:08:16 Daniel Auber La muette de Portici: Overture

Igor Markevitch Orchestre Lamoureux DeutGram 4795448

16:26:00 00:05:58 Gioacchino Rossini La scala di seta: Overture

Christian Benda Prague Sinfonia Naxos 570934

16:42:00 00:07:27 Gioacchino Rossini Grand Overture

Alun Francis Haydn Orchestra CPO 999063

16:52:00 00:02:58 Frédéric Chopin Prelude No. 17 in A flat major Op 28

Daniil Trifonov, piano DeutGram 4791728

16:56:00 00:02:57 Isaac Albéniz Suite Española: Castilla Op 47

Enrique Bátiz State of Mexico Symphony ASV 888

17:05:00 00:05:04 Gioacchino Rossini Mosé in Egitto: Prayer Chorus

Orch of the Royal Opera House Lamberto Gardelli Pauline Tinsley, soprano; Elizabeth Shelley, mezzo; David Hughes, tenor; Robert Lloyd, bass; Royal Opera Chorus EMI 64356

17:27:00 00:07:23 Johann Sebastian Bach St. John Passion: Chorus 'Ruht wohl'

Amsterdam Baroque Orchestra Ton Koopman Netherlands Bach Society Erato 94675

17:40:00 00:04:55 Joaquín Rodrigo Canario from 'Fantasía para un gentilhomme'

Philharmonia Orchestra Luis García-Navarro Narciso Yepes, guitar DeutGram 4795448

17:47:00 00:02:14 Alexander Scriabin Etude in D sharp minor Op 8

Vladimir Horowitz, piano DeutGram 4795448

17:52:00 00:03:30 Gioacchino Rossini Galop from 'William Tell' Overture

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80141

17:56:00 00:03:21 Gabriel Fauré Barcarolle No. 4 in A flat Op 44

Charles Owen, piano Avie 2240

18:00 DINNER CLASSICS

18:09:00 00:20:36 Ottorino Respighi La boutique fantasque: Suite

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 420485

18:32:00 00:08:23 Gioacchino Rossini Sigismondo: Overture

Christian Benda Prague Sinfonia Naxos 570934

18:43:00 00:04:25 Gioacchino Rossini The Barber of Seville: Ecco ridente

Orchestra of La Scala Riccardo Chailly Paolo Barbacini, tenor CBS 37862

18:50:00 00:05:36 Gioacchino Rossini Stabat Mater: Amen

Academy Ancient Music Berlin Marcus Creed RIAS Chamber Chorus Harm Mundi 2908304

18:57:00 00:02:17 Gioacchino Rossini The Barber of Seville: Act 2 Finale

Orchestra of La Scala Riccardo Chailly Leo Nucci, baritone; Marilyn Horne, mezzo-soprano; Paolo Barbacini, tenor; La Scala Chorus CBS 37862

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:26:03 Franz Schubert Symphony No. 8 in B minor

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Telarc 80091

19:30:00 00:14:24 Benjamin Britten Matinées musicales Op 24

Okko Kamu Helsingborg Symphony Ondine 825

19:46:00 00:10:19 Francesco Salieri Symphony in B flat major

Claudio Scimone I Solisti Veneti Erato 88176

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:34:29 Édouard Lalo Symphonie espagnole Op 21

Philharmonia Orchestra Antonio Pappano Maxim Vengerov, violin EMI 57593

20:38:00 00:17:03 Maurice Ravel Daphnis et Chloé: Suite No. 2

Daniel Barenboim Orchestra of Paris DeutGram 4795448

20:57:00 00:02:41 Sir Edward Elgar Salut d'amour Op 12

Yo-Yo Ma, cello; Kathryn Stott, piano Sony 510316

21:00 THE NEW YORK PHILHARMONIC THIS WEEK with Alec Baldwin

Conductors: Bramwell Tovey (overture); Lorin Maazel (cello concerto); Andrei Boreyko (4th Symphony)

Soloist: Lynn Harrell, cello

21:04:00 00:06:28 Dmitri Shostakovich Festive Overture Op 96

21:16:00 00:29:08 Dmitri Shostakovich Cello Concerto No. 1 in E flat major Op 107

21:51:00 01:03:48 Dmitri Shostakovich Symphony No. 4 in C minor Op 43

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:07:01 Frédéric Chopin Nocturne No. 17 in B major Op 62

Van Cliburn, piano RCA 300350

23:09:00 00:08:04 Wolfgang Amadeus Mozart Andante from Symphony No. 35

Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus Sony 372068

23:19:00 00:07:18 William Grant Still Mother and Child

Richard Auldon Clark Manhattan Chamber Orchestra Newport 85596

23:26:00 00:09:18 Henry Cowell Hymn and Fuguing Tune No. 10

Manhattan Chamber Orchestra Richard Auldon Clark Bert Lucarelli, oboe Koch Intl 7282

23:37:00 00:07:24 Franz Joseph Haydn Largo from String Quartet No. 59 Op 74

Endellion String Quartet VirginClas 61436

23:44:00 00:09:01 Ludwig van Beethoven Adagio from Piano Concerto No. 2 Op 19

Mahler Chamber Orchestra Leif Ove Andsnes Leif Ove Andsnes, piano Sony 370548

23:55:00 00:03:11 Alexander Glazunov Reverie in D flat major Op 24

Russian National Orchestra José Serebrier Alexey Serov, horn Warner 67946