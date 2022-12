Program Guide 02-25-2016

CLASSICAL MUSIC WITH ROB GRIER

00:02:00 00:18:18 Robert Schumann Konzertstück Op 86 Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572770

00:22:00 00:41:18 Paul Dukas Symphony in C major Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80515

01:05:00 00:25:00 Claude Debussy Fantaisie for Piano & Orchestra Orchestre National de France Marek Janowski Barry Douglas, piano RCA 68127

01:32:00 01:04:33 Anton Bruckner Symphony No. 4 in E flat major Eugen Jochum Berlin Philharmonic DeutGram 4795448

02:39:00 00:31:02 Dmitri Shostakovich Piano Quintet in G minor Op 57 Juilliard String Quartet Yefim Bronfman, piano Sony 60677

03:12:00 00:30:12 Alexander Glazunov Piano Concerto No. 1 in F minor Op 92 Russian National Orchestra José Serebrier Alexander Romanovsky, piano Warner 67946

03:44:00 00:25:34 Camille Saint-Saëns The Carnival of the Animals Boston Pops Orchestra Arthur Fiedler Hugh Downs, narrator; Leo Litwin, piano; Samuel Lipman, piano RCA 300350

04:11:00 00:23:10 Franz Joseph Haydn Symphony No. 96 in D George Szell Cleveland Orchestra Sony 768779

04:36:00 00:41:37 Ottorino Respighi La boutique fantasque Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80396

05:19:00 00:18:04 Leonard Bernstein Candide: Suite Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 87

05:39:00 00:05:55 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 8: Wedding Day at Jerzy Maksymiuk BBC Scottish Symphony Naxos 550864

05:49:00 00:08:28 Alexander Glazunov Allegro from Symphony No. 7 Op 77 José Serebrier Royal Scottish Nat'l Orch Warner 63236

06:07:00 00:03:08 Johann Nepomuk Hummel Turkish Rondo from Piano Trio No. 2 Op 22 Trio Parnassus MD+G 3307

06:15:00 00:08:59 Ludwig van Beethoven Coriolan Overture Op 62 Herbert von Karajan Berlin Philharmonic DeutGram 4795448

06:25:00 00:02:11 Claude Debussy Children's Corner: The Little Shepherd Simon Trpceski, piano EMI 272

06:30:00 00:04:39 Ottorino Respighi La boutique fantasque: Finale Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80396

06:40:00 00:07:48 Giovanni Battista Pergolesi Sinfonia in F major Cleveland Orchestra Massimo La Rosa, trombone; Elizabeth DeMio, harpsichord; Members of MLR 2013

06:50:00 00:03:17 Michael Praetorius Nigra sum sed formosa Balthasar Neumann Ensemble Pablo Heras-Casado Balthasar Neumann Choir Archiv 4794522

06:54:00 00:01:48 Anonymous The Agincourt Song Philip Jones Brass Ensemble Decca 807

06:55:00 00:02:16 John Philip Sousa March 'Manhattan Beach' Timothy Foley Nonpareil Wind Band EMI 54130

07:05:00 00:05:06 Sir Edward Elgar Pomp and Circumstance March No. 2 in A minor Op 39 James Judd New Zealand Symphony Naxos 557273

07:10:00 00:05:26 William Boyce Symphony No. 3 in C major Op 2 Christopher Hogwood Academy of Ancient Music l'Oiseau 436761

07:17:00 00:04:45 Padre Antonio Soler Sonata No. 7 in C major Martina Filjak, piano Naxos 572515

07:25:00 00:02:03 Alexander Borodin Petite Suite: Serenade Gennady Rozhdestvensky Royal Stockholm Philharmonic Chandos 9386

07:30:00 00:05:09 Wolfgang Amadeus Mozart Rondeau from Divertimento No. 11 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 415669

07:33:00 00:01:49 Traditional The British Grenadiers John Rutter Cambridge Singers Collegium 120

07:40:00 00:07:03 Artur Lemba Scherzo from Symphony in C sharp minor Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 8656

07:50:00 00:02:12 Eugène Ysaÿe Obsession from Solo Violin Sonata No. 2 Gil Shaham, violin DeutGram 463483

07:55:00 00:03:37 Leroy Anderson Fiddle-Faddle Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559313

08:07:00 00:05:26 Frédéric Chopin Waltz No. 1 in E flat major Op 18 Ingrid Fliter, piano EMI 14899

08:10:00 00:09:07 John Ireland Epic March Richard Hickox London Symphony Orchestra Chandos 8879

08:25:00 00:04:11 Marjan Mozetich Unfolding Sky Angèle Dubeau La Pietà Analekta 8737

08:30:00 00:04:32 Ottorino Respighi The Birds: The Cuckoo John Morris Russell Cincinnati Pops Orchestra FanfareCin 4

08:40:00 00:07:32 Tomaso Albinoni Oboe Concerto in F major Op 7 London Virtuosi John Georgiadis Anthony Camden, oboe Naxos 553002

08:50:00 00:03:22 Benjamin Britten Bourrée from 'A Simple Symphony' Op 4 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 423624

08:55:00 00:03:55 Miklós Rózsa Ben-Hur: Prelude Keith Lockhart Boston Pops Orchestra BostonPops 4

09:05:00 00:16:29 Camille Saint-Saëns The Carnival of the Animals John Morris Russell Cincinnati Pops Orchestra FanfareCin 4

09:27:00 00:03:55 Maurice Jarre Lawrence of Arabia: Overture Keith Lockhart Boston Pops Orchestra BostonPops 4

09:35:00 00:06:05 Aaron Copland Prelude for Chamber Orchestra Oliver Knussen London Sinfonietta Argo 443203

09:45:00 00:08:25 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 85 Hugh Wolff St Paul Chamber Orchestra Teldec 46313

09:55:00 00:03:44 Georges Bizet Carmen Suite No. 2: Changing of the Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80703

CLASSICAL MUSIC WITH MARK SATOLA

10:01:00 00:02:09 Ottorino Respighi La boutique fantasque: Tarantella Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80396

10:03:00 00:02:50 Ottorino Respighi Ancient Airs Suite No. 1: Balletto Jesús López-Cobos Lausanne Chamber Orchestra Telarc 80309

10:09:00 00:12:58 George Frideric Handel Trio Sonata in G major Op 5 Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua DeutGram 4795448

10:25:00 00:06:00 Claude Debussy L'isle joyeuse Alexander Schimpf, piano Oehms 1820

10:31:00 00:03:34 John Field Nocturne from Piano Concerto No. 3 Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras John O'Conor, piano Telarc 80370

10:40:00 00:03:36 Gaetano Donizetti Andante sostenuto in F minor Heinz Holliger, oboe; Ursula Holliger, harp Philips 426288

10:47:00 00:04:01 Charles S. Belsterling March of the Steel Men Frederick Fennell Dallas Wind Symphony Reference 85

10:52:00 00:27:52 Johan Halvorsen Mascarade Suite Neeme Järvi Bergen Philharmonic Chandos 10584

11:23:00 00:07:54 Édouard Lalo Romance-Sérénade Frankfurt State Orchestra Nikos Athinäos Juri Toschmakow, violin Signum 6600

11:33:00 00:09:37 Muzio Clementi Overture No. 1 in C major Francesco d'Avalos Philharmonia Orchestra ASV 803

11:42:00 00:08:48 Antonio Vivaldi Flute Concerto in F major Orpheus Chamber Orchestra Patrick Gallois, flute DeutGram 437839

11:56:00 00:02:33 Leroy Anderson Bugler's Holiday BBC Concert Orchestra Leonard Slatkin Catherine Moore, trumpet; David McCallum, trumpet; John Blackshaw, trumpet Naxos 559313

12:06:00 00:07:00 Percy Grainger Children's March "Over the Hills and Jerry Junkin Dallas Wind Symphony Reference 117

12:15:00 00:08:28 Joaquín Turina The Bullfighter's Prayer Op 34 Brodsky Quartet Chandos 10761

12:26:00 00:04:55 Cole Porter Anything Goes: Overture John McGlinn London Sinfonietta EMI 54300

12:33:00 00:02:13 Vincenzo Tommasini The Good-Humored Ladies: Overture Louis Lane Cleveland Orchestra Sony 60311

12:38:00 00:03:54 Ottorino Respighi Ancient Airs Suite No. 2: Caroso Dances Jesús López-Cobos Lausanne Chamber Orchestra Telarc 80309

12:44:00 00:10:36 Felix Mendelssohn String Symphony No. 2 in D major Nicholas Ward Northern Chamber Orchestra Naxos 553161

12:56:00 00:02:43 Percy Grainger Handel in the Strand Marc-André Hamelin, piano Hyperion 66884

BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:56:02 Gustav Mahler Symphony No. 1 in D major Leonard Bernstein Royal Concertgebouw Orchestra DeutGram 4795448

14:00:00 00:03:10 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Goblet Dance Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Decca 10104

14:04:00 00:02:42 Pietro Mascagni Cavalleria rusticana: Brindisi 'Viva il St Cecilia Academy Orchestra Antonio Pappano Jonas Kaufmann, tenor; St Cecilia Academy Chorus Decca 15463

14:09:00 00:21:42 Joaquín Turina Sinfónia sevillana Op 23 Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80574

14:33:00 00:09:53 Andrei Schulz-Evler Arabesques on the 'Blue Danube' Waltz Op 314 Benjamin Grosvenor, piano Decca 4785334

14:46:00 00:10:02 Franz Joseph Haydn Divertimento for Winds in B flat major Quintett.Wien Nimbus 5479

14:57:00 00:02:31 Julius Fucik Entry of the Gladiators Op 68 Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 5158

15:02:00 00:16:29 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 14 in C sharp minor Op 27 Daniel Barenboim, piano DeutGram 4795448

15:21:00 00:10:05 Anton Bruckner Scherzo from Symphony No. 7 Sir Georg Solti Chicago Symphony Orchestra Decca 417631

15:33:00 00:03:33 Vladimir Horowitz Carmen Variations Arcadi Volodos, piano Sony 62691

15:40:00 00:07:46 Ferruccio Busoni Sonatina No. 6 'Chamber Fantasy after Geoffrey Tozer, piano Chandos 9394

15:55:00 00:05:07 Sir Arthur Sullivan The Sorcerer: Overture Alexander Faris Scottish Chamber Orchestra Nimbus 5066

15:58:00 00:04:53 Giuseppe Verdi Nabucco: Chorus of the Hebrew Slaves Berlin German Opera Orchestra Giuseppe Sinopoli Chorus of Berlin German Opera DeutGram 4795448

CLASSICAL MUSIC WITH BILL O'CONNELL

16:06:00 00:04:27 Giuseppe Verdi Falstaff: Honor Monologue Metropolitan Opera Orchestra James Levine Bryn Terfel, baritone DeutGram 4795448

16:14:00 00:10:52 Paul Dukas The Sorcerer's Apprentice Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80515

16:29:00 00:05:15 Jerry Goldsmith Legend: Re-United Varèse Sarabande Symphony David Newman Chorus Varese Sar 1985

16:37:00 00:02:14 Leroy Anderson Goldilocks: Pirate Dance Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559382

16:41:00 00:07:41 Frédéric Chopin Ballade No. 2 in F major Op 38 Krystian Zimerman, piano DeutGram 4795448

16:52:00 00:03:51 Camille Saint-Saëns The Carnival of the Animals: The Swan Orchestra of Paris Semyon Bychkov Mischa Maisky, cello DeutGram 4795448

16:58:00 00:01:06 George Gershwin Gershwin Song-book: That Certain Feeling Peter Donohoe, piano EMI 54280

17:05:00 00:05:27 Alonso Lobo Versa est in luctum Stile Antico Harm Mundi 807595

17:26:00 00:08:55 Jean Françaix Concertino for Piano & Orchestra Montreal Symphony Orchestra Charles Dutoit Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 452448

17:40:00 00:06:29 Silvestre Revueltas Sensemayá Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 4795448

17:48:00 00:02:23 Leonard Bernstein West Side Story: Mambo Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 4795448

17:52:00 00:02:32 Charles L. Cooke Blame It on the Blues Brian Dykstra, piano Centaur 3340

17:58:00 00:01:35 Jerry Gray PEnnsylvania 6-5000 Howard Griffiths Brandenburg State Orchestra Klanglogo 1506

DINNER CLASSICS WITH BILL O'CONNELL

18:09:00 00:23:33 Claude Debussy La mer Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 4795448

18:34:00 00:02:31 Franz Schubert Die schöne Müllerin: Das Wandern Thomas Quasthoff, baritone; Justus Zeyen, piano DeutGram 4795448

18:39:00 00:02:29 Domenico Scarlatti Sonata in C major Ivo Pogorelich, piano DeutGram 4795448

18:44:00 00:08:44 Antonín Dvorák Finale from Symphony No. 8 Op 88 Rafael Kubelik Berlin Philharmonic DeutGram 4795448

18:55:00 00:03:22 Frédéric Chopin Nocturne No. 5 in F sharp major Op 15 Maria João Pires, piano DeutGram 4795448

KEYBANK SYMPHONY AT SEVEN WITH JOHN SIMNA

19:02:00 00:20:33 Franz Joseph Haydn Symphony No. 67 in F Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 20604

19:25:00 00:18:18 Robert Schumann Konzertstück Op 86 Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572770

19:45:00 00:11:18 Alexander Borodin Prince Igor: Polovetsian Dances Mariinsky Theater Orchestra Valéry Gergiev Mariinsky Theater Chorus Philips 442011

19:58:00 00:01:44 Claude Debussy Danse bohemiènne Burning River Brass BurnRiver 2013

ESSENTIAL CLASSICS WITH JOHN SIMNA

20:02:00 00:20:22 Richard Wagner Tristan und Isolde: Prelude & Liebestod Christian Thielemann Philadelphia Orchestra DeutGram 453485

20:24:00 00:30:45 Wolfgang Amadeus Mozart Clarinet Concerto in A major Vienna Philharmonic Karl Böhm Alfred Prinz, clarinet DeutGram 4795448

20:57:00 00:02:51 Aaron Copland Down a Country Lane Hugh Wolff St Paul Chamber Orchestra Teldec 77310

SYMPHONYCAST WITH ALISON YOUNG - Los Angeles Philharmonic, Semyon Bychkov, conductor; Renaud Capuçon, violin

21:04:00 00:45:10 Ludwig van Beethoven Violin Concerto in D major Op 61

21:54:00 00:42:00 John Luther Adams Become Ocean

22:39:00 00:05:00 Richard Wagner Die Walküre: Ride of the Valkyries

22:47:00 00:07:49 Gustav Holst The Planets: Jupiter Op 32

SHH! QUIET HOUR WITH JOHN SIMNA

23:00:00 00:05:22 Isaac Albéniz Iberia: Evocatión Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80470

23:05:00 00:09:38 Padre Antonio Soler Sonata No. 18 in C minor Maggie Cole, fortepiano VirginClas 91172

23:17:00 00:05:11 Ludwig van Beethoven Adagio from Sonata No. 14 Op 27 Peter Takács, piano Cambria 1175

23:22:00 00:10:53 Wolfgang Amadeus Mozart Andante from Symphony No. 41 James Levine Boston Symphony Orchestra BSO Clas 1001

23:35:00 00:07:52 Antonio Estévez Mediodía en el Llano Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 4795448

23:42:00 00:08:58 Thomas Canning Fantasy on a Hymn Tune by Justin Morgan Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80462

23:53:00 00:03:04 Armas Järnefelt Berceuse Swedish Radio Symphony Esa-Pekka Salonen Mats Zetterqvist, violin; Mats Rondin, cello Sony 46668

23:57:00 00:02:20 Franz Liszt Consolation No. 5 in E Nelson Freire, piano Decca 4782728