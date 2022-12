Program Guide 02-23-2016

00:00 CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:02:00 00:14:22 George Frideric Handel Organ Concerto No. 4 in F major Op 4

Brandenburg Consort Roy Goodman Paul Nicholson, organ Hyperion 67291

00:18:00 00:25:04 Carl Maria von Weber Symphony No. 1 in C major Op 19

John Georgiadis Queensland Symphony Naxos 550928

00:45:00 00:59:31 Arnold Schoenberg Gurrelieder: Part 1

Berlin Philharmonic Sir Simon Rattle Karita Mattila, soprano; Anne Sofie von Otter, mezzo; Thomas Moser, tenor EMI 57303

01:46:00 00:50:14 Arnold Schoenberg Gurrelieder: Parts 2 & 3

Berlin Philharmonic Sir Simon Rattle Thomas Moser, tenor; Thomas Quasthoff, baritone; Philip Langridge, tenor; Berlin Radio Choir; Ernst Senff Choir EMI 57303

02:38:00 00:29:36 Robert Schumann Violin Concerto in D minor

Göttingen Symphony Orchestra Christoph-Mathias Mueller Rachel Barton Pine, violin Cedille 144

03:10:00 00:33:16 Carl Nielsen Symphony No. 1 in G minor Op 7

Alan Gilbert New York Philharmonic DaCapo 220624

03:45:00 00:31:41 Camille Saint-Saëns Piano Quartet in B flat major Op 41

Fine Arts Quartet Cristina Ortiz, piano; Members of Naxos 572904

04:19:00 00:32:25 Luigi Cherubini Symphony in D major

Howard Griffiths Zurich Chamber Orchestra CPO 999521

04:53:00 00:25:15 Ermanno Wolf-Ferrari Suite Concertino in F major Op 16

Rome Symphony Orchestra Francesco La Vecchia Giuseppe Giabocchi, bassoon Naxos 572921

05:20:00 00:15:13 Hans Gál Serenade for Strings

Georg Tintner Symphony Nova Scotia CBC 5167

05:37:00 00:07:12 Erich Wolfgang Korngold Straussiana

Kazuki Yamada Orch de la Suisse Romande PentaTone 518

05:50:00 00:07:41 Anton Arensky Allegro from String Quartet No. 1 Op 11

Ying Quartet Sono Lumin 92143

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:05:44 Ermanno Wolf-Ferrari Finale from Serenade for Strings

I Solisti Italiani Denon 78838

06:15:00 00:05:40 Johann Sebastian Bach Fugue from Prelude & Fugue in D major

Nikolai Demidenko, piano Hyperion 67324

06:15:00 00:08:03 Alexander Borodin Nocturne from String Quartet No. 2

Cleveland Quartet Telarc 80178

06:32:00 00:03:10 Maurice Ravel Mother Goose: The Fairy Garden

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80601

06:39:00 00:05:39 Johannes Brahms A German Requiem: How Lovely is Thy Dwelling Place

Berlin Philharmonic Herbert von Karajan Vienna Singverein DeutGram 4795448

06:46:00 00:07:56 Jacques Ibert Finale from Flute Concerto

Zürich Tonhalle Orchestra David Zinman Emmanuel Pahud, flute EMI 57563

06:55:00 00:03:12 John Philip Sousa March 'Powhattan's Daughter'

Keith Brion Royal Artillery Band Naxos 559131

07:05:00 00:05:11 Eric Coates The Three Elizabeths Suite: Youth of Britain March

Malcolm Nabarro Sinfonia ViVa ASV 2053

07:10:00 00:08:16 George Frideric Handel Suite for Trumpet & Strings in D major

Philharmonia Orchestra Claudio Scimone Bibi Black, trumpet EMI 54620

07:20:00 00:02:19 Ludwig van Beethoven March from Serenade for String Trio Op 8

Leopold String Trio Hyperion 67253

07:25:00 00:02:30 Orlande de Lassus Matona mia cara

King's Singers EMI 63052

07:30:00 00:04:45 Philip Glass Harpsichord Concerto: Movement III

West Side Chamber Orchestra Kevin Mallon Christopher D. Lewis, hc Naxos 573146

07:40:00 00:07:42 H. Balfour Gardiner Overture to a Comedy

Richard Hickox Royal Northern Sinfonia EMI 49933

07:50:00 00:03:01 Jan Dismas Zelenka Villanella from Capriccio No. 5

Daniel Abraham Bach Sinfonia Sono Lumin 92163

07:53:00 00:04:48 Richard Wagner Die Walküre: Ride of the Valkyries

Fabio Luisi Philharmonia Zürich Accentus 102

08:07:00 00:05:02 Antonio Vivaldi Allegro from 'Autumn' Concerto in F major

English Chamber Orchestra David Lockington Anne Akiko Meyers, violin E1 Music 7790

08:15:00 00:05:43 Wolfgang Amadeus Mozart Finale from Symphony No. 39

Alan Gilbert CIM Orchestra CIM 2003

08:23:00 00:05:00 Zoltán Kodály Háry János: Intermezzo

London Symphony Orchestra István Kertész John Leach, cimbalom Decca 4785437

08:25:00 00:05:48 Felix Mendelssohn Finale from Octet for Strings Op 20

Cleveland Quartet Meliora String Quartet Telarc 80142

08:40:00 00:08:40 Ferenc Farkas 18th Century Dances from Old Hungary

Quintett.Wien Nimbus 5479

08:50:00 00:02:19 Giovanni Gabrieli Sonata on the 9th tone for 8 parts

Vittorio Negri Edward Tarr Brass Ensemble CBS 42645

08:55:00 00:06:40 Frank Loesser Guys and Dolls: Medley

Carl Topilow Cleveland Pops Orchestra ClevPops 2008

09:05:00 00:16:46 Franz Liszt Symphonic Poem No. 3 'Les Préludes'

Sir Georg Solti London Philharmonic DeutGram 4779525

09:29:00 00:04:12 Bernard Herrmann Citizen Kane: Aria from "Salammbô"

National Philharmonic Charles Gerhardt Kiri Te Kanawa, soprano RCA 81264

09:35:00 00:06:48 Maurice Ravel Feria from "Rapsodie espagnole"

Ludovic Morlot Seattle Symphony SeattleSM 1002

09:45:00 00:02:26 Stephen Sondheim Into the Woods: Agony Symphony Orchestra

Paul Gemignani Chuck Wagner, baritone; Robert Westenberg, baritone RCA 6796

09:48:00 00:09:01 Ludwig van Beethoven Rondo from Violin Concerto Op 61

Cleveland Orchestra Paavo Järvi Christian Tetzlaff, violin TCO 908

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:00 00:04:37 Gaetano Donizetti L'elisir d'amore: Una furtiva lagrima

Los Angeles Philharmonic Carlo Maria Giulini Plácido Domingo, tenor DeutGram 4795448

10:07:00 00:02:41 Giuseppe Verdi Il trovatore: Anvil Chorus 'Vedi! le foschi'

Berlin German Opera Orchestra Giuseppe Sinopoli Chorus of Berlin German Opera DeutGram 4795448

10:12:00 00:12:47 George Frideric Handel Concerto Grosso in C major

Trevor Pinnock English Concert Archiv 415291

10:27:00 00:03:47 Igor Stravinsky Fireworks Op 4

Pierre Boulez Chicago Symphony Orchestra DeutGram 437850

10:32:00 00:03:52 Alexander Glazunov Song of the Minstrel Op 71

Russian National Orchestra José Serebrier Wen-Sinn Yang, cello Warner 67946

10:39:00 00:02:09 Claude Debussy Preludes Book 1: Minstrels

Pascal Rogé, piano Decca 4785437

10:43:00 00:05:06 Mily Balakirev Paraphrase on Glinka's 'The Lark'

Michael Lewin, piano Dorian 92103

10:50:00 00:28:05 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 32 in C minor Op 111

Simone Dinnerstein, piano Telarc 80715

11:19:00 00:08:19 Maurice Ravel Miroirs: Une barque sur l'océan

Kent Nagano Lyon Opera Orchestra Erato 14331

11:30:00 00:08:13 Isaac Albéniz Iberia: El Albaicín

Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80470

11:40:00 00:08:42 George Frideric Handel Oboe Concerto No. 3 in G minor

American Classical Orchestra Thomas Crawford Marc Schachman, oboe Centaur 3108

11:51:00 00:07:38 Giuseppe Verdi La forza del destino: Overture

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

12:07:00 00:06:19 George Frideric Handel Water Music Suite No. 3 in G major

Jeannette Sorrell Apollo's Fire ApolloFire 2002

12:15:00 00:09:01 Johann Strauss Jr Waltz 'Vienna Blood' Op 354

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic DeutGram 4763793

12:26:00 00:03:00 Maurice Ravel Le tombeau de Couperin: Prelude

Alexander Schimpf, piano Oehms 867

12:31:00 00:03:06 George Frideric Handel Rinaldo: Battle & March

Philharmonia Orchestra Simon Wright John Wallace, trumpet; John Miller, trumpet Nimbus 5123

12:38:00 00:07:51 George Frideric Handel Samson: Act 1 Sinfonia

English Concert Trevor Pinnock Anthony Halstead, horn; Christian Rutherford, horn Archiv 419219

12:48:00 00:09:37 Eric Coates The Three Bears Phantasy

Sinfonia ViVa Malcolm Nabarro Leo Phillips, violin ASV 2053

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:37:10 Carl Nielsen Symphony No. 3 Op 27

New York Philharmonic Alan Gilbert Erin Morley, soprano; Joshua Hopkins, baritone DaCapo 220623

13:40:00 00:18:28 Francis Poulenc Concerto for 2 Pianos in D minor

Philharmonia Orchestra Charles Dutoit Sylviane Deferne, piano; Pascal Rogé, piano Decca 436546

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:00:00 00:02:02 Johann Sebastian Bach Cello Suite No. 1: Gigue

Pierre Fournier, cello DeutGram 4795448

14:03:00 00:02:23 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 2: Minuet & Badinerie

Cologne Musica Antiqua Reinhard Goebel Michael Schneider, flute DeutGram 4795448

14:09:00 00:13:30 Sergei Prokofiev Symphony No. 1 in D major Op 25

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 1032

14:24:00 00:05:40 Franz Liszt Polonaise from Tchaikovsky's 'Eugene Onegin'

Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 436736

14:45:00 00:10:37 Felix Mendelssohn Overture 'The Fair Melusina' Op 32

Ilan Volkov BBC Scottish Symphony BBC 225

14:57:00 00:02:16 John Philip Sousa March 'The Belle of Chicago'

Keith Brion Royal Artillery Band Naxos 559092

15:01:00 00:15:55 George Frideric Handel Music for the Royal Fireworks

Frederick Fennell Cleveland Symphonic Winds Telarc 80344

15:19:00 00:10:38 Gustav Holst The Perfect Fool: Ballet Music Op 39

André Previn London Symphony Orchestra EMI 66934

15:31:00 00:04:13 Peter Tchaikovsky Mazeppa: Gopak

Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Naxos 554845

15:39:00 00:05:57 Sir Arnold Bax Russian Suite: Gopak

Bryden Thomson London Philharmonic Chandos 8669

15:47:00 00:09:48 Leopold Mozart Symphony in D major

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 10496

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:58:00 00:04:58 George Frideric Handel The Triumph of Time and Disillusionment: Overture

Catherine Mackintosh Orch of Age of Enlightenment BBC 201

16:07:00 00:02:55 George Frideric Handel The Triumph of Time and Truth: Sonata in D major

RCO Chamber Orchestra Joshua Rifkin Peter Hurford, organ Decca 414604

16:13:00 00:09:56 Carl Nielsen Finale from Symphony No. 3 Op 27

Alan Gilbert New York Philharmonic DaCapo 220623

16:26:00 00:07:21 Greg Anderson Three Disney Waltzes

The Five Browns, pianos E1 Music 2041

16:36:00 00:03:24 Nino Rota Romeo and Juliet: A Renaissance

Desirae Brown, piano; Deondra Brown, piano E1 Music 2041

16:42:00 00:06:30 George Frideric Handel Judas Maccabaeus: Two Choruses & March

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Catherine Denley, mezzo; Anthony Rolfe Johnson, tenor; ASMF Chorus Philips 412733

16:52:00 00:03:15 George Frideric Handel Finale from Organ Concerto No. 13

Academy of Ancient Music Richard Egarr Richard Egarr, organ Harm Mundi 807447

16:56:00 00:03:34 George Frideric Handel Allegro from Concerto No. 2 in F

Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra Sony 63073

17:05:00 00:04:56 Fromental Hálevy La Juive: Sérénade

Verdi Symphony Milan Carlo Rizzi Juan Diego Flórez, tenor Decca 3136

17:26:00 00:07:52 Juan Arriaga Los esclavos felices: Overture

Jordi Savall Le Concert des Nations Astrée 8532

17:40:00 00:03:52 George Frideric Handel Rinaldo: Or la tromba

Munich Radio Orchestra Friedrich Haider Vesselina Kasarova, mezzo RCA 68522

17:45:00 00:03:46 George Frideric Handel Allegro from Organ Concerto No.13

Academy of Ancient Music Richard Egarr Richard Egarr, organ Harm Mundi 807447

17:52:00 00:03:43 George Frideric Handel Messiah: Hallelujah

Cleveland Orchestra Robert Porco Cleveland Orchestra Chorus MAA 2008

17:56:00 00:03:09 Clarice Assad Impressions: Dança Brasileira

New Century Chamber Orch Nadja Salerno-Sonnenberg, vn NSS Music 8

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:23:06 George Frideric Handel Il pastor fido: Suite

Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra Sony 68257

18:34:00 00:04:00 George Frideric Handel Israel in Egypt: But as for his people

English Baroque Soloists Sir John Eliot Gardiner Monteverdi Choir Philips 432110

18:41:00 00:03:48 George Frideric Handel Berenice: Minuet

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields EMI 47027

18:48:00 00:07:25 Carl Nielsen Allegro sanguineo from Symphony No. 2 Op 16

Alan Gilbert New York Philharmonic DaCapo 220623

18:55:00 00:03:48 George Frideric Handel Finale from Organ Concerto No. 10 Op 7

Academy of Ancient Music Richard Egarr Richard Egarr, organ Harm Mundi 807447

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:34:08 Franz Schubert Symphony No. 2 in B flat major

Sir Colin Davis Dresden State Orchestra RCA 68545

19:38:00 00:17:25 Frédéric Chopin Variations on 'Là ci darem la mano' Op 2

Orch of Age of Enlightenment Sir Charles Mackerras Emanuel Ax, piano Sony 60771

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:14:25 George Frideric Handel Water Music Suite No. 1 in F major

Jeannette Sorrell Apollo's Fire ApolloFire 2002

20:18:00 00:24:48 Sergei Rachmaninoff Rhapsody on a Theme of Paganini Op 43

Philadelphia Orchestra Yannick Nézet-Séguin Daniil Trifonov, piano DeutGram 4794970

20:45:00 00:12:09 Maurice Ravel La valse

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Teldec 44945

21:00 CHICAGO SYMPHONY with Lisa Simeone – Esa-Pekka Salonen, conductor; Christian Tetzlaff, violin

21:04:00 00:06:02 Leos Janácek From the House of the Dead: Prelude

21:12:00 00:30:53 Antonín Dvorák Violin Concerto in A minor Op 53

21:44:00 00:20:00 Esa-Pekka Salonen Nyx

22:06:00 00:23:32 Leos Janácek Sinfonietta Op 60

22:29:00 00:26:11 Antonín Dvorák The Golden Spinning Wheel Op 109

Sir Mark Elder, conductor

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:06:20 Mauro Giuliani Siciliano from Guitar Concerto No. 1 Op 30

English Chamber Orchestra Luis García-Navarro Narciso Yepes, guitar PentaTone 202

23:08:00 00:03:42 George Frideric Handel Siciliana from Concerto Grosso Op 6

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447733

23:12:00 00:04:25 Giovanni Battista Pergolesi Siciliano from Violin Concerto in B flat

I Solisti Veneti Claudio Scimone Bettina Mussumeli, violin Erato 88172

23:18:00 00:09:33 Franz Joseph Haydn Adagio from Cello Concerto No. 1

English Chamber Orchestra Benjamin Britten Mstislav Rostropovich, cello Decca 4785437

23:27:00 00:11:35 Ludwig van Beethoven Adagio from Symphony No. 9 Op 125

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 4776409

23:41:00 00:03:43 George Frideric Handel Andante from Sonata à 5 in B-Flat

Academy of Ancient Music Richard Egarr Pavlo Beznosiuk, violin Harm Mundi 907415

23:44:00 00:08:53 George Frideric Handel Messiah: He was despised

Apollo's Fire Jeannette Sorrell Elizabeth Shammash, mezzo Avie 2208

23:55:00 00:02:52 Lucien Durosoir Berceuse

Rachel Barton Pine, violin; Matthew Hagle, piano Cedille 139

23:58:00 00:01:39 Frédéric Chopin Prelude No. 4 in E minor Op 28

Daniil Trifonov, piano DeutGram 4791728