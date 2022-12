Program Guide 02-19-2016

CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:02:00 00:21:36 George Szell Lyric Overture Op 5 Louis Lane CIM Orchestra CIM 2152

00:26:00 00:39:22 Felix Mendelssohn Concerto for Violin, Piano & Strings in D minor London Mozart Players Matthias Bamert David Lefèvre, violin; Alain Lefèvre, piano Analekta 9283

01:07:00 00:48:26 Sir Edward Elgar Violin Concerto in B minor Op 61 Chicago Symphony Orchestra David Zinman Gil Shaham, violin Canary 6

01:57:00 00:20:27 Vincenzo Tommasini The Good-Humored Ladies: Suite Louis Lane Cleveland Orchestra Sony 60311

02:19:00 00:30:09 Jean Sibelius Symphony No. 6 in D minor Op 104 Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony Orch RCA 60157

02:51:00 00:43:26 Wolfgang Amadeus Mozart Divertimento No. 17 in D major Cleveland Orchestra Louis Lane Rafael Druian, violin Sony 86793

03:36:00 00:39:30 Peter Tchaikovsky Symphony No. 2 in C minor Op 17 Geoffrey Simon London Symphony Orchestra Chandos 9190

04:18:00 00:35:45 Béla Bartók Violin Concerto No. 2 Swedish Radio Symphony Daniel Harding Isabelle Faust, violin Harm Mundi 902146

04:56:00 00:22:00 Robert Schumann String Quartet No. 2 in F major Op 41 Melos Quartet DeutGram 423670

05:20:00 00:15:25 Arthur Honegger Concerto da camera Op 188 Cleveland Sinfonietta Louis Lane Maurice Sharp, flute; Harvey McGuire, English horn Epic 1116

05:37:00 00:07:41 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 25 in G major Op 79 HJ Lim, piano EMI 64952

05:52:00 00:04:47 Jacques Offenbach Die Rheinnixen: Overture Marc Minkowski Musicians of the Louvre Archiv 4776403

CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:03:51 Hugo Alfvén The Mountain King: Dance of the Esa-Pekka Salonen Swedish Radio Symphony Sony 46668

06:15:00 00:07:30 Maurice Ravel Miroirs: Une barque sur l'océan Pierre-Laurent Aimard, piano DeutGram 14764

06:23:00 00:07:47 Jean Sibelius Finlandia Op 26 Yoel Levi Cleveland Orchestra Telarc 80095

06:39:00 00:06:14 Béla Bartók Romanian Folk Dances Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 415668

06:46:00 00:03:28 Wolfgang Amadeus Mozart Presto from String Quartet No. 3 Cuarteto Casals Harm Mundi 987060

06:51:00 00:03:15 Gabriel Fauré Barcarolle No. 8 in D flat Op 96 Charles Owen, piano Avie 2240

06:55:00 00:02:27 John C. Heed March "In Storm and Sunshine" Frederick Fennell Tokyo Kosei Wind Orchestra Brain 7504

07:05:00 00:05:11 Henri Herz Polonaise from Piano Concerto No. 8 Op 218 Tasmanian Symphony Howard Shelley Howard Shelley, piano Hyperion 67465

07:10:00 00:04:40 Leo Sowerby Overture "Comes Autumn Time" Paul Freeman Czech National Symphony Cedille 33

07:15:00 00:05:57 Friedrich Witt Rondo from Flute Concerto Op 8 Sinfonia Finlandia Patrick Gallois Patrick Gallois, flute Naxos 572089

07:25:00 00:02:25 Gilbert & Sullivan HMS Pinafore: Never mind the why and Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Rebecca Evans, soprano; Sir Thomas Allen, baritone; Richard Suart, baritone Telarc 80374

07:30:00 00:03:52 Ottorino Respighi Ancient Airs Suite No. 2: Danza rustica Jesús López-Cobos Lausanne Chamber Orchestra Telarc 80309

07:40:00 00:08:29 Wolfgang Amadeus Mozart Lucio Silla: Overture Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields EMI 47014

07:53:00 00:03:24 Clarence Woods Slippery Elm Rag Brian Dykstra, piano Centaur 3340

07:55:00 00:02:56 Johann Sebastian Bach Fugue à la gigue in G major Leonard Slatkin BBC Philharmonic Chandos 9835

07:59:00 00:00:30 George Gershwin Gershwin Song-book: Swanee Peter Donohoe, piano EMI 54280

08:07:00 00:05:48 Peter Boyer Festivities Peter Boyer London Philharmonic Naxos 559769

08:15:00 00:08:22 Johannes Brahms Rondo from Piano Quartet No. 1 Op 25 Wu Han, piano; Daniel Hope, violin; Paul Neubauer, viola; David Finckel, cello DeutGram 22906

08:25:00 00:01:42 Tylman Susato The Danserye: La Mourisque New London Consort l'Oiseau 436131

08:30:00 00:04:49 John Ireland A Downland Suite: Minuet William Boughton English String Orchestra Nimbus 7020

08:40:00 00:08:32 Georg Philipp Telemann Whimsical Symphony in G major Apollo's Fire Jeannette Sorrell Henry Peyrebrune, double bass; Tracy Rowell, double bass Koch Intl 7576

08:50:00 00:02:26 Leonard Bernstein On the Town: Ya Got Me Center City Brass Quintet Chandos 4554

08:55:00 00:05:40 John Williams Attack of the Clones: Across the Stars Paul Bateman Royal Philharmonic Royal Phil 33

09:05:00 00:14:44 Sergei Rachmaninoff Symphonic Dance No. 3 Op 45 Robert Spano Atlanta Symphony Orchestra ASO Media 1003

09:25:00 00:02:32 John Barry Goldfinger: Theme Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80251

09:29:00 00:02:40 John Barry From Russia With Love: Theme Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80251

09:35:00 00:06:43 Scott Joplin Solace Joshua Rifkin, piano Nonesuch 79159

09:45:00 00:08:34 Ludwig van Beethoven Egmont: Overture Op 84 George Szell Cleveland Orchestra Sony 46532

09:55:00 00:03:28 Modest Mussorgsky Boris Godunov: Polonaise Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80657

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:00 00:02:32 Jean-Marie Leclair Recréation de Musique No. 2: Tambourins Florilegium Channel 7595

10:04:00 00:03:16 Jean-Philippe Rameau Les Fêtes d'Hébé: Musette et Tambourin Marc Minkowski Musicians of the Louvre Archiv 4478

10:10:00 00:13:25 Johann Sebastian Bach Violin Concerto No. 1 in A minor Los Angeles Chamber Orchestra Jeffrey Kahane Hilary Hahn, violin DeutGram 4795448

10:26:00 00:03:06 Percy Grainger Mock Morris Marc-André Hamelin, piano Hyperion 66884

10:31:00 00:03:59 Antonín Dvorák Furiant from String Sextet Op 48 Academy Chamber Ensemble Chandos 8771

10:38:00 00:05:46 Bedrich Smetana Polka from String Quartet No. 1 Geoffrey Simon London Symphony Orchestra Chandos 8412

10:45:00 00:03:54 Igor Stravinsky Circus Polka Jenny Lin, piano Steinway 30028

10:50:00 00:30:09 Jean Sibelius Symphony No. 6 in D minor Op 104 Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony Orch RCA 60157

11:22:00 00:09:27 Peter Tchaikovsky Sérénade mélancolique in B minor Op 26 Russian National Orchestra Yakov Kreizberg Julia Fischer, violin PentaTone 5186095

11:34:00 00:09:21 Johann Adolph Hasse Sinfonia Op 5 Pablo Heras-Casado Concerto Cologne Archiv 4792050

11:46:00 00:08:50 Joaquín Turina Rapsodia sinfónica Op 66 London Philharmonic Rafael Frühbeck de Burgos Alicia de Larrocha, piano Decca 410289

11:56:00 00:02:27 Edvard Grieg Norwegian Dance No. 2 Op 35 Petri Sakari Iceland Symphony Chandos 9028

12:06:00 00:08:52 Aaron Copland An Outdoor Overture Louis Lane Cleveland Orchestra Sony 62401

12:17:00 00:08:25 William Bolcom Graceful Ghost Rag Gil Shaham, violin; Jonathan Feldman, piano DeutGram 463483

12:27:00 00:03:44 Carl Maria von Weber Turandot: Overture Neeme Järvi Philharmonia Orchestra Chandos 8766

12:33:00 00:02:46 George Gershwin Promenade 'Walking the Dog' Cincinnati Pops Orchestra John Morris Russell Jonathan Gunn, clarinet FanfareCin 4

12:39:00 00:03:03 George Frideric Handel Sarabande from Keyboard Suite in D minor Chamber Orchestra of Europe Daniel Hope, violin; Lorenza Borrani, violin; Members of DeutGram 4795448

12:46:00 00:08:05 Wilhelm Stenhammar Finale from Serenade in F major Op 31 Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 445857

12:55:00 00:03:09 Leroy Anderson Chicken Reel Howard Griffiths Brandenburg State Orchestra Klanglogo 1506

THE BIG WORK AT ONE

13:00:00 00:33:54 Franz Joseph Haydn Symphony No. 31 in D major Sir Charles Mackerras Orchestra of St Luke's Telarc 80156

13:35:00 00:21:06 Luigi Boccherini Cello Concerto in B flat major English Chamber Orchestra Sir Andrew Davis Matt Haimovitz, cello DeutGram 429219

13:57:00 00:03:25 Antonio Salieri Tarare: Act 2 Overture Thomas Fey Heidelberg Symphony Hänssler 98269

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:01:00 00:03:32 Johann Sebastian Bach Violin Partita No. 3: Preludio Hélène Grimaud, piano DeutGram 12504

14:05:00 00:03:05 Georges Bizet L'Arlésienne Suite No. 1: Menuetto Olga Kern, piano Harm Mundi 907336

14:10:00 00:13:37 Gabriel Fauré Masques et bergamasques Op 112 Ludovic Morlot Seattle Symphony SeattleSM 1004

14:26:00 00:11:57 Wolfgang Amadeus Mozart Flute Quartet No. 4 in A major Boston Sym Chamber Players BSO Clas 601

14:41:00 00:15:23 Ludwig van Beethoven Leonore Overture No. 2 Op 72 Claudio Abbado Vienna Philharmonic DeutGram 429762

15:00:00 00:18:26 Franz Liszt Piano Concerto No. 1 in E flat major Boston Symphony Orchestra Seiji Ozawa Krystian Zimerman, piano DeutGram 4795448

15:21:00 00:09:36 William Alwyn Overture to a Masque David Lloyd-Jones Royal Liverpool Philharmonic Naxos 570704

15:32:00 00:03:31 John Stanley Trumpet Voluntary English Chamber Orchestra Anthony Newman Wynton Marsalis, trumpet Sony 66244

15:41:00 00:04:29 Henry Purcell Trumpet Tune & Bell Symphony Empire Brass Michael Murray, organ Telarc 80218

15:47:00 00:07:48 Franz Schubert Overture in the Italian Style in D major Christian Benda Prague Sinfonia Naxos 570329

15:56:00 00:01:30 Dmitri Shostakovich Ballet Suite No. 1: Galop Constantine Orbelian Moscow Chamber Orchestra Delos 3257

15:58:00 00:04:11 Luigi Boccherini Rondo No. 1 from Cello Concerto No. 5 Amsterdam Baroque Orchestra Ton Koopman Yo-Yo Ma, cello Sony 60680

CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

16:06:00 00:03:20 Luigi Boccherini Minuet from String Quintet in E major Op 13 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437782

16:13:00 00:09:42 Carl Philipp Emanuel Bach Sinfonia in G major Karl Richter Munich Bach Orchestra DeutGram 4795448

16:27:00 00:04:12 John Williams The Witches of Eastwick: The Devil's Gil Shaham, violin; Jonathan Feldman, piano DeutGram 463483

16:32:00 00:07:06 Alexander Borodin Finale from Symphony No. 1 Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572786

16:41:00 00:08:29 Nicolò Paganini Sonata No. 4 for Violin & Guitar in A major Gil Shaham, violin; Göran Söllscher, guitar DeutGram 437837

16:52:00 00:03:00 Eubie Blake The Baltimore Todolo Richard Dowling, piano Klavier 77035

16:56:00 00:03:07 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Scène Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Decca 10104

17:05:00 00:05:17 Jean-Philippe Rameau Les Boréades: Entrée de Polymnie Les Délices Délices 2013

17:26:00 00:08:29 Michel Pignolet de Montéclair Cinquiéme Suite 'La Guerre' Les Délices Debra Nagy, oboe Délices 2012

17:40:00 00:04:58 Henry Purcell O solitude, my sweetest choice Anne Sofie von Otter, mezzo; Jakob Lindberg, theorbo DeutGram 4795448

17:47:00 00:02:07 Henry Purcell The Gordian Knot Untied: Minuet Kevin Mallon Aradia Ensemble Naxos 570149

17:52:00 00:04:07 Johann Sebastian Bach Musette from Anna Magdalena Notebook Yo-Yo Ma, cello; Bobby McFerrin, voice Sony 48177

17:57:00 00:02:26 Jacques Offenbach La vie Parisienne: Cancan István Bogár Budapest Strauss Ensemble Naxos 550900

DINNER CLASSICS Louis Lane Conducts

18:09:00 00:13:38 Claude Debussy Petite Suite Louis Lane Cleveland Orchestra Sony 63056

18:25:00 00:09:45 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Divertimento No. 17 Cleveland Orchestra Louis Lane Rafael Druian, violin Sony 86793

18:37:00 00:04:22 Leonard Bernstein Candide: Overture Louis Lane Cleveland Orchestra Sony 63034

18:44:00 00:08:43 Charles Tomlinson Griffes Poem for Flute & Orchestra Cleveland Sinfonietta Louis Lane Maurice Sharp, flute Epic 1116

18:56:00 00:03:09 Aaron Copland Rodeo: Hoedown Louis Lane Cleveland Orchestra Sony 62401

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:22:35 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 30 in D major Sir Charles Mackerras Prague Chamber Orchestra Telarc 80186

19:27:00 00:20:27 Vincenzo Tommasini The Good-Humored Ladies: Suite Louis Lane Cleveland Orchestra Sony 60311

19:49:00 00:09:36 Gioacchino Rossini The Siege of Corinth: Overture Thomas Schippers London Symphony Orchestra EMI 64335

WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:23:36 Leos Janácek Sinfonietta Op 60 Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 1032

20:28:00 00:26:19 Felix Mendelssohn Symphony No. 4 in A major Op 90 Lorin Maazel Berlin Philharmonic DeutGram 4795448

21:00 CHAMBER MUSIC SOCIETY OF LINCOLN CENTER with Elliott Forrest: Voices of Longing

21:03:00 00:05:17 Johannes Brahms Intermezzo in E flat major Op 117 Awadagin Pratt, piano EMI 55293

21:08:00 00:04:59 Johannes Brahms Rhapsody in E flat major Op 119 Van Cliburn, piano RCA 60414

21:16:00 00:40:18 Johannes Brahms Piano Quartet No. 1 in G minor Op 25 Amadeus Quartet Murray Perahia, piano; Members of Sony 63380

22:00 CITY CLUB FORUM – recorded today at The City Club of Cleveland, a citadel of free speech, 21st-century Ohio State: Re-envisioning Our Land-Grant Mission. Michael V. Drake, M.D., President of The Ohio State University

22:57:00 00:01:26 Robert Planquette March 'Sambre et Meuse' Dr. Jon R. Woods Ohio State Marching Band Coronet 411

QUIET HOUR 23:02:00 00:05:05 Claude Debussy Preludes Book 1: Voiles Pascal Rogé, piano Decca 4785437

23:07:00 00:06:09 Erik Satie Gymnopédies Nos. 1 & 3 Louis Lane Cleveland Orchestra Sony 63056

23:13:00 00:05:16 Henri Rabaud Eglogue Op 7 Leif Segerstam Rheinland-Pfalz Philharmonic MarcoPolo 223503

23:20:00 00:14:40 Ralph Vaughan Williams The Lark Ascending Cleveland Sinfonietta Louis Lane Rafael Druian, violin Sony 62645

23:37:00 00:05:16 Jack Gallagher Berceuse JoAnn Falletta London Symphony Orchestra Naxos 559652

23:42:00 00:06:28 Arthur Foote A Night Piece for Flute & Strings Cleveland Sinfonietta Louis Lane Maurice Sharp, flute Epic 1116

23:48:00 00:05:04 Martin Mailman Autumn Landscape Op 4 Howard Hanson Eastman-Rochester Orchestra Mercury 434347

23:56:00 00:03:07 Frédéric Chopin Prelude No. 13 in F sharp Op 28 Daniil Trifonov, piano DeutGram 4791728

23:57:00 00:02:24 Frédéric Chopin Mazurka No. 51 in F minor Op 68 Vassily Primakov, piano Bridge 9289