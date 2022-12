Program Guide 02-15-2016

00:00 CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:02:00 00:39:47 Johannes Brahms Symphony No. 4 in E minor Op 98

Victor de Sabata Berlin Philharmonic DeutGram 4795448

00:41:00 00:36:08 Alexander Glazunov Raymonda: Suite Op 57

José Serebrier Royal Scottish Nat'l Orch Warner 61939

01:20:00 00:21:57 Robert Fuchs Serenade No. 3 for Strings in E minor Op 21

Christian Ludwig Cologne Chamber Orchestra Naxos 572607

01:44:00 00:24:10 Erich Wolfgang Korngold Violin Concerto in D major Op 35

Royal Stockholm Philharmonic Alexander Shelley Daniel Hope, violin DeutGram 4792954

02:10:00 00:38:15 Manuel de Falla The Three-Cornered Hat BBC Philharmonic

Juanjo Mena Raquel Lojendio, soprano Chandos 10694

02:50:00 00:50:22 Michael Praetorius Dances from 'Terpsichore'

New London Consort l'Oiseau 4759101

03:42:00 00:29:04 John Adams Century Rolls

Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Emanuel Ax, piano Nonesuch 79607

04:13:00 00:26:20 Franz Joseph Haydn String Quartet No. 26 in G minor Op 20

Daedalus Quartet Bridge 9326

04:41:00 00:34:43 Georges Bizet Symphony No. 1 in C major

Joel Smirnoff CityMusic Cleveland CityMusic 2011

05:18:00 00:16:51 Ralph Vaughan Williams Concerto Grosso for Strings

Bryden Thomson London Symphony Orchestra Chandos 9262

05:37:00 00:06:51 Joseph Lanner Styrian Dances Op 165

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Sony 544071

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:05:00 00:02:45 Benjamin Britten Fugue from 'Young Person's Guide' Op 34

Michael Stern Kansas City Symphony Reference 120

06:18:00 00:05:27 Sergei Prokofiev Gavotte & Finale from Symphony No. 1 Op 25

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 423624

06:28:00 00:04:46 Jean-Philippe Rameau Pygmalion: Overture

William Christie Les Arts Florissants Harm Mundi 901381

06:43:00 00:05:06 Franz Waxman Taras Bulba: The Ride to Dubno

John Mauceri London Philharmonic LPO 86

06:57:00 00:01:53 Karl King March 'Rough-Riders'

Frederick Fennell Dallas Wind Symphony Reference 85

07:04:00 00:02:02 Johann Sebastian Bach Cello Suite No. 1: Gigue

Pierre Fournier, cello DeutGram 4795448

07:14:00 00:06:05 Jean-Philippe Rameau Dardanus: Chaconne

Les Délices Délices 2013

07:28:00 00:04:09 Maurice Ravel Daphnis et Chloé: Danse général

Daniel Barenboim Orchestra of Paris DeutGram 4795448

07:43:00 00:05:22 Bedrich Smetana Polka from String Quartet No. 1

Cleveland Quartet Telarc 80178

08:06:00 00:02:47 Carl Maria von Weber Der Freischütz: Hunters' Chorus

Berlin German Opera Orchestra Giuseppe Sinopoli Chorus of Berlin German Opera DeutGram 4795448

08:15:00 00:06:13 Claude Debussy Three Nocturnes: Clouds

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 4795448

08:29:00 00:04:36 Franz Schubert Winterreise: Der Lindenbaum

Dietrich Fischer-Dieskau, bar.; Gerald Moore, piano DeutGram 4795448

08:43:00 00:05:49 Felix Mendelssohn Finale from Symphony No. 4 Op 90

Lorin Maazel Berlin Philharmonic DeutGram 4795448

09:05:00 00:03:11 Isaac Albéniz España: Tango Op 165

Jason Vieaux, guitar Azica 71224

09:14:00 00:06:06 Maurice Ravel Scherzo from String Quartet in F major

Daedalus Quartet Bridge 9202

09:29:00 00:04:54 John Williams Home Alone: Somewhere in My Memory

Symphony Orchestra John Williams Chorus Sony 51333

09:41:00 00:05:53 Ludwig van Beethoven Scherzo from Symphony No. 3 Op 55

Bruno Weil Tafelmusik Baroque Orchestra Tafelmusik 1032

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:00 00:05:32 Johannes Brahms Allegro giocoso from Symphony No. 4 Op 98

Victor de Sabata Berlin Philharmonic DeutGram 4795448

10:05:00 00:08:12 Gabriel Pierné Ramuntcho: Overture

Juanjo Mena BBC Philharmonic Chandos 10633

10:13:00 00:07:07 Erich Wolfgang Korngold Finale from Violin Concerto Op 35

Royal Stockholm Philharmonic Alexander Shelley Daniel Hope, violin DeutGram 4792954

10:20:00 00:08:07 Carl Philipp Emanuel Bach String Symphony in G major

Academy Ancient Music Berlin Harm Mundi 901711

11:00:00 00:05:47 Robert Fuchs Menuetto from Serenade No. 3 Op 21

Christian Ludwig Cologne Chamber Orchestra Naxos 572607

11:05:00 00:08:10 Johan Wagenaar Amphitrion Overture Op 45

Riccardo Chailly Royal Concertgebouw Orchestra Decca 425833

11:13:00 00:06:47 Antonio Vivaldi Cello Concerto in D major

Tafelmusik Baroque Orchestra Jeanne Lamon Anner Bylsma, cello Sony 62719

11:20:00 00:07:59 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 88

Wilhelm Furtwängler Berlin Philharmonic DeutGram 4795448

12:05:00 00:01:54 Michael Praetorius Terpsichore: La Bourée

New London Consort l'Oiseau 4759101

12:06:00 00:07:50 Georges Auric Ouverture

Antal Doráti London Symphony Orchestra Mercury 434335

12:14:00 00:05:55 Ludwig van Beethoven Finale from Sonata No. 26 Op 81

Emil Gilels, piano DeutGram 4795448

12:20:00 00:02:46 Wolfgang Amadeus Mozart The Magic Flute: Der Vogelfänger bin ich ja

Metropolitan Opera Orchestra James Levine Bryn Terfel, baritone DeutGram 4795448

12:40:00 00:06:45 Richard Rodgers State Fair: Suite

John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 434932

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:00:00 00:20:16 Alexander Glazunov Violin Concerto in A minor Op 82

Russian National Orchestra José Serebrier Rachel Barton Pine, violin Warner 67946

13:20:00 00:06:29 John Adams Lollapalooza

Michael Tilson Thomas New World Symphony RCA 68798

13:26:00 00:10:00 Anton Bruckner Scherzo from Symphony No. 4

Eugen Jochum Berlin Philharmonic DeutGram 4795448

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:02:00 00:05:37 Auguste Franchomme Caprice on Weber's 'Preciosa' Op 24

Louise Dubin, cello; Hélène Jeanney, piano Delos 3469

14:14:00 00:08:09 Girolamo Frescobaldi Aria detto Balletto

Eliot Fisk, guitar MusicMast 67130

14:30:00 00:07:17 Ludwig van Beethoven Allegro con brio from Symphony No. 5 Op 67

Carlos Kleiber Vienna Philharmonic DeutGram 4795448

14:45:00 00:08:35 Alan Hovhaness Alleluia & Fugue for String Orchestra Op 40

Rudolf Werthen I Fiamminghi Telarc 80392

15:02:00 00:05:37 Richard Rodgers Cinderella: Overture

John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 434932

15:14:00 00:08:04 Franz Schubert Impromptu No. 6 in A flat major

Vassily Primakov, piano Bridge 9327

15:30:00 00:07:33 Michael Praetorius Missa gantz Teudsch: Gloria

Gabrieli Players Paul McCreesh Gabrieli Consort; Roskilde Cathedral Choirs; Timothy Roberts, organ Archiv 4795448

15:44:00 00:08:12 Gustav Holst Two Songs without Words Op 22

Richard Hickox City of London Sinfonia Chandos 9270

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

16:04:00 00:04:05 Domenico Scarlatti Sonata in E major

Vladimir Horowitz, piano DeutGram 4795448

16:13:00 00:07:04 Richard Wagner Tannhäuser: Entry of the Guests

Berlin German Opera Orchestra Giuseppe Sinopoli Chorus of Berlin German Opera DeutGram 4795448

16:29:00 00:05:29 John Williams Jurassic Park: Main Themes

John Williams Boston Pops Orchestra Sony 51333

16:44:00 00:07:10 Franz Joseph Haydn Finale from Symphony No. 82

Thomas Fey Heidelberg Symphony Hänssler 98265

17:04:00 00:04:15 John Adams Short Ride in a Fast Machine

Sir Simon Rattle City of Birmingham Symphony EMI 55051

17:15:00 00:09:43 George Gershwin Cuban Overture

James Levine Chicago Symphony Orchestra DeutGram 4795448

17:33:00 00:05:39 Alexander Glazunov Finale from Violin Concerto Op 82

Russian National Orchestra José Serebrier Rachel Barton Pine, violin Warner 67946

17:46:00 00:05:20 Ludwig van Beethoven The Creatures of Prometheus: Overture Op 43

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra TCO 1024

18:00 DINNER CLASSICS

18:05:00 00:02:18 Franz Schubert An die Musik

Fritz Wunderlich, tenor; Hubert Giesen, piano DeutGram 4795448

18:13:00 00:05:04 Robert Fuchs Finale from Serenade No. 5 Op 53

Christian Ludwig Cologne Chamber Orchestra Naxos 572607

18:26:00 00:06:16 John Williams Summon the Heroes

John Williams Boston Pops Orchestra Sony 62592

18:40:00 00:11:11 Joaquín Rodrigo Adagio from Concierto de Aranjuez

Philharmonia Orchestra Luis García-Navarro Narciso Yepes, guitar DeutGram 4795448

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:21:58 Antonín Dvorák Symphonic Variations Op 78

Sir Charles Mackerras Czech Philharmonic Orchestra Supraphon 3533

19:26:00 00:29:57 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 26 in D major

Vienna Philharmonic Claudio Abbado Maria João Pires, piano DeutGram 4795448

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:19:58 Peter Tchaikovsky The Sleeping Beauty: Suite Op 66

Mstislav Rostropovich Berlin Philharmonic DeutGram 4795448

20:24:00 00:30:57 Robert Schumann Symphony No. 4 in D minor Op 120

Wilhelm Furtwängler Berlin Philharmonic DeutGram 4795448

21:00 THE NEW YORK PHILHARMONIC THIS WEEK with Alec Baldwin

Kurt Masur, conductor; Wynton Marsalis, trumpet; Jazz at Lincoln Center Orchestra

21:04:00 00:25:50 Ludwig van Beethoven Symphony No. 1 in C major Op 21

21:33:00 01:04:39 Anton Bruckner Symphony No. 7 in E major

22:41:00 00:14:00 Duke Ellington A Tone Parallel to Harlem

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:06:15 Heitor Villa-Lobos Bachianas Brasileiras No. 5: Aria

Dresden State Orchestra Fabio Luisi Elina Garanca, mezzo DeutGram 4795448

23:08:00 00:06:54 Robert Fuchs Adagio from Serenade No. 4 Op 51

Christian Ludwig Cologne Chamber Orchestra Naxos 572607

23:17:00 00:04:06 George Frideric Handel Aria from Concerto Grosso Op 6

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447733

23:21:00 00:04:14 Domenico Scarlatti Sonata in G major

András Schiff, piano Decca 421422

23:25:00 00:07:05 Johann Sebastian Bach Adagio from Violin Concerto No. 2

Los Angeles Chamber Orchestra Jeffrey Kahane Hilary Hahn, violin DeutGram 4795448

23:34:00 00:09:12 Charles Ives Adagio cantabile from Symphony No. 2

Ludovic Morlot Seattle Symphony SeattleSM 1003

23:43:00 00:11:02 Ralph Vaughan Williams Five Variants of 'Dives & Lazarus'

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 442427

23:56:00 00:02:31 Antonín Dvorák Cypress No. 9

Cypress String Quartet Avie 2275