Program Guide 02-08-2016

00:00 CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:02:00 00:25:38 Béla Bartók Piano Concerto No. 3

London Symphony Orchestra Pierre Boulez Hélène Grimaud, piano DeutGram 3885

00:29:00 00:35:05 Sir Granville Bantock A Hebridean Symphony

Vernon Handley Royal Philharmonic Hyperion 66450

01:06:00 00:22:00 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 15 in D major Op 28

HJ Lim, piano EMI 64952

01:30:00 00:42:31 Antonín Dvorák Symphony No. 9 in E minor Op 95

Rafael Kubelik Berlin Philharmonic DeutGram 4795448

02:14:00 00:32:13 Herbert Howells Suite for Orchestra "The B's"

Richard Hickox London Symphony Orchestra Chandos 9557

02:48:00 00:57:18 Sergei Rachmaninoff Symphony No. 2 in E minor Op 27

Charles Dutoit Philadelphia Orchestra Decca 440604

03:47:00 00:24:01 Igor Stravinsky Divertimento from 'The Fairy's Kiss'

Fritz Reiner Chicago Symphony Orchestra RCA 300350

04:13:00 00:38:18 Charles Ives Symphony No. 2

Ludovic Morlot Seattle Symphony SeattleSM 1003

04:53:00 00:24:02 Camille Saint-Saëns Piano Concerto No. 2 in G minor Op 22

Atlanta Symphony Orchestra Yoel Levi André Watts, piano Telarc 80386

05:19:00 00:16:20 Anton Stamitz Concerto for 2 Flutes in G

Camerata Salzburg Jean-Pierre Rampal Jean-Pierre Rampal, flute; Shigenori Kudo, flute Sony 45930

05:37:00 00:06:30 Antonio Vivaldi Violin Concerto in G major

English Concert Trevor Pinnock Simon Standage, violin Archiv 423094

05:48:00 00:09:21 Ludwig van Beethoven Adagio from Symphony No. 4 Op 60

Joshua Bell Academy St. Martin in Fields Sony 549176

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:04:00 00:03:14 Richard Wagner Lohengrin: Act 3 Prelude

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Sony 544071

06:13:00 00:07:02 George Frideric Handel Concerto Grosso in G major Op 3

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Erato 94354

06:28:00 00:05:01 Claude Debussy Suite bergamasque: Clair de lune

Jenny Lin, piano Hänssler 98037

06:42:00 00:06:46 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Waltz

Mstislav Rostropovich Berlin Philharmonic DeutGram 4795448

06:57:00 00:01:59 John Philip Sousa March 'The Lambs'

Keith Brion Central Band of the RAF Naxos 559730

07:03:00 00:03:49 George Frideric Handel Aria No. 1

Empire Brass Telarc 80344

07:13:00 00:07:15 Wolfgang Amadeus Mozart The Magic Flute: Overture

Karl Böhm Berlin Philharmonic DeutGram 4793449

07:29:00 00:04:46 Gioacchino Rossini Il signor Bruschino: Overture

Christian Benda Prague Sinfonia Naxos 570934

07:42:00 00:06:20 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo in D major

Vladimir Horowitz, piano DeutGram 4795448

08:04:00 00:03:04 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 6 in D major

Claudio Abbado Vienna Philharmonic DeutGram 4795448

08:13:00 00:06:26 Sir Edward Elgar Pomp and Circumstance March No. 1 in D major Op 39

London Philharmonic Sir Andrew Davis Royal Choral Society EMI 28379

08:29:00 00:02:27 Igor Stravinsky Pétrouchka: Russian Dance

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 4795448

08:42:00 00:05:50 Dmitri Shostakovich The Gadfly: Romance Op 97

Detroit Symphony Neeme Järvi Emmanuelle Boisvert, violin Chandos 9227

08:42:00 00:08:03 Ludwig van Beethoven Allegretto from Symphony No. 7 Op 92

Carlos Kleiber Vienna Philharmonic DeutGram 4795448

09:03:00 00:02:46 George Gershwin Promenade 'Walking the Dog'

Cincinnati Pops Orchestra John Morris Russell Jonathan Gunn, clarinet FanfareCin 4

09:13:00 00:06:45 Frédéric Chopin Polonaise No. 6 in A flat major Op 53

Olga Kern, piano Harm Mundi 907402

09:28:00 00:06:20 Max Steiner Dark Victory: Suite

Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 81272

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:02:00 00:05:49 Felix Mendelssohn Finale from Symphony No. 4 Op 90

Lorin Maazel Berlin Philharmonic DeutGram 4795448

10:03:00 00:01:21 Diego Ortiz Ricercata segunda

Chamber Orchestra of Europe Daniel Hope, violin; Lorenza Borrani, violin; Members of DeutGram 4795448

10:14:00 00:06:02 Franz Joseph Haydn The Apothecary: Overture

Giuseppe Sinopoli Dresden State Orchestra EMI 56535

10:27:00 00:06:47 Jacques Offenbach Die Rheinnixen: Grand Valse

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Archiv 4776403

10:40:00 00:08:11 Miklós Rózsa Hungarian Sketch No. 3 "Danza" Op 14

Mariusz Smolij Budapest Symphony Orchestra Naxos 572285

11:00:00 00:05:47 Giovanni Paisiello Proserpine: Overture

Gennaro Cappabianca Collegium Philarmonicum Naxos 557031

11:13:00 00:07:52 Antonio Estévez Mediodía en el Llano

Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 4795448

11:28:00 00:07:03 Robert Schumann Toccata in C Op 7

Howard Shelley, piano Chandos 8814

11:41:00 00:07:56 Jean Sibelius Karelia Overture Op 10

Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony Orch RCA 7765

12:04:00 00:02:41 Giuseppe Verdi Il trovatore: Anvil Chorus

Berlin German Opera Orchestra Giuseppe Sinopoli Chorus of Berlin German Opera DeutGram 4795448

12:14:00 00:07:04 Richard Wagner Tannhäuser: Entry of the Guests

Berlin German Opera Orchestra Giuseppe Sinopoli Chorus of Berlin German Opera DeutGram 4795448

12:27:00 00:07:41 Franz Liszt Transcendental Etude No. 4 in D minor

Alice Sara Ott, piano DeutGram 4795448

12:44:00 00:02:43 André Grétry Céphale et Procris: Tambourin

Stefan Sanderling Orchestre de Bretagne ASV 1095

12:53:00 00:02:02 Johann Sebastian Bach Cello Suite No. 1: Gigue

Pierre Fournier, cello DeutGram 4795448

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:06:00 00:21:08 Franz Joseph Haydn Symphony No. 88 in G major

Wilhelm Furtwängler Berlin Philharmonic DeutGram 4795448

13:21:00 00:04:53 Giuseppe Verdi Nabucco: Chorus of the Hebrew Slaves

Berlin German Opera Orchestra Giuseppe Sinopoli Chorus of Berlin German Opera DeutGram 4795448

13:26:00 00:09:41 Antonio Vivaldi Four Seasons: 'Spring' Concerto in E major Op 8

English Concert Trevor Pinnock Simon Standage, violin DeutGram 4795448

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:00:00 00:05:41 Mikhail Glinka Ruslan and Ludmilla: Overture

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80657

14:05:00 00:07:17 Ludwig van Beethoven Allegro con brio from Symphony No. 5 Op 67

Carlos Kleiber Vienna Philharmonic DeutGram 4795448

14:12:00 00:07:25 Sir Edward German Nell Gwyn: Overture

John Wilson Royal Liverpool Philharmonic Avie 2194

14:20:00 00:08:30 Joaquín Turina La procesión del rocio Op 9

Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80574

15:00:00 00:05:47 Sir Edward Elgar Pomp and Circumstance March No.3 in C minor Op 39

James Judd New Zealand Symphony Naxos 557273

15:05:00 00:07:57 Gabriel Pierné Scherzo-Caprice in D major Op 25

BBC Scottish Symphony Ronald Corp Stephen Coombs, piano Hyperion 67348

15:13:00 00:06:45 Franz Joseph Haydn Piano Sonata No. 54 in G major

Soyeon Kate Lee, piano CIPC 2003

15:20:00 00:08:34 Claude Debussy Première rapsodie

Cleveland Orchestra Pierre Boulez Franklin Cohen, clarinet DeutGram 4795448

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

16:06:00 00:02:48 Sergei Rachmaninoff Prelude No. 16 in G major Op 32

Vladimir Horowitz, piano DeutGram 4795448

16:15:00 00:09:12 Peter Warlock Capriol Suite

Vernon Handley Ulster Orchestra Chandos 8808

16:28:00 00:03:35 John Williams Sugarland Express: Theme

Boston Pops Orchestra John Williams Toots Thielemans, harmonica Sony 51333

16:43:00 00:07:39 Peter Tchaikovsky Valse-Scherzo Op 34

Philharmonia Orchestra Vladimir Ashkenazy Boris Belkin, violin Decca 4785437

17:05:00 00:03:55 Franz Schubert The Twin Brothers: Overture

Christian Benda Prague Sinfonia Naxos 570329

17:15:00 00:08:49 John Williams The Force Awakens: The Jedi Steps & Finale

John Williams Symphony Orchestra Disney 21772

17:34:00 00:08:22 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 32 in G major

Jane Glover London Mozart Players ASV 762

17:50:00 00:04:42 Igor Stravinsky The Rite of Spring: Sacrificial Dance

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 4795448

18:00 DINNER CLASSICS

18:05:00 00:03:08 John Williams The Force Awakens: Rey's Theme

John Williams Symphony Orchestra Disney 21772

18:14:00 00:09:28 Johann Strauss Jr Waltz 'On the Beautiful Blue Danube' Op 314

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Sony 544071

18:31:00 00:08:07 Carl Philipp Emanuel Bach Finale from Keyboard Concerto

Hamburg Camerata Ralf Gothóni Anastasia Injushina, piano Ondine 1224

18:47:00 00:05:39 Johannes Brahms A German Requiem: How Lovely is Thy Dwelling

Berlin Philharmonic Herbert von Karajan Vienna Singverein DeutGram 4795448

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:10:19 André Grétry Céphale et Procris: Ballet Suite

Stefan Sanderling Orchestre de Bretagne ASV 1095

19:14:00 00:41:05 Frédéric Chopin Piano Concerto No. 1 in E minor Op 11

Royal Concertgebouw Orchestra Jerzy Semkow Rafal Blechacz, piano DeutGram 4795448

19:57:00 00:02:29 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Act 2 Introduction

Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Decca 10104

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:16:29 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 14 in C sharp minor Op 27

Daniel Barenboim, piano DeutGram 4795448

20:21:00 00:35:17 Peter Tchaikovsky Violin Concerto in D major Op 35

Dresden State Orchestra Franz Konwitschny David Oistrakh, violin DeutGram 4795448

20:57:00 00:02:40 Franz Liszt Valse oubliée No. 1 in F sharp major

Nelson Freire, piano Decca 4782728

21:00 THE NEW YORK PHILHARMONIC THIS WEEK with Alec Baldwin

Ivan Fischer, conductor; Leonidas Kavakos, violin

21:04:00 00:06:46 Béla Bartók Romanian Folk Dances

Yoav Talmi Quebec Symphony Orchestra Analekta 3156

21:20:00 00:24:00 Henri Dutilleux Violin Concerto 'L'Arbre des songes'

San Francisco Symphony Detroit 1

21:50:00 00:51:53 Sergei Rachmaninoff Symphony No. 2 in E minor Op 27

James DePreist Oregon Symphony Delos 3071

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:04:25 André Grétry Céphale et Procris: Menuetto

Stefan Sanderling Orchestre de Bretagne ASV 1095

23:06:00 00:05:36 Jean Françaix Harpsichord Concerto: Menuet

West Side Chamber Orchestra Kevin Mallon Christopher D. Lewis, hc Naxos 573146

23:12:00 00:04:49 John Ireland A Downland Suite: Minuet

William Boughton English String Orchestra Nimbus 7020

23:19:00 00:06:10 George Walker Lyric for Strings

Edwin London Cleveland Chamber Symphony Albany 270

23:25:00 00:13:36 Sergei Rachmaninoff Adagio from Symphony No. 2 Op 27

Charles Dutoit Philadelphia Orchestra Decca 440604

23:41:00 00:06:48 William Grant Still Land of Romance from 'Africa'

Lara Downes, piano Steinway 30016

23:47:00 00:07:06 Mario Castelnuovo-Tedesco Andantino from Guitar Concerto No. 1 Op 99

London Symphony Orchestra Luis García-Navarro Narciso Yepes, guitar PentaTone 202

23:56:00 00:02:44 Joseph Canteloube Lullaby from "Songs of the Auvergne"

Prague Philharmonic Orchestra Charles Olivieri-Munroe Sol Gabetta, cello RCA 735962