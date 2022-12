Program Guide 02-05-2016

CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:02:00 00:33:25 Karl Goldmark Violin Concerto in A minor Op 28 Los Angeles Philharmonic Esa-Pekka Salonen Joshua Bell, violin Sony 65949

00:37:00 00:39:55 Ludwig van Beethoven Septet in E flat major Op 20 Chamber Music Soc Linc Center Delos 3177

01:19:00 00:56:18 Marc Minkowski Jean-Philippe Rameau's 'Une symphonie Marc Minkowski Musicians of the Louvre DeutGram 4795448

02:17:00 00:27:23 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 25 in G minor Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus DHM 75736

02:46:00 00:31:04 Frédéric Chopin Piano Sonata No. 3 in B minor Op 58 Ingrid Fliter, piano EMI 14899

03:19:00 00:27:27 Ottorino Respighi Suite for Strings Salvatore Di Vittorio Respighi Chamber Orchestra Naxos 572332

03:48:00 00:28:19 Igor Stravinsky Symphony in C major Igor Stravinsky Cleveland Orchestra Sony 63325

04:18:00 00:28:47 Felix Mendelssohn String Quartet No. 2 in A minor Op 13 Cleveland Quartet Telarc 80142

04:48:00 00:28:23 Alexander Glazunov Ballet Scenes Op 52 Edo de Waart Minnesota Orchestra Telarc 80347

05:18:00 00:16:03 Jan Dismas Zelenka Capriccio No. 3 in F major Daniel Abraham Bach Sinfonia Sono Lumin 92163

05:36:00 00:06:50 Johan Halvorsen Passacaglia for Violin & Viola after Amy Lee, violin; Joanna Patterson Zakany, viola S&W 1

CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:03:27 George Frideric Handel Harmonious Blacksmith from Keyboard Murray Perahia, piano Sony 62785

06:15:00 00:08:07 Richard Strauss Neapolitan Folk Life from "Aus Italien" Op 16 Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 425941

06:25:00 00:08:24 Richard Wagner Siegfried: Forest Murmurs Daniel Barenboim Chicago Symphony Orchestra Erato 45786

06:33:00 00:01:11 Johann Sebastian Bach Two-Part Invention No. 14 in B flat Angela Hewitt, piano Hyperion 66746

06:40:00 00:08:14 Elmer Bernstein To Kill a Mockingbird: Suite Elmer Bernstein Royal Philharmonic Pops Orch Denon 75288

06:51:00 00:02:53 Richard Wagner Tannhäuser: Song to the Evening Star Metropolitan Opera Orchestra James Levine Bryn Terfel, baritone DeutGram 4795448

06:54:00 00:01:17 Georg Philipp Telemann Water Music Suite: Harlequinade Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 413788

06:55:00 00:04:03 John Philip Sousa March 'The Free Lance" Frederick Fennell Tokyo Kosei Wind Orchestra Brain 7504

07:05:00 00:04:30 Franz Joseph Haydn Finale from Trumpet Concerto English Chamber Orchestra Raymond Leppard Wynton Marsalis, trumpet Sony 60804

07:10:00 00:10:25 Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 2 in C sharp minor Iván Fischer Budapest Festival Orchestra DeutGram 4779525

07:20:00 00:02:23 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 2: Minuet & Cologne Musica Antiqua Reinhard Goebel Michael Schneider, flute DeutGram 4795448

07:25:00 00:02:26 Virgil Thomson The Plow that Broke the Plains: Cattle Sir Neville Marriner Los Angeles Chamber Orchestra EMI 6612

07:30:00 00:05:19 Sir William Walton Portsmouth Point Overture Leonard Slatkin London Philharmonic VirginClas 61146

07:40:00 00:06:20 George Gershwin Three Preludes Anne-Sophie Mutter, violin; Lambert Orkis, piano DeutGram 4795023

07:47:00 00:03:19 Manuel de Falla The Three-Cornered Hat: Neighbors' Dance Juanjo Mena BBC Philharmonic Chandos 10694

07:51:00 00:03:12 Jean-Philippe Rameau Castor and Pollux: Gavottes Frans Brüggen Orchestra of the 18th Century Philips 426714

07:56:00 00:03:43 Benjamin Britten Peter Grimes: Sea Interlude No. 2 Michael Stern Kansas City Symphony Reference 120

08:07:00 00:05:35 Antonín Dvorák Czech Suite: Furiant Op 39 Sir John Eliot Gardiner North German Radio Symphony DeutGram 437506

08:15:00 00:07:33 Lukas Foss Salomon Rossi Suite Lukas Foss Brooklyn Philharmonic New World 375

08:25:00 00:03:36 Jacob Gade Jealousy Yo-Yo Ma, cello; Kathryn Stott, piano Sony 510316

08:30:00 00:04:51 Silvius Leopold Weiss Presto Alexandre Lagoya, guitar Erato 45692

08:40:00 00:07:36 Enrique Granados Goyescas: Los Requiebros Jorge Luis Prats, piano Decca 4782732

08:51:00 00:03:14 Frank Bridge Cherry Ripe William Boughton English String Orchestra Nimbus 5366

08:55:00 00:04:51 Ennio Morricone The Mission: Gabriel's Oboe London Symphony Orchestra Keith Lockhart Anne Akiko Meyers, violin eOne 7792

09:05:00 00:18:19 Franz Anton Hoffmeister Oboe Concerto in C major Potsdam Chamber Academy Albrecht Mayer Albrecht Mayer, oboe DeutGram 4792942

09:26:00 00:03:07 Samuel A. Ward America, the Beautiful Frederick Fennell Dallas Wind Symphony Reference 62

09:31:00 00:03:19 Clarice Assad Impressions: Perpetual Motion New Century Chamber Orch Nadja Salerno-Sonnenberg, vn NSS Music 8

09:37:00 00:04:07 Jean Sibelius Karelia Suite: Alla marcia Op 11 Osmo Vänskä Lahti Symphony Orchestra Bis 918

09:43:00 00:03:19 Stephen Paulus The Road Home Dale Warland Dale Warland Singers Gothic 49243

09:57:00 00:02:10 David Diamond Romeo and Juliet: Juliet and her Nurse Gerard Schwarz New York Chamber Symphony Delos 3103

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:00 00:01:16 Sergei Rachmaninoff Prelude No. 12 in C major Op 32 Sviatoslav Richter, piano DeutGram 4795448

10:01:00 00:02:33 Alexander Scriabin Etude in C sharp minor Op 2 Vladimir Horowitz, piano DeutGram 4795448

10:06:00 00:14:23 Lodewijk Mortelmans Morning Mood Alexander Rahbari BRT Philharmonic Brussels MarcoPolo 223418

10:21:00 00:03:35 Emmanuel Chabrier Joyeuse Marche Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

10:25:00 00:04:01 Igor Stravinsky The Firebird: Infernal Dance Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80587

10:30:00 00:04:42 Wolfgang Amadeus Mozart Minuet No. 1 from Divertimento No. 17 Louis Lane Cleveland Orchestra Sony 86793

10:38:00 00:04:29 Johann Peter Salomon Romance in D major English Concert Trevor Pinnock Simon Standage, violin Archiv 427316

10:51:00 00:27:02 Sergei Prokofiev Piano Concerto No. 3 in C major Op 26 Berlin Philharmonic Claudio Abbado Martha Argerich, piano DeutGram 4795448

11:20:00 00:09:12 Gioacchino Rossini Eduardo e Cristina: Overture Christian Benda Prague Sinfonia Naxos 570934

11:32:00 00:08:58 Camille Saint-Saëns Phaëthon Op 39 Charles Dutoit Philharmonia Orchestra Decca 4785437

11:44:00 00:08:38 Christoph Willibald Gluck Alessandro: Chaconne Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 445824

11:55:00 00:03:51 Hugo Alfvén The Mountain King: Dance of the Esa-Pekka Salonen Swedish Radio Symphony Sony 46668

12:07:00 00:06:01 Gioacchino Rossini Tancredi: Overture Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 415363

12:14:00 00:10:38 Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 1 for Orchestra Iván Fischer Budapest Festival Orchestra DeutGram 4779525

12:25:00 00:03:59 Traditional Lucerne Song Philip Jones Brass Ensemble John Fletcher, tuba Claves 600

12:31:00 00:03:01 Sir Thomas Beecham The Gods Go a'Begging: Gavotte Yehudi Menuhin Royal Philharmonic MCA 6231

12:37:00 00:03:41 Johann Sebastian Bach Chorale Prelude 'Wachet auf' José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 572050

12:43:00 00:13:31 Sir Henry Wood Fantasia on British Sea Songs Howard Griffiths Brandenburg State Orchestra Klanglogo 1506

THE BIG WORK AT ONE

13:00:00 00:41:49 Gabriel Fauré Requiem Op 48 Philharmonia Orchestra Carlo Maria Giulini Kathleen Battle, soprano; Andreas Schmidt, bass; Philharmonia Chorus DeutGram 4795448

13:45:00 00:15:19 Jules Massenet Suite No. 4 "Picturesque Scenes" Jean-Yves Ossonce New Zealand Symphony Naxos 553125

14:00 LIVE FROM THE KEY BANK: Ensemble HD with WCLV’s Angela Mitchell

14:00:00 00:06:00 Janáček: Pohádka for Cello and Piano, 3rd movement

14:11:00 00:05:00 Reger: Suite in G Minor for Solo Viola, 1st movement

14:17:00 00:10:00 Holst: Terzetto for Flute, Oboe and Viola

14:32:00 00:09:00 Berg: Piano Sonata, Op. 1

14:43:00 00:04:00 Varèse: Density 21.5 for Solo Flute

14:49:00 00:09:00 Kodály: Duo for Violin and Cello, Op. 7, 1st movement



CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

15:01:00 00:17:03 Maurice Ravel Daphnis et Chloé: Suite No. 2 Daniel Barenboim Orchestra of Paris DeutGram 4795448

15:20:00 00:11:31 Franz Joseph Haydn Symphony No. 19 in D Roy Goodman Hanover Band Hyperion 66533

15:34:00 00:03:36 Robert Schumann Carnaval: March of the Society of David Op 9 Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 3177

15:41:00 00:03:38 Franz Schubert Marche militaire No. 2 in G major Paul Badura-Skoda, piano; Jörg Demus, piano Valois 4622

15:47:00 00:08:55 Richard Wagner Lohengrin: Act 1 Prelude Fabio Luisi Philharmonia Zürich Accentus 102

15:58:00 00:04:36 Leonard Bernstein West Side Story: Somewhere London Symphony Orchestra Keith Lockhart Anne Akiko Meyers, violin eOne 7792

CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

16:07:00 00:02:13 Randy Newman Family Album: The Follies Gloria Cheng, piano Harm Mundi 907635

16:12:00 00:12:58 George Frideric Handel Trio Sonata in G major Op 5 Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua DeutGram 4795448

16:29:00 00:04:52 Miklós Rózsa The Golden Voyage of Sinbad: Suite Paul Bateman City of Prague Philharmonic Silva 3009

16:36:00 00:02:59 Johann Sebastian Bach Partita No. 2: Capriccio Simone Dinnerstein, piano Sony 798943

16:41:00 00:06:15 Camille Saint-Saëns The Carnival of the Animals: Pt. 2 Atlanta Symphony Orchestra Yoel Levi Peter Schickele, narrator; Ralph Markham, piano; Kenneth Broadway, piano Telarc 80350

16:51:00 00:03:36 Giuseppe Verdi Otello: Act 2 Finale 'Oath Duet' Orchestra of La Scala Lorin Maazel Plácido Domingo, tenor; Justino Diaz, bass EMI 72105

16:56:00 00:03:25 Franz Joseph Haydn Finale from Symphony No. 95 Marc Minkowski Musicians of the Louvre Naïve 5176

17:05:00 00:04:58 Joaquín Rodrigo Canario from 'Fantasía para un Philharmonia Orchestra Luis García-Navarro Narciso Yepes, guitar DeutGram 4795448

17:13:00 00:10:01 Carl Philipp Emanuel Bach Sinfonia in D major Karl Richter Munich Bach Orchestra DeutGram 4795448

17:26:00 00:09:03 Wolfgang Amadeus Mozart Minuet from Concertone Camerata Salzburg Jean-Pierre Rampal Jean-Pierre Rampal, flute; Shigenori Kudo, flute Sony 45930

17:40:00 00:04:48 Pete Anthony The Launch (Conduktor's Theme) John Morris Russell Cincinnati Pops Orchestra FanfareCin 2

17:47:00 00:02:16 Sir Edward Elgar The Wand of Youth Suite No. 2: Wild John Morris Russell Cincinnati Pops Orchestra FanfareCin 4

17:52:00 00:02:42 Kurt Weill Lady in the Dark: My Ship North German Radio Symphony Sir John Eliot Gardiner Anne Sofie von Otter, mezzo DeutGram 4795448

17:56:00 00:03:38 Dmitri Kabalevsky Finale from Piano Concerto No. 4 Op 99 NDR Radio Philharmonic Alun Francis Michael Korstick, piano CPO 777658

DINNER CLASSICS

18:09:00 00:19:00 Ludwig van Beethoven Choral Fantasy in C minor Op 80 Swedish Radio Symphony Esa-Pekka Salonen Hélène Grimaud, piano; Swedish Radio Choir DeutGram 4795448

18:30:00 00:06:13 Claude Debussy Three Nocturnes: Clouds Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 4795448

18:38:00 00:04:02 Frédéric Chopin Prelude No. 25 in C sharp minor Op 45 Martha Argerich, piano DeutGram 4795448

18:44:00 00:10:02 Anton Bruckner Scherzo from Symphony No. 4 Eugen Jochum Berlin Philharmonic DeutGram 4795448

18:57:00 00:02:02 Johann Sebastian Bach Cello Suite No. 1: Gigue Pierre Fournier, cello DeutGram 4795448

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:26:19 Felix Mendelssohn Symphony No. 4 in A major Op 90 Lorin Maazel Berlin Philharmonic DeutGram 4795448

19:30:00 00:14:24 Wolfgang Amadeus Mozart Horn Concerto No. 3 in E flat major Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Eric Ruske, horn Telarc 80367

19:46:00 00:09:55 Hector Berlioz Benvenuto Cellini: Overture Sir Colin Davis Dresden State Orchestra RCA 68790

WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:14:13 Johann Sebastian Bach Concerto for 2 Violins in D minor Los Angeles Chamber Orchestra Jeffrey Kahane Hilary Hahn, violin; Margaret Batjer, violin DeutGram 4795448

20:18:00 00:38:33 Ludwig van Beethoven Symphony No. 7 in A major Op 92 Carlos Kleiber Vienna Philharmonic DeutGram 4795448

21:00 CHAMBER MUSIC SOCIETY OF LINCOLN CENTER with Elliott Forrest: Great Favorites

21:03:00 00:16:40 Wolfgang Amadeus Mozart Duo No. 1 for Violin & Viola in G major Gidon Kremer, violin; Kim Kashkashian, viola DeutGram 415483

21:22:00 00:35:13 Peter Tchaikovsky String Sextet in D minor Op 70 Concertante Helicon 1045

22:00 CITY CLUB FORUM – recorded today at The City Club of Cleveland, a citadel of free speech, Rebuilding our Energy Infrastructure: D. Michael Langford, National President of Utility Workers Union of America, AFL-CIOvv

22:57:00 00:02:14 Claudio Monteverdi L'Orfeo: Moresca Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra Tafelmusik 1001

QUIET HOUR

23:02:00 00:07:22 Franz Joseph Haydn Adagio from Symphony No. 45 Ádám Fischer Austro-Hungarian Haydn Orch Nimbus 5330

23:09:00 00:11:32 Wolfgang Amadeus Mozart Andante from Piano Concerto No. 18 Cleveland Orchestra Mitsuko Uchida Mitsuko Uchida, piano Decca 4786763

23:23:00 00:04:35 Lyndol Mitchell Kentucky Mountain Portraits: Ballad Howard Hanson Eastman-Rochester Orchestra Mercury 434324

23:27:00 00:02:34 Ole Bull Solitude on the Mountain Andrew Penny Orchestra of the Mill Lydian 18132

23:30:00 00:06:58 Ottorino Respighi The Pines of Rome: The Pines of the Mariss Jansons Oslo Philharmonic Orchestra EMI 55600

23:39:00 00:15:08 Ralph Vaughan Williams Fantasia on a Theme by Thomas Tallis Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Decca 414595

23:56:00 00:02:35 Richard Strauss Träumerei Op 9 John O'Conor, piano Telarc 80391

23:57:00 00:03:03 Claude Debussy Petite Suite: Cortège Jun Märkl National Orchestra of Lyon Naxos 572583