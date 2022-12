Program Guide 02-02-2016

00:00 CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:02:00 00:33:05 José Serebrier Symphony on Bizet's "Carmen"

José Serebrier Barcelona Symphony Bis 1305

00:37:00 00:35:21 Sir Edward Elgar Falstaff Op 68

Sir Andrew Davis BBC Symphony Orchestra Teldec 98436

01:14:00 00:33:22 Igor Stravinsky The Rite of Spring

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 4795448

01:49:00 00:56:44 Sir Edward Elgar Symphony No. 2 in E flat major Op 63

Sir Andrew Davis BBC Symphony Orchestra Teldec 74888

02:48:00 00:24:17 Francis Poulenc Gloria in G major

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Sylvia McNair, soprano; Atlanta Symphony Chorus Telarc 80105

03:14:00 00:24:31 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 11 in B flat major Op 22

Peter Takács, piano Cambria 1175

03:40:00 00:24:16 Ignaz Pleyel Symphony in G Op 68

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9525

04:06:00 00:46:37 Peter Tchaikovsky Piano Trio in A minor Op 50

Yefim Bronfman, piano; Cho-Liang Lin, violin; Gary Hoffman, cello Sony 53269

04:55:00 00:23:59 Franz Joseph Haydn Symphony No.102 in B flat major

Martin Pearlman Boston Baroque Linn 426

05:21:00 00:15:51 Charles Gounod Faust: Ballet Music

Sir Georg Solti Orch of the Royal Opera House Decca 4785437

05:39:00 00:06:00 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 10: Woodland Peace Op 71

Per Tengstrand, piano Azica 71207

05:49:00 00:08:56 Wolfgang Amadeus Mozart Minuet & Finale from Symphony No. 30

Sir Charles Mackerras Prague Chamber Orchestra Telarc 80186

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:03:32 Ludwig van Beethoven Scherzo from Piano Trio No. 2 Op 1

Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Koch Intl 7724

06:14:00 00:09:55 Gioacchino Rossini La gazza ladra: Overture

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

06:25:00 00:10:18 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 102

Martin Pearlman Boston Baroque Linn 426

06:40:00 00:04:19 George Frideric Handel Jephtha: When his loud voice in thunder

Academy Ancient Music Berlin Marcus Creed RIAS Chamber Chorus BerlinClas 1057

06:45:00 00:05:54 Henry Purcell Trumpet Sonata No. 2 in D major

Chamber Ensemble Genevieve Leclair Josh Rzepka, trumpet Rzepka 2010

06:51:00 00:02:55 Salomone Rossi Sinfonia No. 17 & Galliarda detta la

Jeannette Sorrell Apollo's Fire Avie 2361

06:58:00 00:02:46 John Philip Sousa March 'The Thunderer'

Keith Brion Royal Artillery Band Naxos 559131

07:05:00 00:05:43 Franz Liszt Paraphrase on Verdi's 'Rigoletto'

Byron Janis, piano RCA 300350

07:10:00 00:06:25 Claude Debussy Three Nocturnes: Festivals

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 4795448

07:20:00 00:02:57 Adolphe Adam Giselle: La chasse

Michael Tilson Thomas London Symphony Orchestra Sony 42450

07:24:00 00:03:10 William Kroll Banjo and Fiddle

Nadja Salerno-Sonnenberg, vn; Sandra Rivers, piano EMI 54576

07:30:00 00:05:13 Camille Saint-Saëns Scherzo from Piano Quintet Op 14

Fine Arts Quartet Cristina Ortiz, piano Naxos 572904

07:40:00 00:04:38 Sir Edward Elgar Empire March

Sir Andrew Davis BBC Philharmonic Chandos 10570

07:45:00 00:03:27 Fritz Kreisler La Gitana

Yo-Yo Ma, cello; Kathryn Stott, piano Sony 510316

07:50:00 00:05:15 Anton Stamitz Rondeau from Concerto for 2 Flutes in G major

Camerata Salzburg Jean-Pierre Rampal Jean-Pierre Rampal, flute; Shigenori Kudo, flute Sony 45930

07:58:00 00:01:35 Arthur Benjamin Jamaican Rumba

Louis Lane Cleveland Orchestra Sony 63034

08:07:00 00:05:38 Johann Sebastian Bach Allegro from Brandenburg Concerto No. 3

Riccardo Chailly Leipzig Gewandhaus Orchestra Decca 139230

08:15:00 00:07:37 Carl Friedrich Abel Symphony in C major Op 7

Adrian Shepherd Cantilena Chandos 8648

08:25:00 00:03:47 Sir Charles Hubert H. Parry An English Suite: Prelude

William Boughton English String Orchestra Nimbus 5366

08:30:00 00:04:49 Jean Roger-Ducasse Suite française: Ouverture

Leif Segerstam Rheinland-Pfalz Philharmonic MarcoPolo 223641

08:40:00 00:06:45 Louis Moreau Gottschalk Caprice Americain "Columbia" Op 34

Leonard Pennario, piano EMI 64668

08:50:00 00:04:21 John Williams Olympic Fanfare & Theme

John Williams Boston Pops Orchestra Philips 420178

08:55:00 00:04:40 Gabriel Yared The English Patient: Convento di Sant' Anna

La Pietà Angèle Dubeau Rosalie Asselin, piano; Angèle Dubeau, violin Analekta 8733

09:05:00 00:17:40 Franz Joseph Haydn String Quartet No. 24 in A major Op 20

Daedalus Quartet Bridge 9326

09:25:00 00:04:53 Lalo Schifrin Mission Impossible: Suite

Carl Davis Royal Liverpool Philharmonic Naxos 572111

09:32:00 00:03:46 Heinrich von Herzogenberg Scherzo from Trio Op 61

Albrecht Mayer, oboe; Marie-Luise Neunecker, horn; Markus Becker, piano Decca 4783498

09:55:00 00:04:01 Ludwig van Beethoven Christ on Mount of Olives: Hallelujah Op 85

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80119

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:00 00:02:29 Jean-Féry Rebel Les Élémens: Tambourins

Tempesta di Mare Chandos 805

10:03:00 00:03:37 Fritz Kreisler Tambourin chinois Op 3

Shannon Lee, violin; Pamela Mia Paul, piano Telarc 80695

10:06:00 00:14:49 Sir Edward Elgar Concert Overture 'Froissart' Op 19

Sir Andrew Davis BBC Symphony Orchestra Teldec 98436

10:25:00 00:04:10 Sergei Prokofiev Cinderella: Galop

Martha Argerich, piano; Mikhail Pletnev, piano DeutGram 3109

10:31:00 00:03:32 Johann Sebastian Bach Cantata No. 29: Sinfonia

Tafelmusik Baroque Orchestra Jeanne Lamon Jeanne Lamon, violin Tafelmusik 1001

10:39:00 00:03:44 Johann Sebastian Bach Violin Partita No. 3: Preludio

Eugene Ormandy Philadelphia Orchestra CBS 39431

10:44:00 00:04:13 Paul Hindemith March from 'Symphonic Metamorphosis'

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 1032

10:50:00 00:26:37 Franz Joseph Haydn Cello Concerto No. 2 in D major

Camerata Chicago Drostan Hall Wendy Warner, cello Cedille 142

11:19:00 00:07:55 Albert Lortzing Hans Sachs: Overture

A. F. Guhl Berlin Radio Symphony MarcoPolo 220310

11:29:00 00:09:26 Antonio Vivaldi Concerto for 3 Violins in F major

English Chamber Orchestra David Lockington Anne Akiko Meyers, violin E1 Music 7790

11:41:00 00:08:31 Luigi Cherubini Anacréon: Overture

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields EMI 54438

11:51:00 00:07:23 Sir Arnold Bax Symphonic Scherzo

Vernon Handley Royal Philharmonic Chandos 8464

12:06:00 00:09:06 Anton Rubinstein The Demon: Ballet Music

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 71

12:17:00 00:08:17 José Pablo Moncayo Huapango

Alondra de la Parra Philharmonic Orch of Americas Sony 75555

12:27:00 00:03:32 Léo Delibes Coppélia: Czárdás

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 125

12:32:00 00:03:15 Fritz Kreisler Miniature Viennese March

Gidon Kremer, violin; Oleg Maisenberg, piano DeutGram 453440

12:40:00 00:01:55 Peter Tchaikovsky Suite No. 1: Marche miniature Op 43

Sir Neville Marriner Stuttgart Radio Symphony Capriccio 10227

12:44:00 00:10:58 Antonín Dvorák Finale from Symphony No. 8 Op 88

Manfred Honeck Pittsburgh Symphony Reference 710

12:56:00 00:03:17 Josef Franz Wagner March 'Under the Double Eagle'

John Williams Boston Pops Orchestra Sony 46747

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:02:00 00:49:24 Gustav Holst The Planets Op 32

BBC Philharmonic Sir Andrew Davis Women of the; Manchester Chamber Choir Chandos 5086

13:53:00 00:05:26 Sir Arnold Bax Malta, G.C.: Finale

Kenneth Alwyn Royal Philharmonic Silva 1094

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:00:00 00:02:37 Karl King March 'Sarasota'

Col. Lowell Graham USAF Heritage of America Band Klavier 11139

14:03:00 00:02:41 Julius Fucik American March 'The Mississippi River' Op 160

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 5158

14:08:00 00:15:47 Howard Hanson Merry Mount: Suite

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 559702

14:28:00 00:11:10 Louis Moreau Gottschalk Symphony No. 2

Richard Rosenberg Hot Springs Festival Orchestra Naxos 559320

14:42:00 00:08:38 Georg Philipp Telemann Wind Quartet No. 6 in E

European Baroque Soloists Denon 9613

14:51:00 00:07:32 Mauro Giuliani Rondo from Guitar Concerto No. 1 Op 30

English Chamber Orchestra Luis García-Navarro Narciso Yepes, guitar PentaTone 202

15:01:00 00:14:25 George Frideric Handel Water Music Suite No. 1 in F major

Jeannette Sorrell Apollo's Fire ApolloFire 2002

15:17:00 00:11:51 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 17 in G major

Ton Koopman Amsterdam Baroque Orchestra Erato 45714

15:31:00 00:02:45 Giuseppe Verdi Scherzo from String Quartet

Quartetto di Cremona Klanglogo 1400

15:37:00 00:06:36 Fritz Kreisler Scherzo from String Quartet in A minor

Nadja Salerno-Sonnenberg, vn; Benny Kim, violin; Masao Kawasaki, viola; Mats Lidström, cello EMI 56481

15:47:00 00:09:48 Hector Berlioz Symphonie fantastique: Dream of the Witches' Sabbath

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 453432

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:58:00 00:05:13 Fritz Kreisler Gypsy Caprice

Caroline Goulding, violin; Christopher O'Riley, piano Telarc 80744

16:07:00 00:01:47 Fritz Kreisler Schön Rosmarin Orpheus Chamber Orchestra

Gil Shaham, violin DeutGram 449923

16:13:00 00:10:41 William Henry Fry The Breaking Heart

Tony Rowe Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 559057

16:28:00 00:03:03 Fritz Kreisler Liebesfreud

Orpheus Chamber Orchestra Gil Shaham, violin DeutGram 449923

16:32:00 00:07:07 Béla Bartók Suite No. 1: Finale Op 3

Antal Doráti Detroit Symphony Decca 4785437

16:41:00 00:08:23 Franz Joseph Haydn First movement from Symphony No.102

Martin Pearlman Boston Baroque Linn 426

16:52:00 00:03:21 Alberto Ginastera Estancia: Malambo

Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 4795448

16:57:00 00:02:14 Jean-Philippe Rameau Tambourins from Concert No. 3 en sextuor

Christophe Rousset Les Talens Lyriques Decca 1845

17:05:00 00:05:17 Gustave Charpentier Louise: Depuis le jour

London Philharmonic Sir Andrew Davis Nicole Cabell, soprano Decca 6590

17:26:00 00:03:11 Traditional Ladino Folk Song 'La Komida la Manyana'

Apollo's Fire Jeannette Sorrell Apollo's Singers Avie 2361

17:29:00 00:06:04 John Williams Hook: The Banquet

John Williams Boston Pops Orchestra Sony 68419

17:40:00 00:05:24 Domenico Scarlatti Sonata in A flat

Soyeon Kate Lee, piano Naxos 570010

17:47:00 00:02:33 Domenico Scarlatti Sonata in C major

Eliot Fisk, guitar MusicMast 67130

17:52:00 00:02:41 Leroy Anderson Plink, Plank, Plunk!

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559357

17:56:00 00:02:27 Henry Purcell Come Ye Sons of Art: Duet 'Sound the Trumpet'

Monteverdi Orchestra Sir John Eliot Gardiner Charles Brett, counter-tenor; John Williams, counter-tenor Erato 45123

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:21:52 Sir Edward Elgar Overture 'In the South' Op 50

Sir Andrew Davis BBC Symphony Orchestra Teldec 74888

18:33:00 00:02:26 George Frideric Handel Joshua: O had I Jubal's lyre

Venice Baroque Orchestra Andrea Marcon Magdalena Kozená, mezzo-sop DeutGram 4795448

18:37:00 00:03:22 Frédéric Chopin Nocturne No. 5 in F sharp major Op 15

Maria João Pires, piano DeutGram 4795448

18:43:00 00:10:32 Ludwig van Beethoven Rondo from Piano Concerto No. 5 Op 73

Berlin Philharmonic Ferdinand Leitner Wilhelm Kempff, piano DeutGram 4795448

18:55:00 00:04:05 Domenico Scarlatti Sonata in E major

Vladimir Horowitz, piano DeutGram 4795448

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:23:59 Franz Joseph Haydn Symphony No.102 in B flat major

Martin Pearlman Boston Baroque Linn 426

19:28:00 00:17:14 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 28 in C major

George Szell Cleveland Orchestra Sony 86793

19:47:00 00:10:29 Johannes Brahms Academic Festival Overture Op 80

Marin Alsop London Philharmonic Naxos 557428

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:12:49 Bedrich Smetana Má vlast: The Moldau

George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 215

20:17:00 00:38:14 Camille Saint-Saëns Symphony No. 3 in C minor Op 78

Cleveland Orchestra Sir Andrew Davis Joela Jones, organ MAA 2001

20:56:00 00:03:24 Edvard Grieg Holberg Suite: Gavotte & Musette Op 40

Domenico Boyagian Ohio Philharmonic Centaur 3311

21:00 CHICAGO SYMPHONY with Lisa Simeone - Ludovic Morlot, conductor; Denis Kozhukhin, piano

21:04:00 00:18:11 George Gershwin An American in Paris

21:23:00 00:18:52 Maurice Ravel Piano Concerto for the Left Hand in D major

21:43:00 00:22:16 Igor Stravinsky Jeu de cartes

22:06:00 00:12:37 Maurice Ravel La valse

22:19:00 00:19:07 Claude Debussy Jeux

Christian Macelaru, conductor

22:40:00 00:16:49 Maurice Ravel Rapsodie espagnole

Jean Martinon, conductor (RCA CD)

23:00 QUIET HOUR

22:57:00 00:02:02 Johann Sebastian Bach Siciliano from Flute Sonata No. 2

Joshua Smith, flute; Jory Vinikour, harpsichord Delos 3402

23:02:00 00:07:12 Gustav Holst The Planets: Neptune Op 32

Sir Andrew Davis BBC Philharmonic Chandos 5086

23:09:00 00:08:13 Eric Coates The Three Elizabeths Suite: Springtime in Angus

Sinfonia ViVa Malcolm Nabarro Gareth Hulse, oboe ASV 2053

23:17:00 00:05:40 Sir Edward Elgar Romance Op 62

Royal Liverpool Philharmonic Vernon Handley Natalie Clein, cello EMI 1409

23:23:00 00:08:02 Howard Hanson Andante from Symphony No. 2 Op 30

Leonard Slatkin St Louis Symphony EMI 6612

23:31:00 00:04:04 Fritz Kreisler Berceuse Romantique Op 9

Caroline Goulding, violin; Christopher O'Riley, piano Telarc 80744

23:37:00 00:06:44 Edvard Grieg Adagio from Piano Concerto Op 16

Norwegian Radio Orchestra Miguel Harth-Bedoya Vadym Kholodenko, piano Harm Mundi 907629

23:43:00 00:08:32 Jacques Offenbach Andante from Grand Concerto for Cello

Musicians of the Louvre Marc Minkowski Jérôme Pernoo, cello Archiv 4776403

23:54:00 00:02:46 Erik Satie Gymnopédie No. 3

Eric Jacobsen The Knights Ancalagon 137

23:57:00 00:01:48 Daniil Trifonov Dolce romantico from 'Rachmaniana'

Daniil Trifonov, piano DeutGram 4794970