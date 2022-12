Program Guide 01-28-2016

CLASSICAL MUSIC WITH ROB GRIER

00:02:00 00:25:23 Wolfgang Amadeus Mozart Divertimento No. 11 in D major Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 415669

00:29:00 00:25:25 Sergei Rachmaninoff Piano Concerto No. 1 in F sharp minor Op 1 Chicago Symphony Orchestra Fritz Reiner Byron Janis, piano RCA 300350

00:56:00 00:24:16 Ferruccio Busoni Turandot Suite Op 41 Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 53280

01:22:00 00:33:13 Francesco Geminiani The Enchanted Forest CBC Radio Orchestra Sir John Eliot Gardiner Elizabeth Wilcock, violin; Stanley Ritchie, violin; Janet See, flute; Barbara Kallaur, flute; Susie Napper, cello CBC 5163

01:57:00 00:23:38 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 23 in F minor Op 57 Vladimir Horowitz, piano RCA 300350

02:24:00 01:07:33 Dmitri Shostakovich Symphony No. 4 in C minor Op 43 Bernard Haitink London Philharmonic Decca 4785437

03:33:00 00:50:40 Ferdinand Hérold La fille mal gardée: Highlights John Lanchbery Orch of the Royal Opera House Decca 4785437

04:26:00 00:24:13 Franz Schubert Mass No. 2 in G major Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Dawn Upshaw, soprano; David Gordon, tenor; William Stone, baritone; Atlanta Symphony Chorus Telarc 80212

04:52:00 00:26:11 Ludwig van Beethoven Piano Quartet in E flat major Op 16 Wu Han, piano; Arnaud Sussmann, violin; Beth Guterman, viola; David Finckel, cello CMS Studio 82503

05:20:00 00:15:29 Johann Sebastian Bach Violin Concerto No. 1 in A minor Vienna Symphony David Oistrakh David Oistrakh, violin DeutGram 4793449

05:37:00 00:07:00 Manuel de Falla La vida breve: Interlude & Spanish Dance Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80149

05:47:00 00:09:25 Wolfgang Amadeus Mozart Minuet & Finale from Serenade No. 9 Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus Sony 372068

06:07:00 00:03:03 Dag Wirén Praeludium from Serenade for Strings Op 11 William Boughton English String Orchestra Nimbus 7020

06:10:00 00:04:07 Johann Pachelbel Canon & Gigue in D major Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 429390

06:18:00 00:05:24 Johann Sebastian Bach Cantata No. 156: Sinfonia in F major Gary Schocker, flute; Jason Vieaux, guitar Azica 71230

06:20:00 00:05:20 Wolfgang Amadeus Mozart Finale from String Quintet No. 5 Sarah Kapustin, violin; Diana Cohen, violin; Mark Holloway, viola; Sebastian Krunnies, viola; David Soyer, cello Marlboro 80001

06:30:00 00:04:14 Peter Tchaikovsky The Maid of Orleans: Dance of the Clowns Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Naxos 554845

06:40:00 00:08:57 Michael Haydn Symphony No. 34 in E flat major Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9352

06:51:00 00:03:01 Antonín Dvorák Humoresque No. 7 in G flat Op 101 Benjamin Pasternack, piano Naxos 559777

06:55:00 00:03:44 John Philip Sousa March 'The Invincible Eagle' Col. Lowell Graham USAF Heritage of America Band Klavier 11139

07:05:00 00:06:05 Vittorio Monti Csárdás Virtuosi Maxim Vengerov, violin; Vag Papian, piano EMI 57164

07:10:00 00:05:33 Johann Sebastian Bach Finale from Brandenburg Concerto No. 5 Apollo's Fire Jeannette Sorrell Jeannette Sorrell, harpsichord; Michael Lynn, flute; Cynthia Roberts, violin Avie 2207

07:20:00 00:05:12 Sir Edward Elgar Enigma Variations: Finale Op 36 Sir John Eliot Gardiner Vienna Philharmonic DeutGram 463265

07:25:00 00:01:23 Sergei Prokofiev The Love for Three Oranges: March Op 33 Gil Shaham, violin; Akira Eguchi, piano DeutGram 447640

07:30:00 00:03:35 Aaron Copland Old American Songs Set No. 2: The St Paul Chamber Orchestra Hugh Wolff Thomas Hampson, baritone Teldec 77310

07:31:00 00:02:38 Michael Praetorius Terpsichore: Three Ballets à 4 New London Consort l'Oiseau 4759101

07:40:00 00:07:37 Emile Waldteufel Waltz 'The Skaters' Op 183 Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66998

07:48:00 00:02:38 Stephen Sondheim Comedy Tonight! Don Sebesky London Symphony Orchestra EMI 54285

07:54:00 00:04:36 Giovanni Gabrieli Magnificat à 12 National Brass Ensemble OberlinMus 1504

08:07:00 00:06:17 Georges Bizet The Fair Maid of Perth: March & Gypsy Daniel Barenboim Orchestra of Paris EMI 64869

08:15:00 00:02:55 Brian Dykstra Mixon Hall Rag Katherine DeJongh, flute; Brian Dykstra, piano Centaur 3161

08:18:00 00:07:17 William Alwyn Suite of Scottish Dances David Lloyd-Jones Royal Liverpool Philharmonic Naxos 570704

08:30:00 00:05:14 Franz Schubert Scherzo from 'Grand Duo' Sonata Evgeny Kissin, piano; James Levine, piano RCA 69282

08:40:00 00:08:53 Ludwig van Beethoven Leonore Overture No. 1 Op 138 Daniel Harding German Chamber Philharmonic VirginClas 45364

08:49:00 00:04:31 Robert Schumann Vienna Carnival: Finale Op 26 Daniel Gortler, piano Roméo 7281

08:55:00 00:03:28 Charlie Chaplin Modern Times: Smile La Pietà Angèle Dubeau Angèle Dubeau, violin Analekta 8733

09:05:00 00:16:02 Peter Tchaikovsky Capriccio italien Op 45 Jaap van Zweden Dallas Symphony Orchestra DSO Live 2009

09:27:00 00:04:40 Michael Jackson Billy Jean Greg Anderson, piano; Elizabeth Joy Roe, piano Steinway 30006

09:35:00 00:03:36 Johann Sebastian Bach WTC-1: Prelude & Fugue No. 17 in A flat major Till Fellner, piano ECM 1853

09:36:00 00:02:54 Antonín Dvorák Scherzo from Sonatina Op 100 Gil Shaham, violin; Orli Shaham, piano DeutGram 449820

10:02:00 00:02:34 Giovanni Gabrieli Canzon in the 1st tone No. 2 à 8 National Brass Ensemble OberlinMus 1504

10:05:00 00:02:34 Giovanni Gabrieli Canzon per sonar No. 2 National Brass Ensemble OberlinMus 1504

10:10:00 00:14:02 Antonín Dvorák Scherzo capriccioso Op 66 Sir Charles Mackerras Czech Philharmonic Orchestra Supraphon 3533

10:26:00 00:03:38 Ottorino Respighi Ancient Airs Suite No. 1: Passo mezzo Jesús López-Cobos Lausanne Chamber Orchestra Telarc 80309

10:31:00 00:03:33 Wolfgang Amadeus Mozart Mitridate: March Rinaldo Alessandrini Norwegian Nat'l Opera Orch Naïve 30479

10:38:00 00:03:42 Antonio Salieri Cublai Overture Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9877

10:43:00 00:06:06 Sir William Walton Coronation March 'Crown Imperial' Chicago Symphony Brass CSO Res 9011101

10:51:00 00:24:56 Ludwig van Beethoven Symphony No. 8 in F major Op 93 Sir John Eliot Gardiner Révolutionaire et Romantique Soli Deo 721

11:18:00 00:09:13 Peter Tchaikovsky The Voyevoda: Overture Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Naxos 554845

11:29:00 00:10:25 Alexander Scriabin Piano Sonata No. 2 in G sharp minor Op 19 Daniil Trifonov, piano DeutGram 4791728

11:42:00 00:09:24 César Franck Psyché and Eros Armin Jordan Basle Symphony Orchestra Erato 88167

11:53:00 00:05:15 George Butterworth English Idyll No. 1 John Wilson Royal Liverpool Philharmonic Avie 2194

12:07:00 00:08:20 Ferdinand Hérold Zampa: Overture Lance Friedel Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 573418

12:17:00 00:08:38 Hector Berlioz Overture 'Le corsaire' Op 21 Sir Colin Davis Dresden State Orchestra RCA 68790

12:28:00 00:04:41 Giovanni Gabrieli Sonata pian' e forte National Brass Ensemble OberlinMus 1504

12:37:00 00:06:20 Claude Debussy La plus que lente Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony SF Sym 60

12:46:00 00:10:07 Richard Strauss Salome: Dance of the Seven Veils Herbert von Karajan Berlin Philharmonic DeutGram 4793449

12:57:00 00:02:01 Léo Delibes Sylvia: Pizzicato Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 125

13:01:00 00:46:50 Franz Schubert Symphony No. 9 in C major George Szell Cleveland Orchestra CBS 42415

13:48:00 00:09:13 Carl Maria von Weber Andante & Hungarian Rondo Op 35 Solistes de Montpellier-Moscou Gerard Caussé Gérard Caussé, viola EMI 54817

14:00:00 00:03:22 Charles G. Vardell Joe Clark Steps Out Howard Hanson Eastman-Rochester Orchestra Mercury 434324

14:04:00 00:02:11 Joseph Brackett Simple Gifts Dale Warland Dale Warland Singers; Linda Chatterton, flute; Jeffrey Van, guitar Gothic 49243

14:09:00 00:16:46 Richard Strauss Horn Concerto No. 1 in E flat major Op 11 Chicago Symphony Orchestra Daniel Barenboim Dale Clevenger, horn Teldec 23913

14:30:00 00:11:26 Ludwig van Beethoven Scene by the Brook from Symphony No. 6 Op 68 Douglas Boyd Manchester Camerata Avie 2242

14:44:00 00:14:11 Darius Milhaud Suite provençale Op 152 Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9072

15:01:00 00:13:49 Ralph Vaughan Williams In the Fen Country Barry Wordsworth New Queen's Hall Orchestra Argo 440116

15:16:00 00:12:26 Pablo de Sarasate Carmen Fantasy Op 25 Orchestra of Castille & Leon Alejandro Posada Gil Shaham, violin Canary 7

15:30:00 00:03:55 Giovanni Gabrieli Canzon on the 4th tone à 15 National Brass Ensemble OberlinMus 1504

15:39:00 00:04:39 John Williams Music for Brass National Brass Ensemble OberlinMus 1504

15:45:00 00:08:17 Antonio Vivaldi Chamber Concerto in G minor Geminiani Ensemble Christoph 74590

15:55:00 00:02:30 David Guion Arkansas Traveler Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 67067

15:58:00 00:04:46 William Bolcom Graceful Ghost Rag Christina Dahl, piano S&W 1

16:07:00 00:02:51 Giovanni Gabrieli Canzon on the 7th tone à 8 No. 2 National Brass Ensemble OberlinMus 1504

16:13:00 00:10:18 John Stanley Concerto Grosso in D major Op 2 Simon Standage Collegium Musicum 90 Chandos 638

16:27:00 00:02:45 Sir John Tavener Mother of God, here I stand Voces8 Decca 22601

16:34:00 00:04:18 Sir John Tavener Awed by the Beauty Cantus Cantus 1211

16:41:00 00:07:10 Giuseppe Verdi Nabucco: Overture Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 68468

16:52:00 00:03:10 Maurice Ravel Mother Goose: The Fairy Garden Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80601

16:56:00 00:03:25 Samuel Barber Excursions: Allegretto Op 20 John Browning, piano MusicMast 67122

17:05:00 00:04:50 Nikolai Rimsky-Korsakov Christmas Eve: Polonaise Robert Porco Cleveland Orchestra MAA 2014

17:13:00 00:08:08 Daniel Auber Fra Diavolo: Overture Lance Friedel Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 573418

17:24:00 00:10:36 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 101 Marc Minkowski Musicians of the Louvre Naïve 5176

17:40:00 00:04:15 Giovanni Gabrieli Canzon per sonar on the 12th tone National Brass Ensemble OberlinMus 1504

17:46:00 00:03:46 Giovanni Gabrieli Canzon on the 9th tone à 12 National Brass Ensemble OberlinMus 1504

17:52:00 00:03:35 Ola Gjeilo The Ground Harrington String Quartet Charles Bruffy Phoenix Chorale; Ola Gjeilo, piano Chandos 5100

17:58:00 00:02:21 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 4: Bourrée Martin Pearlman Boston Baroque Telarc 80619

18:09:00 00:21:16 Joaquín Rodrigo Concierto de Aranjuez Naples Philharmonic Erich Kunzel David Russell, guitar Telarc 80459

18:32:00 00:03:47 Giovanni Gabrieli Buccinate in Neomenia tuba National Brass Ensemble OberlinMus 1504

18:38:00 00:02:58 Giovanni Gabrieli Canzon per sonar on the 7th & 8th tones National Brass Ensemble OberlinMus 1504

18:43:00 00:10:18 Heinrich Marschner Grand Festive Overture Op 78 Alfred Walter Slovak State Philharmonic MarcoPolo 223342

18:55:00 00:03:47 Giovanni Gabrieli Canzon in Echo on the 12th tone National Brass Ensemble OberlinMus 1504

19:02:00 00:24:42 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 39 in E flat major George Szell Cleveland Orchestra Sony 86793

19:29:00 00:27:12 Maurice Ravel Mother Goose Ballet Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 20604

19:57:00 00:02:05 Pietro Lappi Canzon "La Seraphina" Philip Jones Brass Ensemble Decca 807

20:02:00 00:03:19 Giovanni Gabrieli Canzon on the 1st tone No. 1 à 8 National Brass Ensemble OberlinMus 1504

20:07:00 00:15:55 George Frideric Handel Music for the Royal Fireworks Frederick Fennell Cleveland Symphonic Winds Telarc 80344

20:24:00 00:10:35 Antonio Vivaldi Four Seasons: 'Summer' Concerto in G minor Op 8 Apollo's Fire Jeannette Sorrell Jeannette Sorrell, harpsichord Eclectra 2059

20:36:00 00:20:35 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 1 in C major Monica Huggett Ensemble Sonnerie Avie 2171

SYMPHONYCAST WITH ALISON YOUNG - Cincinnati Symphony Orchestra, Louis Langrée, conductor; Yefim Bronfman, piano

21:04:00 00:06:49 Ludwig van Beethoven Fidelio: Overture Op 72

21:15:00 00:28:16 Béla Bartók Piano Concerto No. 2

21:48:00 00:51:10 Hector Berlioz Symphonie fantastique Op 14

22:44:00 00:08:43 Sergei Prokofiev Romeo and Juliet: Balcony Scene Paavo Jarvi, conductor Telarc 80597

23:02:00 00:07:34 Robert Schumann Bunte Blätter: Albumblätter Op 99 Vassily Primakov, piano LP Classic 1004

23:09:00 00:09:45 Ludwig van Beethoven Adagio from String Quartet No. 10 Op 74 Cleveland Quartet Telarc 80351

23:21:00 00:03:54 Giovanni Gabrieli O magnum mysterium National Brass Ensemble OberlinMus 1504

23:24:00 00:06:12 Sir John Tavener Song for Athene Norman Mackenzie Atlanta Symphony Chorus Telarc 80654

23:31:00 00:04:03 Johann Sebastian Bach Komm süsser Tod José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 557883

23:37:00 00:06:57 Carl Maria von Weber Romanza from Clarinet Concerto No. 2 Op 74 Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Andrew Marriner, clarinet Philips 432146

23:43:00 00:09:34 Franz Schubert Andante from Symphony No. 5 Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 60803

23:55:00 00:03:11 Frédéric Chopin Etude No. 13 in A flat major Op 25 Lang Lang, piano Sony 771901

23:57:00 00:02:03 Anthony Holborne The Farewell Paul O'Dette, lute Harm Mundi 2907238