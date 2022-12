Program Guide 01-25-2016

00:00 CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:02:00 00:16:41 Paul Schoenfield Café Music

Almeda Trio Albany 1386

00:21:00 00:44:22 Franz Schmidt Symphony No. 1 in E major

Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9357

01:07:00 00:26:32 Johannes Brahms / Brett Dean Piano Pieces Op 119 / Hommage à Brahms

Orli Shaham, piano Canary 15

01:35:00 00:50:13 Richard Strauss An Alpine Symphony Op 64

Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 425112

02:27:00 00:42:10 Peter Tchaikovsky Piano Concerto No. 2 in G major Op 44

Philharmonia Orchestra Leonard Slatkin Barry Douglas, piano RCA 61633

03:11:00 00:23:08 Gustav Holst Symphony in F major Op 8

JoAnn Falletta Ulster Orchestra Naxos 572914

03:36:00 00:37:29 Dmitri Shostakovich Violin Concerto No. 1 in A minor Op 99

Oslo Philharmonic Orchestra Marek Janowski Hilary Hahn, violin Sony 89921

04:15:00 00:37:31 Antonín Dvorák String Quartet No. 13 in G major Op 106

Cypress String Quartet Avie 2275

04:54:00 00:23:05 Franz Joseph Haydn Symphony No.104 in D major

George Szell Cleveland Orchestra Sony 768779

05:19:00 00:16:43 George Frideric Handel Concerto Grosso in A major Op 6

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447733

05:38:00 00:06:11 Franz Liszt Liebestraum No. 1 in A flat major

Jorge Bolet, piano DeutGram 4779525

05:48:00 00:10:52 Frédéric Chopin Scherzo No. 1 in B minor Op 20

Lang Lang, piano Sony 511758

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:05:16 Johannes Brahms Rhapsody in E flat major Op 119

Orli Shaham, piano Canary 15

06:15:00 00:06:32 Pietro Antonio Locatelli Introduttione Teatrale in D major Op 4

Elizabeth Wallfisch Raglan Baroque Players Hyperion 67041

06:25:00 00:07:54 Richard Strauss Second Waltz Sequence from 'Der Rosenkavalier'

Herbert Blomstedt Leipzig Gewandhaus Orchestra Decca 4645

06:32:00 00:02:21 Reinhold Glière The Red Poppy: Waltz

Zdenek Mácal New Jersey Symphony Delos 3178

06:40:00 00:08:03 Gioacchino Rossini La Cenerentola: Overture

Claudio Abbado Chamber Orchestra of Europe DeutGram 431653

06:50:00 00:01:57 John Lennon/Paul McCartney Norwegian Wood

Les Boréades de Montréal Atma 2218

06:52:00 00:01:58 John Lennon/Paul McCartney Good Day Sunshine

Les Boréades de Montréal Atma 2218

06:55:00 00:03:38 John Philip Sousa March 'The Liberty Bell'

Timothy Foley Nonpareil Wind Band EMI 54130

07:05:00 00:04:43 Alexander Borodin Scherzo from String Quartet No. 2

Cleveland Quartet Telarc 80178

07:10:00 00:06:49 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo in G

Emerson String Quartet Carol Wincenc, flute DeutGram 431770

07:18:00 00:05:04 Johannes Brahms A German Requiem: How Lovely is Thy Dwelling Place

Cleveland Orchestra Franz Welser-Möst Vienna Singverein MAA 2010

07:25:00 00:02:33 Jean Sibelius Pelléas et Mélisande: Entr'acte

Horst Stein Orch de la Suisse Romande Decca 4785437

07:30:00 00:04:37 Claude Debussy Images, Book 1: Reflets dans l'eau

Simon Trpceski, piano EMI 272

07:40:00 00:08:02 Ludwig van Beethoven Finale from Symphony No. 7 Op 92

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 4776409

07:51:00 00:03:35 Paul Schoenfield Four Souvenirs: Tango

Caroline Goulding, violin; Christopher O'Riley, piano Telarc 80744

07:55:00 00:02:53 Leroy Anderson Blue Tango

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559313

07:58:00 00:02:16 Johann Sebastian Bach Allegro from Flute Sonata No. 4

Joshua Smith, flute; Jory Vinikour, harpsichord; Ann Marie Morgan, cello Delos 3408

08:07:00 00:04:43 Richard Wagner Lohengrin: Bridal Chorus 'Treulich geführt'

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80333

08:10:00 00:04:31 Felix Mendelssohn A Midsummer Night's Dream: Wedding March Op 61

Riccardo Chailly Leipzig Gewandhaus Orchestra Decca 4810778

08:20:00 00:03:05 Ernö Dohnányi Fugue from Variations on a Nursery Song Op 25

Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Eldar Nebolsin, piano Naxos 572303

08:22:00 00:02:12 Anonymous Hark, I Hear the Harps Eternal

Karen P. Thomas Seattle Pro Musica SeattlePro 9806

08:26:00 00:04:08 Manuel de Falla La vida breve: Spanish Dance No. 2

Brazilian Guitar Quartet Delos 3466

08:31:00 00:02:16 Johann Sebastian Bach Allegro from Flute Sonata No. 4

Joshua Smith, flute; Jory Vinikour, harpsichord; Ann Marie Morgan, cello Delos 3408

08:51:00 00:02:57 Dieterich Buxtehude Fugue in C major

Alan Feinberg, piano Steinway 30034

08:51:00 00:03:52 Lars-Erik Larsson Pastoral Suite: Scherzo Op 19

Dorrit Matson New York Scandia Symphony Centaur 2607

08:55:00 00:04:05 David Raksin Laura: Theme London Symphony Orchestra

Keith Lockhart Anne Akiko Meyers, violin eOne 7792

09:05:00 00:18:28 Franz Joseph Haydn Symphony No. 89 in F major

Bruno Weil Tafelmusik Baroque Orchestra Sony 66253

09:28:00 00:06:20 Sergei Rachmaninoff Vocalise Op 34

Brian Thornton, cello; Spencer Myer, piano Thornton 2013

09:35:00 00:07:04 Johann Sebastian Bach Concerto after Vivaldi in F

Cyprien Katsaris, piano Sony 66272

09:45:00 00:07:16 Ludwig van Beethoven Finale from Septet Op 20

Chamber Music Soc Linc Center Delos 3177

09:55:00 00:03:29 Johannes Brahms Romance in F major Op 118

Orli Shaham, piano Canary 15

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:00 00:03:21 Johannes Brahms Ballade in G minor Op 118

Orli Shaham, piano Canary 15

10:04:00 00:03:19 Robert Schumann Romance in F sharp Op 28

Orli Shaham, piano Canary 15

10:09:00 00:12:43 Václav Pichl Symphony in E flat major

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9740

10:23:00 00:06:47 Sir Arthur Sullivan Ruddigore: Overture

Alexander Faris Scottish Chamber Orchestra Nimbus 5066

10:32:00 00:03:32 Frank Bridge Sally in our Alley

William Boughton English String Orchestra Nimbus 5366

10:39:00 00:05:10 Sir Edward German Men of Harlech from 'Welsh Rhapsody'

Andrew Penny National Symphony of Ireland MarcoPolo 223726

10:45:00 00:03:55 Frédéric Chopin Waltz No. 5 in A flat major Op 42

Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6669

10:51:00 00:29:02 Maurice Ravel String Quartet in F

Daedalus Quartet Bridge 9202

11:21:00 00:10:55 Carl Philipp Emanuel Bach Sinfonia in E minor

Pablo Heras-Casado Concerto Cologne Archiv 4792050

11:34:00 00:07:06 George Frideric Handel Water Music Suite No. 2 in D major

Jeannette Sorrell Apollo's Fire ApolloFire 2002

11:43:00 00:08:15 Peter Tchaikovsky Eugene Onegin: Waltz

Semyon Bychkov Berlin Philharmonic Philips 420237

11:53:00 00:05:44 Frederick Delius Irmelin Prelude

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 1032

12:06:00 00:06:12 Paul Schoenfield Café Music: Allegro

Almeda Trio Albany 1386

12:14:00 00:07:55 Georg Philipp Telemann Suite from 'Tafelmusik' Part 3

Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra Reference 2101

12:25:00 00:05:47 Alexander Voormolen Baron Hop Suite No. 1: Overture

Matthias Bamert The Hague Philharmonic Chandos 9815

12:31:00 00:04:32 Jacques Offenbach Le Papillon: Valse des rayons

Richard Bonynge London Symphony Orchestra Decca 444827

12:39:00 00:07:32 Giacomo Puccini Madama Butterfly: Act 2 Intermezzo

Kent Nagano Lyon Opera Orchestra Erato 17071

12:48:00 00:08:45 Edvard Grieg Sigurd Jorsalfar: Homage March Op 56

Esa-Pekka Salonen Swedish Radio Symphony Sony 46668

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:36:04 Robert Schumann Symphony No. 2 in C major Op 61

Kenneth Woods Orchestra of the Swan Avie 2231

13:38:00 00:20:14 Carl Maria von Weber Piano Concerto No. 1 in C major Op 11

Bavarian Radio Symphony Sir Colin Davis Gerhard Oppitz, piano RCA 68219

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:00:00 00:05:16 Bruce Adolphe My Inner Brahms (an intermezzo)

Orli Shaham, piano Canary 15

14:06:00 00:04:57 Johannes Brahms Intermezzo in E flat major Op 117

Orli Shaham, piano Canary 15

14:13:00 00:14:45 David Diamond Rounds for String Orchestra

Mikhail Gurewitsch do.gma chamber orchestra MD+G 9121717

14:31:00 00:10:40 Antonio Vivaldi Guitar Concerto in D major

Orchestra of St Luke's Eliot Fisk, guitar MusicMast 67097

14:44:00 00:10:43 Franz Liszt Symphonic Poem No. 4 'Orpheus'

Zubin Mehta Berlin Philharmonic Sony 66834

14:56:00 00:03:03 Johann Strauss Jr Nightingale Polka Op 222

John Morris Russell Cincinnati Pops Orchestra FanfareCin 4

15:03:00 00:16:21 Franz Ignaz Beck Symphony in F major Op 3

Michael Schneider La Stagione Frankfurt CPO 777034

15:21:00 00:10:18 Hector Berlioz Waverley Overture Op 1

Sir Colin Davis Dresden State Orchestra RCA 68790

15:33:00 00:03:34 Alec Wilder Air for Oboe

Manhattan Chamber Orchestra Richard Auldon Clark Bert Lucarelli, oboe Newport 85570

15:40:00 00:03:42 Cole Porter DuBarry Was a Lady: Gavotte

John McGlinn London Sinfonietta EMI 54300

15:46:00 00:09:25 Wolfgang Amadeus Mozart Finale from Piano Concerto No. 24

Odense Symphony Scott Yoo Vassily Primakov, piano Bridge 9328

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:58:00 00:04:55 Frédéric Chopin Berceuse in D flat major Op 57

Orli Shaham, piano Canary 15

16:07:00 00:02:56 Paul Schoenfield Four Souvenirs: Samba

Caroline Goulding, violin; Christopher O'Riley, piano Telarc 80744

16:13:00 00:11:32 Franz Schubert Finale from Symphony No. 9

Wilhelm Furtwängler Berlin Philharmonic DeutGram 4795448

16:28:00 00:05:04 Maurice Jarre Ghost: Love Theme

Tolga Kashif Royal Philharmonic Royal Phil 33

16:34:00 00:05:38 Wolfgang Amadeus Mozart Minuet & Finale from Serenade No. 13

Chamber Players of Canada Atma 2532

16:41:00 00:07:37 Gioacchino Rossini La Cenerentola: Nacqui all'affanno

Munich Radio Orchestra Friedrich Haider Vesselina Kasarova, mezzo; Bavarian Radio Chorus RCA 68522

16:52:00 00:03:07 Johann Strauss Jr Perpetual Motion Op 257

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80314

16:57:00 00:01:40 Wolfgang Amadeus Mozart German Dance in G major

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 429783

17:05:00 00:05:19 François Casadesus London Sketches

Robert J. Ambrose Atlanta Chamber Winds Albany 1127

17:13:00 00:13:13 Jan Blockx Flemish Dances

Alexander Rahbari BRT Philharmonic Brussels MarcoPolo 223418

17:29:00 00:06:00 Franz Schubert Rosamunde: Ballet Music No. 2 in G major

Karl Münchinger Vienna Philharmonic Decca 4785437

17:40:00 00:05:46 Johannes Brahms Intermezzo in A major Op 118

Orli Shaham, piano Canary 15

17:52:00 00:02:56 Johann Sebastian Bach Fugue à la gigue in G major

Leonard Slatkin BBC Philharmonic Chandos 9835

17:56:00 00:03:08 Scott Joplin The Easy Winners

Leila Josefowicz, violin; John Novacek, piano Philips 462948

18:00 DINNER CLASSICS

18:09:00 00:20:32 Johann Sebastian Bach Partita No. 1 in B flat major

Orli Shaham, piano Canary 15

18:32:00 00:04:07 Eric Whitacre The Seal Lullaby

Voces8 Lavinia Meijer, harp Decca 4785703

18:38:00 00:03:06 Eric Whitacre Oculi Omnium

Eric Whitacre Eric Whitacre Singers Decca 16636

18:44:00 00:09:33 Johan Halvorsen Dances from 'Mascarade'

Neeme Järvi Bergen Philharmonic Chandos 10584

18:54:00 00:05:01 Eric Whitacre Goodnight, Moon

London Symphony Orchestra Eric Whitacre Hila Plitmann, soprano Decca 16636

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:22:23 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 35 in D major

Jeannette Sorrell Apollo's Fire Koch Intl 7574

19:26:00 00:17:30 Franz Liszt Piano Concerto No. 1 in E flat major

London Symphony Orchestra Claudio Abbado Martha Argerich, piano DeutGram 4793449

19:45:00 00:10:31 Franz Schubert Rosamunde: Overture

Riccardo Muti Vienna Philharmonic EMI 54873

19:57:00 00:02:10 Antonín Dvorák Cypress No. 3

Cypress String Quartet Avie 2275

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:05:25 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 1 in G minor

Chamber Ensemble Leonidas Kavakos, violin; Andreas Ottensamer, clarinet Mercury 4811409

20:09:00 00:19:56 Franz Joseph Haydn Symphony No. 88 in G major

George Szell Cleveland Orchestra Sony 768779

20:31:00 00:24:25 Aaron Copland Appalachian Spring: Suite

Zubin Mehta Los Angeles Philharmonic Decca 4785437

20:40:00 00:07:20 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 88

Thomas Fey Heidelberg Symphony Hänssler 98265

20:56:00 00:03:06 Claude Debussy Preludes Book 2: Les fées sont

Spencer Myer, piano Harm Mundi 907477

21:00 THE NEW YORK PHILHARMONIC THIS WEEK with Alec Baldwin

21:04:00 00:22:14 Maurice Ravel Mother Goose: Suite

21:34:00 00:30:00 Esa-Pekka Salonen Violin Concerto

22:14:00 00:33:30 Jean Sibelius Symphony No. 5 in E flat major Op 82

Bonus:

23:02:00 00:08:05 Arthur Honegger Pastorale d'été

Leonard Bernstein New York Philharmonic Sony 82849

23:00 QUIET HOUR

23:10:00 00:09:00 George Gershwin Lullaby for Strings

Brodsky Quartet Chandos 10801

23:21:00 00:04:02 Benjamin Britten Peter Grimes: Sea Interlude No. 1

Michael Stern Kansas City Symphony Reference 120

23:25:00 00:05:15 Paul Schoenfield Café Music: Andante

Almeda Trio Albany 1386

23:30:00 00:04:35 Lyndol Mitchell Kentucky Mountain Portraits: Ballad

Howard Hanson Eastman-Rochester Orchestra Mercury 434324

23:45:00 00:08:08 Carl Philipp Emanuel Bach Largo from Flute Concerto

CPE Bach Chamber Orchestra Peter Schreier Patrick Gallois, flute DeutGram 439895

23:56:00 00:02:56 Claude Debussy Preludes Book 1: Danseuses de Delphes

Pascal Rogé, piano Decca 4785437

23:57:00 00:02:38 Claude Debussy Syrinx

Alison Balsom, trumpet EMI 53255