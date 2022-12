Program Guide 01-21-2016

CLASSICAL MUSIC WITH ROB GRIER

00:02:00 00:35:19 Johan Halvorsen Symphony No. 1 in C minor Neeme Järvi Bergen Philharmonic Chandos 10584

00:39:00 00:39:46 Johannes Brahms Clarinet Quintet in B minor Op 115 Chamber Ensemble Andreas Ottensamer, clarinet Mercury 4811409

01:21:00 00:26:37 Howard Hanson Symphony No. 1 in E minor Op 21 Howard Hanson Eastman-Rochester Orchestra Mercury 432008

01:50:00 00:34:03 Claude Debussy La boîte à joujoux Michael Tilson Thomas London Symphony Orchestra Sony 48231

02:26:00 00:49:02 Luigi Cherubini Requiem No. 1 in C minor Philharmonia Orchestra Riccardo Muti Ambrosian Opera Chorus EMI 68613

03:17:00 00:37:34 Wolfgang Amadeus Mozart String Quintet No. 3 in C major Tokyo String Quartet Pinchas Zukerman, viola RCA 60940

03:56:00 00:24:35 Dmitri Shostakovich Piano Concerto No. 1 in C minor Op 35 London Mozart Players Matthias Bamert Alain Lefèvre, piano; Paul Archibald, trumpet Analekta 9283

04:22:00 00:22:13 Jan Dismas Zelenka Capriccio No. 4 in A major Daniel Abraham Bach Sinfonia Sono Lumin 92163

04:46:00 00:32:42 Robert Schumann Carnaval Op 9 Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 3177

05:21:00 00:16:45 Benjamin Britten Peter Grimes: Four Sea Interludes Op 33 Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80660

05:40:00 00:06:00 Claude Debussy L'isle joyeuse Alexander Schimpf, piano Oehms 1820

BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC WITH JACQUELINE GERBER

06:07:00 00:05:46 Modest Mussorgsky Khovanshchina: Prelude 'Dawn on the Valéry Gergiev Vienna Philharmonic Philips 468526

06:15:00 00:08:56 Wolfgang Amadeus Mozart Finale from String Quartet No. 17 Jerusalem Quartet Harm Mundi 902076

06:25:00 00:02:11 Frédéric Chopin Mazurka No. 23 in D major Op 33 Vassily Primakov, piano Bridge 9289

06:28:00 00:06:29 Georg Philipp Telemann Suite for Recorder & Strings: Italian Philomel Baroque Orchestra Elissa Berardi, recorder Centaur 2366

06:40:00 00:09:19 Aaron Copland Quiet City Orpheus Chamber Orchestra Raymond Mase, trumpet; Stephen Taylor, English horn DeutGram 427335

06:51:00 00:03:09 William Boyce Allegro from Symphony No. 4 Op 2 Christopher Hogwood Academy of Ancient Music l'Oiseau 436761

06:55:00 00:02:40 John Philip Sousa March 'King Cotton' Timothy Foley Nonpareil Wind Band EMI 54130

07:05:00 00:05:18 Johann Sebastian Bach Chorale Prelude 'Wachet auf' Leonard Slatkin BBC Philharmonic Chandos 9835

07:13:00 00:08:55 Ludwig van Beethoven Minuet & Finale from Symphony No. 1 Op 21 Bruno Weil Tafelmusik Baroque Orchestra Tafelmusik 1032

07:20:00 00:03:44 Johann Sebastian Bach WTC-1: Prelude & Fugue No. 3 in C sharp major Daniel Barenboim, piano Warner 61553

07:25:00 00:02:11 Paul Desmond Take Five Richard Galler, bassoon; Daniele Damiano, bassoon; Milan Turkovic, bassoon; Peter Sadlo, percussion Koch Intl 1374

07:29:00 00:05:46 Nicolò Paganini Rondo from Violin Concerto No. 2 Op 7 Philippe Quint, violin; Dmitriy Cogan, piano Naxos 570703

07:40:00 00:07:05 Henry Purcell Abdelazer: Suite Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra Reference 2101

07:51:00 00:03:36 Giuseppe Verdi Otello: Act 2 Finale "Si, pel ciel Orchestra of La Scala Lorin Maazel Plácido Domingo, tenor; Justino Diaz, bass EMI 72105

07:55:00 00:03:24 Zez Confrey Kitten on the Keys Richard Dowling, piano Klavier 77035

BBC NEWS

08:07:00 00:05:53 Paul Gilson Sailors' Dances Alexander Rahbari BRT Philharmonic Brussels MarcoPolo 223418

08:15:00 00:08:05 Louis Moreau Gottschalk Grand Fantasia Triumfal Op 69 Royal Philharmonic Moshe Atzmon Cristina Ortiz, piano Decca 414348

08:25:00 00:02:50 Carlos Salzedo Suite of Eight Dances: Bolero Yolanda Kondonassis, harp Azica 71273

08:30:00 00:05:25 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 1 in G minor Chamber Ensemble Leonidas Kavakos, violin; Andreas Ottensamer, clarinet Mercury 4811409

08:40:00 00:07:21 Luigi Cherubini Eliza: Overture Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields EMI 54438

08:48:00 00:04:23 Wolfgang Amadeus Mozart Così fan tutte: Overture Rinaldo Alessandrini Norwegian Nat'l Opera Orch Naïve 30479

08:55:00 00:06:03 Frederick Loewe Gigi: Suite Keith Lockhart Boston Pops Orchestra BostonPops 4

09:08:00 00:17:39 George Gershwin An American in Paris Riccardo Chailly Cleveland Orchestra Decca 417326

09:28:00 00:04:11 Harry Warren 42nd Street: 42nd Street Keith Lockhart Boston Pops Orchestra BostonPops 4

09:35:00 00:07:16 Carl Nielsen Five Piano Pieces Op 3 Leif Ove Andsnes, piano VirginClas 45129

09:45:00 00:09:10 Sir William Walton Coronation Te Deum Philharmonia Orchestra Sir David Willcocks John Scott, organ; Bach Choir Chandos 8760

09:58:00 00:02:13 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 1: Bourrée Martin Pearlman Boston Baroque Telarc 80619

CLASSICAL MUSIC WITH MARK SATOLA

10:03:00 00:02:35 Leonard Bernstein Candide: The Best of All Possible Worlds Canadian Brass RCA 68633

10:06:00 00:03:06 Frank Loesser How to Succeed in Business Without Keith Lockhart Boston Pops Orchestra BostonPops 4

10:11:00 00:13:28 Franz Joseph Haydn Symphony No. 25 in C Ádám Fischer Austro-Hungarian Haydn Orch Nimbus 5258

10:26:00 00:04:04 Ernö Dohnányi Suite in f-Sharp: Scherzo Op 19 JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 572303

10:31:00 00:03:30 Peter Tchaikovsky Impromptu in E minor Op 72 Mikhail Pletnev, piano DeutGram 4284

10:37:00 00:05:53 Anton Arensky Scherzo from Piano Trio No. 1 Op 32 Yefim Bronfman, piano; Cho-Liang Lin, violin; Gary Hoffman, cello Sony 53269

10:45:00 00:03:01 Georg Philipp Telemann Bourrée alla Polacca John Williams, guitar CBS 44518

10:51:00 00:25:46 Étienne Méhul Symphony No. 1 in G minor Michel Swierczewski Gulbenkian Orchestra Nimbus 5184

11:19:00 00:06:42 Stephan Koncz Dances from Transylvania Chamber Ensemble Andreas Ottensamer, clarinet; Oszkár Ökrös, cimbalom Mercury 4811409

11:28:00 00:09:56 Sir Malcolm Arnold Four Cornish Dances Op 91 Andrew Penny Queensland Symphony Naxos 553526

11:40:00 00:11:03 Robert Schumann Overture to Byron's 'Manfred' Op 115 George Szell Cleveland Orchestra Sony 62349

11:53:00 00:05:31 Wolfgang Amadeus Mozart Finale from Symphony No. 34 Sir John Eliot Gardiner English Baroque Soloists Philips 420937

BBC NEWS

12:07:00 00:08:48 Carl Maria von Weber Invitation to the Dance Op 65 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Stephen Geber, cello Decca 430201

12:18:00 00:08:04 Louis Moreau Gottschalk Grand Tarantelle Op 67 Northwest Sinfonietta Christophe Chagnard Joel Fan, piano Reference 134

12:28:00 00:04:26 Sir Edward Elgar Imperial March Op 32 Sir Andrew Davis BBC Philharmonic Chandos 10570

12:36:00 00:04:27 Constant Lambert Horoscope: Dance for the Followers of Barry Wordsworth BBC Concert Orchestra Argo 436118

12:42:00 00:13:13 Richard Wagner Götterdämmerung: Dawn & Siegfried's Fritz Reiner Chicago Symphony Orchestra RCA 63301

12:57:00 00:02:34 Lord Berners Polka David Lloyd-Jones Royal Ballet Sinfonia MarcoPolo 223711

BIG WORK AT ONE WITH MARK SATOLA

13:02:00 00:41:14 Richard Strauss Don Quixote Op 35 Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Lynn Harrell, cello; Robert Vernon, viola Decca 417184

13:44:00 00:14:11 Jean Sibelius Karelia Suite Op 11 Lorin Maazel Vienna Philharmonic Decca 4785437

14:00:00 00:03:33 E. J. Moeran Serenade in G: Prologue JoAnn Falletta Ulster Orchestra Naxos 573034

14:04:00 00:03:09 Roman Hoffstetter Serenade from String Quartet in F major Op 3 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437782

14:10:00 00:14:15 Johann Baptist Georg Neruda Trumpet Concerto in E flat major German Chamber Philharmonic Alison Balsom, trumpet EMI 16213

14:28:00 00:11:40 Johannes Brahms Adagio from Clarinet Quintet Op 115 Chamber Ensemble Andreas Ottensamer, clarinet Mercury 4811409

14:43:00 00:10:48 Aaron Copland Prairie Journal "Music for Radio" JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 559240

15:00:00 00:13:47 Richard Wagner Die Walküre: Wotan's Farewell & Magic Donald Runnicles Dresden State Orchestra Teldec 17109

15:17:00 00:13:20 Inocente Carreño Margariteña Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 4795448

15:32:00 00:03:44 Jean-Philippe Rameau Les Fêtes d'Hébé: Gavottes Raymond Leppard English Chamber Orchestra EMI 65732

15:39:00 00:04:41 Marin Marais The Bells of St. Genevieve 'La Sonnerie' Guildhall Strings RCA 61275

15:45:00 00:09:56 Frédéric Chopin Scherzo No. 4 in E major Op 54 Benjamin Grosvenor, piano Decca 16421

15:58:00 00:04:26 Leó Weiner Két Tétel: Two Movements Chamber Ensemble Andreas Ottensamer, clarinet; Oszkár Ökrös, cimbalom Mercury 4811409

CLASSICAL MUSIC WITH BILL O'CONNELL

16:07:00 00:02:08 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 7 in F major Chamber Ensemble Andreas Ottensamer, clarinet Mercury 4811409

16:12:00 00:12:21 Aram Khachaturian Gayaneh: Suite Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 8542

16:28:00 00:02:33 John Williams The Force Awakens: March of the John Williams Symphony Orchestra Disney 21772

16:32:00 00:03:08 John Williams The Force Awakens: Rey's Theme John Williams Symphony Orchestra Disney 21772

16:37:00 00:02:30 John Williams The Force Awakens: Scherzo for X-Wings John Williams Symphony Orchestra Disney 21772

16:41:00 00:06:54 Richard Wagner Tannhäuser: Entry of the Guests Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80333

16:52:00 00:03:07 Andrea Falconieri Ciaccona Chamber Orchestra of Europe Daniel Hope, violin; Lorenza Borrani, violin; Members of DeutGram 13993

16:56:00 00:03:06 Frédéric Chopin Waltz No. 8 in A flat major Op 64 Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6669

17:05:00 00:05:14 Eugène Bozza Children's Overture Timothy Reynish Royal NCM Wind Orchestra Chandos 9897

17:13:00 00:11:06 Giacomo Puccini Three Minuets in A major Jean Jacques Kantorow Orchestre d'Auvergne Denon 3871

17:27:00 00:07:53 Gustav Holst The Planets: Jupiter Op 32 Sir Adrian Boult London Philharmonic EMI 28379

17:40:00 00:06:09 Domenico Scarlatti Sonata in D major Duo Amaral DuoAmaral 501592

17:48:00 00:02:34 Isaac Albéniz España: Tango Op 165 Duo Amaral DuoAmaral 2013

17:52:00 00:03:08 Mario Castelnuovo-Tedesco Love's Labour's Lost: Spanish Dance Op 167 Andrew Mogrelia Malmö Symphony Orchestra Naxos 572823

17:57:00 00:02:11 Marc-André Hamelin Etude No. 1 in A minor Marc-André Hamelin, piano Hyperion 67789

BBC NEWS; DINNER CLASSICS WITH BILL O'CONNELL

18:09:00 00:21:36 Franz Schubert Fantasy in C major Budapest Symphony Orchestra Karl Anton Rickenbacher Leslie Howard, piano Hyperion 67403

18:32:00 00:03:59 Johann Sebastian Bach Easter Oratorio: Sinfonia Ton Koopman Amsterdam Baroque Orchestra Erato 23416

18:38:00 00:03:07 Johann Sebastian Bach WTC-1: Prelude & Fugue No. 2 in C minor Hélène Grimaud, piano DeutGram 12504

18:43:00 00:10:22 George W. Chadwick Rip Van Winkle Overture Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9439

18:56:00 00:02:44 Johann Sebastian Bach WTC-1: Prelude & Fugue No. 21 in B flat major Till Fellner, piano ECM 1853

KEYBANK SYMPHONY AT SEVEN WITH JOHN SIMNA

19:02:00 00:11:10 Gioacchino Rossini Semiramide: Overture Piero Gamba London Symphony Orchestra Decca 4785437

19:15:00 00:40:31 Felix Mendelssohn String Symphony No. 11 in F major Johannes Goritzki German Chamber Academy Neuss Claves 9002

19:57:00 00:02:14 Mario Castelnuovo-Tedesco Sea Murmurs Op 24 Daniel Hope, violin; Maria Todtenhaupt, harp DeutGram 4792954

ESSENTIAL CLASSICS WITH JOHN SIMNA

20:02:00 00:12:17 Manuel de Falla The Three-Cornered Hat Suite No. 2 Juanjo Mena BBC Philharmonic Chandos 10694

20:16:00 00:40:09 Ludwig van Beethoven Symphony No. 6 in F major Op 68 Douglas Boyd Manchester Camerata Avie 2242

20:57:00 00:02:05 Jean Sibelius Humoresque No. 2 in D Op 87 Tapiola Sinfonietta Pekka Kuusisto Pekka Kuusisto, violin Ondine 1074

SYMPHONYCAST WITH ALISON YOUNG - Houston Symphony, Andrés Orozco-Estrada, conductor; Simone Porter, violin

21:05:00 00:10:00 Antonín Dvorák Slavonic Dances Op 46

21:19:00 00:23:37 Samuel Barber Violin Concerto Op 14 Simone Porter, violin

21:44:00 00:44:04 Antonín Dvorák Symphony No. 6 in D major Op 60

22:28:00 00:03:35 Edvard Grieg Peer Gynt: Anitra's Dance Sergiu Comissiona

22:31:00 00:24:39 Wolfgang Amadeus Mozart Flute Concerto No. 1 in G major Christoph Eschenbach, conductor Aralee Dorough, flute

SHH! QUIET HOUR WITH JOHN SIMNA

23:02:00 00:11:40 Johannes Brahms Adagio from Clarinet Quintet Op 115 Chamber Ensemble Andreas Ottensamer, clarinet Mercury 4811409

23:13:00 00:10:10 Robert Schumann Adagio from Symphony No. 2 Op 61 Robin Ticciati Scottish Chamber Orchestra Linn 450

23:26:00 00:03:48 Thomas Tomkins A Sad Pavan for these distracted times Alan Feinberg, piano Steinway 30019

23:29:00 00:04:17 Henri Duparc Chanson triste Mischa Maisky, cello; Daria Hovora, piano DeutGram 457657

23:34:00 00:04:06 Maurice Ravel Miroirs: Oiseaux tristes Pierre-Laurent Aimard, piano DeutGram 14764

23:40:00 00:08:14 Wolfgang Amadeus Mozart Andantino from Concerto for Flute & Harp Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Joshua Smith, flute; Lisa Wellbaum, harp Decca 443175

23:48:00 00:06:43 Michael Haydn Adagio from Notturno in F major Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437782

23:56:00 00:02:34 Pauline Viardot-Garcia Berceuse Rachel Barton Pine, violin; Matthew Hagle, piano Cedille 139

23:57:00 00:02:14 Peter Warlock Pieds-en-l'air from 'Capriol Suite' José Luis García English Chamber Orchestra Sony 82849