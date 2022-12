Program Guide 01-20-2016

00:00 CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:02:00 00:33:54 Franz Joseph Haydn Symphony No. 31 in D major

Sir Charles Mackerras Orchestra of St Luke's Telarc 80156

00:38:00 00:23:49 Béla Bartók Rhapsody for Piano & Orchestra Op 1

Budapest Festival Orchestra Iván Fischer Zoltán Kocsis, piano Philips 416831

01:04:00 00:24:22 Walter Piston Symphony No. 4

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 559162

01:30:00 00:48:03 Johannes Brahms Piano Concerto No. 2 in B flat major Op 83

Cleveland Orchestra George Szell Rudolf Serkin, piano Sony 53262

02:20:00 00:43:05 Lord Berners The Triumph of Neptune

David Lloyd-Jones English Northern Philharmonia MarcoPolo 223711

03:05:00 00:35:27 Igor Stravinsky Symphony in E flat major Op 1

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 453434

03:42:00 00:35:05 Nicolò Paganini Violin Concerto No. 1 in D major Op 6

London Symphony Orchestra Leonard Slatkin Midori, violin Philips 420943

04:19:00 00:40:11 Ernest Chausson Concerto for Violin, Piano & Strings in D major

Op 21 Cleveland Orch String Quartet Lorin Maazel, violin; Israela Margalit, piano Telarc 80046

05:01:00 00:18:02 Alfredo Casella Paganiniana Op 65

Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 53280

05:21:00 00:16:00 Robert Schumann Konzertstück in G major Op 92

Cleveland Orchestra George Szell Rudolf Serkin, piano MAA 75

05:39:00 00:06:30 Emmanuel Chabrier Bourrée fantasque

Angela Hewitt, piano Hyperion 67515

05:52:00 00:06:38 Hector Berlioz Harold in Italy: Serenade Op 16

Helsinki Philharmonic Vladimir Ashkenazy David Aaron Carpenter, viola Ondine 1188

06:07:00 00:07:00 Ludwig van Beethoven Coriolan Overture Op 62

Bruno Weil Tafelmusik Baroque Orchestra Tafelmusik 1032

06:15:00 00:08:26 Charles Gounod Finale from Symphony No. 2

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 462125

06:25:00 00:03:16 Pietro Mascagni Cavalleria rusticana: Intermezzo

Massimo La Rosa, trombone; Elizabeth DeMio, piano 5/4 Prods 2010

06:30:00 00:04:12 Antonio Salieri Falstaff: Overture

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9877

06:40:00 00:08:53 Felix Mendelssohn Finale from Concerto for Violin, Piano &

Cincinnati Pops Orchestra Erich Kunzel Caroline Goulding, violin; Christopher O'Riley, piano Telarc 80745

06:51:00 00:03:06 Claude Debussy Petite Suite: Ballet

Jun Märkl National Orchestra of Lyon Naxos 572583

06:55:00 00:03:54 Frank W. Meacham The American Patrol

Loras John Schissel Blossom Festival Band MAA 40601

07:05:00 00:04:39 Ottorino Respighi The Pines of Rome: The Pines of the

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

07:10:00 00:06:10 Carl Maria von Weber Rondo from Clarinet Concerto No. 1 Op 73

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Andrew Marriner, clarinet Philips 432146

07:18:00 00:03:59 Volkmar Andreae Little Suite: Shrove Tuesday Carnival

Marc Andreae Bournemouth Symphony Guild 7377

07:23:00 00:03:30 Gioacchino Rossini Galop from "William Tell" Overture

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80141

07:30:00 00:04:26 Jean-Philippe Rameau The Hen from Concert No. 6 en sextuor

Marc Minkowski Musicians of the Louvre DeutGram 4795448

07:39:00 00:06:39 Ralph Vaughan Williams The Poisoned Kiss: Overture

George Hurst Bournemouth Sinfonietta Chandos 2419

07:50:00 00:03:49 Ferruccio Busoni Giga, Bolero and Variations after Mozart

Geoffrey Tozer, piano Chandos 9394

07:55:00 00:03:16 Jacques Offenbach The Tales of Hoffmann: Barcarolle

BBC Philharmonic Yan Pascal Tortelier Liverpool Philharmonic Choir Chandos 9765

07:56:00 00:01:51 Michael Praetorius Terpsichore: Gavotte

Christopher Parkening, guitar EMI 55052

08:07:00 00:06:40 Domenico Cimarosa Il matrimonio segreto: Overture

Lance Friedel Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 573418

08:18:00 00:07:43 Pablo de Sarasate Zigeunerweisen Op 20

Budapest Festival Orchestra Iván Fischer Akiko Suwanai, violin Philips 464531

08:28:00 00:06:25 Scott Joplin Magnetic Rag

William Appling, piano Albany 1163

08:40:00 00:05:43 Franz Lehár The Merry Widow: Waltz

Arthur Fiedler Boston Pops Orchestra RCA 68793

08:41:00 00:02:12 Aaron Copland Billy the Kid: Celebration

Hugh Wolff St Paul Chamber Orchestra Teldec 77310

08:48:00 00:05:16 Johann Sebastian Bach Violin Partita No. 1: Bourrée & Double

Chris Thile, mandolin Nonesuch 535360

08:59:00 00:03:30 Richard Rodgers The Sound of Music: Main title

Keith Lockhart Boston Pops Orchestra BostonPops 4

09:06:00 00:16:02 Ernest Chausson Poème Op 25 Monte Carlo Philharmonic

Yakov Kreizberg Julia Fischer, violin Decca 15535

09:25:00 00:06:41 Franz von Suppé Light Cavalry: Overture

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 10406

09:38:00 00:09:04 Ralph Vaughan Williams English Folk Song Suite

John Wilson Royal Liverpool Philharmonic Avie 2194

09:50:00 00:07:10 Tylman Susato The Danserye: Renaissance Dances

Ludwig Güttler Güttler Brass Ensemble BerlinClas 1090

10:02:00 00:03:11 Pablo de Sarasate Spanish Dance No. 6 'Zapateado' Op 23

Julia Fischer, violin; Milana Chernyavska, piano Decca 4785950

10:06:00 00:02:26 Regino Sainz de la Maza Zapateado

Jason Vieaux, guitar Azica 71287

10:09:00 00:12:19 Wolfgang Amadeus Mozart Divertimento for Strings in B flat major

Cuarteto Casals Harm Mundi 987060

10:23:00 00:05:57 Sir Arnold Bax Russian Suite: Gopak

Bryden Thomson London Philharmonic Chandos 8669

10:30:00 00:04:21 Ernest Chausson Sicilienne from Concerto Op 21

Cleveland Orch String Quartet Lorin Maazel, violin; Israela Margalit, piano Telarc 80046

10:39:00 00:02:47 Maria Theresia von Paradis Sicilienne

Lynn Harrell, cello; Bruno Canino, piano Decca 2334

10:45:00 00:05:08 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Danse générale & Coda

Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Decca 10104

10:50:00 00:22:51 Zoltán Kodály Háry János: Suite Op 35

Iván Fischer Budapest Festival Orchestra Philips 462824

11:16:00 00:07:13 Adolphe Adam If I Were King: Overture

Lance Friedel Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 573418

11:26:00 00:10:50 Antonio Vivaldi Four Seasons: 'Autumn' Concerto in F major Op 8

English Chamber Orchestra David Lockington Anne Akiko Meyers, violin E1 Music 7790

11:38:00 00:08:28 Ludwig van Beethoven Rondo in G major Op 51

Evgeny Kissin, piano RCA 68911

11:48:00 00:07:34 Max Bruch Finale from Violin Concerto No. 1 Op 26

Berlin Philharmonic Herbert von Karajan Anne-Sophie Mutter, violin DeutGram 4793449

11:57:00 00:02:32 Leroy Anderson The Waltzing Cat

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559356

12:07:00 00:08:08 Daniel Auber Fra Diavolo: Overture

Lance Friedel Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 573418

12:17:00 00:08:22 Franz Schubert The Devil's Pleasure Palace: Overture

Manfred Huss Haydn Sinfonietta, Vienna Koch Intl 1121

12:27:00 00:02:57 Emile Waldteufel High Speed Galop Op 146

Michel Swierczewski Gulbenkian Orchestra Nimbus 5264

12:31:00 00:05:02 Peter Tchaikovsky Suite No. 2: Scherzo burlesque Op 53

Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9454

12:40:00 00:05:58 Antonín Dvorák Mazurek in E minor Op 49

Budapest Festival Orchestra Iván Fischer Akiko Suwanai, violin Philips 464531

12:48:00 00:10:20 Morton Gould American Symphonette No. 2

David Alan Miller Albany Symphony Orchestra Albany 1174

13:02:00 00:31:08 Johannes Brahms Serenade No. 2 in A Op 16

Nicholas McGegan Philharmonia Baroque Orchestra PhiBaroque 5

13:35:00 00:24:28 Richard Strauss Suite for 13 Wind Instruments in B flat Op 4

Minnesota Orchestra Edo de Waart Members of VirginClas 61460

14:01:00 00:03:24 Franz Schubert Gretchen am Spinnrade

Eric Jacobsen The Knights Ancalagon 137

14:05:00 00:05:56 Franz Liszt Spinning Song from Wagner's 'The

Daniel Barenboim, piano DeutGram 4779525

14:13:00 00:16:50 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 26 in E flat major Op 81

Peter Takács, piano Cambria 1175

14:43:00 00:08:32 Peter Cornelius The Barber of Bagdad: Overture

Lance Friedel Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 573418

14:54:00 00:04:13 Alexander Glazunov Ballet Scenes: Mazurka Op 52

Edo de Waart Minnesota Orchestra Telarc 80347

15:03:00 00:17:48 Walter Piston The Incredible Flutist: Suite

Seattle Symphony Gerard Schwarz Scott Goff, flute Naxos 559160

15:24:00 00:08:30 Thomas Arne Symphony No. 1 in C major

Adrian Shepherd Cantilena Chandos 8403

15:34:00 00:04:22 Josef Suk Andante from Serenade for Strings Op 6

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447109

15:42:00 00:05:54 Gabriel Fauré Mazurka in B flat major Op 32

Kathryn Stott, piano Hyperion 66911

15:49:00 00:05:39 Joachim Raff Finale from Octet for Strings Op 176

Academy Chamber Ensemble Chandos 8790

15:55:00 00:01:32 Francis Poulenc Intermezzo No. 1 in C major

Pascal Rogé, piano Decca 425862

15:58:00 00:04:29 George Gershwin Of Thee I Sing: Overture

Michael Tilson Thomas Orchestra of St Luke's CBS 44798

16:06:00 00:02:42 George Gershwin Porgy and Bess: I Got Plenty of Nothing

New York Philharmonic Zubin Mehta Gregg Baker, baritone Teldec 46318

16:12:00 00:10:25 Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 2 in C sharp minor

Iván Fischer Budapest Festival Orchestra DeutGram 4779525

16:22:00 00:04:46 John Williams The Force Awakens: Han and Leia

John Williams Symphony Orchestra Disney 21772

16:33:00 00:04:59 Antonín Dvorák Rusalka: Song to the Moon

Vienna Philharmonic Gianandrea Noseda Anna Netrebko, soprano DeutGram 4795448

16:41:00 00:08:19 Ambroise Thomas Mignon: Overture

Lance Friedel Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 573418

16:52:00 00:03:00 Jean-Philippe Rameau Les Boréades: Contredanse

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Archiv 4478

16:56:00 00:02:48 Richard Strauss Scherzo from Piano Sonata in B minor Op 5

David Golub, piano Arabesque 6664

17:05:00 00:04:33 Zoltán Kodály Háry János: Intermezzo

Iván Fischer Budapest Festival Orchestra Philips 462824

17:12:00 00:10:32 Franz Liszt Paraphrase on Wagner's Tannhäuser

Daniel Barenboim, piano DeutGram 4779525

17:26:00 00:08:51 Nikolai Miaskovsky Scherzo from Symphony No. 6 Op 23

Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 471655

17:40:00 00:05:58 Emil von Reznícek Donna Diana: Overture

Lance Friedel Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 573418

17:47:00 00:02:22 Domenico Cimarosa Il maestro di cappella: Overture

Myung-Whun Chung St Cecilia Academy Orchestra DeutGram 471566

17:52:00 00:03:04 Aaron Copland The Red Pony: Happy Ending

John Morris Russell Cincinnati Pops Orchestra FanfareCin 4

17:56:00 00:03:10 Pietro Castrucci Finale with Echo from Concerto Grosso Op 3

Catherine Mackintosh Orch of Age of Enlightenment BBC 201

18:09:00 00:19:12 Paul Hindemith Symphonic Metamorphosis on Themes

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 1032

18:30:00 00:08:21 Friedrich von Flotow Martha: Overture

Lance Friedel Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 573418

18:41:00 00:03:03 Ermanno Wolf-Ferrari The Secret of Susanna: Overture

Lance Friedel Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 573418

18:46:00 00:08:17 Otto Nicolai The Merry Wives of Windsor: Overture

Lance Friedel Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 573418

18:55:00 00:03:18 Giacomo Meyerbeer Robert le diable: Overture

Darrell Ang New Zealand Symphony Naxos 573195

19:02:00 00:15:50 Zoltán Kodály Dances of Galánta

Iván Fischer Budapest Festival Orchestra Philips 462824

19:20:00 00:34:08 Antonín Dvorák Symphony No. 3 in E flat major Op 10

José Serebrier Bournemouth Symphony Warner 65775

19:55:00 00:03:54 Claude Debussy Suite bergamasque: Menuet

Vassily Primakov, piano Bridge 9350

20:00 CLEVELAND OVATIONS: Apollo’s Fire –

Sephardic Journey, Wanderings of the Spanish Jews

Jeannette Sorrell, conductor & co-director; Nell Snaidas, soprano & co-director; Karim Sulayman, tenor; Jeffrey Strauss, baritone

I. O Jerusalem!

Ir me kero, Madre, a Yerushalayim (I want to go to Jerusalem, mother…)

Cuándo el Rey Nimrod (Avram Avinu) - Sephardic Medieval/traditional songs, arr. J. Sorrell

Ir me quiero a Yerushalayim/Ir me queria yo por este caminico - Sephardic Medieval/traditional, arr. J. Sorrell after the version by Cantor Jalda Rebling

II. The Temple

Avinu Malkenu | Lecha Dodi - Medieval Sephardic liturgical chants, arr. J. Sorrell

SALOMONE ROSSI HEBREO (c. 1570-1630): Sonata in Dialogo, for Two Violins & Continuo

From the Songs of Solomon: Al Naharot Bavel (By the Waters of Babylon - Psalm 137)

Yitgaddal veyitkaddash (Kaddish) – arr. J. Sorrell

III. Love & Romance

Ah el Novio no quere dinero (Ah, the bridegroom wants no money)

La Rosa enflorese (The Rose Blooms)

Adio querida (Farewell, My Beloved) - Medieval/Traditional Ladino Songs

La Comida la mañana – (instrumental) Medieval Sephardic/Turkish

A la Una yo nací (At One I was Born) – traditional Ladino ballad

IV. The Sabbath

Ki eshmera Shabbat (If I Guard the Sabbath)

- Words by Rabbi Avrahim Ebn Ezra, 12th c. Spain

- Medieval Sephardic liturgical chant, arr. J. Sorrell/J. Strauss/R. Schiffer

SALOMONE ROSSI HEBREO: Selections from The Songs of Solomon: {Lute Prelude] Hallelujah Ashre ‘ish (Psalm 112)

Adon Olam (Lord of the Universe) – Hebrew sacred text, music by René Schiffer (b. 1961)

Tzur mishelo akhalnu (The Lord our Rock) - Medieval sacred Hebrew poem for the end of the Sabbath meal

V. Feasting & Celebration

SALOMONE ROSSI HEBREO: Sonata 12 sopra la Bergamasca (Sonatas, Bk. IV)

Galliarda detta la Zambalina, (Sinfonie e Galliarde, Bk. II)

Balletto e Galliarda (Sinfonia no. 17)

Hazeremos | Quita'l tas - Traditional Sephardic/Ladino Feasting songs, arr. N. Snaidas

La Comida la Mañana (The Morning Meal) - Traditional Sephardic/Ladino folk song, ed. R. Schiffer

21:27:00 00:32:56 George Frideric Handel Dixit Dominus in G minor

Apollo's Fire Jeannette Sorrell Sandra Simon, soprano; Kiera Duffy, soprano;

Meg Bragle, mezzo-soprano; Scott Mello, tenor; Apollo's Singers Avie 2270

recordings by baritone Jubilant Sykes

Copland: Old American Songs, I and II

Clayton Erb, arr: City called Heron

Erb & Sykes, arr: Were you there?

Sykes, arr: Witness

Mark Rice, arr: Ride on, King Jesus

Mark Rice, arr: My God is so high

Mark Rice & Sykes, arr: Leanin' on that Lamb

H.T. Burleigh, arr: Weepin' Mary

Don Marsh, arr: Go down, Moses

23:02:00 00:09:38 Jean Sibelius Adagio from String Quartet Op 56

Daedalus Quartet Bridge 9202

23:11:00 00:06:30 Joaquín Rodrigo Soleriana: Pastorale

Enrique Bátiz Royal Philharmonic EMI 67435

23:20:00 00:06:09 Camille Saint-Saëns Romance in D flat Op 37

Tapiola Sinfonietta Jean Jacques Kantorow Sharon Bezaly, flute Bis 1359

23:26:00 00:13:50 Guillaume Lekeu Molto Adagio for Strings

Ensemble Musique Oblique Harm Mundi 901455

23:42:00 00:07:59 Johannes Brahms Andante from Horn Trio Op 40

Richard King, horn; Amy Lee, violin; Orli Shaham, piano Albany 1325

23:49:00 00:06:02 Giacomo Puccini Chrysanthemums

Quartetto di Cremona Klanglogo 1400

23:57:00 00:01:57 Zoltán Kodály Háry János: The Flute-playing Hussar

Budapest Festival Orchestra Iván Fischer Erika Sebök, flute Philips 462824