Program Guide 01-19-2016

00:00 CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:02:00 00:36:57 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 38 in D

Claudio Abbado Orchestra Mozart Archiv 4777598

00:41:00 00:39:45 Ludwig van Beethoven Piano Trio No. 7 in B flat major Op 97

Mitsuko Uchida, piano; Soovin Kim, violin; David Soyer, cello Marlboro 80001

01:23:00 00:31:36 Jean Sibelius Symphony No. 5 in E flat major Op 82

Sir Simon Rattle Philharmonia Orchestra EMI 64737

01:57:00 00:18:43 Anderson & Roe Suite from Bach's 'St. Matthew Passion'

Greg Anderson, piano; Elizabeth Joy Roe, piano Steinway 30033

02:17:00 00:19:59 Camille Saint-Saëns Cello Concerto No. 1 in A minor Op 33

Munich Radio Orchestra Ari Rasilainen Sol Gabetta, cello RCA 75951

02:39:00 00:34:15 Sir William Walton Belshazzar's Feast

City of Birmingham Symphony Sir Simon Rattle Thomas Hampson, baritone; Cleveland Orchestra Chorus; City of Birmingham Sym Chorus EMI 56592

03:15:00 00:46:50 Jean-Philippe Rameau Les Fêtes d'Hébé: Ballet Music

English Chamber Orchestra Raymond Leppard Ursula Connors, soprano; Ambrosian Singers EMI 65732

04:04:00 00:41:57 Wilhelm Stenhammar Symphony No. 2 in G minor Op 34

Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 445857

04:48:00 00:31:06 Ludwig van Beethoven Egmont: Incidental Music Op 84

Berlin Philharmonic Claudio Abbado Cheryl Studer, soprano; Bruno Ganz, speaker DeutGram 435617

05:21:00 00:17:36 Johann Sebastian Bach Partita No. 4 in D major

Benjamin Grosvenor, piano Decca 4785334

05:40:00 00:06:00 Georges Bizet L'Arlésienne Suite No. 2: Pastorale

José Serebrier Barcelona Symphony Bis 1305

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:06:47 Antonio Vivaldi Concerto for 2 Flutes in C

Philharmonia Baroque Orchestra Nicholas McGegan Janet See, flute; Stephen Schultz, flute Harm Mundi 905193

06:15:00 00:04:57 Domenico Scarlatti Sonata in G major

Sergei Babayan, piano ProPiano 224506

06:20:00 00:03:34 Franz Liszt Paraphrase on Chopin's 'Maiden's Wish'

Benjamin Grosvenor, piano Decca 16421

06:25:00 00:05:24 Iosif Ivanovici Waltz 'Danube Waves'

István Bogár Budapest Strauss Ensemble Naxos 550900

06:30:00 00:04:43 Claude Debussy King Lear: Fanfare & Le Sommeil de Lear

Sir Simon Rattle City of Birmingham Symphony EMI 72095

06:40:00 00:07:46 Jean Sibelius Historic Scenes Suite No. 1: Festivo Op 25

Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony Orch RCA 60157

06:51:00 00:02:20 Johann Sebastian Bach The Art of Fugue: Contrapunctus 9

Greg Anderson, piano; Elizabeth Joy Roe, piano Steinway 30033

06:55:00 00:03:45 Robert Browne Hall The New Colonial March

Frederick Fennell Dallas Wind Symphony Reference 85

07:05:00 00:05:05 Sir Arthur Sullivan The Yeoman of the Guard: Overture

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 434916

07:10:00 00:06:46 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Waltz

Mstislav Rostropovich Berlin Philharmonic DeutGram 4793449

07:20:00 00:03:34 George Frideric Handel Allegro from Concerto No. 2 in F

Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra Sony 63073

07:25:00 00:02:50 Bernard Herrmann North by Northwest: Main Title

John Mauceri Danish National Symphony Toccata 241

07:30:00 00:04:15 John Adams Short Ride in a Fast Machine

Sir Simon Rattle City of Birmingham Symphony EMI 55051

07:40:00 00:07:18 Wolfgang Amadeus Mozart Andante from Violin Concerto No. 4

Schleswig-Holstein Festival Christoph Eschenbach Ray Chen, violin Sony 544775

07:50:00 00:04:01 Antonín Dvorák American Suite: Allegretto Op 98

Benjamin Pasternack, piano Naxos 559777

07:55:00 00:03:10 Leonard Bernstein West Side Story: America

Canadian Brass RCA 68633

08:07:00 00:06:04 Frédéric Chopin Grand Valse Brillante from "Les Sylphides"

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80625

08:15:00 00:05:30 Carl Philipp Emanuel Bach Finale from Cello Concerto

English Chamber Orchestra Sir Andrew Davis Matt Haimovitz, cello DeutGram 429219

08:20:00 00:06:20 Mauro Giuliani Siciliano from Guitar Concerto No. 1 Op 30

English Chamber Orchestra Luis Garcia-Navarro Narciso Yepes, guitar PentaTone 202

08:25:00 00:02:06 Manuel de Falla Seven Spanish Popular Songs: Nana

Rachel Barton Pine, violin; Matthew Hagle, piano Cedille 139

08:30:00 00:04:29 Jean-Philippe Rameau Dardanus: Overture

Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra CBC 5229

08:40:00 00:08:16 Sergei Prokofiev Cinderella: Cinderella at the Palace

Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Naxos 550968

08:51:00 00:02:01 George Frideric Handel Israel in Egypt: He gave them hailstones

English Baroque Soloists Sir John Eliot Gardiner Monteverdi Choir Philips 432110

08:55:00 00:06:18 Richard Rodgers The King and I: Overture

John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 434932

09:05:00 00:17:56 Johann Sebastian Bach Concerto for 2 Keyboards in C major

Greg Anderson, piano; Elizabeth Joy Roe, piano Steinway 30033

09:27:00 00:06:24 John Williams The Force Awakens: Main Title & Attack

John Williams Symphony Orchestra Disney 21772

09:35:00 00:05:50 Dmitri Shostakovich Festive Overture Op 96

Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 13458

09:45:00 00:08:29 Johann David Heinichen Movements from Concerto Grosso in G major

Jeannette Sorrell Apollo's Fire ApolloFire 2005

09:55:00 00:03:16 Edvard Grieg Peer Gynt: Wedding March

Esa-Pekka Salonen Oslo Philharmonic Orchestra CBS 44528

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:02:00 00:02:25 Johann Sebastian Bach Sonatina from Cantata No. 106 'Actus Tragicus'

Greg Anderson, piano; Elizabeth Joy Roe, piano Steinway 30033

10:06:00 00:04:15 Johann Sebastian Bach Finale from Brandenburg Concerto No. 3

Greg Anderson, piano; Elizabeth Joy Roe, piano Steinway 30033

10:12:00 00:13:07 George Frideric Handel Organ Concerto No. 13 in F major

English Concert Trevor Pinnock Simon Preston, organ Archiv 413468

10:27:00 00:04:00 Sergei Prokofiev The Stone Flower: Maidens' Dance Op 118

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 10481

10:32:00 00:03:38 Adolph von Henselt Scherzo in B minor Op 9

Rüdiger Steinfatt, piano Schwann 310023

10:40:00 00:04:09 Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 3 in B flat minor

Roberto Szidon, piano DeutGram 4779525

10:45:00 00:03:02 Leos Janácek Moravian Dances: Fur Coat Dance

Antoni Wit Warsaw Philharmonic Naxos 572695

10:52:00 00:26:16 Antonín Dvorák The Golden Spinning Wheel Op 109

István Kertész London Symphony Orchestra Decca 4785437

11:19:00 00:06:32 Johannes Brahms Allegro giocoso from Symphony No. 4 Op 98

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

11:29:00 00:09:04 Jean-Philippe Rameau Concert No. 4 en sextuor

Christophe Rousset Les Talens Lyriques Decca 1845

11:40:00 00:10:14 Ludwig van Beethoven Consecration of the House Overture Op 124

Claudio Abbado Vienna Philharmonic DeutGram 429762

11:52:00 00:07:27 Carlos Chávez El Trópico

Alondra de la Parra Philharmonic Orch of Americas Sony 75555

12:07:00 00:08:41 Jacques Offenbach Orpheus in the Underworld: Overture

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Archiv 4776403

12:18:00 00:08:30 Johann Strauss Jr Waltz 'Mephisto's Calls from Hell' Op 101

Zubin Mehta Vienna Philharmonic Sony 66860

12:27:00 00:03:02 John Philip Sousa March 'The New York Hippodrome'

Keith Brion Royal Artillery Band Naxos 559092

12:33:00 00:02:36 Percy Grainger In a Nutshell Suite: Arrival Platform

Sir Simon Rattle City of Birmingham Symphony EMI 56412

12:40:00 00:06:15 Billy Strayhorn Take the 'A' Train

JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 559737

12:48:00 00:10:41 Armstrong Gibbs Miniature Dance Suite Op 124

David Lloyd-Jones Royal Ballet Sinfonia Naxos 554186

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:02:00 00:34:15 Sir William Walton Belshazzar's Feast

City of Birmingham Symphony Sir Simon Rattle Thomas Hampson, baritone; Cleveland Orchestra Chorus; City of Birmingham Sym Chorus EMI 56592

13:38:00 00:20:56 Sir Michael Tippett Fantasia Concertante on a Theme by Corelli

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 4756117

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:01:00 00:03:13 Giuseppe Verdi Il trovatore: Di quella pira

Orch del Teatro Regio di Parma Pier Giorgio Morandi Jonas Kaufmann, tenor; Teatro Municipale di Piacenza Sony 549204

14:04:00 00:03:42 Giuseppe Verdi Il trovatore: Ah! sì, ben mio

Orch del Teatro Regio di Parma Pier Giorgio Morandi Jonas Kaufmann, tenor Sony 549204

14:11:00 00:15:07 Franz Joseph Haydn Symphony No. 30 in C major

Nicholas Ward Northern Chamber Orchestra Naxos 550757

14:31:00 00:11:10 César Franck Allegretto from Symphony in D minor

Yannick Nézet-Séguin Orchestre Métropolitaine Atma 2647

14:45:00 00:12:37 Sir Charles Hubert H. Parry Symphonic Variations

Andrew Penny Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 553469

15:00:00 00:18:43 Anderson & Roe Suite from Bach's 'St. Matthew Passion'

Greg Anderson, piano; Elizabeth Joy Roe, piano Steinway 30033

15:21:00 00:08:44 Ludwig van Beethoven Romance No. 2 in F major Op 50

Royal Philharmonic Sir Eugene Goossens David Oistrakh, violin DeutGram 4793449

15:33:00 00:03:34 Johann Sebastian Bach French Suite No. 5: Gigue

Jeffrey Biegel, piano Steinway 30001

15:40:00 00:03:28 John Dowland Kemp's Jig, Mistress Winter's Jump & My Lady Hunsdon's Puffe

La Nef Atma 2650

15:45:00 00:09:50 Manuel de Falla The Three-Cornered Hat Suite No. 1

Riccardo Muti Philadelphia Orchestra EMI 63572

15:58:00 00:05:17 Alexander Borodin Scherzo from Symphony No. 2

Sir Simon Rattle Berlin Philharmonic EMI 273

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

16:07:00 00:02:27 Percy Grainger Country Gardens

Sir Simon Rattle City of Birmingham Symphony EMI 56412

16:13:00 00:08:53 Johann Sebastian Bach Cantata No. 127: Aria 'Die Seele ruht

Augustin Hadelich, violin; Greg Anderson, piano; Elizabeth Joy Roe, piano

Steinway 30033

16:26:00 00:08:49 John Williams The Force Awakens: The Jedi Steps & Finale

John Williams Symphony Orchestra Disney 21772

16:38:00 00:02:30 John Williams The Force Awakens: Scherzo for X-Wings

John Williams Symphony Orchestra Disney 21772

16:41:00 00:07:36 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 10 in G major

Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus Teldec 25914

16:51:00 00:04:15 Johann Sebastian Bach Finale from Brandenburg Concerto No. 3

Greg Anderson, piano; Elizabeth Joy Roe, piano Steinway 30033

16:57:00 00:02:14 Giacomo Puccini Gianni Schicchi: O mio babbino caro

London Philharmonic Sir Andrew Davis Nicole Cabell, soprano Decca 6590

17:05:00 00:05:55 Giuseppe Verdi Il trovatore: Ballet Music

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 572818

17:14:00 00:08:43 Franz Schubert Andante from Symphony No. 2

Sir Colin Davis Dresden State Orchestra RCA 68545

17:26:00 00:09:06 Darius Milhaud Suite for 2 Pianos 'Scaramouche'

Katia Labèque, piano; Marielle Labèque, piano Philips 426284

17:40:00 00:05:17 Sergei Prokofiev Romeo and Juliet: The Montagues and the Capulets

Yoel Levi Cleveland Orchestra Telarc 80089

17:46:00 00:04:05 Sergei Prokofiev Romeo and Juliet: Juliet the Young Girl

Yoel Levi Cleveland Orchestra Telarc 80089

17:53:00 00:02:08 Giovanni Palestrina Exsultate Deo

John Rutter Cambridge Singers Collegium 134

17:56:00 00:03:33 Johann Nepomuk Hummel Rondo from Piano Trio No. 4 Op 65

Beaux Arts Trio Philips 446077

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:19:00 Camille Saint-Saëns Cello Concerto No. 1 in A minor Op 33

Cleveland Orchestra Sir Neville Marriner Lynn Harrell, cello Decca 410019

18:30:00 00:02:25 Johann Sebastian Bach Sonatina from Cantata No. 106 'Actus Tragicus'

Greg Anderson, piano; Elizabeth Joy Roe, piano Steinway 30033

18:35:00 00:03:06 Wolfgang Amadeus Mozart Così fan tutte: Soave sia il vento

Greg Anderson, piano; Elizabeth Joy Roe, piano Steinway 30022

18:40:00 00:14:13 Boris Blacher Variations on a Theme of Paganini Op 26

Sir Georg Solti Vienna Philharmonic Decca 452853

18:56:00 00:03:20 Anderson & Roe Ragtime alla Turca

Greg Anderson, piano; Elizabeth Joy Roe, piano Steinway 30022

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:20:10 Franz Liszt Symphonic Poem No. 7 'Festive Sounds'

Sir Georg Solti London Philharmonic DeutGram 4779525

19:24:00 00:30:59 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 38 in D

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 436421

19:57:00 00:02:20 Claude Debussy Children's Corner: Dr. Gradus ad Parnassum

Paul Crossley, piano Sony 53111

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:11:30 Claude Debussy Prelude to the Afternoon of a Faun

Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Joshua Smith, flute MAA 1032

20:15:00 00:41:27 César Franck Symphony in D minor

Yannick Nézet-Séguin Orchestre Métropolitaine Atma 2647

21:00 CHICAGO SYMPHONY with Lisa Simeone - Riccardo Muti, conductor; Rudolf Buchbinder, piano; Rosa Feola, soprano; Alisa Kolosova, mezzosoprano; Saimir Pirgu, tenor; Michele Pertusi, bass;

Chicago Symphony Chorus

21:04:00 00:30:18 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 24 in C minor

21:38:00 00:52:10 Wolfgang Amadeus Mozart Requiem in D minor

22:35:00 00:19:14 Wolfgang Amadeus Mozart Bassoon Concerto in B flat major

David McGill, bassoon

22:57:00 00:02:09 Claude Debussy Preludes Book 1: Minstrels

Pascal Rogé, piano Decca 4785437

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:05:39 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 10 in E minor Op 72

Rafael Kubelik Bavarian Radio Symphony DeutGram 4793449

23:07:00 00:10:18 Peter Tchaikovsky Suite No. 3: Elegie Op 55

Vladimir Jurowski Russian National Orchestra PentaTone 61

23:20:00 00:06:05 Johann Sebastian Bach St. Matthew Passion: Erbarme dich

Greg Anderson, piano; Elizabeth Joy Roe, piano Steinway 30033

23:26:00 00:09:40 Johann Friedrich Fasch Air No. 1 from Suite for Winds & Strings in D minor

Ludwig Güttler Virtuosi Saxoniae Capriccio 10218

23:37:00 00:05:43 Ludwig van Beethoven Adagio from String Quartet No. 14 Op 131

Cypress String Quartet Cypress 2012

23:42:00 00:10:52 Wolfgang Amadeus Mozart Andante from Sinfonia Concertante

Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Daniel Majeske, violin; Robert Vernon, viola Decca 443175

23:55:00 00:03:10 Johann Sebastian Bach Largo from Keyboard Concerto No. 5 in F minor

English Chamber Orchestra Steven Mercurio Anne Akiko Meyers, violin E1 Music 7785

23:55:00 00:02:58 John Dowland Come, heavy Sleep

La Nef Michael Slattery, tenor Atma 2650