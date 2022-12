Program Guide 01-18-2016

00:00 CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:02:00 00:16:36 Frederick Delius Brigg Fair: An English Rhapsody

Sir Andrew Davis BBC Symphony Orchestra Teldec 90845

00:20:00 00:25:25 Albert Roussel Symphony No. 3 in G minor Op 42

Stéphane Denève Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 570245

00:47:00 00:32:12 John Field Piano Concerto No. 3 in E flat

Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras John O'Conor, piano Telarc 80370

01:21:00 01:18:48 Gustav Mahler Symphony No. 10 in F sharp major

Riccardo Chailly Deutsches Symphonie Berlin Decca 421182

02:42:00 00:33:45 Robert Schumann Davidsbündlertänze Op 6

Stephen Hough, piano VirginClas 90770

03:17:00 00:27:35 Antonín Dvorák String Quartet No. 12 in F major Op 96

Brodsky Quartet Chandos 10801

03:46:00 00:24:24 Joaquín Rodrigo Concierto Andaluz

Delaware Symphony David Amado William Kanengiser, guitar; Scott Tennant, guitar; John Dearman, guitar; Matthew Greif, guitar Telarc 31754

04:12:00 00:36:46 Franz Schubert Piano Quintet in A major

Cleveland Quartet John O'Conor, piano; James Vandemark, bass; Members of Telarc 80225

04:51:00 00:27:45 Benjamin Britten Variations on a Theme of Frank Bridge Op 10

Sir Andrew Davis BBC Symphony Orchestra Teldec 73126

05:21:00 00:17:12 Carl Philipp Emanuel Bach Concerto for Harpsichord & Fortepiano in E flat

Cologne Musica Antiqua Reinhard Goebel Léon Berben, harpsichord; Robert Hill, fortepiano Archiv 471579

05:40:00 00:03:45 Johann Sebastian Bach Fantasia & Fugue in D minor

Canadian Brass Steinway 30008

05:49:00 00:08:02 Franz Schubert Finale from Symphony No. 2

Sir Colin Davis Dresden State Orchestra RCA 68545

05:58:00 00:01:46 Anthony Holborne Galliard No. 4

Jordi Savall Hespèrion XXI AliaVox 9813

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:06:57 Franz Joseph Haydn Allegro from Symphony No. 31

Sir Charles Mackerras Orchestra of St Luke's Telarc 80156

06:15:00 00:03:57 Antonio Vivaldi Allegro from Concerto in a Op 3 Harp Consort

Andrew Lawrence-King Andrew Lawrence-King, harp; Thomas Ihlenfeldt, theorbo; Mike Fentross, guitar DHM 77366

06:20:00 00:07:20 Georg Muffat Concerto Grosso in F major

Combattimento Consort Olympia 342

06:30:00 00:04:58 Ben Folds The Luckiest

Voces8 Decca 22601

06:40:00 00:08:36 César Cui Two Pieces Op 36

Chamber Orchestra of Europe Sir John Eliot Gardiner Steven Isserlis, cello VirginClas 91134

06:51:00 00:03:04 Marguerite Monnot Hymne à l'amour

Antonio Pompa-Baldi, piano Steinway 30015

06:54:00 00:02:55 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 1: Gavotte

Martin Pearlman Boston Baroque Telarc 80619

06:55:00 00:02:49 Gustav Holst First Suite for Military Band: March Op 28

Frederick Fennell Cleveland Symphonic Winds Telarc 80606

07:05:00 00:07:07 Antonín Dvorák Waltz from Serenade for Strings Op 22

Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 433549

07:10:00 00:08:58 Wolfgang Amadeus Mozart Two Minuets from Divertimento No.2

George Szell Cleveland Orchestra Sony 86793

07:20:00 00:03:50 Felix Mendelssohn Scherzo from Piano Trio No. 1 Op 49

Emanuel Ax, piano; Itzhak Perlman, violin; Yo-Yo Ma, cello Sony 52192

07:25:00 00:02:50 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo alla Turca from Sonata No. 11

Canadian Brass Steinway 30008

07:30:00 00:04:29 Antonín Dvorák Rusalka: Polonaise

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 71

07:40:00 00:08:43 Robert Schumann Allegro brillante from Piano Quintet Op 44

Maria João Pires, piano; Augustin Dumay, violin; Renaud Capuçon, violin; Gérard Caussé, viola; Jian Wang, cello DeutGram 463179

07:50:00 00:04:06 Sergei Rachmaninoff Prelude No. 3 in B flat major Op 23

Vassily Primakov, piano Bridge 9348

07:55:00 00:02:31 Igor Stravinsky Pétrouchka: Russian Dance

Semyon Bychkov Orchestra of Paris Philips 432145

08:07:00 00:05:07 Edvard Grieg Cow-Call & Peasant Dance from "Nordic Melodis"

Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 437520

08:15:00 00:03:12 Carl Nielsen Aladdin Suite: Oriental March Op 34

Howard Griffiths Brandenburg State Orchestra Klanglogo 1506

08:18:00 00:07:10 Josef Myslivecek Symphony in C

Werner Ehrhardt Concerto Cologne Archiv 4776418

08:28:00 00:02:53 Thomas Tallis O nata lux de lumine

Voces8 Christian Forshaw, saxophone Decca 22601

08:30:00 00:03:41 Mikis Theodorakis Ode to Zeus from "Canto Olympico"

Boston Pops Orchestra John Williams Tanglewood Festival Chorus Sony 62592

08:40:00 00:09:59 Sergei Rachmaninoff Symphonic Dance No. 2 Op 45

Vasily Petrenko Royal Liverpool Philharmonic Avie 2188

08:51:00 00:02:55 John Dowland Say, love, if ever thou didst find

La Nef Michael Slattery, tenor Atma 2650

08:55:00 00:05:52 Dmitri Shostakovich The Gadfly: Romance Op 97

Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Naxos 553299

09:05:00 00:18:00 Johannes Brahms Variations on a Theme by Haydn Op 56

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Teldec 44005

09:29:00 00:08:35 Stephen Sondheim Into the Woods: Suite

Don Sebesky London Symphony Orchestra EMI 54285

09:40:00 00:03:21 Leo Arnaud Three Fanfares: Olympic Theme, La Chasse

Frederick Fennell Cleveland Symphonic Winds Telarc 80099

09:45:00 00:07:45 Ludwig van Beethoven Scherzo & Rondo from Violin Sonata

Anne Akiko Meyers, violin; Reiko Uchida, piano E1 Music 7780

09:55:00 00:03:41 "PDQ Bach" Minuet Militaire

Walter Bruno Hoople Off-Season Philharmonic Telarc 80210

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:00 00:01:40 Amy Beach Autumn Song Op 56

Kyle Bielfield, tenor; Lachlen Glen, piano Delos 3445

10:04:00 00:03:35 Clara Schumann Romance Op 22

Daniel Hope, violin; Sebastian Knauer, piano DeutGram 15312

10:09:00 00:14:28 César Cui Suite Miniature Op 20

Kenneth Schermerhorn Hong Kong Philharmonic MarcoPolo 220308

10:25:00 00:04:04 Domenico Scarlatti Sonata in E major

Duo Amaral DuoAmaral 2013

10:31:00 00:04:14 Anton Rubinstein Melody in F major Op 3

John O'Conor, piano Telarc 80391

10:40:00 00:03:20 Luigi Boccherini Minuet from String Quintet in E major Op 13

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437782

10:45:00 00:05:39 Francis Poulenc Scherzo from Sinfonietta

Paavo Järvi Tapiola Sinfonietta Bis 630

10:53:00 00:25:05 Carl Philipp Emanuel Bach Flute Concerto in G major

CPE Bach Chamber Orchestra Peter Schreier Patrick Gallois, flute DeutGram 439895

11:21:00 00:09:19 Emmanuel Chabrier Gwendoline: Overture

Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

11:32:00 00:07:47 Federico Moreno Tórroba Suite castellana

David Russell, guitar Telarc 80451

11:42:00 00:07:55 Georg Philipp Telemann Suite from 'Tafelmusik' Part 3

Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra Reference 2101

11:51:00 00:07:18 Johann Strauss Jr Die Fledermaus: Ballet Music

Slovak Radio Symphony Johannes Wildner Bratislava City Choir MarcoPolo 223247

12:07:00 00:06:52 Emmanuel Chabrier The King in Spite of Himself: Fête

Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

12:13:00 00:09:26 Johannes Brahms Academic Festival Overture Op 80

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Teldec 44944

12:27:00 00:03:03 Aram Khachaturian Masquerade: Romance

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 8542

12:31:00 00:04:23 Johann Sebastian Bach Cantata No. 78: Duet

Empire Brass Douglas Major, organ EMI 47395

12:39:00 00:04:43 Johann Sebastian Bach Cantata No. 208: Sheep May Safely Graze

Greg Anderson, piano; Elizabeth Joy Roe, piano Steinway 30033

12:47:00 00:10:16 Ottorino Respighi Fantasia slava

BBC Philharmonic Sir Edward Downes Geoffrey Tozer, piano Chandos 9311

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:00:00 00:30:16 Wolfgang Amadeus Mozart Sinfonia Concertante in E flat major

Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Daniel Majeske, violin; Robert Vernon, viola Decca 443175

13:33:00 00:25:35 Friedrich Witt Jena Symphony in C major

Patrick Gallois Sinfonia Finlandia Naxos 572089

13:59:00 00:01:47 Arthur Benjamin Jamaican Rumba

Anne-Sophie Mutter, violin; Lambert Orkis, piano DeutGram 4795023

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:01:00 00:02:23 Darius Milhaud Corcovado from "Saudades do Brasil" Op 67

Christopher O'Riley, piano CPI 3294112

14:06:00 00:16:07 Georges Bizet L'Arlésienne Suite No. 1

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

14:26:00 00:10:28 George Frideric Handel Coronation Anthem 'The King Shall Rejoice'

English Baroque Soloists Sir John Eliot Gardiner Monteverdi Choir Philips 432110

14:38:00 00:12:37 Jean Sibelius Kullervo: Introduction Op 7

Esa-Pekka Salonen Los Angeles Philharmonic Sony 52563

14:52:00 00:06:59 Anton Reicha Finale from Wind Quintet No. 23 Op 100

Aulos Wind Quintet Schwann 310011

15:00:00 00:03:04 Percy Grainger Brigg Fair

English Country Gardiner Orch Sir John Eliot Gardiner Robert Johnston, tenor; Monteverdi Choir Philips 446657

15:03:00 00:16:36 Frederick Delius Brigg Fair: An English Rhapsody

Sir Andrew Davis BBC Symphony Orchestra Teldec 90845

15:22:00 00:08:00 Franz Liszt Ballade No. 1 in D flat major

Roberto Plano, piano Azica 71222

15:33:00 00:03:43 Franz Schubert Scherzo from Piano Quintet

Cleveland Quartet John O'Conor, piano; James Vandemark, bass; Members of Telarc 80225

15:41:00 00:03:31 Claude Debussy Images, Book 2: Poissons d'or

Alexander Schimpf, piano Oehms 1820

15:49:00 00:09:49 Carl Philipp Emanuel Bach Sinfonia in F

Academy Ancient Music Berlin Harm Mundi 901622

15:56:00 00:01:34 César Cui Orientale Op 50

Midori, violin; Robert McDonald, piano Sony 52568

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:58:00 00:04:29 Emmanuel Chabrier Dix pièces pittoresques: Danse

Angela Hewitt, piano Hyperion 67515

16:06:00 00:04:09 Emmanuel Chabrier Habanera

Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

16:13:00 00:10:12 John Field Rondo from Piano Concerto No. 2

Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras John O'Conor, piano Telarc 80370

16:27:00 00:08:06 Aaron Copland The Heiress: Suite

Leonard Slatkin St Louis Symphony RCA 61699

16:41:00 00:04:00 Eriks Esenvalds Stars

Voces8 Decca 22601

16:45:00 00:03:41 Ola Gjeilo Ubi caritas

Voces8 Decca 22601

16:52:00 00:03:06 Léo Delibes Coppélia: Galop final

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 125

16:56:00 00:03:14 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 14 in B flat major Op 72

Katia Labèque, piano; Marielle Labèque, piano Philips 426264

17:05:00 00:04:49 John Ireland A Downland Suite: Minuet

William Boughton English String Orchestra Nimbus 7020

17:12:00 00:12:03 Antonio Vivaldi Concerto for Viola d'amore & Lute in D minor

Ars Antigua Rachel Barton Pine, viola; Hopkinson Smith, lute Cedille 159

17:27:00 00:08:28 Alexander Glazunov Allegro from Symphony No. 7 Op 77

José Serebrier Royal Scottish Nat'l Orch Warner 63236

17:41:00 00:03:46 Sir Edward Elgar Lux aeterna ["Nimrod"]

Voces8 Decca 22601

17:46:00 00:03:01 Sergei Rachmaninoff All-Night Vigil: Rejoice, O Virgin Op 37

Voces8 Decca 22601

17:52:00 00:02:53 Jerome Moross The Big Country: Theme

José Serebrier Royal Philharmonic Royal Phil 17

17:55:00 00:04:09 Isaac Albéniz Rumores de la Caleta Op 71

Jason Vieaux, guitar Azica 71224

18:00 DINNER CLASSICS

18:09:00 00:19:03 Emmanuel Chabrier Suite pastorale

Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

18:30:00 00:03:52 Anonymous Corde natus ex parentis

Voces8 Christian Forshaw, saxophone Decca 22601

18:36:00 00:02:53 Patrick Hawes Prayer to a Guardian Angel

Voces8 Matthew Sharp, cello Decca 22601

18:42:00 00:12:19 Gustav Holst St. Paul's Suite Op 29

Howard Griffiths English Sinfonia Naxos 570339

18:56:00 00:02:45 Sir John Tavener Mother of God, here I stand

Voces8 Decca 22601

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:23:50 Virgil Thomson The River: Suite

Sir Neville Marriner Los Angeles Chamber Orchestra EMI 6612

19:26:00 00:28:26 William L. Dawson Negro Folk Symphony

Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9226

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:12:18 Antonín Dvorák Slavonic Rhapsody No. 3 in A flat major Op 45

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 8589

20:16:00 00:40:02 Johannes Brahms Symphony No. 1 in C minor Op 68

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 60803

21:00 THE NEW YORK PHILHARMONIC THIS WEEK with Alec Baldwin

Kurt Masur, conductor

Yo-Yo Ma, cello

Sylvia McNair, soprano

Florence Quivar, mezzo

Stuart Neil, tenor

Rene Pape, bass

NY Choral Artists; American Boychoir

21:04:00 00:40:31 Antonín Dvorák Cello Concerto in B minor Op 104

21:48:00 01:06:40 Ludwig van Beethoven Symphony No. 9 in D minor Op 125

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:06:39 Emmanuel Chabrier Prélude pastorale

Sir John Eliot Gardiner Vienna Philharmonic DeutGram 447751

23:08:00 00:11:24 Gabriel Fauré Adagio from Piano Quartet No. 2 Op 45

Emanuel Ax, piano; Isaac Stern, violin; Jaime Laredo, viola; Yo-Yo Ma, cello Sony 48066

23:22:00 00:03:06 Sir Edward Elgar In Moonlight from "In the South" Op 50

Royal Liverpool Philharmonic Vernon Handley Natalie Clein, cello EMI 1409

23:25:00 00:04:22 Morten Lauridsen Lux Aeterna: O nata lux

Voces8 Decca 22601

23:29:00 00:06:03 Phil Cunningham The Gentle Light That Wakes Me

Nicola Benedetti, violin; Aly Bain, fiddle; Phil Cunningham, piano DeutGram 21290

23:37:00 00:06:15 Antonín Dvorák Romanza from String Quartet No. 10 Op 51

Emerson String Quartet DeutGram 4778765

23:43:00 00:10:48 John Field Nocturne No. 17 in E major

John O'Conor, piano Telarc 80290

23:56:00 00:02:40 Gabriel Fauré Dolly Suite: Berceuse Op 56

Kathryn Stott, piano; Martin Roscoe, piano Hyperion 66911

23:57:00 00:02:15 Franz Schubert Wiegenlied

Rachel Barton Pine, violin; Matthew Hagle, piano Cedille 139