Program Guide 01-14-2016

CLASSICAL MUSIC WITH ROB GRIER

00:02:00 00:24:11 Johann Sebastian Bach Keyboard Concerto No. 1 in D minor Apollo's Fire Jeannette Sorrell Jeannette Sorrell, harpsichord Avie 2207

00:28:00 00:29:53 Lars-Erik Larsson Symphony No. 1 in D major Op 2 Andrew Manze Helsingborg Symphony CPO 777671

01:00:00 00:48:50 Wolfgang Amadeus Mozart Divertimento No. 15 in B flat major Jeffrey Tate English Chamber Orchestra EMI 69823

01:51:00 00:35:05 Johan Svendsen Symphony No. 1 in D major Op 4 Mariss Jansons Oslo Philharmonic Orchestra EMI 49769

02:28:00 00:27:21 Ludwig van Beethoven Piano Trio No. 3 in C minor Op 1 Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Koch Intl 7724

02:57:00 00:27:38 Gerald Finzi Concerto for Clarinet & Strings Op 31 City of London Sinfonia Richard Hickox Michael Collins, clarinet VirginClas 90718

03:26:00 00:52:23 Hector Berlioz Symphonie fantastique Op 14 Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 453432

04:20:00 00:29:33 Sergei Prokofiev Cinderella Suite No. 1 Op 107 Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Naxos 550968

04:51:00 00:29:34 Franz Schubert Symphony No. 10 in D major Sir Charles Mackerras Scottish Chamber Orchestra Hyperion 67000

05:23:00 00:14:35 Jacques Ibert Escales 'Ports of Call' Charles Dutoit Montreal Symphony Orchestra Decca 440332

05:39:00 00:05:43 Erik Satie Jack in the Box Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 470290

BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC WITH JACQUELINE GERBER

06:07:00 00:07:04 Franz Joseph Haydn Andante from Symphony No. 101 Marc Minkowski Musicians of the Louvre Naïve 5176

06:15:00 00:08:26 Antonio Vivaldi Four Seasons: 'Winter' Concerto in F minor Op 8 Academy St. Martin in Fields Joshua Bell Joshua Bell, violin Sony 11013

06:29:00 00:03:11 Nicolas Gombert Mille regretz Stile Antico Harm Mundi 807595

06:30:00 00:04:50 François Devienne Rondo from Flute Concerto No. 7 Tapiola Sinfonietta Jean Jacques Kantorow Sharon Bezaly, flute Bis 1359

06:42:00 00:04:08 Gerald Finzi Love's Labour's Lost: Introduction Op 28 William Boughton English String Orchestra Nimbus 5101

06:47:00 00:07:25 Wolfgang Amadeus Mozart Rondeau from Violin Concerto No. 4 Schleswig-Holstein Festival Christoph Eschenbach Ray Chen, violin Sony 544775

06:55:00 00:03:12 Rudolph Ganz St. Louis Symphony March Leonard Slatkin St Louis Symphony RCA 7716

07:05:00 00:04:39 John Williams Music for Brass National Brass Ensemble OberlinMus 1504

07:10:00 00:07:57 Antonín Dvorák Scherzo from String Quintet No. 2 Op 77 Chamber Music Soc Linc Center Delos 3152

07:20:00 00:03:14 Giacomo Puccini Tosca: E lucevan le stelle Prague Philharmonic Orchestra Marco Armiliato Jonas Kaufmann, tenor Decca 10837

07:25:00 00:02:57 Emilio Pujol Tristango en Vos Jason Vieaux, guitar Naxos 553449

07:30:00 00:04:11 George Gershwin Variations on 'I Got Rhythm' CityMusic Cleveland Andrea Raffanini Kyung Sun Lee, violin CityMusic 1

07:40:00 00:08:21 Tomaso Albinoni Oboe Concerto in D major Op 7 London Virtuosi John Georgiadis Anthony Camden, oboe Naxos 553035

07:50:00 00:04:30 Jan Dismas Zelenka Allemande from Capriccio No. 3 Daniel Abraham Bach Sinfonia Sono Lumin 92163

07:55:00 00:02:33 Leroy Anderson Bugler's Holiday BBC Concert Orchestra Leonard Slatkin Catherine Moore, trumpet; David McCallum, trumpet; John Blackshaw, trumpet Naxos 559313

BBC NEWS

08:07:00 00:05:07 Leonard Bernstein On the Town: Times Square 1944 Arie Lipsky CIM Orchestra CIM 2003

08:15:00 00:07:51 Ludwig van Beethoven Finale from Piano Trio No. 5 Op 70 Julian Rachlin, violin; Mischa Maisky, cello; Martha Argerich, piano DeutGram 4795096

08:25:00 00:02:58 Giovanni Gabrieli Canzon per sonar on the 7th & 8th tones National Brass Ensemble OberlinMus 1504

08:30:00 00:04:13 Heitor Villa-Lobos Bachianas Brasileiras No. 2: Little Mariss Jansons Oslo Philharmonic Orchestra EMI 56576

08:40:00 00:07:35 Ernö Dohnányi Suite in f-Sharp: Rondo Op 19 JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 572303

08:51:00 00:03:04 Léo Delibes Les filles de Cadiz Prague Philharmonic Orchestra Charles Olivieri-Munroe Sol Gabetta, cello RCA 735962

08:55:00 00:04:15 Cole Porter Can-Can: Overture John McGlinn London Sinfonietta EMI 54300

09:05:00 00:18:29 Felix Mendelssohn Piano Concerto No. 1 in G minor Op 25 Leipzig Gewandhaus Orchestra Riccardo Chailly Saleem Ashkar, piano Decca 4810778

09:27:00 00:02:45 Michael Kamen Robin Hood, Prince of Thieves: Main Michael Kamen Seattle Symphony Decca 458912

09:30:00 00:04:30 Michael Kamen Robin Hood: Everything I Do Michael Kamen Seattle Symphony Decca 458912

09:39:00 00:04:01 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 3: Air Monica Huggett Ensemble Sonnerie Avie 2171

09:45:00 00:04:36 Jacques Ibert Homage to Mozart Charles Dutoit Montreal Symphony Orchestra Decca 440332

09:54:00 00:05:22 Emmanuel Chabrier The King in Spite of Himself: Danse Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

CLASSICAL MUSIC WITH MARK SATOLA

10:01:00 00:03:25 Dmitri Shostakovich Tahiti Trot 'Tea for Two' Op 16 Mariss Jansons Philadelphia Orchestra EMI 55601

10:05:00 00:03:09 Alexandre Tansman Foxtrot from "Sonatine Transatlantique" Daniel Blumenthal, piano Cybelia 849

10:10:00 00:13:15 Wolfgang Amadeus Mozart Divertimento No. 9 for Winds in B flat major Amadeus Winds l'Oiseau 425819

10:25:00 00:04:04 Franz Schubert Rosamunde: Shepherds' Chorus Vienna Philharmonic Karl Münchinger Vienna State Opera Chorus Decca 4785437

10:31:00 00:03:43 Sir Granville Bantock The Sea Reivers Vernon Handley Royal Philharmonic Hyperion 66450

10:38:00 00:04:50 Benjamin Britten Peter Grimes: Sea Interlude No. 4 Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80660

10:44:00 00:05:17 Isaac Albéniz Iberia: Triana Yuja Wang, piano DeutGram 16606

10:51:00 00:29:53 Lars-Erik Larsson Symphony No. 1 in D major Op 2 Andrew Manze Helsingborg Symphony CPO 777671

11:23:00 00:07:46 Ferruccio Busoni Sonatina No. 6 'Chamber Fantasy after Geoffrey Tozer, piano Chandos 9394

11:33:00 00:08:11 Antonio Vivaldi Flute Concerto in D major Philharmonia Baroque Orchestra Nicholas McGegan Janet See, flute Harm Mundi 905193

11:44:00 00:09:41 Luigi Cherubini The Portuguese Hotel: Overture Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields EMI 54438

11:55:00 00:04:04 Antonín Dvorák Scherzo from String Quartet No. 12 Op 96 Charles Rosekrans Royal Philharmonic Telarc 80610

BBC NEWS

12:06:00 00:08:56 George Gershwin Variations on 'I Got Rhythm' Baltimore Symphony Orchestra Marin Alsop Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 14091

12:18:00 00:08:25 William Bolcom Graceful Ghost Rag Gil Shaham, violin; Jonathan Feldman, piano DeutGram 463483

12:29:00 00:04:11 Johann Christian Bach La clemenza di Scipione: Overture Anthony Halstead Hanover Band CPO 999488

12:37:00 00:04:43 Wolfgang Amadeus Mozart La clemenza di Tito: Overture Martin Pearlman Boston Baroque Telarc 31827

12:44:00 00:11:18 Alexander Borodin Prince Igor: Polovetsian Dances Mariinsky Theater Orchestra Valéry Gergiev Mariinsky Theater Chorus Philips 442011

12:57:00 00:03:18 Eric Coates March "Calling All Workers" Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66868

BIG WORK AT ONE WITH MARK SATOLA

13:01:00 00:37:48 Antonín Dvorák Symphony No. 5 in F major Op 76 Mariss Jansons Oslo Philharmonic Orchestra EMI 49995

13:40:00 00:16:45 Robert Schumann Overture, Scherzo and Finale Op 52 Sir John Eliot Gardiner Révolutionaire et Romantique Archiv 457591

13:57:00 00:01:49 Edvard Grieg Peer Gynt: Dance of the Mountain King's Oivin Fjeldstad London Symphony Orchestra Decca 4785437

14:00:00 00:02:14 George Gershwin Strike Up the Band: Strike Up the Band Brandenburg State Orchestra Howard Griffiths Fine Arts Brass Klanglogo 1506

14:03:00 00:01:18 George Gershwin Of Thee I Sing: Wintergreen for Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559357

14:07:00 00:14:40 Percy Grainger Lincolnshire Posy Frederick Fennell Cleveland Symphonic Winds Telarc 80099

14:23:00 00:11:26 Felix Mendelssohn String Symphony No. 1 in C major Nicholas Ward Northern Chamber Orchestra Naxos 553161

14:38:00 00:11:39 Reynaldo Hahn Sonatina in C Daniel Blumenthal, piano Cybelia 849

14:51:00 00:06:07 William Boyce Solomon: Overture Roy Goodman Parley of Instruments Hyperion 66378

14:58:00 00:01:43 John Philip Sousa March 'The Circumnavigators Club' Keith Brion Central Band of the RAF Naxos 559730

15:01:00 00:14:39 Gabriel Pierné Ramuntcho: Suite No. 2 Juanjo Mena BBC Philharmonic Chandos 10633

15:18:00 00:11:56 Franz Joseph Haydn Symphony No. 1 in D major Hugh Wolff St Paul Chamber Orchestra Teldec 77309

15:31:00 00:03:45 Claude Debussy Petite Suite: En bateau Jun Märkl National Orchestra of Lyon Naxos 572583

15:39:00 00:01:58 Francis Poulenc L'embarquement pour Cythère Katia & Marielle Labèque,piano Philips 426284

15:44:00 00:10:22 Gustav Holst First Suite for Military Band Op 28 Frederick Fennell Cleveland Symphonic Winds Telarc 80606

15:56:00 00:02:19 Ludwig van Beethoven March from Serenade for String Trio Op 8 Leopold String Trio Hyperion 67253

15:58:00 00:04:54 Ruperto Chapì La Revoltosa: Prelude Mariss Jansons Oslo Philharmonic Orchestra EMI 56576

CLASSICAL MUSIC WITH BILL O'CONNELL

16:07:00 00:03:21 Pietro Mascagni Cavalleria rusticana: Intermezzo Mariss Jansons Oslo Philharmonic Orchestra EMI 56576

16:13:00 00:10:09 Lars-Erik Larsson A Winter's Tale: Suite Op 18 Andrew Manze Helsingborg Symphony CPO 777671

16:27:00 00:06:11 Michael Giacchino Super 8: Suite City of Prague Philharmonic Silva 1398

16:34:00 00:05:41 Peter Tchaikovsky The Oprichnik: Act 4 Dances Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Naxos 554845

16:41:00 00:07:31 Antonio Vivaldi Concerto for Strings in A major Thomas Hengelbrock Freiburg Baroque Orchestra DHM 77289

16:52:00 00:02:57 Arcangelo Corelli Gigue from Violin Sonata in A major Op 5 Andrew Manze, violin; David Watkin, cello Harm Mundi 907261

16:57:00 00:02:23 Leonard Bernstein West Side Story: Mambo Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 4777457

17:05:00 00:04:56 Giacomo Puccini Tosca: Te Deum 'Tre sbirri' National Philharmonic Sir Georg Solti Leo Nucci, baritone; Welsh National Opera Chorus Decca 414597

17:26:00 00:09:09 Joseph Bodin de Boismortier Ballet de Village No. 2 Les Délices Délices 2013

17:40:00 00:04:36 Giovanni Gabrieli Magnificat à 12 National Brass Ensemble OberlinMus 1504

17:46:00 00:03:19 Giovanni Gabrieli Canzon on the 1st tone No. 1 à 8 National Brass Ensemble OberlinMus 1504

17:52:00 00:03:38 Lars-Erik Larsson Pastoral Andrew Manze Helsingborg Symphony CPO 777671

17:57:00 00:02:43 Manuel Ponce Scherzino mexicano Milos Karadaglic, guitar DeutGram 17000

BBC NEWS; DINNER CLASSICS WITH BILL O'CONNELL

18:09:00 00:23:02 Wolfgang Amadeus Mozart A Musical Joke Andrew Manze English Concert Harm Mundi 907280

18:34:00 00:02:51 Giovanni Gabrieli Canzon on the 7th tone à 8 No. 2 National Brass Ensemble OberlinMus 1504

18:39:00 00:02:34 Giovanni Gabrieli Canzon per sonar No. 2 National Brass Ensemble OberlinMus 1504

18:43:00 00:09:40 Franz Schubert Piano Trio in E flat major Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Bridge 9376

KEYBANK SYMPHONY AT SEVEN WITH JOHN SIMNA

19:02:00 00:18:13 Franz Joseph Haydn Violin Concerto No. 4 in G major Orch of Age of Enlightenment Elizabeth Wallfisch Elizabeth Wallfisch, violin VirginClas 59266

19:22:00 00:32:37 Johan Svendsen Symphony No. 2 in B flat major Op 15 Mariss Jansons Oslo Philharmonic Orchestra EMI 49769

ESSENTIAL CLASSICS WITH JOHN SIMNA

20:02:00 00:15:46 Bedrich Smetana Má vlast: The High Castle Nikolaus Harnoncourt Vienna Philharmonic RCA 54331

20:20:00 00:34:29 Igor Stravinsky The Rite of Spring Pierre Boulez Cleveland Orchestra Sony 64109

20:56:00 00:03:47 Giovanni Gabrieli Buccinate in Neomenia tuba National Brass Ensemble OberlinMus 1504

SYMPHONYCAST WITH ALISON YOUNG - Bavarian Radio Symphony Orchestra, Mariss Jansons, conductor; Mitsuko Uchida, piano

21:04:00 00:34:42 Ludwig van Beethoven Piano Concerto No. 4 in G, op. 58

21:38:00 00:04:19 Johann Sebastian Bach (Encore) French Suite NO. 5: Sarabande, BWV 816

21:45:00 00:48:22 Dmitri Shostakovich Symphony No. 5 in D minor Op 47

22:33:00 00:04:30 Dmitri Shostakovich Lady Macbeth of Mtsensk: Adagio

22:41:00 00:17:01 Richard Strauss Don Juan Op 20 Lorin Maazel Bavarian Radio Symphony RCA 68225

SHH! QUIET HOUR WITH JOHN SIMNA

23:02:00 00:03:54 Giovanni Gabrieli O magnum mysterium National Brass Ensemble OberlinMus 1504

23:05:00 00:04:54 Sir John Tavener Song of the Angel Academy of Ancient Music Paul Goodwin Patricia Rozario, soprano; Andrew Manze, violin Harm Mundi 907231

23:10:00 00:09:18 Henry Cowell Hymn and Fuguing Tune No. 10 Manhattan Chamber Orchestra Richard Auldon Clark Bert Lucarelli, oboe Koch Intl 7282

23:22:00 00:03:21 Lars-Erik Larsson A Winter's Tale: Siciliana Op 18 Andrew Manze Helsingborg Symphony CPO 777671

23:25:00 00:03:15 Lars-Erik Larsson A Winter's Tale: Epilogue Op 18 Andrew Manze Helsingborg Symphony CPO 777671

23:28:00 00:05:45 Wilhelm Stenhammar Interlude from 'The Song' Op 44 Okko Kamu Helsingborg Symphony Naxos 553115

23:36:00 00:10:06 Peter Tchaikovsky Souvenir of a Beloved Place: Méditation Op 42 Bavarian Radio Symphony Mariss Jansons Nikolaj Znaider, violin RCA 87454

23:46:00 00:07:43 Emmanuel Chabrier Lamento Orch de la Suisse Romande Neeme Järvi Alexandre Emard, English horn Chandos 5122

23:55:00 00:02:56 Franz Liszt Consolation No. 4 in D flat major Nelson Freire, piano Decca 4782728