Program Guide 01-12-2016

00:00 CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:02:00 00:19:57 Gerald Finzi Concerto for Small Orchestra and Solo Violin

City of London Sinfonia Richard Hickox Tasmin Little, violin Chandos 9888

00:24:00 00:33:48 Modest Mussorgsky Pictures at an Exhibition

Nikolai Demidenko, piano Hyperion 67018

01:00:00 00:28:40 Ermanno Wolf-Ferrari Concertino for English horn in A flat major Op 34

Rome Symphony Orchestra Francesco La Vecchia William Moriconi, English horn Naxos 572921

01:31:00 01:14:47 Gustav Mahler Symphony No. 7 in E minor

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 447756

02:48:00 00:28:38 Antonín Dvorák String Sextet in A major Op 48

Academy Chamber Ensemble Chandos 8771

03:18:00 00:34:02 Nikolai Rimsky-Korsakov Symphony No. 3 in C major Op 32

André Anichanov St Petersburg State Symphony Naxos 550812

03:54:00 00:27:32 Jean Sibelius Pelléas et Mélisande Suite Op 46

Horst Stein Orch de la Suisse Romande Decca 4785437

04:23:00 00:25:49 Johann Friedrich Fasch Suite for Winds & Strings in A minor

Tempesta di Mare Chandos 783

04:51:00 00:26:33 Richard Strauss Oboe Concerto in D major

Chicago Symphony Orchestra Daniel Barenboim Alex Klein, oboe Teldec 23913

05:19:00 00:18:01 Franz Joseph Haydn Symphony No. 46 in B major

Ilan Volkov BBC Scottish Symphony BBC 225

05:39:00 00:06:46 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo in C major

Academy St. Martin in Fields Iona Brown Pepe Romero, guitar Philips 426263

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:04:36 Domenico Cimarosa The Cunning Women: Overture No. 2

Patrick Gallois Sinfonia Finlandia Naxos 572734

06:13:00 00:07:22 Antonín Dvorák Scherzo from Symphony No. 7 Op 70

Pierre Monteux London Symphony Orchestra Decca 4785437

06:25:00 00:02:34 Jean-Baptiste Barrière Allegro prestissimo from Sonata for 2

Yo-Yo Ma, cello; Bobby McFerrin, voice Sony 48177

06:27:00 00:02:40 George Frideric Handel Alceste: Grand Entrée

Trevor Pinnock English Concert Archiv 419219

06:30:00 00:05:06 Carl Stamitz Rondo from Cello Concerto No. 1

Prague Chamber Orchestra Christian Benda Christian Benda, cello Naxos 550865

06:40:00 00:06:41 Gabriel Fauré Cantique de Jean Racine Op 11

City of London Sinfonia John Rutter Cambridge Singers Collegium 109

06:51:00 00:03:06 Percy Grainger Mock Morris

Marc-André Hamelin, piano Hyperion 66884

06:55:00 00:02:50 Robert Browne Hall March "Gardes du Corps"

Col. Lowell Graham USAF Heritage of America Band Klavier 11139

07:05:00 00:05:44 Richard Wagner Die Walküre: Ride of the Valkyries

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 570293

07:10:00 00:04:03 Sir Arthur Sullivan HMS Pinafore: Overture

Sir Charles Mackerras Welsh National Opera Orchestra Telarc 80374

07:15:00 00:06:06 Maurice Ravel Scherzo from String Quartet in F major

Daedalus Quartet Bridge 9202

07:23:00 00:03:58 Max Reger At Play in the Waves Op 128

Neeme Järvi Royal Concertgebouw Orchestra Chandos 8794

07:30:00 00:04:57 Peter Tchaikovsky The Sleeping Beauty: Blue Bird Pas de deux

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 457634

07:40:00 00:03:04 Giuseppe Verdi La traviata: Brindisi 'Libiamo, ne'lieti

Vienna Philharmonic Carlo Rizzi Anna Netrebko, soprano; Rolando Villazón, tenor; Helene Schneiderman, mezzo; Vienna State Opera Chorus DeutGram 6188

07:45:00 00:06:47 George Gershwin Finale from Piano Concerto in F major

San Francisco Symphony Michael Tilson Thomas Garrick Ohlsson, piano RCA 68931

07:51:00 00:03:03 Jacques Ibert Waltz from 'Divertissement'

Paavo Järvi Tapiola Sinfonietta Bis 630

07:55:00 00:02:29 Aram Khachaturian Gayaneh: Sabre Dance

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80625

08:07:00 00:06:30 Ferdinand Hérold Le pré aux clercs: Overture

Wolf-Dieter Hauschild Swiss Italian Orch Dynamic 282

08:15:00 00:08:22 George Frideric Handel Harp Concerto in F major Op 4

Seattle Baroque Orchestra Stephen Stubbs Maxine Eilander, harp Atma 2541

08:29:00 00:04:23 Johan Halvorsen Entry March of the Boyars

Neeme Järvi Bergen Philharmonic Chandos 10584

08:40:00 00:08:44 Carl Nielsen Finale from Symphony No. 1 Op 7

Alan Gilbert New York Philharmonic DaCapo 220624

08:51:00 00:03:05 Amy Beach Fireflies Op 15

Joel Fan, piano Reference 119

08:55:00 00:06:03 Richard Adler & Jerry Ross Damn Yankees: Overture

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80468

09:05:00 00:16:41 Ermanno Wolf-Ferrari The Jewels of the Madonna: Suite

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10511

09:29:00 00:07:05 Modest Mussorgsky Pictures at an Exhibition: Baba Yaga &

Byron Janis, piano RCA 300350

09:40:00 00:05:02 Jeannette Sorrell Sugarloaf Mountain

Apollo's Fire Jeannette Sorrell Apollo's Fire Ensemble Singers Avie 2329

09:45:00 00:07:19 Claude Debussy Images: Gigues

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 435766

09:55:00 00:03:09 Ludwig van Beethoven Minuet from Septet Op 20

Chamber Music Soc Linc Center Delos 3177

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:00 00:01:56 Sir Thomas Beecham The Gods Go a'Begging: Minuet

Yehudi Menuhin Royal Philharmonic MCA 6231

10:04:00 00:01:56 Ferruccio Busoni From the Age of Pigtails Op 28

Per Enoksson, violin; Kathryn Stott, piano Bis 784

10:08:00 00:13:31 Robert Volkmann Serenade No. 3 for Strings in D minor Op 69

German Chamber Academy Neuss Johannes Goritzki Catherine Tunnell, cello CPO 999159

10:24:00 00:05:00 Witold Lutoslawski Variations on Theme by Paganini

Gabriela Montero, piano; Martha Argerich, piano DeutGram 4795096

10:31:00 00:04:05 Pablo de Sarasate Spanish Dance No. 5 "Playera" Op 23

Julia Fischer, violin; Milana Chernyavska, piano Decca 4785950

10:39:00 00:04:13 Isaac Albéniz Iberia: El Puerto

Soyeon Kate Lee, piano Koch Intl 7759

10:45:00 00:03:29 Domenico Zipoli Battaglia Imperiale

Matthias Maute Ensemble Caprice Analekta 9957

10:51:00 00:28:40 Ermanno Wolf-Ferrari Concertino for English horn in A flat major Op 34

Rome Symphony Orchestra Francesco La Vecchia William Moriconi, English horn Naxos 572921

11:20:00 00:08:47 Franz Schubert Thirteen Ländler

Vassily Primakov, piano Bridge 9327

11:32:00 00:09:18 Antonio Vivaldi Cello Concerto in B flat major

Amsterdam Baroque Orchestra Ton Koopman Yo-Yo Ma, cello Sony 90916

11:43:00 00:05:00 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 2 in E minor Op 46

Katia Labèque, piano; Marielle Labèque, piano Philips 426264

11:49:00 00:09:04 Max Reger Fugue from Variations on a Theme of Hiller

Neeme Järvi Royal Concertgebouw Orchestra Chandos 8794

12:07:00 00:12:11 Georges Bizet Carmen Suite No. 1

Charles Dutoit Montreal Symphony Orchestra Decca 417839

12:21:00 00:08:28 Joaquín Turina The Bullfighter's Prayer Op 34

Brodsky Quartet Chandos 10761

12:31:00 00:04:33 Traditional Black is the Color of my True Love's Hair

Apollo's Fire Jeannette Sorrell Ross Hauck, tenor Avie 2329

12:40:00 00:02:23 Ralph Vaughan Williams The Dark-Eyed Sailor

John Rutter Cambridge Singers Collegium 120

12:45:00 00:11:29 Nikolai Rimsky-Korsakov Overture on Russian Themes Op 28

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572788

12:57:00 00:01:50 Johann Strauss Cachucha Galop Op 97

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Decca 4782601

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:34:25 Sir Charles Hubert H. Parry Symphony No. 3 in C major

Matthias Bamert London Philharmonic Chandos 8896

13:36:00 00:21:18 Emil von Reznícek Serenade for Strings in G major

Jiri Starek Deutsches Symphonie Berlin Schwann 311128

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

13:59:00 00:02:36 Giacomo Puccini La bohème: Musetta's Waltz

London Philharmonic Sir Andrew Davis Nicole Cabell, soprano Decca 6590

14:02:00 00:02:31 Pio Carlo Nevi March on Themes from Puccini's "La Boheme"

Riccardo Chailly Verdi Symphony Milan Decca 2141

14:07:00 00:14:46 Niels Gade Concert Overture "Echoes of Ossian" Op 1

Dmitri Kitayenko Danish National Radio Sym Chandos 9422

14:25:00 00:11:53 Johann Sebastian Bach Oboe Concerto in D minor

Chamber Orchestra of Europe Douglas Boyd Douglas Boyd, oboe DeutGram 429225

14:39:00 00:09:53 Sir Arnold Bax Rogue's Comedy Overture

Vernon Handley BBC Philharmonic Chandos 10122

14:50:00 00:08:27 Ludwig van Beethoven Rondo from Piano Concerto No. 1 Op 15

Mahler Chamber Orchestra Leif Ove Andsnes Leif Ove Andsnes, piano Sony 542058

15:00:00 00:16:54 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Sonata No. 9 in D major

Rafal Blechacz, piano DeutGram 11952

15:19:00 00:10:30 Wilhelm Friedemann Bach Symphony in D major

Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra Sony 62720

15:32:00 00:03:30 Franz Schubert Schwanengesang: Serenade

Chamber Orchestra of Europe Claudio Abbado Thomas Quasthoff, baritone DeutGram 4770832

15:39:00 00:03:33 Franz Liszt Schubert Song 'Frühlingsglaube'

Christopher O'Riley, piano Oxingale 2020

15:44:00 00:09:16 Hershy Kay Cakewalk: Three Dances

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80144

15:55:00 00:02:11 George Frideric Handel Il pastor fido: Allegro

Trevor Pinnock English Concert Archiv 419219

15:58:00 00:04:09 Traditional The Cause of All My Sorrow, The Butterfly and Barney Brallaghan

Apollo's Fire Jeannette Sorrell Kathie Stewart, flute Avie 2329

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

16:06:00 00:03:34 Traditional Glory in the Meeting House

Jeannette Sorrell Apollo's Fire Avie 2329

16:13:00 00:10:39 Peter Tchaikovsky Allegro from String Sextet Op 70

Emerson String Quartet Paul Neubauer, viola; Colin Carr, cello Sony 547060

16:27:00 00:04:58 Michael Kamen Mr. Holland's Opus: Rowena

Michael Kamen Seattle Symphony Decca 458912

16:35:00 00:03:50 Michael Kamen Circle of Friends: You're the One

Michael Kamen Seattle Symphony Decca 458912

16:41:00 00:08:13 Ermanno Wolf-Ferrari La dama boba: Overture

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10511

16:52:00 00:03:38 Traditional Farewell to Ireland & Highlander's

Apollo's Fire Jeannette Sorrell Jeannette Sorrell, harpsichord Avie 2329

16:57:00 00:02:39 Wolfgang Amadeus Mozart Alleluia from 'Exsultate, jubilate'

Apollo's Fire Jeannette Sorrell Cyndia Sieden, soprano Koch Intl 7685

17:05:00 00:04:54 Frédéric Chopin Waltz No. 2 in A flat major Op 34

Maurizio Pollini, piano DeutGram 14190

17:13:00 00:10:49 Evaristo Felice dall'Abaco Concerto a più Istrumenti in E minor Op 5

Concerto Cologne Martin Sandhoff, flute; Cordula Breuer, flute Teldec 22166

17:26:00 00:09:03 Antonín Dvorák Carnival Overture Op 92

Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 433548

17:40:00 00:04:48 Harold Arlen Get Happy

Jenny Lin, piano Steinway 30011

17:46:00 00:03:53 Richard Rodgers The King and I: March of the Siamese

Jenny Lin, piano Steinway 30011

17:52:00 00:02:59 Charles Gounod Faust: Soldiers' Chorus

London Symphony Orchestra Richard Hickox Men of; London Symphony Chorus MCA 25877

17:56:00 00:03:35 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Horn Concerto No. 4

Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Eric Ruske, horn Telarc 80367

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:23:09 Ermanno Wolf-Ferrari Serenade for String Orchestra in E flat major

I Solisti Italiani Denon 78838

18:34:00 00:04:23 Antonín Dvorák Legend No. 5 in A flat major Op 59

Sir Charles Mackerras Czech Philharmonic Orchestra Supraphon 3533

18:41:00 00:02:46 Antonín Dvorák Legend No. 7 in A Op 59

Sir Charles Mackerras Czech Philharmonic Orchestra Supraphon 3533

18:46:00 00:07:29 William Boyce Symphony No. 5 in D major Op 2

Christopher Hogwood Academy of Ancient Music l'Oiseau 436761

18:55:00 00:03:44 Antonín Dvorák Legend No. 8 in F major Op 59

Sir Charles Mackerras Czech Philharmonic Orchestra Supraphon 3533

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:14:06 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 27 in G major

Jane Glover London Mozart Players ASV 762

19:18:00 00:37:48 Antonín Dvorák Symphony No. 5 in F major Op 76

Mariss Jansons Oslo Philharmonic Orchestra EMI 49995

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:16:20 Johann Sebastian Bach Brandenburg Concerto No. 1 in F major

Matthias Maute Ensemble Caprice Analekta 9996

20:20:00 00:36:09 Peter Tchaikovsky Piano Concerto No. 1 in B flat minor Op 23

Vienna Symphony Herbert von Karajan Sviatoslav Richter, piano DeutGram 4793449

20:20:00 00:13:01 Antonín Dvorák Largo from Symphony No. 9 Op 95

Rafael Kubelik Berlin Philharmonic DeutGram 4793449

20:57:00 00:02:30 Giovanni Gabrieli Canzoni e Sonate: Canzon 13

Empire Brass Telarc 80204

21:00 CHICAGO SYMPHONY with Lisa Simeone – Asher Fisch, conductor; Michael Barenboim, violin; Robert Chen, violin; Mathieu Dufour, flute; Eugene Izotov, oboe; William Buchman, bassoon

21:04:00 00:18:26 Richard Wagner A Siegfried Idyll

21:25:00 00:31:00 Arnold Schoenberg Violin Concerto Op 36

21:59:00 00:24:25 Gustav Mahler Adagio from Symphony No. 10 in F sharp major

22:26:00 00:12:35 Richard Wagner Parsifal: Act 1 Prelude

22:41:00 00:16:16 Johann Sebastian Bach (arr. Koopman) Concerto in C major BWV 1064

22:58:00 00:01:58 Antonín Dvorák Cypress No. 6

Cypress String Quartet Avie 2275

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:09:14 Felix Mendelssohn Adagio from String Symphony No. 11

Johannes Goritzki German Chamber Academy Neuss Claves 9002

23:11:00 00:08:06 Edvard Grieg Two Elegiac Melodies Op 34

Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 437520

23:21:00 00:05:18 Ermanno Wolf-Ferrari The Jewels of the Madonna: Intermezzo

James Gaffigan CityMusic Cleveland CityMusic 3

23:26:00 00:11:53 Ralph Vaughan Williams Romanza from Symphony No. 5

Robert Spano Atlanta Symphony Orchestra Telarc 80676

23:40:00 00:04:44 Richard Strauss Four Last Songs: Beim Schlafengehn

Atlanta Symphony Orchestra Donald Runnicles Christine Brewer, soprano Teldec 80661

23:44:00 00:08:59 Richard Wagner Tannhäuser: Act 3 Prelude

Daniel Barenboim Chicago Symphony Orchestra Teldec 24224

23:55:00 00:03:11 Máximo Diego Pujol Preludio No. 2 "Tristón"

Jason Vieaux, guitar Naxos 553449

23:57:00 00:03:48 George Frideric Handel Berenice: Minuet

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields EMI 47027