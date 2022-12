Program Guide 01-06-2016

00:00 CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:02:00 00:32:25 Luigi Cherubini Symphony in D major

Howard Griffiths Zurich Chamber Orchestra CPO 999521

00:36:00 00:39:55 Ludwig van Beethoven Septet in E flat major Op 20

Chamber Music Soc Linc Center Delos 3177

01:18:00 00:20:17 Alexander Scriabin Symphony No. 5 Op 60

London Philharmonic Lorin Maazel Vladimir Ashkenazy, piano; Ambrosian Singers Decca 4785437

01:40:00 00:24:02 Giovanni Palestrina Mass "O Rex Gloriae"

James O'Donnell Westminster Cathedral Choir Hyperion 66316

02:06:00 00:37:10 Carl Nielsen Symphony No. 3 Op 27

New York Philharmonic Alan Gilbert Erin Morley, soprano; Joshua Hopkins, baritone DaCapo 220623

02:45:00 00:34:44 Richard Strauss Sonatina No. 1 for 16 Winds in F major

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 445849

03:22:00 00:25:11 Ralph Vaughan Williams The Wasps: Aristophanic Suite

Michael Stern Kansas City Symphony Reference 129

03:49:00 00:45:25 Franz Schubert String Quartet No. 14 in D minor

Franz Welser-Möst Camerata Salzburg EMI 56813

04:36:00 00:42:14 Antonín Dvorák Symphony No. 4 in D minor Op 13

Libor Pesek Czech Philharmonic Orchestra VirginClas 91144

05:20:00 00:16:01 Germaine Tailleferre Concertino for Harp & Orchestra

Women's Philharmonic JoAnn Falletta Gillian Benet, harp Koch Intl 7169

05:38:00 00:07:17 Carlos Chávez Chapultepec

Keri-Lynn Wilson Simón Bolívar Symphony Dorian 90254

05:49:00 00:08:26 Antonio Vivaldi Four Seasons: 'Winter' Concerto in F minor Op 8

Academy St. Martin in Fields Joshua Bell Joshua Bell, violin Sony 11013

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:08:00 00:04:13 Jean Sibelius Processional Op 113

Leif Segerstam Turku Philharmonic Naxos 573300

06:14:00 00:03:11 Claude Debussy Preludes Book 1: The girl with the

Geoffrey Simon Philharmonia Orchestra Cala 1025

06:17:00 00:07:56 André Grétry Le magnifique: Overture

Stefan Sanderling Orchestre de Bretagne ASV 1095

06:29:00 00:05:58 Emil von Reznícek Donna Diana: Overture

Lance Friedel Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 573418

06:40:00 00:06:13 Max Bruch Scherzo from Symphony No. 3 Op 51

Kurt Masur Leipzig Gewandhaus Orchestra Philips 420932

06:47:00 00:05:39 Gabriel Fauré Scherzo from Piano Quartet No. 1 Op 15

Emanuel Ax, piano; Isaac Stern, violin; Jaime Laredo, viola; Yo-Yo Ma, cello Sony 48066

06:55:00 00:03:14 Frank H. Losey March "Gloria"

Col. Lowell Graham USAF Heritage of America Band Klavier 11139

07:05:00 00:05:01 Sir Edward ElgarPomp and Circumstance March No.4 in G major Op 39

Sir Adrian Boult London Philharmonic EMI 28379

07:10:00 00:05:50 Antonín Dvorák Polonaise in E flat major

Václav Neumann Czech Philharmonic Orchestra Orfeo 180891

07:20:00 00:02:47 Giuseppe Verdi Il trovatore: Anvil Chorus 'Vedi! le

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80333

07:23:00 00:02:10 Dmitri Shostakovich The Gadfly: Galop Op 97

Riccardo Chailly Philadelphia Orchestra Decca 452597

07:26:00 00:02:11 Alexander Scriabin Mazurka in C sharp minor Op 3

Benjamin Grosvenor, piano Decca 4785334

07:30:00 00:05:22 Max Reger Finale from Flute Serenade Op 141

Michel Debost, flute; Takako Masame, violin; Lynne Ramsey, viola Skarbo 4094

07:40:00 00:09:17 Louis Moreau Gottschalk Bamboula Op 2

Cecile Licad, piano Naxos 559145

07:51:00 00:02:52 Fernando Bustamante Misionera

Jason Vieaux, guitar Azica 71287

07:55:00 00:03:28 Ernesto Lecuona Malagueña

Jorge Luis Prats, piano Decca 4782732

08:07:00 00:06:00 Hector Berlioz Symphonie fantastique: A Ball

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 453432

08:17:00 00:10:15 Claude Debussy Danses sacrée et profane

Cleveland Orchestra Pierre Boulez Lisa Wellbaum, harp DeutGram 2121

08:26:00 00:03:47 Igor Stravinsky Fireworks Op 4

Pierre Boulez Chicago Symphony Orchestra DeutGram 437850

08:31:00 00:05:16 Maurice Ravel Le tombeau de Couperin: Menuet

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 2121

08:40:00 00:06:13 Claude Debussy Clouds from 'Three Nocturnes'

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 439896

08:48:00 00:02:51 Dmitri Shostakovich Ballet Suite No. 1: Music Box Waltz

Constantine Orbelian Moscow Chamber Orchestra Delos 3257

08:48:00 00:03:47 Igor Stravinsky Fireworks Op 4

Pierre Boulez Chicago Symphony Orchestra DeutGram 437850

08:55:00 00:07:44 Franz Waxman Sunset Boulevard: Suite

Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 81265

09:11:00 00:15:15 Maurice Ravel Valses nobles et sentimentales

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 449213

09:30:00 00:03:20 Dominick Argento The Dream of Valentino: Tango

David Zinman Baltimore Symphony Orchestra Argo 444454

09:35:00 00:03:15 Lili Boulanger Nocturne

Janine Jansen, violin; Itamar Golan, piano Decca 15249

09:55:00 00:03:28 John Dowland Kemp's Jig, Mistress Winter's Jump & My

La Nef Atma 2650

10:00 WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:02:00 00:01:29 Alexander Scriabin Prelude in G sharp minor Op 11

Yuja Wang, piano DeutGram 16606

10:04:00 00:02:11 Alexander Scriabin Mazurka in C sharp minor Op 3

Benjamin Grosvenor, piano Decca 4785334

10:08:00 00:12:40 Wolfgang Amadeus Mozart Horn Concerto No. 2 in E flat major

Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Eric Ruske, horn Telarc 80367

10:23:00 00:05:30 Johan Halvorsen Mascarade: Holberg Overture

Neeme Järvi Bergen Philharmonic Chandos 10584

10:31:00 00:03:27 Gustav Mahler Des Knaben Wunderhorn: Des Antonius von

Cleveland Orchestra Pierre Boulez Christian Gerhaher, baritone DeutGram 4779060

10:35:00 00:06:56 Hector Berlioz Symphonie fantastique: March to the

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 453432

10:46:00 00:06:25 Claude Debussy Three Nocturnes: Festivals

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 439896

10:56:00 00:23:39 Gustav Mahler Veni, creator Spiritus from Symphony

Berlin State Orchestra Pierre Boulez Berlin State Opera Chorus; Berlin Radio Choir; Aurelius Boys Choir; various soloists DeutGram 4776597

11:22:00 00:08:18 Carl Friedrich Abel Symphony in B flat major Op 7

Adrian Shepherd Cantilena Chandos 8648

11:32:00 00:10:06 Tomaso Albinoni Oboe Concerto in G minor Op 9

London Virtuosi John Georgiadis Anthony Camden, oboe Naxos 550739

11:45:00 00:11:23 Igor Stravinsky Scherzo fantastique Op 3

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 471197

11:57:00 00:01:35 Leroy Anderson The Typewriter

BBC Concert Orchestra Leonard Slatkin Alasdair Malloy, typewriter Naxos 559357

12:06:00 00:06:40 Domenico Cimarosa Il matrimonio segreto: Overture

Lance Friedel Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 573418

12:15:00 00:15:46 Karl Goldmark Wedding March from 'Rustic Wedding'

Stephen Gunzenhauser National Symphony of Ireland Naxos 550745

12:32:00 00:03:00 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 5: Norwegian Rustic

Andrei Gavrilov, piano DeutGram 437522

12:38:00 00:03:00 Gabriel Pierné March of the Little Lead Soldiers

Juanjo Mena BBC Philharmonic Chandos 10633

12:44:00 00:10:30 Johann Strauss Jr Waltz 'Wine, Women and Song' Op 333

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80314

12:55:00 00:03:31 Florent Schmitt La tragédie de Salomé: Dance of the

Yannick Nézet-Séguin Orchestre Métropolitaine Atma 2647

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:02:00 00:34:29 Igor Stravinsky The Rite of Spring

Pierre Boulez Cleveland Orchestra Sony 64109

13:37:00 00:23:33 Claude Debussy La mer

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 439896

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:01:00 00:02:30 Johann Strauss Jr Polka 'Express' Op 311

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 2003

14:04:00 00:02:45 Johann Strauss Jr Napoleon March Op 156

Willi Boskovsky Vienna Philharmonic Decca 4785437

14:18:00 00:18:47 Maurice Ravel Piano Concerto for the Left Hand in D major

Cleveland Orchestra Pierre Boulez Pierre-Laurent Aimard, piano DeutGram 14764

14:41:00 00:11:53 E. J. Moeran First Rhapsody

Vernon Handley Ulster Orchestra Chandos 8639

14:55:00 00:05:33 Sergei Rachmaninoff Prelude in D major Op 23

Vassily Primakov, piano Bridge 9348

15:01:00 00:16:02 Claude Debussy Jeux

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 439896

15:16:00 00:10:47 Béla Bartók Hungarian Sketches

Pierre Boulez Chicago Symphony Orchestra DeutGram 445825

15:32:00 00:04:08 Alexander Glazunov Raymonda: Valse fantastique

José Serebrier Royal Scottish Nat'l Orch Warner 61939

15:40:00 00:06:00 Gioacchino Rossini L'inganno felice: Overture

Christian Benda Prague Sinfonia Naxos 570934

15:48:00 00:10:00 Johann Sebastian Bach Prelude & Fugue in D

Gerard Schwarz Seattle Symphony Delos 3098

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:58:00 00:04:23 Johann Sebastian Bach Cantata No. 78: Duet

Empire Brass Douglas Major, organ EMI 47395

16:06:00 00:03:16 Brian Dykstra Caffeinated Rag

Brian Dykstra, piano Centaur 3161

16:13:00 00:09:49 Max Bruch Swedish Dances Op 63

Kurt Masur Leipzig Gewandhaus Orchestra Philips 420932

16:27:00 00:05:28 Alexander Scriabin Waltz in A flat Op 38

Benjamin Grosvenor, piano Decca 4785334

16:42:00 00:07:08 Xaver Scharwenka Scherzo from Piano Concerto No. 1 Op 32

BBC Scottish Symphony Michael Stern Marc-André Hamelin, piano Hyperion 67508

16:52:00 00:03:41 Giuseppe Martucci Giga Op 61

Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 53280

16:56:00 00:02:52 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 5 in G minor

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572770

17:05:00 00:03:50 Alexander Scriabin Mazurka in E Op 3

Benjamin Grosvenor, piano Decca 4785334

17:12:00 00:08:17 Otto Nicolai The Merry Wives of Windsor: Overture

Lance Friedel Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 573418

17:29:00 00:05:52 Maurice Ravel Le tombeau de Couperin: Forlane

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 2121

17:40:00 00:05:59 Albert Lortzing Zar und Zimmermann: Overture

Lance Friedel Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 573418

17:48:00 00:01:27 Nikolai Rimsky-Korsakov The Tale of Tsar Saltan: Flight of the

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572693

17:52:00 00:03:52 Felix Mendelssohn Elijah: He Watching Over Israel

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80119

17:56:00 00:03:05 Scott Joplin The Cascades

Joshua Rifkin, piano Nonesuch 79159

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:20:53 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 14 in A major

James Levine Boston Symphony Orchestra BSO Clas 1001

18:32:00 00:08:18 Alexander Scriabin Piano Sonata No. 4 in F sharp major Op 30

Sean Chen, piano Steinway 30029

18:42:00 00:01:29 Alexander Scriabin Prelude in G sharp minor Op 11

Yuja Wang, piano DeutGram 16606

18:46:00 00:08:20 Ferdinand Hérold Zampa: Overture

Lance Friedel Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 573418

18:55:00 00:03:43 Alexander Scriabin Etude in A flat major Op 8

Garrick Ohlsson, piano Bridge 9287

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:20:33 Franz Joseph Haydn Symphony No. 63 in C major

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 427337

19:25:00 00:31:08 Max Bruch Scottish Fantasy Op 46

London Symphony Orchestra Jascha Horenstein David Oistrakh, violin Decca 4785437

19:58:00 00:01:33 Anonymous Lute Duet 'Drewrie's accordes'

Sharon Isbin, guitar Sony 745456

20:00 CLEVELAND OVATIONS:

Quire Cleveland/Ross Duffin with Carols for Quire from the Old & New Worlds, Vol. 7, recorded December 2015

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John SimnaHenry John Gauntlett (1805–1876) (arr Ross W. Duffin): Once in royal David’s city--Gail West, solo treble

Anon. 15th-century English (arr RWD): Make we joy now in this fest

Anon. 16th-century Finnish (arr RWD): Iloidcam ja remuidcam

Giaches de Wert (1535–1596): Gaudete in Domino

William Walton (1902–1983): Make we joy now in this fest

Richard Dering (ca.1580–1630): Quem vidistis, pastores?

Joseph Stephenson (1723–1810): Anthem from Luke

Hector Berlioz (1803–1869): Il s’en va loin de la terre, from L’Enfance du Christ

Ludwig Senfl (ca.1486–1542/3): Ave rosa sine spinis

Andrejs Jansons (b.1938): Meklētāja ceļš ir galā

John Rutter (b.1945): There is a flow’r--Margaret Carpenter, solo soprano

Guillaume DuFay (ca.1397–1474): Christe, Redemptor omnium

Cipriano de Rore (1515–1565): Hodie Christus natus est

Stephenson: Arise and hail the sacred day

William Sandys (1792–1874) (arr David Willcocks): Tomorrow shall be my dancing day

Jacobus Clemens non papa (ca.1510–1555): Magi veniunt ab Oriente

Francisco Guerrero (1528–1599): A un niño llorando al yelo

American traditional (arr Andrew Carter): I wonder as I wander

Anon. 16th-century English (arr RWD): Reges de Saba venient

Anon. 16th-century German (arr RWD): Die zwölf heiligen Zahlen

Anon. 18th-century English (arr Ian Humphris): Twelve days of Christmas

21:46:00 00:12:23 Hector Berlioz Roméo Alone & Festivities at the

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 1301

22:00 THE BLACK ARTS with A. Grace Lee Mims:

recordings by mezzo-soprano Grace Bumbry



23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:05:39 Karl-Birger Blomdahl Adagio from 'The Wakeful Night'

Petter Sundkvist Swedish Chamber Orchestra Naxos 553715

23:07:00 00:10:50 William Alwyn Autumn Legend Royal Liverpool Philharmonic

David Lloyd-Jones Rachael Pankhurst, Eng. horn Naxos 570704

23:20:00 00:11:00 Franz Schubert Andante from Piano Trio No. 1

Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Bridge 9376

23:31:00 00:05:07 Edvard Grieg Holberg Suite: Air Op 40

Domenico Boyagian Ohio Philharmonic Centaur 3311

23:38:00 00:04:46 Carl Stamitz Andante from Flute Concerto Op 29

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Irena Grafenauer, flute Philips 426318

23:42:00 00:10:51 Wolfgang Amadeus Mozart Andante from Symphony No. 40

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Archiv 6506

23:55:00 00:03:04 Armas Järnefelt Berceuse

Swedish Radio Symphony Esa-Pekka Salonen Mats Zetterqvist, violin; Mats Rondin, cello Sony 46668

23:56:00 00:02:52 Georges Bizet Jeux d'enfants: Duo Op 22

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 131