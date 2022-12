Program Guide 01-05-2016

00:00 CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:02:00 00:37:29 Alexander Glazunov The Seasons Op 67

José Serebrier Royal Scottish Nat'l Orch Warner 61434

00:41:00 00:32:35 Antonín Dvorák String Quintet No. 3 in E flat major Op 97

Emerson String Quartet Paul Neubauer, viola DeutGram 4778765

01:15:00 00:56:46 Maurice Ravel Daphnis et Chloé

Berlin Philharmonic Pierre Boulez Berlin Radio Choir DeutGram 447057

02:14:00 00:20:14 Frederick S. Converse The Mystic Trumpeter

JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 559116

02:36:00 00:18:02 Michael Easton Beasts of the Bush

State Orchestra of Victoria Brett Kelly Margaret Haggart, narrator Naxos 554368

02:56:00 00:40:11 Charles Ives Symphony No. 1 in D minor

Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9053

03:38:00 00:27:17 Alexander Scriabin Piano Concerto in F sharp minor Op 20

London Philharmonic Lorin Maazel Vladimir Ashkenazy, piano Decca 4785437

04:07:00 00:37:32 John Knowles Paine Symphony No. 1 in C minor Op 23

Zubin Mehta New York Philharmonic New World 374

04:46:00 00:32:14 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 27 in B flat major

Cleveland Orchestra Mitsuko Uchida Mitsuko Uchida, piano Decca 15498

05:20:00 00:18:43 Anderson & Roe Suite from Bach's 'St. Matthew Passion'

Greg Anderson, piano; Elizabeth Joy Roe, piano Steinway 30033

05:41:00 00:03:33 Fritz Kreisler La Précieuse

James Ehnes, violin; Eduard Laurel, piano Analekta 3159

05:49:00 00:08:59 Aaron Copland Our Town: Suite

Leonard Slatkin St Louis Symphony RCA 61699

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:05:00 00:03:24 Erik Satie Gymnopédie No. 2

Bruce Levingston, piano Sono Lumin 92148

06:11:00 00:03:15 Maurice Ravel Le tombeau de Couperin: Prelude

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 2121

06:15:00 00:07:43 Johann Adolf Scheibe Sinfonia à 4 in B flat

Andrew Manze Concerto Copenhagen Chandos 550

06:24:00 00:03:03 Claude Debussy Petite Suite: Cortège

Jun Märkl National Orchestra of Lyon Naxos 572583

06:28:00 00:06:05 Johann Sebastian Bach St. Matthew Passion: Erbarme dich

Greg Anderson, piano; Elizabeth Joy Roe, piano Steinway 30033

06:40:00 00:05:25 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 1 in G minor

Chamber Ensemble Leonidas Kavakos, violin; Andreas Ottensamer, clarinet Mercury 4811409

06:46:00 00:05:43 Modest Mussorgsky Khovanshchina: Solemn March

Evgeny Svetlanov Russian State Symphony RCA 68406

06:55:00 00:03:57 John Philip Sousa March of the Royal Trumpets

Keith Brion Central Band of the RAF Naxos 559730

07:05:00 00:03:55 Johann Strauss Jr Annen Polka Op 117

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 10406

07:10:00 00:08:32 Johann David Heinichen Concerto Grosso in F major

Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 437549

07:20:00 00:02:22 Giuseppe Verdi Aïda: Sacred Dance of the Priestesses

José Serebrier Bournemouth Symphony Naxos 572818

07:25:00 00:02:03 Leonard Bernstein West Side Story: Jet Song

Canadian Brass RCA 68633

07:27:00 00:03:57 Ralph Vaughan Williams March 'Sea Songs'

Frederick Fennell Cleveland Symphonic Winds Telarc 80099

07:32:00 00:04:06 Sergei Prokofiev Romeo and Juliet: Minuet

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

07:40:00 00:06:49 Antonio Vivaldi Flute Concerto in F major Op 10

Orpheus Chamber Orchestra Patrick Gallois, flute DeutGram 437839

07:47:00 00:03:58 Johann Sebastian Bach Lute Suite No. 4: Preludio

David Russell, guitar Telarc 80584

07:52:00 00:04:09 Nicolò Paganini Perpetual Motion Op 11

Philippe Quint, violin; Dmitriy Cogan, piano Naxos 570703

08:07:00 00:05:22 Frédéric Chopin Polonaise No. 3 in A Op 40

Maurizio Pollini, piano DeutGram 4793449

08:15:00 00:08:34 Ludwig van Beethoven Egmont: Overture Op 84

George Szell Cleveland Orchestra Sony 46532

08:25:00 00:04:50 Johann Sebastian Bach Finale from Flute Sonata in G minor

Joshua Smith, flute; Jory Vinikour, harpsichord Delos 3402

08:32:00 00:02:20 George Gershwin Porgy and Bess: Summertime

Cleveland Pops Orchestra Carl Topilow Carl Topilow, clarinet Azica 72216

08:40:00 00:09:21 Ottorino Respighi Church Windows: St. Gregory the Great

Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80356

08:51:00 00:02:03 Anonymous Spiritual "The Battle of Jericho"

Stuttgart Brass Quartet Hänssler 98623

08:55:00 00:04:55 Eduard Strauss Quadrille on Themes from "Carmen" Op 134

Claudio Abbado Vienna Philharmonic DeutGram 431628

09:05:00 00:17:59 Jean-Baptiste Lully Le Bourgeois Gentilhomme: Suite

Tempesta di Mare Chandos 805

09:29:00 00:03:25 Danny Elfman Dick Tracy: Main theme

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80251

09:32:00 00:02:16 Danny Elfman Dick Tracy: Crime Spree

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80251

09:35:00 00:09:08 Peter Tchaikovsky Marche slav Op 31

Zubin Mehta Israel Philharmonic Orchestra Teldec 90201

09:48:00 00:04:46 Michael W. Balfe The Bohemian Girl: I dreamt I dwelt in marble halls

Sinfonica Nazionale della RAI Karel Mark Chichon Elina Garanca, mezzo DeutGram 14777

09:54:00 00:04:03 Jean-Philippe Rameau The Gathering of Birds

Christopher O'Riley, piano CPI 3294112

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:00 00:04:22 Ottorino Respighi The Birds: The Dove

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437533

10:06:00 00:02:59 Eric Whitacre Little Birds

Noel Edison Elora Festival Singers; Leslie De' Ath, piano Naxos 559677

10:12:00 00:13:14 Nikolai Medtner Sonata Reminiscenza in A minor Op 38

Vassily Primakov, piano LP Classic 1004

10:27:00 00:03:05 Leonard Bernstein Candide: Paris Waltz

John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 438685

10:31:00 00:03:30 Johann Sebastian Bach Cello Suite No. 3: Bourrée

Andrés Díaz, cello Azica 71252

10:38:00 00:03:32 Johann Sebastian Bach Fugue in A major

Alan Feinberg, piano Steinway 30034

10:44:00 00:05:00 Zoltán Kodály Háry János: Intermezzo

London Symphony Orchestra István Kertész John Leach, cimbalom Decca 4785437

10:50:00 00:27:59 Alexander Borodin Symphony No. 2 in B minor

Sir Simon Rattle Berlin Philharmonic EMI 273

11:20:00 00:08:32 Peter Cornelius The Barber of Bagdad: Overture

Lance Friedel Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 573418

11:31:00 00:06:43 William Boyce Symphony No. 6 in F major Op 2

Christopher Hogwood Academy of Ancient Music l'Oiseau 436761

11:41:00 00:11:57 Frederick S. Converse Flivver Ten Million

JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 559116

11:53:00 00:05:43 Antonín Dvorák Legend No. 4 in C major Op 59

Sir Charles Mackerras Czech Philharmonic Orchestra Supraphon 3533

12:07:00 00:09:30 Antonín Dvorák Overture 'My Home' Op 62

István Kertész London Symphony Orchestra Decca 4785437

12:18:00 00:08:23 Mikhail Ippolitov-Ivanov Caucasian Sketches Suite No. 1:

David Zinman Baltimore Symphony Orchestra Telarc 80378

12:29:00 00:04:21 Emmanuel Chabrier Dix pièces pittoresques: Scherzo-valse

Angela Hewitt, piano Hyperion 67515

12:36:00 00:04:26 Aram Khachaturian Masquerade: Waltz

Kirill Kondrashin RCA Victor Symphony RCA 300350

12:44:00 00:14:45 Peter Tchaikovsky Capriccio italien Op 45

George Szell Cleveland Orchestra Sony 78744

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:34:44 Richard Strauss Sonatina No. 1 for 16 Winds in F major

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 445849

13:37:00 00:19:05 Richard Wagner A Siegfried Idyll

George Szell Cleveland Orchestra MAA 75

13:57:00 00:02:01 Franz Schubert Moment Musical No. 3 in F minor

Gil Shaham, violin; Göran Söllscher, guitar DeutGram 471568

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:00:00 00:03:03 Ermanno Wolf-Ferrari The Secret of Susanna: Overture

Lance Friedel Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 573418

14:04:00 00:02:04 Georges Bizet Carmen: Seguidilla 'Près des remparts de Seville'

Munich Radio Orchestra Maurizio Barbacini Denyce Graves, mezzo-soprano RCA 63509

14:08:00 00:15:04 Michael Haydn Symphony No. 30 in D major

Johannes Goritzki German Chamber Academy Neuss CPO 999179

14:27:00 00:12:18 Charles Avison Concerto Grosso No. 9 after Scarlatti in C major

Trevor Pinnock English Concert Archiv 415518

14:42:00 00:11:59 Alberto Ginastera Estancia: Suite Op 8

Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 4777457

15:02:00 00:20:14 Frederick S. Converse The Mystic Trumpeter

JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 559116

15:24:00 00:07:31 Ralph Vaughan Williams Scherzo: The Waves from "A Sea Symphony"

Atlanta Symphony Orchestra Robert Spano Atlanta Symphony Chorus Telarc 80588

15:33:00 00:03:42 Marie-Auguste Durand Waltz No. 1 in E flat Op 83

John O'Conor, piano Telarc 80391

15:41:00 00:08:21 Friedrich von Flotow Martha: Overture

Lance Friedel Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 573418

15:51:00 00:05:53 Robert Schumann Finale from Symphony No. 3 Op 97

Robin Ticciati Scottish Chamber Orchestra Linn 450

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:58:00 00:03:44 Nikolai Medtner Fairy Tale in E flat major Op 26

Donna Lee, piano Azica 71220

16:05:00 00:03:40 Frédéric Chopin Etude No. 3 in E major Op 10

Maurizio Pollini, piano DeutGram 4793449

16:12:00 00:10:52 Johann Sebastian Bach Brandenburg Concerto No. 3 in G major

Greg Anderson, piano; Elizabeth Joy Roe, piano Steinway 30033

16:26:00 00:06:25 Ramin Djawadi Clash of the Titans: Perseus

City of Prague Philharmonic Chorus Silva 1398

16:35:00 00:04:03 Felix Mendelssohn Scherzo from String Quartet No. 4 Op 44

American String Project MSR 1386

16:41:00 00:08:25 Jean Sibelius Finlandia Op 26

Osmo Vänskä Lahti Symphony Orchestra Bis 575

16:52:00 00:03:11 Peter Tchaikovsky The Sleeping Beauty: March from Act 3

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 457634

16:56:00 00:03:36 Sergei Prokofiev Scherzo from Violin Concerto No. 1 Op 19

Russian National Orchestra Yakov Kreizberg Julia Fischer, violin PentaTone 59

17:05:00 00:05:15 Anton Stamitz Rondeau from Concerto for 2 Flutes in G major

Camerata Salzburg Jean-Pierre Rampal Jean-Pierre Rampal, flute; Shigenori Kudo, flute Sony 45930

17:13:00 00:11:03 Richard Wagner Tristan und Isolde: Act 1 Prelude

Fabio Luisi Philharmonia Zürich Accentus 102

17:26:00 00:08:14 Elmer Bernstein To Kill a Mockingbird: Suite

Elmer Bernstein Royal Philharmonic Pops Orch Denon 75288

17:40:00 00:05:50 Johann Sebastian Bach Adagio from Concerto for 2 Keyboards

Greg Anderson, piano; Elizabeth Joy Roe, piano Steinway 30033

17:47:00 00:02:25 Johann Sebastian Bach Sonatina from Cantata No. 106 'Actus

Greg Anderson, piano; Elizabeth Joy Roe, piano Steinway 30033

17:52:00 00:02:57 Traditional The Bold Grenadier

City of London Sinfonia John Rutter Cambridge Singers Collegium 120

17:56:00 00:03:19 Jerome Moross Fugue from Symphony No. 1

JoAnn Falletta London Symphony Orchestra Albany 1403

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:17:56 Johann Sebastian Bach Concerto for 2 Keyboards in C major

Greg Anderson, piano; Elizabeth Joy Roe, piano Steinway 30033

18:29:00 00:04:20 Carl Philipp Emanuel Bach Finale from String Symphony

John Hsu The Vivaldi Project Centaur 3176

18:36:00 00:02:21 Wilhelm Friedemann Bach Minuet from String Symphony in F major

Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra Sony 62720

18:40:00 00:13:44 Johann Christian Bach Symphony for Double Orchestra in E flat major Op 18

Simon Standage Academy of Ancient Music Chandos 540

18:55:00 00:03:44 Johann Sebastian Bach Fugue in G minor

Yannick Nézet-Séguin Philadelphia Orchestra DeutGram 19032

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:26:20 Wolfgang Amadeus Mozart Flute Concerto No. 1 in G major

English Chamber Orchestra Raymond Leppard Peter-Lukas Graf, flute Brilliant 93290

19:30:00 00:26:03 Franz Schubert Symphony No. 8 in B minor

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Telarc 80091

19:58:00 00:01:33 Maurice Ravel Prelude in A minor

Sean Chen, piano Steinway 30029

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:22:26 Claude Debussy La mer

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

20:26:00 00:29:48 Felix Mendelssohn Symphony No. 4 in A major Op 90

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 1032

20:57:00 00:02:17 Johannes Brahms Minnelied Op 71

Zuill Bailey, cello; Awadagin Pratt, piano Telarc 32664

21:00 CHICAGO SYMPHONY with Lisa Simeone - Charles Dutoit, conductor; Yo-Yo Ma, cello; Robert Chen, violin

21:04:00 00:17:59 Maurice Ravel Valses nobles et sentimentales

21:24:00 00:28:38 Claude Debussy The Martyrdom of St. Sebastian: Symphonic Fragments

21:55:00 00:15:44 Camille Saint-Saëns La Muse et le Poète Op 132

22:14:00 00:27:38 Édouard Lalo Cello Concerto in D minor

22:44:00 00:10:58 Claude Debussy Prelude to the Afternoon of a Faun

Cristian Macelaru, conductor

22:57:00 00:01:52 Ottorino Respighi The Fair

Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80396

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:04:04 Alexander Scriabin Etude in B flat minor Op 8

Garrick Ohlsson, piano Bridge 9287

23:06:00 00:02:48 Matteo Carcassi Etude mélodique in A major Op 60

Academy St. Martin in Fields Kenneth Sillito Alexandre Lagoya, guitar Philips 446002

23:08:00 00:10:09 Franz Liszt Transcendental Etude No. 9 in A flat major

Alice Sara Ott, piano DeutGram 4778362

23:21:00 00:07:20 Giuseppe Martucci Notturno in G flat major Op 70

Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 53280

23:28:00 00:07:03 Sir Edward Elgar Dream Children Op 43

Paul Goodwin English Chamber Orchestra Harm Mundi 907258

23:37:00 00:06:54 Robert Fuchs Adagio from Serenade No. 4 Op 51

Christian Ludwig Cologne Chamber Orchestra Naxos 572607

23:43:00 00:09:53 Max Bruch Kol Nidrei Op 47

London Symphony Orchestra Neeme Järvi Yuri Bashmet, viola RCA 63292

23:55:00 00:03:02 Gabriel Fauré Chanson de Mélisande

Boston Symphony Orchestra Seiji Ozawa Lorraine Hunt Lieberson, sop DeutGram 423089

23:56:00 00:03:19 Erik Satie Gnossienne No. 3

Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 470290