Program Guide 01-01-2016

CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:02:00 00:18:39 Percy Grainger Suite 'In a Nutshell' Sir Simon Rattle City of Birmingham Symphony EMI 56412

00:22:00 00:43:47 Peter Tchaikovsky Symphony No. 1 in G minor Op 13 Claudio Abbado Chicago Symphony Orchestra Sony 48056

01:08:00 00:49:02 Luigi Cherubini Requiem No. 1 in C minor Philharmonia Orchestra Riccardo Muti Ambrosian Opera Chorus EMI 68613

01:59:00 00:41:21 Johan Svendsen Octet for Strings in A Op 3 Kontra Quartet Lars Bjornkjaer, violin; Per Lund Madsen, violin; Bjarne Boie Rasmussen, viola; Lars Holm Johansen, cello Bis 753

02:42:00 00:40:27 Johannes Brahms Violin Concerto in D major Op 77 Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Hilary Hahn, violin Sony 89649

03:24:00 00:35:56 Carl Nielsen Symphony No. 4 Op 29 Alan Gilbert New York Philharmonic DaCapo 220624

04:02:00 00:21:06 Carl Maria von Weber Piano Concerto No. 2 in E flat major Op 32 Bavarian Radio Symphony Sir Colin Davis Gerhard Oppitz, piano RCA 68219

04:25:00 00:47:56 Franz Joseph Haydn Mass No. 3 in C major Musicians of the Louvre Marc Minkowski Lucy Crowe, soprano; Nathalie Stutzmann, alto; Richard Croft, tenor; Luca Tittolo, bass; Louvre Musicians Chorus Naïve 5183

05:16:00 01:05:14 Gustav Mahler Symphony No. 5 in C sharp minor Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 425438

05:40:00 00:05:35 Jean Sibelius Menuetto Leif Segerstam Turku Philharmonic Naxos 573300

06:23:00 00:14:31 Franz Schubert Violin Sonatina No. 1 in D major Gil Shaham, violin; Göran Söllscher, guitar DeutGram 471568

06:39:00 00:13:06 Peter Tchaikovsky Festival Overture Op 15 Geoffrey Simon London Symphony Orchestra Chandos 9190

CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:52:00 00:06:52 Emmanuel Chabrier The King in Spite of Himself: Fête Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

07:02:00 00:20:15 Mikhail Ippolitov-Ivanov Caucasian Sketches Suite No. 1 Op 10 David Zinman Baltimore Symphony Orchestra Telarc 80378

07:25:00 00:06:29 Bedrich Smetana The Bartered Bride: Overture Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 444867

07:34:00 00:10:05 Johann Sebastian Bach Keyboard Concerto No. 5 in F minor Apollo's Fire Jeannette Sorrell Jeannette Sorrell, harpsichord Avie 2207

07:47:00 00:12:59 Claude Debussy Petite Suite Jun Märkl National Orchestra of Lyon Naxos 572583

08:02:00 00:25:20 Sir Thomas Beecham The Faithful Shepherd: Suite Yehudi Menuhin Royal Philharmonic MCA 6231

08:30:00 00:29:10 Wolfgang Amadeus Mozart Concerto for Flute & Harp in C major Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Joshua Smith, flute; Lisa Wellbaum, harp Decca 443175

09:03:00 00:16:26 Sir Arnold Bax The Garden of Fand David Lloyd-Jones Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 553525

09:22:00 00:19:55 Ludwig van Beethoven Allegro from Piano Concerto No. 5 Op 73 Mahler Chamber Orchestra Leif Ove Andsnes Leif Ove Andsnes, piano Sony 305886

09:45:00 00:14:54 Bedrich Smetana Má vlast: The High Castle Sir Colin Davis London Symphony Orchestra LSO Live 516

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:00 00:12:36 Johann Sebastian Bach Italian Concerto in F major Angela Hewitt, piano Hyperion 67306

10:12:00 00:19:07 Bedrich Smetana The Bartered Bride: Overture & Dances Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Chorus Decca 444867

10:31:00 00:22:34 Franz Joseph Haydn Symphony No. 96 in D Marc Minkowski Musicians of the Louvre Naïve 5176

11:00:00 00:29:53 Robert Schumann Piano Concerto in A minor Op 54 Berlin Philharmonic Mariss Jansons Leif Ove Andsnes, piano EMI 57562

11:29:00 00:14:16 Jerome Moross Variations on a Waltz JoAnn Falletta London Symphony Orchestra Albany 1403

11:44:00 00:10:27 Étienne Méhul Young Henry's Hunt: Overture Michel Swierczewski Gulbenkian Orchestra Nimbus 5184

12:07:00 00:07:00 Gioacchino Rossini The Barber of Seville: Overture Fritz Reiner Chicago Symphony Orchestra RCA 300350

12:14:00 00:11:24 Bedrich Smetana The Bartered Bride: Three Dances George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 215

12:25:00 00:03:42 Percy Grainger In a Nutshell Suite: Gum-Suckers March Jerry Junkin Dallas Wind Symphony Reference 117

12:29:00 00:04:04 Fritz Kreisler Berceuse Romantique Op 9 Caroline Goulding, violin; Christopher O'Riley, piano Telarc 80744

THE BIG WORK AT ONE

13:00:00 00:40:07 Johannes Brahms Violin Concerto in D major Op 77 Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Joshua Bell, violin Decca 444811

13:40:00 00:15:34 Richard Wagner Tannhäuser: Overture Fabio Luisi Philharmonia Zürich Accentus 102

CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:00:00 00:12:11 Edvard Grieg Overture 'In Autumn' Op 11 Petri Sakari Iceland Symphony Chandos 9028

14:12:00 00:14:08 Franz Schubert Rondo in A major Brandenburg Orchestra Roy Goodman Elizabeth Wallfisch, violin Hyperion 66840

14:26:00 00:25:47 Antonín Dvorák Serenade for Winds in D minor Op 44 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 415364

15:00:00 00:18:39 Percy Grainger Suite 'In a Nutshell' Sir Simon Rattle City of Birmingham Symphony EMI 56412

15:18:00 00:20:09 Felix Mendelssohn Piano Concerto No. 2 in D minor Op 40 Leipzig Gewandhaus Orchestra Riccardo Chailly Saleem Ashkar, piano Decca 4810778

15:38:00 00:15:15 George Frideric Handel Concerto Grosso in D major Op 6 Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447733

CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

16:03:00 00:32:12 John Field Piano Concerto No. 3 in E flat Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras John O'Conor, piano Telarc 80370

16:37:00 00:11:39 Aaron Copland El Salón México David Zinman Baltimore Symphony Orchestra Argo 440639

16:51:00 00:08:44 Aram Khachaturian Spartacus: Adagio Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Philips 442011

17:01:00 00:10:38 Sir Thomas Beecham Dances from 'The Faithful Shepherd' Yehudi Menuhin Royal Philharmonic MCA 6231

17:13:00 00:30:50 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Suite Op 20 Bolshoi Symphony Orchestra Alexander Lazarev Sergei Girshenko, violin Erato 45963

17:46:00 00:12:34 Johann Sebastian Bach Passacaglia & Fugue in C minor Yannick Nézet-Séguin Philadelphia Orchestra DeutGram 19032

DINNER CLASSICS

18:02:00 00:18:23 Samuel Wesley Symphony No. 6 in B flat Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9823

18:22:00 00:15:41 Ludwig van Beethoven Leonore Overture No. 3 Op 72 Ryan McAdams CityMusic Cleveland CityMusic 2011

18:40:00 00:13:05 Franz Schubert Rondo in A major Martha Argerich, piano; Lang Lang, piano DeutGram 4795096

18:55:00 00:04:14 Mikhail Ippolitov-Ivanov Procession of the Sardar Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80657

SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:17:38 Ottorino Respighi The Fountains of Rome Daniele Gatti St Cecilia Academy Orchestra Conifer 51292

19:22:00 00:32:51 Franz Schubert Symphony No. 4 in C minor Pablo Heras-Casado Freiburg Baroque Orchestra Harm Mundi 902154

19:56:00 00:02:55 Christoph Willibald Gluck Orfeo ed Euridice: Overture Marc Minkowski Musicians of the Louvre Archiv 471582

20:00 SPECIAL: New Year’s Day from Vienna 2016 - The Vienna Philharmonic New Year's Concert is led this year by Mariss Jansons in the Golden Hall of the Musikverein in Vienna. Mariss Jansons conducts the New Year's Concert for the third time, following 2006 and 2012. This also th 75th anniversary of this unique cultural event, broadcast in over 90 countries around the world and be seen by 50 million television viewers.

Robert Stolz: Uno-Marsch

Johann Strauss, Jr.: Schatz-Walzer. op. 418

Johann Strauss, Jr.: Violetta. Polka française, op. 404

Johann Strauss, Jr.: Vergnügungszug. Polka (schnell), op. 281

Carl Michael Ziehrer: Weaner Madl'n. Walzer op. 388

Eduard Strauss: Mit Extrapost. Galopp, op. 259

Johann Strauss, Jr.: Ouvertüre zu Eine Nacht in Venedig (Wiener Fassung)

Eduard Strauss: Ausser Rand und Band. Polka schnell, op. 168

Josef Strauss: Sphärenklänge. Walzer, op. 235

Johann Strauss, Jr.: Sängerslust. Polka francaise, op. 328

Josef Strauss: Auf Ferienreisen. Polka schnell, op. 133

Johann Strauss, Jr.: Fürstin Ninetta - Entr’acte zwischen 2. und 3. Akt

Èmile Waldteufel: Espana. Walzer, op. 236

Josef Hellmesberger sen.: Ball-Szene

Johann Strauss, sen.: Seufzer-Galopp, op. 9

Josef Strauss: Die Libelle. Polka mazur, op. 204

Johann Strauss, Jr.: Kaiser-Walzer, op. 437

Johann Strauss, Jr.: Auf der Jagd. Polka schnell, op. 373

22:00 SYMPHONYCAST with Alison Young: Minnesota Orchestra, Osmo Vänskä, conductor - Historic performance from CUBA

CATURLA: Danzon

BERNSTEIN: Symphonic Dances from West Side Story

PROKOFIEV: Romeo and Juliet Suite

CATURLA: Danzon

LECUONA: Maleguena

TRADITIONAL: Sakkjarven Polka

Bonus: RAVEL: Bolero –Eiji Oue, conductor

BEETHOVEN: Allegro con brio from Symphony No. 7--Osmo Vänskä, conductor (BIS 1816)

23:55:00 00:02:25 Maurice Ravel Berceuse on the Name 'Fauré' Rachel Barton Pine, violin; Matthew Hagle, piano Cedille 139