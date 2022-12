Program Guide 12-31-2015

CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:02:00 00:27:12 Maurice Ravel Mother Goose Ballet Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 20604

00:31:00 00:34:20 Ignaz Moscheles Piano Concerto No. 5 in C major Op 87 Sinfonia da Camera Ian Hobson Ian Hobson, piano Zephyr 119

01:07:00 00:25:00 Claude Debussy String Quartet in G minor Op 10 Cleveland Quartet Telarc 80111

01:34:00 00:46:27 E. J. Moeran Symphony in G minor Vernon Handley Ulster Orchestra Chandos 8577

02:22:00 00:30:38 Felix Mendelssohn Sextet for Piano & Strings in D Op 110 Vienna Octet Walter Panhofer, piano; Members of Decca 4785437

02:54:00 01:01:13 Ralph Vaughan Williams Symphony No. 2 Richard Hickox London Symphony Orchestra Chandos 9902

03:57:00 00:29:52 Silvestre Revueltas La Noche de los Mayas: Suite Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 4778775

04:29:00 00:24:00 Gordon Jacob Mam'zelle Angot: Highlights Anatole Fistoulari Orch of the Royal Opera House Decca 4785437

04:55:00 00:23:06 George Frideric Handel Il pastor fido: Suite Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra Sony 68257

05:20:00 00:17:17 Nicolas Flagello Serenata per Orchestra David Amos Symphony Orch of New Russia Albany 143

05:39:00 00:05:32 Jules Massenet Thaïs: Méditation London Symphony Orchestra Daniel Harding Nicola Benedetti, violin DeutGram 6154

05:50:00 00:09:47 Alexander Glazunov Concert Waltz No. 2 in F major Op 51 Neeme Järvi Bamberg Symphony Orfeo 157101

BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:07:19 Joseph Lanner Waltz 'The Suitors' Op 103 Claudio Abbado Vienna Philharmonic DeutGram 431628

06:15:00 00:12:44 Franz Waxman Auld Lang Syne Variations Louis Lortie, piano; Gidon Kremer, violin; Ula Ulijona, viola; Marta Sudraba, cello; See "MUSIC CUT ANALYSES" Nonesuch 79657

06:30:00 00:04:56 Antonio Vivaldi Largo from Guitar Concerto Orchestra of St Luke's Eliot Fisk, guitar MusicMast 67097

06:41:00 00:08:48 Josef Strauss Waltz 'Delirious' Op 212 George Szell Cleveland Orchestra IMG 75962

06:52:00 00:03:32 Dmitri Shostakovich Moscow Cheryomushki: Overture Waltz André Kostelanetz André Kostelanetz Orchestra Sony 62642

06:55:00 00:03:12 Johann Strauss Radetzky March Op 228 Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Sony 544071

07:05:00 00:04:17 John Rutter New Year Royal Philharmonic John Rutter Cambridge Singers Collegium 133

07:12:00 00:10:37 Franz Schubert Scherzo from Symphony No. 9 Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Telarc 80110

07:25:00 00:04:01 Friedrich Kuhlau The Robber's Castle: Overture Michael Schonwandt Danish National Radio Sym Chandos 9648

07:30:00 00:04:04 Antonín Dvorák Legend No. 3 in G minor Op 59 Sir Charles Mackerras Czech Philharmonic Orchestra Supraphon 3533

07:40:00 00:06:29 Johann Strauss Jr Die Fledermaus: Waltzes "Du und Du" Op 367 Willi Boskovsky Johann Strauss Orch of Vienna EMI 64108

07:49:00 00:03:22 Gabriel Fauré Impromptu No. 2 in F minor Op 31 Kathryn Stott, piano Hyperion 66911

07:56:00 00:02:58 José Padilla El relicario Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66998

08:07:00 00:07:55 Joseph Lanner Waltz 'Evening Stars' Op 180 Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic DeutGram 4763793

08:17:00 00:07:20 Franz Schubert Overture in the Italian Style in C Christian Benda Prague Sinfonia Naxos 570329

08:27:00 00:08:41 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 99 Marc Minkowski Musicians of the Louvre Naïve 5176

08:40:00 00:08:05 Ambroise Thomas Raymond: Overture Charles Dutoit Montreal Symphony Orchestra Decca 421527

08:51:00 00:02:26 Johann Strauss Jr Banditen Galop Op 378 Howard Griffiths Brandenburg State Orchestra Klanglogo 1506

08:56:00 00:05:50 Johann Strauss Jr Kiss Waltz Op 400 Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Sony 544071

09:04:00 00:16:00 Carl Maria von Weber Konzertstück in F minor Op 79 Bavarian Radio Symphony Sir Colin Davis Gerhard Oppitz, piano RCA 68219

09:24:00 00:05:42 Vernon Duke Autumn in New York Anne Akiko Meyers, violin; Reiko Uchida, piano E1 Music 7780

09:33:00 00:08:20 Johann Strauss Jr Waltz 'A Thousand and One Nights' Op 346 Willi Boskovsky Vienna Philharmonic Decca 4785437

09:44:00 00:07:39 Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 3 for Orchestra Iván Fischer Budapest Festival Orchestra DeutGram 4779525

09:54:00 00:04:50 John Williams Pops on the March John Williams Boston Pops Orchestra Sony 46747

WCLV MIDDAY with Mark Satola

10:00:00 00:02:30 Francis Poulenc Pastourelle Paul Crossley, piano CBS 44921

10:03:00 00:03:09 Igor Stravinsky Pastorale Yannick Nézet-Séguin Philadelphia Orchestra DeutGram 19032

10:09:00 00:14:54 Ottorino Respighi Ancient Airs and Dances Suite No. 1 Jesús López-Cobos Lausanne Chamber Orchestra Telarc 80309

10:27:00 00:05:03 Johann Strauss Jr Spanish March Op 433 Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Decca 4782601

10:33:00 00:03:08 Johann Strauss Jr The Gypsy Baron: Als flotter Geist London Philharmonic Franz Welser-Möst Thomas Hampson, baritone; London Voices EMI 56758

10:40:00 00:03:01 Jacob Gade Jealousy London Symphony Orchestra Keith Lockhart Anne Akiko Meyers, violin eOne 7792

10:45:00 00:04:02 Benjamin Britten Peter Grimes: Sea Interlude No. 1 Michael Stern Kansas City Symphony Reference 120

10:51:00 00:28:41 E. J. Moeran Cello Concerto Ulster Orchestra JoAnn Falletta Guy Johnston, cello Naxos 573034

11:22:00 00:10:02 Michael Praetorius Dances from 'Terpsichore' Los Angeles Guitar Quartet Delos 3132

11:34:00 00:07:59 Gustav Holst The Planets: Venus Op 32 Sir Andrew Davis BBC Philharmonic Chandos 5086

11:44:00 00:09:36 Felix Mendelssohn String Symphony No. 10 in B minor Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437528

11:54:00 00:02:01 Felix Mendelssohn Song without Words No. 11 in D major Op 30 Vassily Primakov, piano Bridge 9350

12:06:00 00:07:07 Sir Arthur Sullivan The Pirates of Penzance: Overture Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 434916

12:16:00 00:11:05 Johann Strauss Jr Indigo and the 40 Thieves: Ballet Music Johannes Wildner Slovak Radio Symphony MarcoPolo 223247

12:29:00 00:03:23 Ermanno Wolf-Ferrari School for Fathers: Intermezzo Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10634

12:36:00 00:04:01 Friedrich Kuhlau The Robber's Castle: Overture Michael Schonwandt Danish National Radio Sym Chandos 9648

12:43:00 00:10:50 Lars-Erik Larsson Little Serenade Op 12 Petter Sundkvist Swedish Chamber Orchestra Naxos 553715

12:55:00 00:03:02 John Philip Sousa March 'The Gladiator' Frederick Fennell Dallas Wind Symphony Reference 85

SPECIAL: Gala Recording of Johann Strauss’s ‘Die Fledermaus’ - A WCLV New Year’s Eve tradition: the classic 1960 Decca recording of Johann Strauss’s operetta produced by John Culshaw, with guest opera stars in the Act 2 party scene singing everything from Lerner & Loewe to Irving Berlin!

13:03:00 00:39:23 Johann Strauss Jr Die Fledermaus: Act 1 Vienna Philharmonic Herbert von Karajan Waldemar Kmentt, tenor; Hilde Gueden, soprano; Erika Köth, soprano; Walter Berry, baritone; Regina Resnik, mezzo-soprano Decca 4758319

13:48:00 01:13:00 Johann Strauss Jr Die Fledermaus: Act 2 Vienna Philharmonic Herbert von Karajan Renata Tebaldi, soprano; Birgit Nilsson, soprano; Mario del Monaco, tenor; Jussi Björling, tenor; Leontyne Price, soprano Decca 4758319

15:05:00 00:29:56 Johann Strauss Jr Die Fledermaus: Act 3 Vienna Philharmonic Herbert von Karajan Erika Köth, soprano; Hilde Gueden, soprano; Vienna State Opera Chorus Decca 4758319

15:37:00 00:18:52 Peter Tchaikovsky Variations on a Rococo Theme Op 33 Berlin Philharmonic Herbert von Karajan Mstislav Rostropovich, cello DeutGram 4793449

CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:58:00 00:04:24 Franz Lehár Zigeunerliebe: Song & Csárdás Sinfonica Nazionale della RAI Karel Mark Chichon Elina Garanca, mezzo; Alessandro Milani, violin DeutGram 14777

16:06:00 00:03:21 Franz Lehár The Land of Smiles: Dein ist mein ganzes London Philharmonic Franz Welser-Möst Thomas Hampson, baritone EMI 56758

16:12:00 00:19:57 Peter Tchaikovsky The Sleeping Beauty: Suite Op 66 Seiji Ozawa Boston Symphony Orchestra DeutGram 435619

16:35:00 00:12:44 Franz Waxman Auld Lang Syne Variations Louis Lortie, piano; Gidon Kremer, violin; Ula Ulijona, viola; Marta Sudraba, cello; See "MUSIC CUT ANALYSES" Nonesuch 79657

16:50:00 00:08:55 Josef Strauss Waltz 'Path of Hesperus' Op 279 Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Sony 544071

17:05:00 00:15:27 Sir Edward Elgar Cockaigne Overture Op 40 Leonard Slatkin London Philharmonic RCA 60073

17:23:00 00:07:30 Jean-Baptiste Arban Variations on 'The Carnival of Venice' Eastman Wind Ensemble Donald Hunsberger Wynton Marsalis, trumpet Sony 60804

17:31:00 00:04:02 Robert Burns Auld Lang Syne Variations Nicola Benedetti, violin DeutGram 21290

17:40:00 00:05:46 George Gershwin Selections from 'Girl Crazy' John Williams Boston Pops Orchestra Philips 426404

17:47:00 00:02:43 George Gershwin Shall We Dance: They All Laughed London Symphony Orchestra Gregor Bühl Sharon Kam, clarinet Teldec 88482

17:52:00 00:03:16 Traditional The Old Year Now Away is Fled Apollo's Fire Jeannette Sorrell Sandra Simon, soprano Eclectra 2041

17:56:00 00:03:10 Sergei Rachmaninoff Scherzo Op 11 Antonio Pompa-Baldi, piano; Emanuela Friscioni, piano Centaur 3062

BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:23:35 Franz Joseph Haydn Symphony No. 82 in C major Esa-Pekka Salonen Stockholm Chamber Orchestra Sony 45972

18:35:00 00:04:25 Wilhelm Kaiser-Lindemann The 12 in Bossa-nova Op 36 Berlin Philharmonic Cellists EMI 56981

18:41:00 00:03:11 Jorge Ben Mas que nada Berlin Philharmonic Cellists EMI 56981

18:45:00 00:13:31 Sir Henry Wood Fantasia on British Sea Songs Howard Griffiths Brandenburg State Orchestra Klanglogo 1506

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:11:01 Benjamin Britten Soirées musicales Op 9 Okko Kamu Helsingborg Symphony Ondine 825

19:15:00 00:41:27 Manuel Rosenthal Gaîté Parisienne Manuel Rosenthal Monte Carlo Philharmonic EMI 63136

SPECIAL: Cleveland Orchestra Gala Concert - A three-hour special featuring concert performances conducted by Music Director Franz Welser-Möst; Robert Conrad hosts

20:04:00 00:08:11 Johann Strauss Jr Die Fledermaus: Overture

20:14:00 00:18:11 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 28 in C major

20:33:00 00:10:24 Johann Strauss Jr Emperor Waltz Op 437

20:43:00 00:14:28 Maurice Ravel Valses nobles et sentimentales

21:00:00 00:26:52 Franz Schubert Symphony No. 5 in B flat major

21:26:00 00:02:30 Johann Strauss Jr Polka 'Express' Op 311

21:29:00 00:13:31 Johann Strauss Jr Waltz 'Tales from the Vienna Woods' Op 325

21:45:00 00:16:35 Johannes Brahms Variations on a Theme by Haydn Op 56

22:01:00 00:06:41 Franz von Suppé Light Cavalry: Overture

22:08:00 00:09:32 Johann Strauss Jr Waltz 'Artist's Life' Op 316

22:17:00 00:03:55 Johann Strauss Jr Annen Polka Op 117

22:23:00 00:10:22 Johannes Brahms Academic Festival Overture Op 80

22:33:00 00:02:19 Johann Strauss Jr Polka 'Par force!' Op 308

22:35:00 00:03:26 Johann Strauss Jr Polka française "Figaro" Op 320

22:39:00 00:10:50 Johann Strauss Jr Waltz 'You Millions, I Embrace You" Op 443

22:49:00 00:04:36 Johann Strauss Jr Quadrille 'The First Day of Happiness' Op 327

22:54:00 00:02:52 Johann Strauss Jr Polka 'Thunder and Lightning' Op 324

22:56:00 00:03:00 Johann Strauss Jr Cavalry March Op 428

23:00 SPECIAL: A Weekend Radio New Year’s Eve with Robert Conrad

Good Bye Old Year – Ogden Nash (Caedmon LP 1015)

ADLER/ROSS: Once a Year Day – Pajama Game cast (Columbia LP 4840)

The Toastmaster – Michael Bentine (RCA LP 1007)

ANON-KORMANDEL: Krambambuli – Eric Kunz, baritone; Vienna State Opera Orchestra & Male Chorus/Franz Litschauer (Vanguard CD 6009)

COSLOW-JOHNSON: Cocktails for Two – Spike Jones (Rhino CD 717574)

SPENCER: Cigareets, Whusky and Wild, Wild Women--Red Ingle and the Natural Seven (Bear Family CD 16115)

Folk Singer Gusti – recorded live in at WCLV, 2015:

DYLAN: Dylan’s Dream

BOGEL: Greenfields of France

TRAD: Auld Lang Syne

Woody Allen at the Party – Woody Allen (EMI CD 93968)

COWARD: I went to a Wonderful Party – Noel Coward (Sony CD 47253)

It was a Lark, Already or Goodnight Already – Shelley Berman and Anne Meara (Laugh.com CD 1186)

GARVEY: Fugacity – Mr. and Mrs. Garvey (Epic LP 26403)