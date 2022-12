Program Guide 12-09-2015

00:00 CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:02:00 00:21:42 Joaquín Turina Sinfónia sevillana Op 23

Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80574

00:26:00 00:33:25 Karl Goldmark Violin Concerto in A minor Op 28

Los Angeles Philharmonic Esa-Pekka Salonen Joshua Bell, violin Sony 65949

01:01:00 00:33:14 Carl Nielsen Symphony No. 5 Op 50

New York Philharmonic Leonard Bernstein Stanley Drucker, clarinet CBS 44708

01:36:00 00:44:16 Sergei Taneyev Piano Quintet in G minor Op 30

Mikhail Pletnev, piano; Vadim Repin, violin; Ilya Gringolts, violin; Nobuko Imai, viola; Lynn Harrell, cello DeutGram 4775419

02:22:00 00:36:34 Hans Gál Symphony No. 4 Op 105

Kenneth Woods Orchestra of the Swan Avie 2231

03:00:00 00:30:11 Ernö Dohnányi Suite in F sharp minor Op 19

JoAnn Falletta Buffalo Philharmonic Naxos 572303

03:32:00 00:38:08 Franz Schubert Symphony No. 8 in B minor

Sir Charles Mackerras Orch of Age of Enlightenment VirginClas 61305

04:12:00 00:37:16 Béla Bartók Suite No. 1 for Orchestra Op 3

Antal Doráti Detroit Symphony Decca 4785437

04:51:00 00:28:06 Franz Joseph Haydn Symphony No.103 in E flat major

Sir Roger Norrington London Classical Players EMI 55002

05:21:00 00:20:00 Carl Philipp Emanuel Bach Flute Concerto in A major

Württemberg Chamber Orch Jörg Faerber Sir James Galway, flute RCA 60244

05:43:00 00:04:01 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Russian Dance

Royal Philharmonic Barry Wordsworth Janine Jansen, violin Decca 475011

05:55:00 00:04:04 Frédéric Chopin Nocturne No. 2 in E flat major Op 9

Valentina Lisitsa, piano Decca 17091

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:04:35 Ludwig van Beethoven Rondo from Sonata No. 8 Op 13

Peter Takács, piano Cambria 1175

06:15:00 00:08:16 George Frederick Bristow Rip Van Winkle: Overture

Rebecca Miller Royal Northern Sinfonia New World 80768

06:25:00 00:03:44 Georg Philipp Telemann Finale from Viola Concerto in G major

Philomel Baroque Orchestra David Miller, viola Centaur 2366

06:30:00 00:04:09 Johann Sebastian Bach Fugue from Violin Sonata No. 1

Chris Thile, mandolin Nonesuch 535360

06:40:00 00:06:32 Emile Waldteufel Waltz after Chabrier's 'España' Op 263

Michel Swierczewski Gulbenkian Orchestra Nimbus 5264

06:47:00 00:04:15 Antonín Dvorák Humoresque No. 6 Op 101

Orion Weiss, piano Bridge 9355

06:51:00 00:03:56 William L. Dawson Spiritual 'Hail Mary'

Anton Armstrong St. Olaf Choir St.Olaf 2159

06:58:00 00:02:12 Edwin Franko Goldman March "Bugles and Drums"

Col. Lowell Graham USAF Heritage of America Band Klavier 11139

07:05:00 00:03:56 Sonny Kompanek Killer Tango

Canadian Brass Steinway 30008

07:10:00 00:03:52 Claude Debussy Pour le piano: Toccata

Barry Douglas, piano RCA 68127

07:15:00 00:06:53 Ludwig van Beethoven Scherzo from Piano Trio No. 7 Op 97

Mitsuko Uchida, piano; Soovin Kim, violin; David Soyer, cello Marlboro 80001

07:25:00 00:02:58 Elmer Bernstein To Kill a Mockingbird: Main Title

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80708

07:29:00 00:05:29 George Frideric Handel Saul: Chorus 'Gird on Thy Sword'

Gabrieli Players Paul McCreesh Gabrieli Consort Archiv 474510

07:40:00 00:07:43 Johann Adolph Hasse Sinfonia in D major Op 3

Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 453435

07:51:00 00:02:50 Benjamin Britten Finale from "A Simple Symphony" Op 4

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 423624

07:55:00 00:02:57 Aram Khachaturian Masquerade: Galop

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 8542

08:07:00 00:05:00 Jack Rollins & Steve Nelson Frosty the Snowman

Petri Juutilainen Northern Lights Orch WSchatz 5

08:15:00 00:09:29 Sergei Rachmaninoff Allegro from Symphony No. 2 Op 27

Charles Dutoit Philadelphia Orchestra Decca 440604

08:27:00 00:07:59 Sergei Prokofiev Two Pushkin Waltzes Op 120

Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Naxos 553624

08:40:00 00:06:52 Béla Bartók Romanian Folk Dances

New Century Chamber Orch Nadja Salerno-Sonnenberg, vn NSS Music 8

08:49:00 00:02:38 Johann Strauss Jr Polka 'Tik-Tak' Op 365

Howard Griffiths Brandenburg State Orchestra Klanglogo 1506

08:55:00 00:07:37 Emile Waldteufel Waltz 'The Skaters' Op 183

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66998

09:05:00 00:18:11 Franz Joseph Haydn Piano Concerto No. 11 in D major

Norwegian Chamber Orchestra Leif Ove Andsnes Leif Ove Andsnes, piano EMI 56960

09:35:00 00:04:22 Nicola Porpora Carlo il calvo: Overture

Pablo Heras-Casado Concerto Cologne Archiv 4792050

09:42:00 00:08:32 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 32 in G major

Ton Koopman Amsterdam Baroque Orchestra Erato 45714

09:55:00 00:04:43 Johann Sebastian Bach Cantata No. 208: Sheep May Safely Graze

Greg Anderson, piano; Elizabeth Joy Roe, piano Steinway 30033

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:00 00:03:43 Ermanno Wolf-Ferrari The Jewels of the Madonna: Neapolitan

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10511

10:04:00 00:04:13 Joaquín Turina Danzas Fantàsticas: Orgía Op 22

Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80574

10:11:00 00:09:46 George Frederick Bristow Overture to 'A Winter's Tale' Op 30

Rebecca Miller Royal Northern Sinfonia New World 80768

10:23:00 00:05:12 Henry Purcell The Indian Queen: Symphony

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Capriccio 49240

10:30:00 00:05:01 Heitor Villa-Lobos Brazilian Suite: Gavotta-Choro

Kristo Käo, guitar Kitarrikoo 2008

10:39:00 00:09:12 Felix Mendelssohn Athalia: Overture Op 74

Klauspeter Seibel Nuremberg Symphony Orchestra Colosseum 9008

10:50:00 00:13:40 Alexander Borodin Prince Igor: Polovetsian Dances

Bavarian Radio Symphony Esa-Pekka Salonen Bavarian Radio Chorus Philips 412552

11:00:00 00:08:54 Samuel Barber Overture to 'The School for Scandal' Op 5

Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 8958

11:08:00 00:06:53 Emile Waldteufel Waltz 'Estudiantina' Op 191

Michel Swierczewski Gulbenkian Orchestra Nimbus 5264

11:22:00 00:03:30 Peter Tchaikovsky Impromptu in E minor Op 72

Mikhail Pletnev, piano DeutGram 4284

11:25 A CLEVELAND ORCHESTRA CHRISTMAS

11:27:00 00:02:26 Anonymous Spiritual 'Go Tell It on the Mountain'

Cleveland Orchestra Robert Page Cleveland Orchestra Chorus MAA 1999

11:30:00 00:03:24 John Rutter Mary's Lullaby Cleveland Orchestra

Robert Porco Cleveland Orchestra Chorus MAA 2008

11:33:00 00:01:47 Peter Tchaikovsky The Nutcracker: Dance of the Sugar Plum

Robert Porco Cleveland Orchestra MAA 2002

11:35:00 00:03:12 Stephen Paulus Hallelu!

Robert Porco Cleveland Orchestra Chorus; Trina Struble, harp MAA 2002

11:38:00 00:03:15 Traditional Of the Father's Love Begotten Cleveland Orchestra Gareth Morrell Cleveland Orchestra Chorus MAA 1993

11:43:00 00:03:37 Howard Blake The Snowman: Walking in the Air

Cleveland Orchestra Robert Porco Cleveland Orchestra Chorus MAA 2014

11:47:00 00:00:52 Gregg Smith Fear Not Good Shepherds

Gareth Morrell Joela Jones, piano; Cleve Orch Children's Chorus MAA 1993

11:48:00 00:01:31 Traditional Patapan

Robert Porco Cleveland Orchestra MAA 2011

11:50:00 00:03:43 George Frideric Handel Messiah: Hallelujah

Cleveland Orchestra Robert Porco Cleveland Orchestra Chorus MAA 2008

11:57:00 00:02:08 Robert Schumann Carnaval: Pierrot Op 9

Vassily Primakov, piano Bridge 9300

12:10 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

12:08:00 00:08:26 Antonio Vivaldi Four Seasons: 'Winter' Concerto in F minor Op 8

Academy St. Martin in Fields Joshua Bell Joshua Bell, violin Sony 11013

12:19:00 00:10:09 Lars-Erik Larsson A Winter's Tale: Suite Op 18

Andrew Manze Helsingborg Symphony CPO 777671

12:30:00 00:05:41 Mikhail Glinka Ruslan and Ludmilla: Overture

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80657

12:40:00 00:06:06 Modest Mussorgsky The Fair at Sorochinsk: Overture

Evgeny Svetlanov Russian State Symphony RCA 68406

12:48:00 00:11:29 Gabriel Pierné Fantasie-Ballet in B flat major Op 6

Northwest Sinfonietta Christophe Chagnard Joel Fan, piano Reference 134

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:02:00 00:32:01 Jean Sibelius Violin Concerto in D minor Op 47

Los Angeles Philharmonic Esa-Pekka Salonen Joshua Bell, violin Sony 65949

13:36:00 00:24:31 Jean Sibelius King Christian II Suite Op 27

Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony Orch RCA 60434

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:02:00 00:03:25 Richard Rodgers Manhattan

Joshua Bell, violin; Marvin Hamlisch, piano Sony 52716

14:06:00 00:05:30 William Bolcom New York Lights

Bruce Levingston, piano Sono Lumin 92148

14:13:00 00:12:07 Ralph Vaughan Williams Fantasia on Christmas Carols

City of London Sinfonia Richard Hickox Roderick Williams, baritone; Joseph Cullen, organ; Joyful Company of Singers Chandos 10385

14:28:00 00:12:17 Gunnar de Frumerie Pastoral Suite Op 13

Swedish Chamber Orchestra Petter Sundkvist Sarah Lindloff, flute Naxos 553715

14:44:00 00:13:22 Ludwig van Beethoven Piano Trio in E flat major

Florestan Trio Hyperion 67393

15:01:00 00:17:18 Georg Philipp Telemann Don Quixote: Suite

Jeannette Sorrell Apollo's Fire Koch Intl 7576

15:20:00 00:06:20 Marc-Antoine Charpentier Noëls for Instruments

Jeannette Sorrell Apollo's Fire Eclectra 2041

15:29:00 00:01:38 Modest Mussorgsky The Fair at Sorochinsk: Gopak

Olga Kern, piano Harm Mundi 907336

15:33:00 00:03:01 Ralph Vaughan Williams Five Tudor Portraits: My Pretty Bess

New Philharmonia Orchestra Sir David Willcocks John Carol Case, baritone; Bach Choir EMI 64722

15:39:00 00:03:40 George Gershwin Porgy and Bess: Bess, You is My Woman

New Century Chamber Orch Nadja Salerno-Sonnenberg, vn NSS Music 8

15:44:00 00:10:41 Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 9 in E flat major

Roberto Szidon, piano DeutGram 4779525

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:58:00 00:03:48 H. Walford Davies O Little Town of Bethlehem

John Hugh Thomas BBC National Chorus of Wales; Huw Tregelles Williams, organ Nimbus 5310

16:06:00 00:03:11 Daryl Runswick Troika to the Little Town of Bethlehem

Geoffrey Simon London Cello Sound Cala 55003

16:13:00 00:09:58 George Frederick Bristow Finale from Symphony No. 2 Op 24

Rebecca Miller Royal Northern Sinfonia New World 80768

16:27:00 00:05:02 Daniele Amfitheatrof Salome: The Dance of the Seven Veils

Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 2792

16:34:00 00:04:48 Engelbert Humperdinck Hansel and Gretel: Children's Prayer

Pittsburgh Symphony Brass Four Winds 3029

16:41:00 00:07:47 Johann Sebastian Bach Christmas Oratorio: Pastoral Symphony

René Jacobs Academy Ancient Music Berlin Harm Mundi 2908304

16:52:00 00:02:57 Emile Waldteufel High Speed Galop Op 146

Michel Swierczewski Gulbenkian Orchestra Nimbus 5264

16:56:00 00:03:06 John Ireland The Holy Boy La Pietà

Angèle Dubeau Angèle Dubeau, violin Analekta 8730

17:05:00 00:05:25 Pietro A. Yon Gesu Bambino

A. David Krehbiel Bay Brass Gothic 49120

17:24:00 00:10:07 Richard Strauss Salome: Dance of the Seven Veils

Herbert von Karajan Berlin Philharmonic DeutGram 4793449

17:40:00 00:05:57 George Frederick Bristow Scherzo from Symphony No. 2 Op 24

Rebecca Miller Royal Northern Sinfonia New World 80768

17:48:00 00:01:58 Samuel Barber Scherzo from Piano Sonata Op 26

Joel Fan, piano Reference 119

17:52:00 00:02:37 Chris Coletti Bach's Bells

Canadian Brass Steinway 30027

17:56:00 00:02:56 Domenico Zipoli Pastorale in C major

Matthias Maute Ensemble Caprice Analekta 9957

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:14:39 Joaquín Turina Danzas Fantàsticas Op 22

Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80574

18:26:00 00:05:23 Lou Harrison Suite for Violin & American Gamelan:

New Zealand Symphony James Sedares Maria Bachmann, violin Koch Intl 7465

18:34:00 00:03:57 Lou Harrison Suite for Symphonic Strings: Estampie

Dennis Russell Davies American Composers Orchestra Argo 444560

18:40:00 00:14:49 Sir Edward Elgar Concert Overture 'Froissart' Op 19 Sir Andrew Davis BBC Symphony Orchestra Teldec 98436

18:57:00 00:01:57 Lou Harrison Gigue & Musette Michael Boriskin, piano Koch Intl 7465

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:11:03 Robert Schumann Overture to Byron's 'Manfred' Op 115

George Szell Cleveland Orchestra Sony 62349

19:15:00 00:40:07 Johannes Brahms Violin Concerto in D major Op 77

Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Joshua Bell, violin Decca 444811

19:57:00 00:02:45 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 7: Homeward Op 62

Leif Ove Andsnes, piano EMI 57296

20:00 CLEVELAND OVATIONS: CIM Live -

Violins of Hope Event, recorded Friday 12/4 in Kulas Hall -

Cavani String Quartet [Annie Fullard, Mari Sato, violins; Kirsten Docter, viola;

Merry Peckham, cello]; Rebecca Albers, viola, guest artist; Julie Albers, cello, guest artist;

Robert Conrad, guest narrator

20:04 Erwin Schulhoff: Divertimento for String Quartet Op 14 (1914)

20:31 Antonín Dvorák: Cypresses Nos. 1, 2, 4, 11 & 12 (1887)

21:05 Erwin Schulhoff: String Sextet (1924)

21:45 Traditional: Ani Ma'amin

21:55:00 00:04:39 Johannes Brahms Intermezzo in A minor Op 116

Stanislav Khristenko, piano Steinway 30032

22:00 THE BLACK ARTS with A. Grace Lee Mims:

recordings by vocalist Audra McDonald



23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:08:48 Wolfgang Amadeus Mozart Adagio in E major

English Chamber Orchestra Peter Maag Joshua Bell, violin Decca 436376

23:10:00 00:09:01 Ludwig van Beethoven Adagio from Piano Concerto No. 2 Op 19

Mahler Chamber Orchestra Leif Ove Andsnes Leif Ove Andsnes, piano Sony 370548

23:22:00 00:05:08 Federico Mompou Canción y Danza No. 6

Anja Lechner, cello; François Couturier, piano ECM 2367

23:27:00 00:05:07 Francisco Tárrega Capricho árabe

Jason Vieaux, guitar Azica 71287

23:32:00 00:04:36 Joaquín Turina Silueta nocturna Op 65

Jenny Lin, piano Hänssler 98037

23:39:00 00:09:10 Johannes Brahms Adagio from Violin Concerto Op 77

Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Joshua Bell, violin Decca 444811

23:48:00 00:06:04 Anatoly Liadov The Enchanted Lake Op 62

George Szell Cleveland Orchestra Sony 93019

23:55:00 00:03:09 Sir Malcolm Arnold Solitaire: Sarabande

Bryden Thomson Philharmonia Orchestra Chandos 8867