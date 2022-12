Program Guide 12-07-2015

00:00 CLASSICAL MUSIC with Robin Grier



00:02:00 00:37:59 Georges Bizet Symphony No. 1 in C major

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 131

00:42:00 00:29:30 Camille Saint-Saëns Piano Concerto No. 1 in D major Op 17

Philharmonia Orchestra Charles Dutoit Pascal Rogé, piano Decca 4785437

01:13:00 00:44:55 Jean Sibelius Symphony No. 2 in D major Op 43

Vladimir Ashkenazy Boston Symphony Orchestra Decca 436566

02:00:00 00:28:38 Johannes Brahms Variations & Fugue on Theme by Handel Op 24

Vassily Primakov, piano LP Classic 1004

02:30:00 00:32:29 Hermann Goetz Symphony in F Op 9

Werner Andreas Albert NDR Radio Philharmonic CPO 999939

03:04:00 00:26:30 Alessandro Striggio Missa 'Ecco sì beato giorno'

Chamber Ensemble Robert Hollingworth I Fagiolini Decca 4782734

03:32:00 00:53:41 Wolfgang Amadeus Mozart Serenade No. 7 in D major

Prague Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Oldrich Vlcek, violin Telarc 80161

04:27:00 00:22:24 Igor Stravinsky Symphony in Three Movements

Pierre Boulez Chicago Symphony Orchestra CSO Res 901918

04:51:00 00:25:25 Johann Nepomuk Hummel String Quartet No. 2 in G major Op 30

Delmé String Quartet Hyperion 66568

05:18:00 00:15:16 Franz Schubert Five Minuets with Six Trios

Chamber Orchestra of Europe Gidon Kremer, violin DeutGram 437535

05:35:00 00:08:09 Felix Mendelssohn Prelude & Fugue No. 1 in E minor Op 35

Murray Perahia, piano CBS 42401

05:52:00 00:04:40 Johann Sebastian Bach Finale from Brandenburg Concerto No. 5

Leipzig Gewandhaus Orchestra Riccardo Chailly Michael Schönheit, harpsichord; Sebastian Breuninger, violin; Cornelia Grohmann, flute Decca 139230

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:05:41 Carl Philipp Emanuel Bach Finale from Flute Concerto

CPE Bach Chamber Orchestra Peter Schreier Patrick Gallois, flute DeutGram 439895

06:15:00 00:09:43 Francesco Geminiani Concerto Grosso No.10 in F major

Andrew Manze Academy of Ancient Music Harm Mundi 907261

06:27:00 00:05:48 Manuel Ponce Finale from Concierto del sur

Philharmonic Orch of Americas Alondra de la Parra Pablo Sáinz Villegas, guitar Sony 75555

06:40:00 00:08:56 Ludwig van Beethoven Scherzo from Symphony No. 7 Op 92

Manfred Honeck Pittsburgh Symphony Reference 718

06:51:00 00:02:10 Maurice Jarre Lawrence of Arabia: Main theme

John Mauceri London Philharmonic LPO 86

06:55:00 00:03:18 John Philip Sousa March 'The Black Horse Troop'

Loras John Schissel Blossom Festival Band MAA 40601

07:05:00 00:04:13 Edvard Grieg Holberg Suite: Rigaudon Op 40

Domenico Boyagian Ohio Philharmonic Centaur 3311

07:10:00 00:08:36 Maurice Ravel Allegramente from Piano Concerto in G major

Cleveland Orchestra Pierre Boulez Krystian Zimerman, piano DeutGram 449213

07:21:00 00:03:08 Claude Pascal Ouverture from Wind Octet

Robert J. Ambrose Atlanta Chamber Winds Albany 1127

07:25:00 00:08:25 William Bolcom Graceful Ghost Rag

Gil Shaham, violin; Jonathan Feldman, piano DeutGram 463483

07:40:00 00:07:57 Otto Klemperer Das Ziel: Merry Waltz

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 92

07:51:00 00:02:13 Dmitri Shostakovich Ballet Suite No. 2: Polka

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 8730

07:55:00 00:02:53 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 17 in F sharp minor

Yaara Tal, piano; Andreas Groethuysen, piano Sony 53285

08:07:00 00:05:38 Aaron Copland The Tender Land: The Promise of Living

Boston Pops Orchestra John Williams Tanglewood Festival Chorus Sony 48224

08:15:00 00:04:08 Ralph Vaughan Williams Prelude on 'Rhosymèdre'

John Lubbock Orchestra of St. John's ASV 6007

08:20:00 00:04:31 Gary Ruschman Pat-a-Drummer

Cantus Cantus 1211

08:26:00 00:02:48 Giovanni Gabrieli Canzoni e Sonate: Canzon 9

Empire Brass Telarc 80204

08:30:00 00:05:26 Domenico Cimarosa I nemici generosi: Overture

Sinfonia Finlandia Patrick Gallois Denitsa Laffchieva, clarinet Naxos 572734

08:40:00 00:07:27 Anton Bruckner Scherzo from Symphony No. 2

Daniel Barenboim Berlin Philharmonic Teldec 21485

08:50:00 00:01:57 John Lennon/Paul McCartney Norwegian Wood

Les Boréades de Montréal Atma 2218

08:51:00 00:03:07 Ludwig van Beethoven Minuet in G major

Anne-Sophie Mutter, violin; Lambert Orkis, piano DeutGram 457619

08:55:00 00:06:45 Howard Shore A "Lord of the Rings" Suite

London Symphony Orchestra Klauspeter Seibel Sir James Galway, flute DeutGram 3024

09:05:00 00:17:12 Edvard Grieg Norwegian Dances Op 35

Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 2712

09:35:00 00:06:19 George Frideric Handel Dixit Dominus: Gloria Patri et filio

Apollo's Fire Jeannette Sorrell Apollo's Singers Avie 2270

10:00 CLASSICAL MUSIC with John Simna

10:00:00 00:01:33 Jule Styne Let it Snow

Pittsburgh Symphony Brass Four Winds 3029

10:05:00 00:05:45 Frederick Delius Winter Night 'Sleigh Ride'

John Rutter Royal Philharmonic Collegium 133

10:14:00 00:12:59 Jean Sibelius Pohjola's Daughter Op 49

Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony Orch RCA 60401

10:28:00 00:02:51 John Rutter Star Carol

City of London Sinfonia John Rutter Cambridge Singers Collegium 121

10:31:00 00:02:51 John Rutter Shepherd's Pipe Carol

Welsh National Opera Orchestra Tecwyn Evans Bryn Terfel, baritone; Côrdydd DeutGram 14914

10:39:00 00:09:06 Camille Saint-Saëns Barcarolle in F major Op 108

Fine Arts Quartet Cristina Ortiz, piano; Members of Naxos 572904

10:51:00 00:10:51 Alexander Glazunov From Darkness to Light Op 53

Konstantin Krimets Moscow Symphony Orchestra Naxos 553538

11:04:00 00:07:55 Johannes Brahms Finale from Violin Concerto Op 77

New York Philharmonic Kurt Masur Anne-Sophie Mutter, violin DeutGram 457075

11:14:00 00:10:34 Giovanni Battista Pergolesi Concerto for 2 Harpsichords in C major

I Solisti Veneti Claudio Scimone Emer Buckley, harpsichord; Claudio Scimone, harpsichord Erato 88172

11:25 A CLEVELAND ORCHESTRA CHRISTMAS

11:26:00 00:01:21 Mikola Leontovich Carol of the Bells

Robert Porco Cleveland Orchestra Chorus MAA 2005

11:28:00 00:03:52 George Frideric Handel Messiah: For unto us a Child is born

Cleveland Orchestra Robert Porco Cleveland Orchestra Chorus MAA 2002

11:31:00 00:02:06 Edmund Walters As Joseph was a walking

Cleveland Orchestra Gareth Morrell Cleve Orch Children's Chorus MAA 1993

11:33:00 00:02:53 Lewis Redner O Little Town of Bethlehem

Robert Porco Cleveland Orchestra MAA 2011

11:36:00 00:03:59 Traditional Wexford Carol Cleveland Orchestra

Robert Porco Brian Keith Johnson, baritone; Mary Kay Fink, Irish whistle; Cleveland Orchestra Chorus MAA 2011

11:43:00 00:03:44 Traditional The Twelve Days of Christmas

Cleveland Orchestra Gareth Morrell Cleveland Orchestra Chorus MAA 1996

11:46:00 00:02:54 Ralph Vaughan Williams The Blessed Son of God from "Hodie"

Robert Porco Cleveland Orchestra Chorus MAA 2002

11:49:00 00:02:21 Peter Tchaikovsky The Nutcracker: Dance of the Reed Pipes

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Telarc 80068

11:51:00 00:03:34 Mel Tormé The Christmas Song

Cleveland Orchestra Robert Page Cleveland Orchestra Chorus MAA 1999

12:10 CLASSICAL MUSIC with John Simna

12:07:00 00:04:12 Miklós Rózsa Quo Vadis: March "Ave Caesar"

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80631

12:14:00 00:14:27 Alex North Cleopatra: Caesar and Cleopatra

John Mauceri London Philharmonic LPO 86

12:30:00 00:04:32 Miklós Rózsa Ben-Hur: Love Theme

José Serebrier Royal Philharmonic Royal Phil 17

12:40:00 00:06:40 Domenico Cimarosa Il matrimonio segreto: Overture

Lance Friedel Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 573418

12:47:00 00:03:39 Ermanno Wolf-Ferrari The Secret of Susanna: Intermezzo

BBC Philharmonic Gianandrea Noseda John Bradbury, clarinet Chandos 10511

12:53:00 00:03:09 Gerónimo Giménez El baile de Luis Alonso: Intermezzo

Burning River Brass Dorian 90316

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:00:00 00:39:52 Ludwig van Beethoven Symphony No. 7 in A major Op 92

Manfred Honeck Pittsburgh Symphony Reference 718

13:43:00 00:15:10 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 2 in B flat major

English Chamber Orchestra Daniel Barenboim Daniel Barenboim, piano EMI 72930

14:00 CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

14:03:00 00:03:38 Pietro Mascagni L'amico Fritz: Preludietto

Myung-Whun Chung St Cecilia Academy Orchestra DeutGram 471566

14:08:00 00:03:21 Pietro Mascagni Cavalleria rusticana: Intermezzo

Mariss Jansons Oslo Philharmonic Orchestra EMI 56576

14:30:00 00:02:20 Daniel Pinkham Christmas Cantata: Gloria

Lenox Brass Donald Teeters Boston Cecilia; James David Christie, organ Koch Intl 7180

14:31:00 00:13:45 Arcangelo Corelli Concerto Grosso in G minor Op 6

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 429390

14:49:00 00:11:11 Ludwig van Beethoven Thirty-two Variations in C minor

Alexander Schimpf, piano Genuin 10181

15:03:00 00:17:10 Roy Harris Symphony No. 3

Leonard Bernstein New York Philharmonic Sony 60594

15:22:00 00:06:43 Don Gillis Paul Bunyan

Ian Hobson Sinfonia Varsovia Albany 768

15:30:00 00:02:47 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Mazurka

Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Decca 10104

15:37:00 00:03:10 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Goblet Dance

Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Decca 10104

15:42:00 00:07:07 Louis Antoine Dornel Oboe Sonata

Les Délices Debra Nagy, oboe Délices 2009

15:51:00 00:05:53 Camille Saint-Saëns Cavatine Op 144

Massimo La Rosa, trombone; Elizabeth DeMio, piano MLR 2013

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:58:00 00:03:58 Robert Wendel The Little Drummer Boy's Bolero

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80538

16:06:00 00:03:25 Georges Bizet L'Arlésienne Suite No. 2: Farandole

John Morris Russell Cincinnati Pops Orchestra FanfareCin 1

16:13:00 00:10:18 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 104

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Naïve 5176

16:27:00 00:04:28 Michael Chertock Hark! The Herald Angels Sing / Il est ne

Michael Chertock, piano Telarc 80485

16:33:00 00:07:05 Peter Tchaikovsky Finale from Piano Concerto No. 1 Op 23

Vienna Symphony Herbert von Karajan Sviatoslav Richter, piano DeutGram 4793449

16:41:00 00:08:24 Ludwig van Beethoven Allegretto from Symphony No. 7 Op 92

Manfred Honeck Pittsburgh Symphony Reference 718

16:52:00 00:02:52 Conrad Kocher As With Gladness Men of Old

Richard Westenburg Musica Sacra DeutGram 429732

16:57:00 00:02:49 David Willcocks, Myron Roberts Two Settings of 'God Rest You Merry,

Todd Wilson, organ MAA 11009

17:05:00 00:05:08 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Danse générale & Coda

Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Decca 10104

17:13:00 00:11:17 Carl Nielsen Allegro espansivo from Symphony No. 3 Op 27

Alan Gilbert New York Philharmonic DaCapo 220623

17:27:00 00:07:58 Philip Lane Wassail Dances

Gavin Sutherland City of Prague Philharmonic Naxos 557099

17:40:00 00:04:49 Pietro Mascagni L'amico Fritz: Intermezzo

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10634

17:47:00 00:03:42 Pietro Mascagni Ave Maria

German Radio Philharmonic Karel Mark Chichon Elina Garanca, mezzo DeutGram 21327

17:53:00 00:02:52 Ernst Toch Geographical Fugue

Timothy Seelig Turtle Creek Chorale Reference 61

17:57:00 00:02:28 George Frideric Handel Siciliana from Oboe Concerto No. 1

English Concert Trevor Pinnock David Reichenberg, oboe Archiv 415291

18:00 DINNER CLASSICS

18:09:00 00:19:54 Richard Strauss Der Rosenkavalier: Suite Op 59

Lorin Maazel New York Philharmonic DeutGram 7890

18:31:00 00:04:29 Igor Stravinsky The Rite of Spring: Sacrificial Dance

Leonard Bernstein New York Philharmonic Sony 90578

18:38:00 00:04:08 Leonard Bernstein Candide: Overture

Leonard Bernstein New York Philharmonic Sony 63085

18:44:00 00:10:12 John Knowles Paine Overture to 'As You Like It' Op 28

Zubin Mehta New York Philharmonic New World 374

18:56:00 00:03:02 George Gershwin Porgy and Bess: It Ain't Necessarily So

New York Philharmonic Zubin Mehta Gregg Baker, baritone; New York Choral Artists Teldec 46318

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:22:17 Franz Joseph Haydn Symphony No. 93 in D

Claudio Abbado Chamber Orchestra of Europe DeutGram 4778117

19:26:00 00:28:38 Johannes Brahms Variations & Fugue on Theme by Handel Op 24

Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 436853

19:57:00 00:01:54 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 10: Remembrances Op 71

Per Tengstrand, piano Azica 71207

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:03:00 00:17:09 Benjamin Britten The Young Person's Guide to Orchestra Op 34

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80660

20:22:00 00:32:36 Robert Schumann Symphony No. 3 in E flat major Op 97

Robin Ticciati Scottish Chamber Orchestra Linn 450

21:00 THE NEW YORK PHILHARMONIC THIS WEEK with Alec Baldwin - Conductors: Leonard Bernstein; Kurt Masur; Aaron Copland; Soloists: Joy Clements, soprano; Claramae

Turner, mezzo-soprano; Richard Cassilly, tenor; Richard Fredricks, baritone; Norman Treigle, bass; Choral Art Society

21:04:00 00:21:00 William Russo Symphony No. 2 in C major Op 32

21:29:00 00:14:00 Duke Ellington A Tone Parallel to Harlem

21:48:00 01:06:00 Aaron Copland The Tender Land

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:06:41 Edvard Grieg Allegretto from Violin Sonata No. 3 Op 45

Joshua Bell, violin; Sergei Rachmaninoff, piano Sony 52716

23:08:00 00:09:34 Johannes Brahms Andante from String Quartet No. 2 Op 51

Chiara String Quartet Azica 71289

23:20:00 00:06:59 Claude Debussy Pastorale from Sonata for Flute, Viola

Joshua Smith, flute; Cynthia Phelps, viola; Yolanda Kondonassis, harp Telarc 80694

23:26:00 00:09:43 John Cage In a Landscape

Yolanda Kondonassis, harp Azica 71281

23:39:00 00:05:40 Sir Edward Elgar Romance Op 62

Royal Liverpool Philharmonic Vernon Handley Natalie Clein, cello EMI 1409

23:44:00 00:09:38 Sir William Walton Lento from Sonata for Strings

Guildhall Strings RCA 7846

23:56:00 00:03:03 Johannes Brahms Intermezzo in E major Op 116

Emil Gilels, piano DeutGram 4793449