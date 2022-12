Program Guide 12-02-2015

00:00 CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:02:00 00:32:02 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 18 in B flat major

Cleveland Orchestra Mitsuko Uchida Mitsuko Uchida, piano Decca 4786763

00:36:00 00:28:04 Felix Mendelssohn Symphony No. 5 in D minor Op 107

Sir John Eliot Gardiner London Symphony Orchestra LSO Live 775

01:04:00 00:33:59 Sergei Rachmaninoff Cello Sonata in G minor Op 19

Wendy Warner, cello; Irina Nuzova, piano Cedille 120

01:40:00 00:42:08 Franz Schmidt Symphony No. 3 in A major

Neeme Järvi Chicago Symphony Orchestra Chandos 9000

02:24:00 00:31:42 Wolfgang Amadeus Mozart Clarinet Quintet in A major

Emerson String Quartet David Shifrin, clarinet DeutGram 459641

02:58:00 00:43:59 Franz Schubert Symphony 'Grand Duo' in C major

Claudio Abbado Chamber Orchestra of Europe DeutGram 423655

03:44:00 00:29:01 Paul Creston Choreografic Suite Op 86

Gerard Schwarz New York Chamber Symphony Delos 3127

04:15:00 00:29:05 Jean Sibelius String Quartet in D minor Op 56

Daedalus Quartet Bridge 9202

04:46:00 00:32:04 Ludwig van Beethoven Symphony No. 4 in B flat major Op 60

Bruno Weil Tafelmusik Baroque Orchestra Tafelmusik 1032

05:20:00 00:16:00 Johan Helmich Roman Oboe d'amore Concerto in D major

Stockholm Sinfonietta Jan-Olav Wedin Alf Nilsson, oboe d'amore Bis 165

05:38:00 00:06:45 Frédéric Chopin Polonaise No. 6 in A flat major Op 53

Olga Kern, piano Harm Mundi 907402

05:49:00 00:07:35 Astor Piazzolla Four Seasons of Buenos Aires: Summer

Almeda Trio Albany 1386

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:05:26 Gabriel Fauré Pavane Op 50

Seattle Symphony Ludovic Morlot Seattle Symphony Chorale SeattleSM 1004

06:15:00 00:08:42 Felix Mendelssohn Finale from Symphony No. 5 Op 107

Sir John Eliot Gardiner London Symphony Orchestra LSO Live 775

06:25:00 00:05:13 George Frideric Handel Chandos Anthem No. 2: Overture in D minor

Yehudi Menuhin Royal Philharmonic MCA 6231

06:32:00 00:03:40 John Rutter The Very Best Time of the Year

City of London Sinfonia John Rutter Cambridge Singers Collegium 121

06:40:00 00:09:14 Wolfgang Amadeus Mozart Divertimento No. 8 for Winds in F major

Quintett.Wien Nimbus 5479

06:51:00 00:03:31 Nigel Hess Much Ado about Nothing: Pavane & Dance

English Serenata Meridian 84301

06:55:00 00:02:25 Leroy Anderson Ticonderoga March

Frederick Fennell Tokyo Kosei Wind Orchestra Brain 7505

07:05:00 00:05:41 Mikhail Glinka Ruslan and Ludmilla: Overture

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80657

07:10:00 00:05:55 Ludwig van Beethoven Finale from String Quartet No. 9 Op 59

Cleveland Quartet Telarc 80268

07:17:00 00:04:31 Eric Coates London Suite: Knightsbridge March

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66968

07:23:00 00:02:01 Kermit Poling A Holly and Ivy Calypso

West Edge String Quartet Centaur 3087

07:26:00 00:01:27 Maurice Ravel Mother Goose: Pavane of Sleeping Beauty

Martha Argerich, piano; Lang Lang, piano DeutGram 4795096

07:30:00 00:04:58 Jack Gallagher Pavane from Sinfonietta for Strings

JoAnn Falletta London Symphony Orchestra Naxos 559652

07:32:00 00:01:14 Thomas Morley Joyne Hands

Los Angeles Guitar Quartet Delos 3132

07:40:00 00:07:22 Richard Strauss Waltzes from 'Der Rosenkavalier'

Gil Shaham, violin; Akira Eguchi, piano DeutGram 447640

07:51:00 00:02:30 Dmitri Shostakovich The Human Comedy: Waltz Op 37

Constantine Orbelian Moscow Chamber Orchestra Delos 3257

07:55:00 00:03:20 Luigi Boccherini Minuet from String Quintet in E major Op 13

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 437782

08:07:00 00:05:29 Hugo Alfvén Festival Overture Op 25

Niklas Willén Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 553962

08:15:00 00:09:45 Frédéric Chopin Ballade No. 1 in G minor Op 23

Evgeny Kissin, piano RCA 63259

08:28:00 00:06:27 Orlando Gibbons Lord Salisbury's Pavane & Galliard

David Greilsammer, piano Sony 792969

08:34:00 00:04:26 Sir Edward Elgar Imperial March Op 32

Sir Andrew Davis BBC Philharmonic Chandos 10570

08:40:00 00:07:08 Edmund Rubbra Festival Overture Op 62

Vernon Handley New Philharmonia Orchestra Lyrita 235

08:50:00 00:03:08 Morton Gould Pavanne from American Symphonette No. 2

Leonard Slatkin St Louis Symphony RCA 60778

08:53:00 00:08:03 John Williams War Horse: The Homecoming

John Williams Symphony Orchestra Sony 797528

09:05:00 00:18:28 Johann Sebastian Bach Violin Concerto No. 2 in E major

Vienna Symphony David Oistrakh David Oistrakh, violin DeutGram 4793449

09:27:00 00:04:37 Harold Arlen The Wizard of Oz: Over the Rainbow

La Pietà Angèle Dubeau Angèle Dubeau, violin Analekta 8733

09:35:00 00:03:43 Sir Granville Bantock The Sea Reivers

Vernon Handley Royal Philharmonic Hyperion 66450

9:55:00 00:03:07 Federico Mompou Canción y Danza No. 8

Brazilian Guitar Quartet Delos 3466

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:02:00 00:02:09 Franz Schubert Graz Galop Vienna Ensemble Sony 47187

10:05:00 00:01:46 Joseph Lanner Whirlwind Galop Op 142

Sir John Eliot Gardiner Vienna Philharmonic DeutGram 463185

10:09:00 00:12:42 Hugo Alfvén Swedish Rhapsody No. 1 Op 19

Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 469376

10:31:00 00:02:47 Arthur Pryor The Whistler and His Dog

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 67067

10:37:00 00:03:03 Leroy Anderson The Classical Jukebox

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559313

10:42:00 00:09:20 Max Bruch March from Serenade for Violin & Orch Op 75

Leipzig Gewandhaus Orchestra Kurt Masur Salvatore Accardo, violin Philips 438748

10:52:00 00:06:32 Franz Schubert Scherzo from Octet

Cleveland Octet Sony 62655

11:02:00 00:11:54 Luigi Boccherini Symphony No. 15 in D major Op 35

Johannes Goritzki German Chamber Academy Neuss CPO 999175

11:16:00 00:04:46 Felix Mendelssohn Scherzo from Symphony No. 5 Op 107

Sir John Eliot Gardiner London Symphony Orchestra LSO Live 775

11:24:00 00:02:01 James Pierpont Jingle Bells

Cleveland Orchestra Gareth Morrell Cleveland Orchestra Chorus MAA 1996

11:26:00 00:02:12 John Joubert There is no Rose

Gareth Morrell Cleveland Orchestra Chorus MAA 1996

11:28:00 00:01:08 John Williams Home Alone: Holiday Flight

Robert Porco Cleveland Orchestra MAA 2014

11:29:00 00:02:02 Traditional Angels We Have Heard on High

Robert Page Cleveland Orchestra Chorus MAA 1999

11:31:00 00:02:27 Peter Tchaikovsky The Nutcracker: March

Robert Porco Cleveland Orchestra MAA 2002

11:34:00 00:04:10 Anonymous Personet hodie Cleveland Orchestra

Robert Porco Cleveland Orchestra Chorus MAA 2008

11:40:00 00:02:00 Michael Praetorius Lo, how a rose e'er blooming

Cleveland Orchestra Gareth Morrell Cleveland Orchestra Chorus; Members of MAA 1996

11:42:00 00:07:16 Ralph Vaughan Williams Fantasia on Christmas Carols

Cleveland Orchestra Robert Porco Todd Boyce, baritone; Cleveland Orchestra Chorus MAA 2005

11:50:00 00:02:42 Traditional Bring a Torch, Jeanette, Isabella

Cleveland Orchestra Robert Porco Cleveland Orchestra Chorus MAA 2014

11:57:00 00:01:34 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Dance of the Little

Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Decca 10104

12:10 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

12:06:00 00:07:17 Felix Mendelssohn Ruy Blas Overture Op 95

Sir John Eliot Gardiner London Symphony Orchestra LSO Live 775

12:15:00 00:08:51 Amilcare Ponchielli La Gioconda: Dance of the Hours

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10634

12:26:00 00:05:11 Édouard Lalo Scherzo for Orchestra

Nikos Athinäos Frankfurt State Orchestra Signum 6600

12:32:00 00:02:56 Karol Kurpinski Polish Wedding: Mazurka

Richard Bonynge London Symphony Orchestra Decca 433863

12:39:00 00:05:04 Sir Edward Elgar The Wand of Youth Suite No. 2: March

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Capriccio 49241

12:46:00 00:11:35 Georges Bizet Jeux d'enfants: Petite Suite Op 22

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:43:32 Ludwig van Beethoven Violin Concerto in D major Op 61

German Chamber Philharmonic Lisa Batiashvili Lisa Batiashvili, violin Sony 733400

13:46:00 00:12:26 Franz Liszt Symphonic Poem No. 5 'Prometheus'

Sir Georg Solti London Philharmonic DeutGram 4779525

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:00:00 00:02:16 Johann Sebastian Bach The Art of Fugue: Canon at the Octave

Pierre-Laurent Aimard, piano DeutGram 10765

14:03:00 00:04:07 Johann Pachelbel Canon in D major

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 429390

14:09:00 00:12:52 John Alden Carpenter Krazy Kat

Calvin Simmons Los Angeles Philharmonic New World 80228

14:24:00 00:07:12 Reinhold Glière Scherzo from Symphony No. 2 Op 25

Zdenek Mácal New Jersey Symphony Delos 3178

14:45:00 00:11:48 Felix Mendelssohn Overture 'Calm Sea and Prosperous

Sir John Eliot Gardiner London Symphony Orchestra LSO Live 775

15:01:00 00:14:48 Johann Christian Bach Piano Quintet in D major Op 22

Aulos Ensemble Centaur 3068

15:20:00 00:10:39 Carl Friedrich Abel Symphony in B flat Op 17

Anthony Halstead Hanover Band CPO 999214

15:32:00 00:02:51 Franz Liszt Paganini Etude No. 5 in E major

Marc-André Hamelin, piano Hyperion 67370

15:41:00 00:03:08 Cécile Chaminade Etudes de concert: Scherzo Op 35

Joanne Polk, piano Steinway 30037

15:46:00 00:08:21 Mily Balakirev Oriental Fantasy 'Islamey' Op 18

Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Philips 470840

15:55:00 00:02:07 Bedrich Smetana The Bartered Bride: Furiant

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 444867

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:58:00 00:04:18 Vince Guaraldi My Little Drum

Canadian Brass Steinway 30027

16:06:00 00:02:58 Jerry Herman Mame: We Need a Little Christmas

Cincinnati Pops Orchestra Erich Kunzel Singing Hoosiers Telarc 80538

16:13:00 00:10:33 Ludwig van Beethoven Scherzo & Finale from Symphony No. 2 Op 36

Sir John Eliot Gardiner Révolutionaire et Romantique Soli Deo 721

16:28:00 00:06:58 Richard M & Robert B Sherman The Jungle Book: Medley

Cincinnati Pops Orchestra Erich Kunzel Singing Hoosiers Telarc 80196

16:35:00 00:03:06 John Rutter Ave Maria

Royal Philharmonic John Rutter Cambridge Singers Collegium 133

16:41:00 00:08:42 Felix Mendelssohn Finale from Symphony No. 5 Op 107

Sir John Eliot Gardiner London Symphony Orchestra LSO Live 775

16:52:00 00:03:09 John Rutter Wild Wood Carol City of London Sinfonia John Rutter

Gerald Finley, baritone; Cambridge Singers Collegium 121

16:57:00 00:02:14 Percy Grainger A Sussex Mummer's Christmas Carol

Burning River Brass BurnRiver 2004

17:05:00 00:05:39 Léo Delibes Sylvia: Cortège de Bacchus

Michael Tilson Thomas San Francisco Symphony SF Sym 60

17:13:00 00:09:05 Tomaso Albinoni Oboe Concerto in C major Op 9

American Classical Orchestra Thomas Crawford Marc Schachman, oboe Centaur 3108

17:25:00 00:10:02 Maurice Ravel Four Movements from Schumann's

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 79

17:40:00 00:05:06 Mily Balakirev Paraphrase on Glinka's 'The Lark'

Michael Lewin, piano Dorian 92103

17:47:00 00:01:46 Louis-Claude Daquin The Cuckoo

Michael Lewin, piano Dorian 92103

17:52:00 00:03:14 Robin Milford Pastoral Dance on the 'Sussex Carol'

Todd Wilson, organ MAA 11009

17:56:00 00:02:49 Traditional The Infant King

John Rutter Caroline Ashton, soprano; Cambridge Singers Collegium 512

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:22:17 Joaquín Rodrigo Fantasía para un gentilhombre

London Philharmonic Yannick Nézet-Séguin Milos Karadaglic, guitar DeutGram 20039

18:33:00 00:03:55 Frédéric Chopin Waltz No. 5 in A flat major Op 42

Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6669

18:40:00 00:02:58 Frédéric Chopin Waltz No.13 in D flat major Op 70

Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6669

18:45:00 00:08:22 Christopher Rouse Karolju: Finale 'Italian'

BBC Symphony Orchestra David Zinman Philharmonia Chorus RCA 11561

18:55:00 00:03:43 Frédéric Chopin Waltz No. 7 in C sharp minor Op 64

Yuja Wang, piano DeutGram 16606

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:22:22 Wolfgang Amadeus Mozart Violin Concerto No. 4 in D major

Academy St. Martin in Fields Sir Neville Marriner Rachel Barton Pine, violin Avie 2317

19:26:00 00:28:04 Felix Mendelssohn Symphony No. 5 in D minor Op 107

Sir John Eliot Gardiner London Symphony Orchestra LSO Live 775

19:57:00 00:02:28 Johann Friedrich Fasch Hornpipe from Suite in A minor

Tempesta di Mare Chandos 783

20:00 CLEVELAND OVATIONS:

Tri-C Piano Recital Series - Orazio Maione, piano (recorded 11/22/2015

Sergei Prokofiev: Eight Pieces from ‘Cinderella’ Op 102 (1944)

20:18:00 00:41:08 Frédéric Chopin Twenty-four Preludes Op 28

Daniil Trifonov Deut Gram 479 1728

21:11:00 00:48:02 Antonín Dvorák Symphony No. 2 in B flat major Op 4

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 8589

22:00 THE BLACK ARTS with A. Grace Lee Mims:

recordings of music by composer Harry T. Burleigh

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:03:36 Felix Mendelssohn Andante from Symphony No. 5 Op 107

Sir John Eliot Gardiner London Symphony Orchestra LSO Live 775

23:05:00 00:09:19 Joseph Joachim Notturno in A major Op 12

Royal Stockholm Philharmonic Sakari Oramo Daniel Hope, violin DeutGram 15312

23:14:00 00:05:02 Nicolò Paganini Cantabile in D major

Nadja Salerno-Sonnenberg, vn; Sandra Rivers, piano EMI 54576

23:22:00 00:08:09 Ludwig Spohr Adagio from Nonet Op 31

Vienna-Berlin Ensemble Gerhart Hetzel, violin; Wolfram Christ, viola;

Georg Faust, cello; Alois Posch, double bass DeutGram 427640

23:30:00 00:08:08 Carl Philipp Emanuel Bach Largo from Flute Concerto

CPE Bach Chamber Orchestra Peter Schreier Patrick Gallois, flute DeutGram 439895

23:40:00 00:06:16 Camille Saint-Saëns Samson et Dalila: Mon coeur s'ouvre à ta

London Symphony Orchestra Klauspeter Seibel Sir James Galway, flute DeutGram 3024

23:46:00 00:07:43 Emmanuel Chabrier Lamento Orch de la Suisse Romande

Neeme Järvi Alexandre Emard, English horn Chandos 5122

23:55:00 00:02:49 Sergei Rachmaninoff Prelude in F sharp minor Op 23

Wu Han, piano ArtistLed 10701

23:58:00 00:01:33 Frédéric Chopin Mazurka No. 24 in C major Op 33

Garrick Ohlsson, piano Arabesque 6730