Program Guide 11-30-2015

00:00 CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:02:00 00:19:30 Jules Massenet Le Cid: Ballet Suite

Richard Bonynge National Philharmonic Decca 4785437

00:23:00 00:31:37 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 27 in B flat major

Southbank Sinfonia Simon Over Alessio Bax, piano Signum 321

00:57:00 00:27:25 César Franck Violin Sonata in A major

Kyung Wha Chung, violin; Radu Lupu, piano Decca 4785437

01:26:00 00:43:13 Ludwig Thuille Piano Quintet in E flat major Op 20

Gigli Quartet Gianluca Luisi, piano Naxos 570790

02:11:00 00:33:14 Bohuslav Martinu Symphony No. 4

Neeme Järvi Bamberg Symphony Bis 363

02:46:00 00:25:07 William Byrd Mass for 5 voices

Stile Antico Harm Mundi 807572

03:13:00 00:50:13 Richard Strauss An Alpine Symphony Op 64

Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 425112

04:05:00 00:31:03 Edvard Grieg Symphonic Dances Op 64

Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 419431

04:38:00 00:41:35 Ludwig van Beethoven Piano Sonata No. 29 in B flat major Op 106

Igor Levit, piano Sony 370387

05:21:00 00:13:02 Hector Berlioz The Damnation of Faust: Suite

George Szell Cleveland Orchestra MAA 97

05:36:00 00:08:29 Michael W. Balfe The Bohemian Girl: Overture

Arthur Fiedler Boston Pops Orchestra RCA 68793

05:47:00 00:07:48 Jean Sibelius Finale from Symphony No. 5 Op 82

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 1032

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:05:16 Felix Mendelssohn Scherzo from Cello Sonata No. 2 Op 58

Keith Robinson, cello; Donna Lee, piano Blue Griff 237

06:15:00 00:09:04 Jean-Philippe Rameau Concert No. 4 en sextuor

Christophe Rousset Les Talens Lyriques Decca 1845

06:25:00 00:05:00 Zoltán Kodály Háry János: Intermezzo London Symphony Orchestra

István Kertész John Leach, cimbalom Decca 4785437

06:30:00 00:04:13 Thomas Arne Rule Britannia!

BBC Symphony Orchestra Sir Andrew Davis Bryn Terfel, baritone; BBC Singers; BBC Symphony Chorus; Audience Teldec 97868

06:40:00 00:07:04 Franz Joseph Haydn Scherzando No. 5 in E major

Haydn Ensemble Berlin Emmanuel Pahud, flute EMI 56577

06:48:00 00:03:37 Peter Tchaikovsky The Seasons: December Op 37

Lang Lang, piano Sony 511758

06:54:00 00:02:13 Carl Maria von Weber Turandot: March

Neeme Järvi Philharmonia Orchestra Chandos 8766

06:57:00 00:03:30 Traditional Basle March

Philip Jones Brass Ensemble Claves 600

07:05:00 00:05:07 Isaac Albéniz Suite Española: Sevilla Op 47

Milos Karadaglic, guitar DeutGram 15579

07:10:00 00:07:04 Jules Massenet Airs slovaques from Piano Concerto

BBC Scottish Symphony Jean-Yves Ossonce Stephen Coombs, piano Hyperion 66897

07:20:00 00:02:31 Igor Stravinsky Pétrouchka: Russian Dance

Semyon Bychkov Orchestra of Paris Philips 432145

07:22:00 00:03:22 Dmitri Shostakovich Dolls' Dances: Lyric Waltz

Bavarian Radio Symphony Esa-Pekka Salonen Lisa Batiashvili, violin DeutGram 15203

07:26:00 00:01:46 Anthony Holborne Galliard No. 4

Jordi Savall Hespèrion XXI AliaVox 9813

07:29:00 00:04:48 Robert Schumann Scherzo from Piano Quintet Op 44

Cleveland Quartet Emanuel Ax, piano RCA 6498

07:40:00 00:07:23 Zoltán Kodály Finale from Symphony in C major

Antal Doráti Philharmonia Hungarica Decca 443006

07:47:00 00:04:43 Sergei Rachmaninoff Prelude in C sharp minor Op 3

Wolfgang Sawallisch Philadelphia Orchestra EMI 55592

07:54:00 00:03:49 George Frideric Handel Aria No. 1

Empire Brass Telarc 80344

07:59:00 00:01:06 Claude Debussy Page d'album

Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 460247

08:07:00 00:06:02 Franz Joseph Haydn The Apothecary: Overture

Giuseppe Sinopoli Dresden State Orchestra EMI 56535

08:15:00 00:08:43 Wolfgang Amadeus Mozart Allegro from Serenade No. 9

Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus Sony 372068

08:25:00 00:02:31 Leroy Anderson China Doll

Leonard Slatkin BBC Concert Orchestra Naxos 559313

08:28:00 00:04:27 Alessandro Scarlatti Il giardino di rose: Overture

Philharmonia Orchestra Simon Wright John Wallace, trumpet; John Miller, trumpet Nimbus 5079

08:33:00 00:01:15 John Farmer Fair Phyllis I saw sitting all alone

King's Singers EMI 63052

08:38:00 00:08:35 Ludwig van Beethoven Finale from Symphony No. 7 Op 92

Joshua Bell Academy St. Martin in Fields Sony 549176

08:47:00 00:02:12 Aaron Copland Billy the Kid: Celebration

Hugh Wolff St Paul Chamber Orchestra Teldec 77310

08:50:00 00:01:29 Richard Strauss Sunrise from 'Also sprach Zarathustra' Op 30

Gustavo Dudamel Berlin Philharmonic DeutGram 4791041

08:54:00 00:06:10 Cole Porter Kiss Me, Kate: Overture

John McGlinn London Sinfonietta EMI 54300

09:05:00 00:16:45 Benjamin Britten Peter Grimes: Four Sea Interludes Op 33

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80660

09:25:00 00:03:06 Frank Loesser How to Succeed in Business Without Really Trying

Keith Lockhart Boston Pops Orchestra BostonPops 4

09:35:00 00:03:47 Robert Schumann Scherzo from String Quartet No. 1 Op 41

Cavani String Quartet Azica 71203

09:54:00 00:04:25 Giovanni Battista Pergolesi Siciliano from Violin Concerto in B flat

I Solisti Veneti Claudio Scimone Bettina Mussumeli, violin Erato 88172

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:00 00:02:34 Charles-Valentin Alkan Barcarolle in G minor Op 65

Ronald Smith, piano Arabesque 6523

10:04:00 00:02:34 Charles-Valentin Alkan Promenade sur l'eau Op 74

Ronald Smith, piano Arabesque 6523

10:09:00 00:11:54 Ferruccio Busoni Tanzwalzer Op 53

Kazuki Yamada Orch de la Suisse Romande PentaTone 518

10:25:00 00:05:46 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Quintet for Piano & Winds

Radu Lupu, piano; Han de Vries, oboe; George Pieterson, clarinet; Vicente Zarzo, horn; Brian Pollard, bassoon Decca 414291

10:32:00 00:03:30 Traditional Afton Water

City of London Sinfonia John Rutter Cambridge Singers Collegium 120

10:39:00 00:03:29 Sir Peter Maxwell Davies Farewell to Stromness

Christopher O'Riley, piano CPI 3294112

10:42:00 00:06:56 Paul Hindemith Neues vom Tage: Overture

Karl Anton Rickenbacher Bamberg Symphony VirginClas 91086

10:50:00 00:10:43 Frédéric Chopin Scherzo No. 2 in B flat minor Op 31

Lang Lang, piano Sony 511758

11:03:00 00:08:15 Peter Tchaikovsky Eugene Onegin: Waltz

Semyon Bychkov Berlin Philharmonic Philips 420237

11:14:00 00:05:38 Peter Tchaikovsky The Seasons: June 'Barcarolle' Op 37

Lang Lang, piano Sony 511758

11:20:00 00:01:20 Peter Tchaikovsky The Seasons: July Op 37

Lang Lang, piano Sony 511758

11:23:00 00:02:28 Alan Silvestri The Polar Express: Spirit of the Season

Cleveland Orchestra Robert Porco Cleveland Orchestra Chorus MAA 2011

11:25 A CLEVELAND ORCHESTRA CHRISTMAS

11:26:00 00:06:59 Peter Tchaikovsky The Nutcracker: Waltz of the Flowers

Robert Porco Cleveland Orchestra MAA 2008

11:33:00 00:04:10 John Rutter Nativity Carol

Cleveland Orchestra Robert Porco Cleveland Orchestra Chorus MAA 2011

11:40:00 00:02:18 Traditional Still, still, still

Cleveland Orchestra Gareth Morrell Cleve Orch Children's Chorus; Cleveland Orchestra Chorus MAA 1993

11:42:00 00:04:17 Leon Jessel Parade of the Wooden Soldiers

Robert Porco Cleveland Orchestra MAA 2011

11:46:00 00:06:16 Randol Alan Bass Gloria

Cleveland Orchestra Robert Porco Cleveland Orchestra Chorus MAA 2005

11:52:00 00:02:38 George Wyle The Most Wonderful Time of the Year

Cleveland Orchestra Robert Porco Cleveland Orchestra Chorus MAA 2014

12:10 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

12:07:00 00:07:05 Isaac Albéniz Iberia: Fête-dieu à Séville

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80703

12:17:00 00:08:17 José Pablo Moncayo Huapango

Alondra de la Parra Philharmonic Orch of Americas Sony 75555

12:28:00 00:02:03 Henry Purcell Amphitrion: Hornpipe

Kevin Mallon Aradia Ensemble Naxos 570149

12:31:00 00:03:18 Johannes Brahms Capriccio in B minor Op 76

Alessio Bax, piano Signum 309

12:38:00 00:10:38 Felix Mendelssohn Capriccio brillante in B minor Op 22

Sinfonia da Camera Ian Hobson Ian Hobson, piano Arabesque 6688

12:50:00 00:07:33 Lukas Foss Salomon Rossi Suite

Lukas Foss Brooklyn Philharmonic New World 375

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:33:14 Bohuslav Martinu Symphony No. 4

Neeme Järvi Bamberg Symphony Bis 363

13:36:00 00:23:56 Josef Suk Serenade for Strings in E flat major Op 6

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 447109

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:01:00 00:02:34 Giuseppe Verdi Requiem: Sanctus

Chicago Symphony Orchestra Riccardo Muti Chicago Symphony Chorus CSO Res 9011006

14:04:00 00:02:54 Gabriel Fauré Requiem: Sanctus Op 48

Joe Miller Westminster Choir; Lisa Cowan, violin; Anna Reinersman, harp; Ken Cowan, organ WCC 1009

14:09:00 00:16:15 Carlos Baguer Symphony No. 18 in B flat

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9456

14:29:00 00:11:25 Francis Poulenc Flute Sonata

The Hague Philharmonic Neeme Järvi Sharon Bezaly, flute Bis 1679

14:43:00 00:12:55 Franz Joseph Haydn Piano Sonata No. 35 in A flat

Emanuel Ax, piano Sony 89363

14:57:00 00:02:45 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 7: Homeward Op 62

Leif Ove Andsnes, piano EMI 57296

15:02:00 00:19:30 Jules Massenet Le Cid: Ballet Suite

Richard Bonynge National Philharmonic Decca 4785437

15:23:00 00:07:54 Édouard Lalo Romance-Sérénade

Frankfurt State Orchestra Nikos Athinäos Juri Toschmakow, violin Signum 6600

15:33:00 00:02:54 Peter Tchaikovsky The Seasons: November Op 37

Lang Lang, piano Sony 511758

15:40:00 00:05:38 Peter Tchaikovsky The Seasons: June 'Barcarolle' Op 37

Lang Lang, piano Sony 511758

15:48:00 00:08:57 Ludwig van Beethoven Rondo from Piano Concerto No. 3 Op 37

Symphony of the Air Josef Krips Arthur Rubinstein, piano RCA 300350

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:58:00 00:05:23 Peter Tchaikovsky The Seasons: January Op 37

Lang Lang, piano Sony 511758

16:07:00 00:02:24 Peter Tchaikovsky The Seasons: September Op 37

Lang Lang, piano Sony 511758

16:13:00 00:10:31 Claude Arrieu Wind Quintet in C major

Belgian Wind Quintet Discover 920322

16:28:00 00:04:57 Rachel Portman Oliver Twist: Fagin in Prison/End Titles

Tolga Kashif Royal Philharmonic Royal Phil 33

16:35:00 00:04:03 Rachel Portman Chocolat: Main theme

Unknown Conductor City of Prague Philharmonic Silva 1398

16:41:00 00:07:37 Franz von Suppé Beautiful Galatea: Overture

Leonard Bernstein New York Philharmonic Sony 61830

16:52:00 00:03:40 John Rutter The Very Best Time of the Year

City of London Sinfonia John Rutter Cambridge Singers Collegium 121

16:56:00 00:03:14 Frédéric Chopin Mazurka No. 38 in F sharp minor Op 59

Ingrid Fliter, piano EMI 14899

17:05:00 00:05:22 Nikolai Rimsky-Korsakov The Maid of Pskov: Overture

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572788

17:26:00 00:08:54 Antonín Dvorák Prague Waltzes

Antal Doráti Detroit Symphony Decca 414370

17:40:00 00:07:15 Frédéric Chopin Scherzo No. 3 in C sharp minor Op 39

Lang Lang, piano Sony 511758

17:49:00 00:01:20 Peter Tchaikovsky The Seasons: July Op 37

Lang Lang, piano Sony 511758

17:52:00 00:02:31 Traditional Past Three O'Clock

Burning River Brass BurnRiver 2004

17:57:00 00:02:21 Sir Charles Hubert H. Parry An English Suite: Pastoral

William Boughton English String Orchestra Nimbus 5366

18:00 DINNER CLASSICS

18:09:00 00:15:35 Sergei Liapunov Solemn Overture in C major Op 7

Evgeny Svetlanov USSR State Academy Orchestra MCA 32105

18:27:00 00:06:43 Antonín Dvorák Scherzo from Symphony No. 4 Op 13

Libor Pesek Czech Philharmonic Orchestra VirginClas 91144

18:36:00 00:04:17 Antonín Dvorák Legend No. 2 in G major Op 59

Sir Charles Mackerras Czech Philharmonic Orchestra Supraphon 3533

18:43:00 00:12:19 Frédéric Chopin Scherzo No. 4 in E major Op 54

Lang Lang, piano Sony 511758

18:57:00 00:01:53 Antonín Dvorák Songs My Mother Taught Me Op 55

Yo-Yo Ma, cello; Kathryn Stott, piano Sony 510316

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:23:09 Ermanno Wolf-Ferrari Idillio Concertino Op 15

Rome Symphony Orchestra Francesco La Vecchia Andrea Tenaglia, oboe Naxos 572921

19:27:00 00:29:19 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 24 in C minor

Southbank Sinfonia Simon Over Alessio Bax, piano Signum 321

19:58:00 00:01:29 Frédéric Chopin Prelude No. 20 in C minor Op 28

Daniil Trifonov, piano DeutGram 4791728

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:21:01 Ottorino Respighi The Pines of Rome

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

20:25:00 00:30:12 Robert Schumann Piano Concerto in A minor Op 54

London Symphony Orchestra André Previn Radu Lupu, piano Decca 4785437

20:56:00 00:03:00 Rebecca Clarke Lullaby

Rachel Barton Pine, violin; Matthew Hagle, piano Cedille 139

21:00 THE NEW YORK PHILHARMONIC THIS WEEK with Alec Baldwin - David Robertson, conductor; Michelle de Young, mezzo-soprano

21:04:00 00:35:44 Aaron Copland Appalachian Spring

21:42:00 00:14:00 Elliott Carter Of Rewaking

21:58:00 00:24:02 Leonard Bernstein Symphony No. 1 'Jeremiah'

22:22:00 00:13:00 Christopher Rouse Rapture

22:35:00 00:20:58 Bonus: Leonard Bernstein Symphonic Dances from 'West Side Story'

Alan Gilbert

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:05:40 Peter Tchaikovsky The Seasons: October Op 37

Lang Lang, piano Sony 511758

23:07:00 00:07:25 Nikolai Miaskovsky Andante from Cello Sonata No. 2 Op 81

Wendy Warner, cello; Irina Nuzova, piano Cedille 120

23:15:00 00:03:29 Sergei Liapunov Etude No. 1 in F sharp major Op 11

Stephen Hough, piano MusicMast 60108

23:21:00 00:06:43 Edvard Grieg Adagio from Piano Concerto Op 16

London Symphony Orchestra André Previn Radu Lupu, piano Decca 4785437

23:27:00 00:05:55 Johan Halvorsen Andante religioso

Bergen Philharmonic Neeme Järvi Marianne Thorsen, violin Chandos 10584

23:35:00 00:07:13 Claude Debussy Nocturne in D flat

Aldo Ciccolini, piano EMI 54451

23:42:00 00:11:45 Richard Strauss Sextet for Strings from "Capriccio" Op 85

Herbert Blomstedt Leipzig Gewandhaus Orchestra Decca 4645

23:54:00 00:05:01 Charles Wilfrid Orr A Cotswold Hill Tune

David Lloyd-Jones Royal Ballet Sinfonia Naxos 554186

23:55:00 00:02:51 Stephen Goss Blue Orchid from "The Chinese Garden"

Xuefei Yang, guitar EMI 6322