Program Guide 11-26-2015

CLASSICAL MUSIC WITH ROB GRIER

00:02:00 00:21:08 Johann Sebastian Bach Brandenburg Concerto No. 5 in D major Apollo's Fire Jeannette Sorrell Jeannette Sorrell, harpsichord; Michael Lynn, flute; Cynthia Roberts, violin Avie 2207

00:25:00 00:24:42 Peter Tchaikovsky Suite No. 4 in G major Op 61 Neeme Järvi Philharmonia Orchestra Chandos 8777

00:52:00 00:44:30 Wolfgang Amadeus Mozart Serenade No. 10 for 13 Winds in B flat major Jack Brymer London Wind Soloists Decca 4785437

01:38:00 00:39:21 Ernest Bloch America Seattle Symphony Gerard Schwarz Seattle Symphony Chorale Delos 3135

02:19:00 00:40:05 Antonín Dvorák String Quintet No. 2 in G major Op 77 Chamber Music Soc Linc Center Delos 3152

03:01:00 00:39:49 Vasily Kalinnikov Symphony No. 2 in A major Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Naxos 553417

03:43:00 00:21:04 Wolfgang Amadeus Mozart Trio in E flat major Emanuel Ax, piano; Richard Stoltzman, clarinet; Yo-Yo Ma, cello Sony 57499

04:06:00 00:52:48 Ludwig van Beethoven Symphony No. 3 in E flat major Op 55 Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 16869

05:01:00 00:18:06 Jean Sibelius Lemminkäinen in Tuonela Op 22 Mikko Franck Swedish Radio Symphony Ondine 953

05:21:00 00:16:01 Michael Haydn Symphony No. 25 in G major Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9352

05:39:00 00:09:24 Miklós Rózsa Overture to a Symphony Concert Op 26 Mariusz Smolij Budapest Symphony Orchestra Naxos 572285

05:51:00 00:08:17 Robert Schumann Blumenstück in D flat major Op 19 Daniel Gortler, piano Roméo 7281

CLEVELAND ORCHESTRA MARATHON

06:04:00 00:21:35 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 6 in B flat major English Chamber Orchestra Daniel Barenboim Daniel Barenboim, piano EMI 72930

06:38:00 00:32:59 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 9 in E flat major Cleveland Orchestra Mitsuko Uchida Mitsuko Uchida, piano Decca 17181

07:14:00 00:34:18 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 22 in E flat major London Mozart Players Howard Shelley Howard Shelley, piano Chandos 9404

07:50:00 00:09:32 Richard Wagner Die Meistersinger: Act 1 Prelude George Szell Cleveland Orchestra CBS 46286

08:04:00 00:18:37 Johann Sebastian Bach Brandenburg Concerto No. 1 in F major Andrew Parrott Taverner Players EMI 49806

08:26:00 00:21:00 Johann Sebastian Bach Cantata No.202 'Weichet nur, betrübte Ton Koopman Cleveland Orchestra TCO 1

08:50:00 00:05:49 Johann Sebastian Bach Cantata No. 209: Sinfonia English Chamber Orchestra Simon Preston Philippe Racine, flute Novalis 150088

08:58:00 00:06:26 Johann Sebastian Bach Cantata No. 42: Sinfonia Combattimento Consort Olympia 341

09:08:00 00:22:03 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 3 in D major Sigiswald Kuijken La Petite Bande DHM 77008

09:34:00 00:21:32 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 1 in C major Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 446533

10:04:00 00:37:30 Gabriel Fauré Requiem Op 48 Ensemble Musique Oblique Philippe Herreweghe Agnès Mellon, soprano; Peter Kooy, bass; La Chapelle Royale Harm Mundi 901292

10:44:00 00:23:20 Francis Poulenc Gloria in G major Boston Symphony Orchestra Seiji Ozawa Tanglewood Festival Chorus; Kathleen Battle, soprano DeutGram 427304

11:11:00 00:19:33 Ralph Vaughan Williams Five Mystical Songs English Chamber Orchestra Matthew Best Sir Thomas Allen, baritone; Corydon Singers Hyperion 20420

11:34:00 00:23:13 Zoltán Kodály Háry János: Suite Op 35 George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 218

12:04:00 00:28:02 Béla Bartók Piano Concerto No. 2 Budapest Festival Orchestra Iván Fischer Zoltán Kocsis, piano Philips 416831

12:38:00 01:03:44 Anton Bruckner Symphony No. 4 in E flat major Bernard Haitink Royal Concertgebouw Orchestra Philips 442040

14:04:00 00:13:02 Johannes Brahms Tragic Overture Op 81 Marek Janowski Royal Liverpool Philharmonic Bis 6102

14:21:00 00:37:45 Johannes Brahms Violin Concerto in D major Op 77 Berlin Philharmonic Wolfgang Sawallisch Frank Peter Zimmermann, violin EMI 55426

15:03:00 00:39:46 Johannes Brahms Symphony No. 4 in E minor Op 98 Carlos Kleiber Vienna Philharmonic DeutGram 4775324

15:46:00 00:07:43 Ludwig van Beethoven Coriolan Overture Op 62 Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra TCO 1022

16:05:00 00:27:10 Robert Schumann Symphony No. 4 in D minor Op 120 Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 421643

16:39:00 00:37:15 Robert Schumann Symphony No. 2 in C major Op 61 Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra Decca 421439

17:27:00 00:10:05 Felix Mendelssohn Hebrides Overture 'Fingal's Cave' Op 26 Klauspeter Seibel Nuremberg Symphony Orchestra Colosseum 9007

17:37:00 00:13:17 Sergei Prokofiev Symphony No. 1 in D major Op 25 Gennady Rozhdestvensky USSR Radio & TV Symphony Vox 8184

17:50:00 00:08:04 Cécile Chaminade Concertino for Flute & Orchestra Op 107 City of London Sinfonia Richard Hickox Susan Milan, flute Chandos 8840

17:54:00 00:04:36 Johann Strauss Jr Quadrille 'The First Day of Happiness' Op 327 Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 2003

18:01:00 00:06:54 Maurice Ravel Pavane for a Princess of the Past Stanislaw Skrowaczewski Minnesota Orchestra Vox 5031

18:10:00 00:15:47 Nikolai Rimsky-Korsakov Capriccio espagnol Op 34 Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80657

18:29:00 00:03:29 Johann Strauss Radetzky March Op 228 Nikolaus Harnoncourt Vienna Philharmonic DeutGram 474250

18:43:00 00:11:01 Aaron Copland Our Town: Suite Aaron Copland London Symphony Orchestra CBS 42429

KEYBANK SYMPHONY AT SEVEN WITH JOHN SIMNA

19:02:00 00:22:35 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 30 in D major Sir Charles Mackerras Prague Chamber Orchestra Telarc 80186

19:27:00 00:29:36 Robert Schumann Violin Concerto in D minor Göttingen Symphony Orchestra Christoph-Mathias Mueller Rachel Barton Pine, violin Cedille 144

ESSENTIAL CLASSICS WITH JOHN SIMNA

20:02:00 00:24:42 Peter Tchaikovsky Suite No. 4 in G major Op 61 Neeme Järvi Philharmonia Orchestra Chandos 8777

20:29:00 00:27:05 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 41 in C major Karl Böhm Berlin Philharmonic DeutGram 4793449

20:56:00 00:02:53 Johann Sebastian Bach English Suite No. 3: Prelude Margarita Shevchenko, piano CIPC 96523

SYMPHONYCAST WITH ALISON YOUNG - New York Philharmonic, Alan Gilbert, conductor

21:04:00 00:29:27 Peter Tchaikovsky Selections from 'Swan Lake' Op 20

21:40:00 00:34:15 Igor Stravinsky Pétrouchka

22:20:00 00:31:56 Nicolò Paganini Violin Concerto No. 1 in D major Op 6

SHH! QUIET HOUR WITH JOHN SIMNA

23:02:00 00:09:56 Franz Joseph Haydn Adagio from String Quartet No. 26 Op 20 Daedalus Quartet Bridge 9326

23:11:00 00:07:49 Johann Nepomuk Hummel Andante from String Quartet No. 3 Op 30 Delmé String Quartet Hyperion 66568

23:22:00 00:06:50 Dmitry Bortnyansky Choral Concerto No. 2 'Let my Prayer Paul Hillier Estonian Phil. Chamber Choir Harm Mundi 2908304

23:28:00 00:03:53 Peter Tchaikovsky Mozartiana Suite: Preghiera Op 61 Neeme Järvi Philharmonia Orchestra Chandos 8777

23:32:00 00:04:48 Engelbert Humperdinck Hansel and Gretel: Children's Prayer Pittsburgh Symphony Brass Four Winds 3029

23:39:00 00:05:50 Antonín Dvorák Poetic Tone Pictures: At the Old Castle Op 85 Vassily Primakov, piano Bridge 9309

23:44:00 00:08:52 Frédéric Chopin Larghetto from Piano Concerto No. 2 Op 21 Berlin State Orchestra Andris Nelsons Daniel Barenboim, piano DeutGram 15387

23:55:00 00:03:06 Anton Bruckner Motet "Locus iste" Robert Porco Cleveland Orchestra Chorus ideastream 2014

23:56:00 00:03:05 Mikhail Antsev Berceuse Rachel Barton Pine, violin; Matthew Hagle, piano Cedille 139