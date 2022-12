Program Guide 11-25-2015

00:00 CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:02:00 00:34:44 Richard Strauss Sonatina No. 1 for 16 Winds in F major

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 445849

00:39:00 00:23:50 Virgil Thomson The River: Suite

Sir Neville Marriner Los Angeles Chamber Orchestra EMI 6612

00:52:00 00:06:04 Frédéric Chopin Grand Valse Brillante from "Les

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80625

01:05:00 00:26:06 Franz Joseph Haydn Symphony No. 57 in D major

Nicholas McGegan Philharmonia Baroque Orchestra PhiBaroque 8

01:33:00 00:32:35 Antonín Dvorák String Quintet No. 3 in E flat major Op 97

Emerson String Quartet Paul Neubauer, viola DeutGram 4778765

02:07:00 00:50:13 Johannes Brahms Piano Concerto No. 1 in D minor Op 15

London Symphony Orchestra George Szell Sir Clifford Curzon, piano Decca 4785437

02:59:00 00:31:11 Jean-Philippe Rameau Dardanus: Suite

Nicholas McGegan Philharmonia Baroque Orchestra Conifer 51313

03:32:00 00:57:55 Gustav Mahler Symphony No. 4 in G major

Cleveland Orchestra George Szell Judith Raskin, soprano Sony 46535

04:32:00 00:27:06 Ludwig van Beethoven Quintet for Piano & Winds in E flat major Op 16

Radu Lupu, piano; Han de Vries, oboe; George Pieterson, clarinet; Vicente Zarzo, horn; Brian Pollard, bassoon Decca 414291

05:01:00 00:19:06 Carl Stamitz Cello Concerto No. 3 in C major

Prague Chamber Orchestra Christian Benda Christian Benda, cello Naxos 550865

05:22:00 00:16:05 Johann Nepomuk Hummel Piano Sonata No. 1 in C major Op 2

Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 3127

05:40:00 00:05:55 Henryk Wieniawski Polonaise No. 1 in D major Op 4

Cleveland Pops Orchestra Carl Topilow Chad Hoopes, violin ClevPops 2008

05:50:00 00:08:01 Robert Schumann March from Piano Quintet Op 44 Cleveland Quartet

Emanuel Ax, piano RCA 6498

05:56:00 00:03:03 Aaron Copland Old American Songs Set No. 1: The

St Paul Chamber Orchestra Hugh Wolff Thomas Hampson, baritone Teldec 77310

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:07:54 George Gershwin Lullaby for Strings

Riccardo Chailly Cleveland Orchestra Decca 417326

06:15:00 00:04:40 Johann Sebastian Bach Finale from Brandenburg Concerto No. 4

Riccardo Chailly Leipzig Gewandhaus Orchestra Decca 139230

06:22:00 00:12:34 Franz Joseph Haydn Adagio cantabile from Symphony No. 68

Nicholas McGegan Philharmonia Baroque Orchestra PhiBaroque 8

06:33:00 00:02:43 Johann Sebastian Bach Lute Suite No. 1: Prelude & Presto

Yolanda Kondonassis, harp Azica 71273

06:40:00 00:08:37 Ludwig van Beethoven Shepherd's Song from Symphony No. 6 Op 68

Douglas Boyd Manchester Camerata Avie 2242

06:51:00 00:02:51 Claude Debussy Preludes Book 2: Brouillards

Alexander Schimpf, piano Genuin 10181

06:55:00 00:03:02 John Philip Sousa March 'The New York Hippodrome'

Keith Brion Royal Artillery Band Naxos 559092

07:05:00 00:04:57 Paulo Bellinati Jongo

Jason Vieaux, guitar Azica 71287

07:10:00 00:05:27 Alexander Glazunov Scherzo from Symphony No. 7 Op 77

José Serebrier Royal Scottish Nat'l Orch Warner 63236

07:16:00 00:03:43 Benjamin Britten Peter Grimes: Sea Interlude No. 2

Michael Stern Kansas City Symphony Reference 120

07:20:00 00:02:56 Traditional A la claire fontaine

Dale Warland Dale Warland Singers; Linda Chatterton, flute Gothic 49243

07:25:00 00:01:15 Sir William Walton Façade: Polka

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 420155

07:28:00 00:05:22 Frédéric Chopin Polonaise No. 3 in A Op 40

Maurizio Pollini, piano DeutGram 4793449

07:40:00 00:08:44 Erich Wolfgang Korngold Moderato from Piano Sonata No. 2 Op 2

Lara Downes, piano Steinway 30016

07:50:00 00:03:17 Miklós Rózsa Ben-Hur: Parade of the Charioteers

José Serebrier Royal Philharmonic Royal Phil 17

07:55:00 00:03:14 Frank Bridge Cherry Ripe

William Boughton English String Orchestra Nimbus 5366

08:07:00 00:05:22 Bedrich Smetana Polka from String Quartet No. 1

Cleveland Quartet Telarc 80178

08:15:00 00:07:48 Johann Strauss Jr A Night in Venice: Overture

Daniel Barenboim Vienna Philharmonic Decca 12569

08:25:00 00:08:55 Peter Tchaikovsky Andantino from Symphony No. 4 Op 36

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 70901

08:38:00 00:04:22 John Williams Superman: March

John Morris Russell Cincinnati Pops Orchestra FanfareCin 2

08:44:00 00:07:19 Alessandro Scarlatti Concerto Grosso No. 6 in E

Fabio Biondi Europa Galante VirginClas 45495

08:53:00 00:03:20 Gabriel Fauré Barcarolle No. 6 in E flat Op 70

Charles Owen, piano Avie 2240

08:58:00 00:04:40 Michael Jackson Billy Jean

Greg Anderson, piano; Elizabeth Joy Roe, piano Steinway 30006

09:08:00 00:15:59 Nikolai Rimsky-Korsakov Capriccio espagnol Op 34

Zubin Mehta Israel Philharmonic Orchestra Decca 4785437

09:27:00 00:03:30 Stephen Paulus We Gather Together

Dale Warland Dale Warland Singers Gothic 49243

09:34:00 00:03:47 Giovanni Gabrieli Canzon in Echo on the 12th tone

National Brass Ensemble OberlinMus 1504

09:55:00 00:03:10 Johann Sebastian Bach Finale from Solo Violin Sonata No. 1

Chris Thile, mandolin Nonesuch 535360

09:59:00 00:01:38 Francis Poulenc Presto in B flat major

Pascal Rogé, piano Decca 425862

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:02:00 00:02:38 Darius Milhaud Divertissement from Suite Op 157

Emanuel Hurwitz, violin; Gervase de Peyer, clarinet; Lamar Crowson, piano EMI 72646

10:07:00 00:13:13 Franz Liszt Fantasy on Beethoven's "The Ruins of

Budapest Symphony Orchestra Karl Anton Rickenbacher Leslie Howard, piano Hyperion 67401

10:23:00 00:06:37 Johann Sebastian Bach WTC-2: Prelude & Fugue No. 9 in E major

Hélène Grimaud, piano DeutGram 12504

10:31:00 00:03:05 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 11 in F major Op 72

George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 209

10:37:00 00:02:27 Edvard Grieg Norwegian Dance No. 2 Op 35

Petri Sakari Iceland Symphony Chandos 9028

10:50:00 00:27:44 Franz Joseph Haydn Symphony No. 68 in B flat

Nicholas McGegan Philharmonia Baroque Orchestra PhiBaroque 8

11:21:00 00:10:47 Virgil Thomson Acadian Songs and Dances

Louis Lane Cleveland Orchestra Sony 63034

11:34:00 00:08:32 Franz Schubert Der Spiegelritter: Overture

Manfred Huss Haydn Sinfonietta, Vienna Koch Intl 1121

11:45:00 00:09:13 Isaac Albéniz Iberia: Almería

Alexander Schimpf, piano Genuin 10181

11:55:00 00:03:02 John Philip Sousa March 'The Gladiator'

Frederick Fennell Dallas Wind Symphony Reference 85

12:07:00 00:09:48 Virgil Thomson The River: The Old South

Sir Neville Marriner Los Angeles Chamber Orchestra EMI 6612

12:19:00 00:12:33 Bedrich Smetana Má vlast: The Moldau

Sir Colin Davis London Symphony Orchestra LSO Live 516

12:32:00 00:02:42 Aram Khachaturian Gayaneh: Lesghinka

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 8542

12:39:00 00:06:06 Modest Mussorgsky The Fair at Sorochinsk: Overture

Evgeny Svetlanov Russian State Symphony RCA 68406

12:47:00 00:04:30 Jean Sibelius Andante festivo

Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9227

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:02:00 00:57:02 Gustav Mahler Symphony No. 4 in G major

Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Dawn Upshaw, soprano; Daniel Majeske, violin Decca 440315

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:00:00 00:02:08 Johann Strauss Jr Polka 'At the Hunt' Op 373

Howard Griffiths Brandenburg State Orchestra Klanglogo 1506

14:03:00 00:02:23 Bernard Herrmann On Dangerous Ground: The Death Hunt

Charles Gerhardt National Philharmonic RCA 81264

14:08:00 00:14:49 Sergei Taneyev Concert Suite: Theme & Variations Op 28

Philharmonia Orchestra Nicolai Malko David Oistrakh, violin EMI 65419

14:26:00 00:11:22 Václav Pichl Symphony in C major

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9740

14:40:00 00:14:02 Sergei Prokofiev Russian Overture Op 72

Neeme Järvi Philharmonia Orchestra Chandos 10538

14:56:00 00:02:45 Johann Strauss Furioso Galop Op 114

Franz Welser-Möst Vienna Philharmonic Decca 4782601

15:01:00 00:15:23 Sir Charles Hubert H. Parry

Lady Radnor's Suite William Boughton English String Orchestra Nimbus 5068

15:29:00 00:03:17 Padre Antonio Soler Sonata No. 2 in E flat major

Martina Filjak, piano Naxos 572515

15:36:00 00:03:28 Andrea Luchesi Piano Sonata in B-Flat [No. 2]

Roberto Plano, piano Concerto 2069

15:42:00 00:09:59 Carl Nielsen Helios Overture Op 17

Esa-Pekka Salonen Swedish Radio Symphony CBS 42093

15:53:00 00:04:09 Ernest Bucalossi The Grasshopper's Dance

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66968

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:58:00 00:05:26 Johann Sebastian Bach Cantata No. 140: Chorale 'Wachet auf'

Burning River Brass BurnRiver 2004

16:07:00 00:03:03 Johann Sebastian Bach Chorale Prelude 'Wachet auf'

Nikolai Demidenko, piano Hyperion 67324

16:13:00 00:12:26 Virgil Thomson The Plow that Broke the Plains: Suite

Sir Neville Marriner Los Angeles Chamber Orchestra EMI 6612

16:29:00 00:07:24 William Alwyn The Crimson Pirate: Pirate Capers

Paul Bateman City of Prague Philharmonic Silva 3009

16:41:00 00:08:32 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 57

Nicholas McGegan Philharmonia Baroque Orchestra PhiBaroque 8

16:52:00 00:03:04 Aaron Copland Old American Songs Set No. 1: Long Time

St Paul Chamber Orchestra Hugh Wolff Thomas Hampson, baritone Teldec 77310

16:57:00 00:02:24 Zez Confrey Coaxing the Piano

Richard Dowling, piano Klavier 77035

17:05:00 00:05:21 George Gershwin O Land of Mine, America Cincinnati Pops Orchestra

Erich Kunzel Central State Univ. Chorus Telarc 80445

17:13:00 00:08:58 Thomas Canning Fantasy on a Hymn Tune by Justin Morgan

Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80462

17:25:00 00:09:58 Victor Herbert American Fantasy

Leonard Slatkin St Louis Symphony RCA 60983

17:40:00 00:05:30 Louis Moreau Gottschalk Caprice on 'The Battle Cry of Freedom' Op 55

Leonard Pennario, piano EMI 64667

17:47:00 00:03:07 Louis Moreau Gottschalk The Banjo Op 15

Cecile Licad, piano Naxos 559145

17:52:00 00:03:06 Aaron Copland Fanfare for the Common Man

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80595

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:19:28 Lou Harrison Seven Pastorales

Dennis Russell Davies Brooklyn Philharmonic MusicMast 67089

18:31:00 00:05:36 Virgil Thomson Fugue & Chorale on 'Yankee Doodle'

Leonard Slatkin St Louis Symphony RCA 60983

18:39:00 00:03:53 Virgil Thomson The River: Finale

Sir Neville Marriner Los Angeles Chamber Orchestra EMI 6612

18:46:00 00:09:37 Sergei Taneyev Finale from Piano Trio Op 22

Mikhail Pletnev, piano; Vadim Repin, violin; Lynn Harrell, cello DeutGram 4775419

18:57:00 00:02:11 Joseph Brackett Simple Gifts

Dale Warland Dale Warland Singers; Linda Chatterton, flute; Jeffrey Van, guitar Gothic 49243

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:26:06 Franz Joseph Haydn Symphony No. 57 in D major

Nicholas McGegan Philharmonia Baroque Orchestra PhiBaroque 8

19:30:00 00:25:16 Édouard Lalo Cello Concerto in D minor

St Cecilia Academy Orchestra Antonio Pappano Han-Na Chang, cello EMI 82390

19:57:00 00:01:48 Johann Sebastian Bach English Suite No. 3: Gavottes

Margarita Shevchenko, piano CIPC 96523

20:00 CLEVELAND OVATIONS:

Blue Water Chamber Orchestra, Carlton Woods, conductor;

Jason Vieaux, guitar (recorded 9/12/15)

Manuel de Falla: The Three-Cornered Hat Suite No. 1 (1919)

Silvestre Revueltas: Homenaje a Federico García Lorca (1936)

Aaron Copland: Three Latin-American Sketches (1971)

Joaquín Rodrigo: Concierto de Aranjuez (1939)

Francisco Tárrega: Capricho árabe (1890)

Arturo Márquez: Danzon No. 4 (1996)

21:40:00 00:18:01 Franz Joseph Haydn Symphony No. 46 in B major

Ilan Volkov BBC Scottish Symphony BBC 225

22:00 THE BLACK ARTS with A. Grace Lee Mims:

tonight, Lift Every Voice



23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:05:13 Peter Tchaikovsky Méditation in D major Op 72

Mikhail Pletnev, piano DeutGram 4284

23:07:00 00:11:12 Sergei Taneyev Adagio from Symphony No. 4 Op 12

Stephen Gunzenhauser Silesian Philharmonic MarcoPolo 223196

23:20:00 00:05:31 Ludwig van Beethoven Adagio from Piano Trio Op 11

Emanuel Ax, piano; Richard Stoltzman, clarinet; Yo-Yo Ma, cello Sony 57499

23:25:00 00:11:37 Wolfgang Amadeus Mozart Flute Quartet No. 2 in G

Emmanuel Pahud, flute; Christoph Poppen, violin; Hariolf Schlichtig, viola; Jean-Guihen Queyras, cello EMI 56829

23:39:00 00:06:07 Lou Harrison Pastorale No. 7 "For My Brother"

Dennis Russell Davies Brooklyn Philharmonic MusicMast 67089

23:45:00 00:08:06 John Corigliano Voyage for Flute & Strings

I Fiamminghi Rudolf Werthen Paul Edmund-Davies, flute Telarc 80421

23:55:00 00:03:14 Federico Mompou Suite Compostelana: Cuna

Christopher Parkening, guitar EMI 54853