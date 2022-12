Program Guide 11-23-2015

00:00 CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:02:00 00:16:59 Claude Debussy Children's Corner Suite

Yoav Talmi Quebec Symphony Orchestra Atma 2377

00:21:00 00:43:18 Hector Berlioz Harold in Italy Op 16

Helsinki Philharmonic Vladimir Ashkenazy David Aaron Carpenter, viola Ondine 1188

01:06:00 00:31:02 Dmitri Shostakovich Piano Quintet in G minor Op 57

Juilliard String Quartet Yefim Bronfman, piano Sony 60677

01:39:00 00:42:15 Arnold Schoenberg Pelléas und Mélisande Op 5

Zubin Mehta Israel Philharmonic Orchestra Sony 45870

02:23:00 00:26:07 Manuel de Falla El amor brujo

Philharmonia Orchestra Carlo Maria Giulini Victoria de los Angeles, sop. EMI 64746

02:51:00 00:37:21 Ludwig van Beethoven Piano Concerto No. 1 in C major Op 15

Cleveland Orchestra George Szell Leon Fleisher, piano Sony 42445

03:30:00 00:34:03 Claude Debussy La boîte à joujoux

Michael Tilson Thomas London Symphony Orchestra Sony 48231

04:06:00 00:41:47 Richard Strauss Aus Italien Op 16

Vladimir Ashkenazy Cleveland Orchestra Decca 425941

04:50:00 00:29:02 Maurice Ravel String Quartet in F

Daedalus Quartet Bridge 9202

05:21:00 00:16:31 Jean-Philippe Rameau Concert No. 6 en sextuor

Christophe Rousset Les Talens Lyriques Decca 1845

05:39:00 00:06:10 Percy Grainger Colonial Song

Jerry Junkin Dallas Wind Symphony Reference 117

05:51:00 00:05:04 Duke Ellington In a Sentimental Mood

Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 460811

05:53:00 00:06:14 Josef Rheinberger Organ Sonata No. 11 in d: Cantilena

Royal Philharmonic James Judd Julian Lloyd Webber, cello Decca 2334

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:05:57 Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 15 in A minor

Roberto Szidon, piano DeutGram 4779525

06:15:00 00:10:02 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 11 in D major

Nikolaus Harnoncourt Vienna Concentus Musicus Teldec 25914

06:25:00 00:04:22 Leo Brouwer Una día de noviembre

Milos Karadaglic, guitar DeutGram 17000

06:30:00 00:04:22 Giuseppe Verdi Requiem: Dies irae & Tuba mirum

Chicago Symphony Orchestra Riccardo Muti Chicago Symphony Chorus CSO Res 9011006

06:40:00 00:08:56 Ludwig van Beethoven Rondo from Cello Sonata No. 2 Op 5

Zuill Bailey, cello; Simone Dinnerstein, piano Telarc 80740

06:51:00 00:02:31 Claude Debussy Children's Corner: The Snow is Dancing

Yoav Talmi Quebec Symphony Orchestra Atma 2377

06:55:00 00:03:11 Sir Malcolm Arnold The Padstow Lifeboat Op 94

Jerry Junkin Dallas Wind Symphony Reference 66

07:02:00 00:04:36 Coldplay Viva la Vida

Greg Anderson, piano; Elizabeth Joy Roe, piano Steinway 30006

07:10:00 00:08:45 Antonín Dvorák Carnival Overture Op 92

Theodore Kuchar Janácek Philharmonic Brilliant 92297

07:20:00 00:03:07 Peter Tchaikovsky Swan Lake: Scène

Valéry Gergiev Mariinsky Theater Orchestra Decca 10104

07:25:00 00:02:20 Sir Thomas Beecham The Faithful Shepherd Suite: Bourrée

Yehudi Menuhin Royal Philharmonic MCA 6231

07:25:00 00:05:45 Carl Nielsen Humoresque-Bagatelles Op 11

Leif Ove Andsnes, piano VirginClas 45129

07:40:00 00:09:38 Deems Taylor Through the Looking Glass: Jabberwocky

Gerard Schwarz Seattle Symphony Delos 3099

07:50:00 00:02:12 Eugène Ysaÿe Obsession from Solo Violin Sonata No. 2

Gil Shaham, violin DeutGram 463483

07:55:00 00:03:34 William Grant Still Sometimes I Feel Like a Motherless Child

New Zealand String Quartet Alexa Still, flute; Susan DeWitt Smith, piano Koch Intl 7192

08:07:00 00:07:07 Franz Lehár The Merry Widow: Sirens of the Ball

Sir John Eliot Gardiner Vienna Philharmonic DeutGram 463185

08:15:00 00:05:16 Giuseppe Verdi Un giorno di regno: Overture

Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 62373

08:20:00 00:04:31 Auguste Franchomme Nocturne for 2 Cellos Op 15

Louise Dubin, cello; Saeunn Thorsteinsdóttir, cello Delos 3469

08:28:00 00:05:56 Johann Sebastian Bach Finale from Concerto

Hamburg Camerata Ralf Gothóni Anastasia Injushina, piano Ondine 1224

08:40:00 00:08:51 Georg Philipp Telemann Concerto Polonois in G major

Jeannette Sorrell Apollo's Fire Koch Intl 7576

08:50:00 00:04:38 Robert Schumann Romance in A major Op 94

Albrecht Mayer, oboe; Markus Becker, piano Decca 4783498

08:58:00 00:03:54 Frederick Loewe My Fair Lady: Main Title

Keith Lockhart Boston Pops Orchestra BostonPops 4

09:05:00 00:17:17 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 3 in D major

Monica Huggett Ensemble Sonnerie Avie 2171

09:25:00 00:08:08 Percy Grainger Green Bushes

Steuart Bedford English Chamber Orchestra Decca 425159

09:27:00 00:01:37 Vince Guaraldi Skating

Canadian Brass Steinway 30027

09:30:00 00:02:46 Vince Guaraldi Christmas Time is Here

Canadian Brass Steinway 30027

09:35:00 00:04:54 Edvard Grieg Peer Gynt: Arabian Dance

Estonian National Symphony Paavo Järvi Charlotte Hellekant, mezzo; Ellerhein Girls' Choir VirginClas 45722

09:53:00 00:05:38 Nikolai Rimsky-Korsakov March from Symphony No. 2 Op 9

Ernest Ansermet Orch de la Suisse Romande Decca 4785437

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:00 00:02:08 Ermanno Wolf-Ferrari Strimpellata from Suite Concertino Op 16

BBC Philharmonic Gianandrea Noseda Karen Geoghegan, bassoon Chandos 10511

10:03:00 00:04:35 Alfredo Casella Paganiniana: Tarantella Op 65

Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 53280

10:10:00 00:12:36 Johann Sebastian Bach Italian Concerto in F major

Angela Hewitt, piano Hyperion 67306

10:23:00 00:06:03 Maurice Ravel Miroirs: La vallée des cloches

Pierre-Laurent Aimard, piano DeutGram 14764

10:31:00 00:03:11 Leos Janácek Idyll for Strings: Scherzo & Trio

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572698

10:39:00 00:02:50 Antonín Dvorák Humoresque No. 4 Op 101

Benjamin Pasternack, piano Naxos 559777

10:43:00 00:06:03 Ludwig van Beethoven Rondo from Piano Concerto No. 2 Op 19

Mahler Chamber Orchestra Leif Ove Andsnes Leif Ove Andsnes, piano Sony 370548

10:50:00 00:26:07 Manuel de Falla El amor brujo

Philharmonia Orchestra Carlo Maria Giulini Victoria de los Angeles, sop. EMI 64746

11:18:00 00:09:21 Daniel Auber Gustave III: Allemande & Pas des folies

Richard Bonynge English Chamber Orchestra Decca 440646

11:30:00 00:10:30 Wilhelm Friedemann Bach Symphony in D major

Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra Sony 62720

11:43:00 00:09:13 Peter Tchaikovsky The Voyevoda: Overture

Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Naxos 554845

11:54:00 00:04:04 Franz Schubert Marche militaire No. 1 in D major

Louis Lane Cleveland Orchestra Sony 63052

12:07:00 00:05:25 Auguste Franchomme La Norma de Bellini Op 17

Louise Dubin, cello; Hélène Jeanney, piano Delos 3469

12:14:00 00:06:19 Jean-Baptiste Arban Variations on Bellini's 'Casta diva'

Gothenburg Symphony Edward Gardner Alison Balsom, trumpet EMI 53255

12:22:00 00:06:43 Percy Grainger Ramble on the Last Love Duet in Strauss

Marc-André Hamelin, piano Hyperion 66884

12:31:00 00:07:48 Johann Strauss Jr Fledermaus Quadrille Op 363

Willi Boskovsky Vienna Philharmonic Decca 4785437

12:44:00 00:08:43 George Gershwin Variations on 'I Got Rhythm'

Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Orion Weiss, piano Naxos 559705

12:53:00 00:04:13 Peter Tchaikovsky Mazeppa: Gopak

Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Naxos 554845

12:58:00 00:01:39 Henry Purcell The Gordian Knot Untied: Rondeau Minuet

Kevin Mallon Aradia Ensemble Naxos 570149

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:40:01 Hector Berlioz Harold in Italy Op 16

Cleveland Orchestra Lorin Maazel Robert Vernon, viola Decca 4787779

13:40:00 00:15:05 Franz Liszt Symphonic Poem No. 11 'Battle of the Huns'

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10490

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

13:59:00 00:04:23 Auguste Franchomme Nocturne for 2 Cellos Op 14

Louise Dubin, cello; Julia Bruskin, cello Delos 3469

14:04:00 00:05:37 Auguste Franchomme Caprice on Weber's 'Preciosa' Op 24

Louise Dubin, cello; Hélène Jeanney, piano Delos 3469

14:11:00 00:12:33 Johannes Brahms Tragic Overture Op 81

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

14:27:00 00:11:20 Alessandro Marcello Guitar Concerto in D minor

Academy St. Martin in Fields Kenneth Sillito Alexandre Lagoya, guitar Philips 446002

14:41:00 00:13:01 Samuel Barber Medea's Dance of Vengeance Op 23

Leonard Slatkin St Louis Symphony EMI 49463

14:56:00 00:03:32 Johann Sebastian Bach Fugue in A major

Alan Feinberg, piano Steinway 30034

15:01:00 00:13:55 Manuel de Falla Suite populaire espagnole

La Pietà Angèle Dubeau Angèle Dubeau, violin; Louise-Andrée Baril, piano Analekta 8724

15:17:00 00:13:49 Ralph Vaughan Williams In the Fen Country

Barry Wordsworth New Queen's Hall Orchestra Argo 440116

15:33:00 00:02:48 Johann Sebastian Bach Chorale Prelude "To God Alone on High

Raymond Leppard Indianapolis Symphony Koss Class 3303

15:39:00 00:03:34 Johann Sebastian Bach Orch Suite No. 3: Bourrée & Gigue

Monica Huggett Ensemble Sonnerie Avie 2171

15:45:00 00:09:49 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Sonata No. 15 in C major

Daniel-Ben Pienaar, piano Avie 2209

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:58:00 00:04:10 Manuel de Falla El amor brujo: Ritual Fire Dance

Rafael Frühbeck de Burgos London Symphony Orchestra MCA 25887

16:06:00 00:03:19 Manuel de Falla The Three-Cornered Hat: Neighbors' Dance

Juanjo Mena BBC Philharmonic Chandos 10694

16:13:00 00:11:10 Hector Berlioz Harold in Italy: The Brigands' Orgies Op 16

Cleveland Orchestra Lorin Maazel Robert Vernon, viola Decca 4787779

16:28:00 00:03:25 Mark Knopfler The Princess Bride: Main Titles

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80342

16:31:00 00:07:49 Franz Schubert Scherzo & Trio from Symphony in D major

Sir Charles Mackerras Scottish Chamber Orchestra Hyperion 67000

16:41:00 00:07:36 Frédéric Chopin Funeral March from Piano Sonata No. 2 Op 35

Louise Dubin, cello; Katherine Cherbas, cello; Saeunn Thorsteinsdóttir, cello; Julia Bruskin, cello Delos 3469

16:52:00 00:02:41 Frédéric Chopin Mazurka No. 24 in C major Op 33

Louise Dubin, cello; Hélène Jeanney, piano Delos 3469

16:57:00 00:02:22 Jean Sibelius Belshazzar's Feast: Oriental Procession Op 51

Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony Orch RCA 60434

17:05:00 00:04:45 Manuel de Falla El amor brujo: Pantomime

Rafael Frühbeck de Burgos London Symphony Orchestra MCA 25887

17:13:00 00:09:03 Michael Torke Bright Blue Music

David Zinman Baltimore Symphony Orchestra Ecstatic 92201

17:25:00 00:09:38 Arturo Márquez Danzon No. 2

Gustavo Dudamel Simón Bolívar Symphony DeutGram 13458

17:40:00 00:04:40 John Williams Hook: Flight to Neverland

John Williams Boston Pops Orchestra Sony 68419

17:46:00 00:03:36 John Williams E.T.: Flying Theme

John Williams Boston Pops Orchestra Sony 68419

17:52:00 00:02:12 Osmar Maderna Lluvia de estrellas

Mirian Conti, piano Steinway 30010

17:56:00 00:03:20 Peter Schickele Variations on a Theme by PDQ Bach

Verdehr Trio Crystal 745

18:00 DINNER CLASSICS

18:09:00 00:22:12 Manuel de Falla Nights In the Gardens of Spain

BBC Philharmonic Juanjo Mena Jean-Efflam Bavouzet, piano Chandos 10694

18:33:00 00:04:33 Isaac Albéniz Iberia: El Puerto

Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80470

18:40:00 00:03:51 Isaac Albéniz España: Malagueña Op 165

Duo Amaral DuoAmaral 2013

18:46:00 00:08:28 Joaquín Turina The Bullfighter's Prayer Op 34

Brodsky Quartet Chandos 10761

18:57:00 00:02:06 Miguel Llobet Catalan Folksong 'El noi de la mare'

Christopher Parkening, guitar EMI 56730

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:12:18 Antonín Dvorák Slavonic Rhapsody No. 3 in A flat major Op 45

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 8589

19:16:00 00:40:01 Hector Berlioz Harold in Italy Op 16

Cleveland Orchestra Lorin Maazel Robert Vernon, viola Decca 4787779

19:58:00 00:01:16 Jean-Baptiste Lully Phaëton: Air for the Followers of Saturn

Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra Tafelmusik 1001

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:04:22 Leonard Bernstein Candide: Overture

Louis Lane Cleveland Orchestra Sony 63034

20:08:00 00:49:24 Gustav Holst The Planets Op 32

BBC Philharmonic Sir Andrew Davis Women of the; Manchester Chamber Choir Chandos 5086

21:00 THE NEW YORK PHILHARMONIC THIS WEEK with Alec Baldwin - Jaap van Sweden, conductor; Inon Barnatan, piano

21:04:00 00:20:28 Benjamin Britten Sinfonia da requiem Op 20

21:28:00 00:26:32 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 23 in A major

21:58:00 00:14:20 Leonard Bernstein 'How a Great Symphony Was Written'

22:15:00 00:31:35 Ludwig van Beethoven Symphony No. 5 in C minor Op 67

22:50:00 00:07:08 Wolfgang Amadeus Mozart The Magic Flute: Overture

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:06:33 Francis Poulenc Mélancolie

Paul Crossley, piano CBS 44921

23:08:00 00:07:24 Claude Debussy Clouds from 'Three Nocturnes'

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80617

23:18:00 00:07:30 Johann Sebastian Bach Largo from Concerto for 2 Violins

Royal Philharmonic Sir Eugene Goossens David Oistrakh, violin; Igor Oistrakh, violin DeutGram 4793449

23:25:00 00:05:19 Auguste Franchomme Nocturne for 2 Cellos Op 15

Louise Dubin, cello; Saeunn Thorsteinsdóttir, cello Delos 3469

23:30:00 00:09:04 Wolfgang Amadeus Mozart Adagio from Concerto for 3 (or 2) Pianos

Stuttgart Chamber Orchestra Leon Fleisher Leon Fleisher, piano; Katherine Jacobson Fleisher, p Sony 743505

23:42:00 00:12:32 Wilhelm Stenhammar Andante from Piano Concerto No. 1

Royal Stockholm Philharmonic Gennady Rozhdestvensky Mats Widlund, piano Chandos 9074

23:55:00 00:03:20 John Dowland A Fancy

Paul O'Dette, lute Harm Mundi 907164

23:56:00 00:02:48 Antonín Dvorák Cypress No. 5

Cypress String Quartet Avie 2275