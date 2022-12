Program Guide 11-17-2015

00:00 CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:02:00 00:12:20 David Amram Variations on 'Red River Valley'

Manhattan Chamber Orchestra Richard Auldon Clark Julius Baker, flute Newport 85546

00:16:00 00:43:47 Peter Tchaikovsky Symphony No. 1 in G minor Op 13

Claudio Abbado Chicago Symphony Orchestra Sony 48056

01:02:00 00:25:19 Hershy Kay Cakewalk Suite

Arthur Fiedler Boston Pops Orchestra RCA 61501

01:29:00 01:02:00 Carl Orff Carmina burana

Cleveland Orchestra Michael Tilson Thomas Judith Blegen, soprano; Kenneth Riegel, tenor; Peter Binder, baritone; Cleve Orch Children's Chorus; Cleveland Orchestra Chorus CBS 33172

02:33:00 00:33:39 Joaquín Rodrigo Concierto madrigal

London Symphony Orchestra Enrique Bátiz Alfonso Moreno, guitar; Deborah Mariotti, guitar EMI 67435

03:09:00 00:40:20 Franz Schubert Piano Sonata in A major

Wu Han, piano ArtistLed 10401

03:51:00 00:29:39 Hans Gál Symphony No. 1 in D major Op 30

Thomas Zehetmair Northern Sinfonia Avie 2224

04:22:00 00:31:34 Mario Castelnuovo-Tedesco Concerto Italiano Op 31

SWR Symphony Orch Pieter-Jelle de Boer Tianwa Yang, violin Naxos 573135

04:56:00 00:22:29 Johann Sebastian Bach Violin Concerto in D minor

Apollo's Fire Jeannette Sorrell Elizabeth Wallfisch, violin Avie 2207

05:20:00 00:18:21 Max Reger Flute Serenade in D major Op 77

Michel Debost, flute; Takako Masame, violin; Lynne Ramsey, viola Skarbo 4094

05:40:00 00:05:06 Sir Edward Elgar The Crown of India: March Op 66

BBC Philharmonic Sir Andrew Davis Sheffield Philharmonic Chorus Chandos 10570

05:51:00 00:07:23 Antonio Salieri The Landlady: Overture

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9877

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:05:03 Johann Sebastian Bach Finale from Solo Violin Sonata No. 2

Chris Thile, mandolin Nonesuch 535360

06:15:00 00:05:11 Sir Edward Elgar Pomp and Circumstance March No.4 in G major Op 39

James Judd New Zealand Symphony Naxos 557273

06:20:00 00:03:02 Claude Debussy Children's Corner: Golliwog's Cakewalk

Anne-Sophie Mutter, violin; Lambert Orkis, piano DeutGram 4795023

06:25:00 00:04:44 Maurice Ravel Miroirs: Noctuelles

Pierre-Laurent Aimard, piano DeutGram 14764

06:31:00 00:03:03 Alan Hovhaness Fugue from Symphony No. 48 Op 355

Gerard Schwarz Eastern Music Festival Orch Naxos 559755

06:33:00 00:02:30 Vince Guaraldi Christmas Time is Here

Christopher O'Riley, piano CPI 3294112

06:40:00 00:08:28 Johann Friedrich Fasch Allegro from Concerto in D major

Tempesta di Mare Chandos 783

06:51:00 00:04:19 George Frideric Handel Jephtha: When his loud voice in thunder

Academy Ancient Music Berlin Marcus Creed RIAS Chamber Chorus BerlinClas 1057

06:55:00 00:02:34 John Philip Sousa March 'La Flor di Sevilla'

Keith Brion Royal Artillery Band Naxos 559092

07:05:00 00:04:12 Georg Philipp Telemann Finale from Concerto for 2 Horns

Cologne Musica Antiqua Reinhard Goebel Andrew Joy, horn; Charles Putnam, horn Archiv 427619

07:10:00 00:11:29 Gioacchino Rossini William Tell: Overture

Piero Gamba London Symphony Orchestra Decca 4785437

07:25:00 00:02:29 Carlos Guastavino Arroz con leche

Anton Armstrong St. Olaf Choir St.Olaf 3215

07:27:00 00:03:20 Anderson & Roe Ragtime alla Turca

Greg Anderson, piano; Elizabeth Joy Roe, piano Steinway 30022

07:30:00 00:04:41 Alfredo Catalani Scherzo

Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 63025

07:40:00 00:06:20 George Gershwin Three Preludes

Anne-Sophie Mutter, violin; Lambert Orkis, piano DeutGram 4795023

07:48:00 00:02:10 Franz Schubert Winterreise: Die Post

Jonas Kaufmann, tenor; Helmut Deutsch, piano Sony 379565

07:55:00 00:03:54 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Horn Quintet

Richard King, horn; Mari Sato, violin; Lynne Ramsey, viola; Stanley Konopka, viola; Julie Myers King, cello Albany 1325

07:56:00 00:02:52 Claude Debussy Petite Suite: Menuet

Jun Märkl National Orchestra of Lyon Naxos 572583

08:07:00 00:05:35 Jean Sibelius Menuetto

Leif Segerstam Turku Philharmonic Naxos 573300

08:15:00 00:09:04 Ralph Vaughan Williams English Folk Song Suite

John Wilson Royal Liverpool Philharmonic Avie 2194

08:27:00 00:04:48 Joaquín Rodrigo Canario from "Fantasía para un gentilhombre"

London Philharmonic Yannick Nézet-Séguin Milos Karadaglic, guitar DeutGram 20039

08:30:00 00:04:46 Sergei Rachmaninoff Aleko: Men's Dance

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80670

08:40:00 00:07:10 Tylman Susato The Danserye: Renaissance Dances

Ludwig Güttler Güttler Brass Ensemble BerlinClas 1090

08:50:00 00:03:51 Hugo Alfvén The Mountain King: Dance of the Mountain King's Daughter

Esa-Pekka Salonen Swedish Radio Symphony Sony 46668

08:55:00 00:04:41 John Williams Schindler's List: Main Theme

Anne-Sophie Mutter, violin; Lambert Orkis, piano DeutGram 4795023

09:05:00 00:17:55 Sir Edward Elgar The Wand of Youth Suite No. 1 Op 1

Raymond Leppard Indianapolis Symphony Koss Class 1014

09:25:00 00:05:16 Luther Henderson Tuba Tiger Rag

Canadian Brass Steinway 30008

09:35:00 00:03:28 Leonard Bernstein Chichester Psalm No. 1

Royal Liverpool Philharmonic Gerard Schwarz Liverpool Philharmonic Choir Naxos 559456

09:58:00 00:01:41 Gustav Holst Japanese Suite: Dance of the Wolves Op 33

JoAnn Falletta Ulster Orchestra Naxos 572914

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:00:00 00:02:19 Leos Janácek Lachian Dances: Smoke Dance

Antoni Wit Warsaw Philharmonic Naxos 572695

10:02:00 00:03:50 Franz Liszt Two Concert Etudes: Waldesrauschen

Nelson Freire, piano Decca 4782728

10:08:00 00:13:01 Hector Berlioz Overture 'Rob Roy'

Charles Dutoit Montreal Symphony Orchestra Decca 421193

10:24:00 00:03:03 Johann Sebastian Bach Chorale Prelude 'Wachet auf'

Nikolai Demidenko, piano Hyperion 67324

10:27:00 00:03:05 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 2: Polonaise

Ensemble Sonnerie Monica Huggett Gonzalo X. Ruiz, oboe Avie 2171

10:33:00 00:03:00 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 5: Norwegian Rustic March

Andrei Gavrilov, piano DeutGram 437522

10:41:00 00:07:26 Carl Maria von Weber Preciosa: Overture Op 78

Karl Münchinger Vienna Philharmonic Decca 4785437

10:51:00 00:25:21 Robert Schumann Cello Concerto in A minor Op 129

Bamberg Symphony Dennis Russell Davies János Starker, cello RCA 68027

11:19:00 00:08:41 Arcangelo Corelli Concerto Grosso in F major Op 6

Fabio Biondi Europa Galante Naïve 20012

11:31:00 00:10:08 Siegfried Wagner Scherzo

Werner Andreas Albert Hamburg Philharmonic CPO 999366

11:44:00 00:08:20 Sir Edward German Henry VIII: Three Dances

Richard Hickox Northern Sinfonia EMI 49933

11:53:00 00:04:13 York Bowen Toccata Op 155

Gregory Brown, piano RCA 66007

12:07:00 00:09:12 Camille Saint-Saëns Introduction & Rondo Capriccioso Op 28

Anne-Sophie Mutter, violin; Lambert Orkis, piano DeutGram 4795023

12:19:00 00:06:30 Felix Mendelssohn Rondo capriccioso in E major Op 14

Murray Perahia, piano CBS 42401

12:27:00 00:09:16 Hershy Kay Cakewalk: Three Dances

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80144

12:41:00 00:06:14 Béla Bartók Romanian Folk Dances

Orpheus Chamber Orchestra DeutGram 415668

12:49:00 00:10:03 Benjamin Carr Federal Overture

Patrick Gallois Sinfonia Finlandia Naxos 559654

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:01:00 00:43:02 Peter Tchaikovsky Symphony No. 5 in E minor Op 64

Evgeny Mravinsky Leningrad Philharmonic DeutGram 4793449

13:45:00 00:11:00 Giacomo Meyerbeer Le prophète: Overture

Darrell Ang New Zealand Symphony Naxos 573195

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:00:00 00:02:20 Claude Debussy Children's Corner: Dr. Gradus ad Parnassum

Paul Crossley, piano Sony 53111

14:03:00 00:03:14 Erik Satie Sonatine bureaucratique

Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 470290

14:08:00 00:15:42 Gustav Holst Indra Op 13

JoAnn Falletta Ulster Orchestra Naxos 572914

14:25:00 00:05:11 Giuseppe Verdi Don Carlos: Auto-da-fé Scene

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Atlanta Symphony Chorus Telarc 80152

14:50:00 00:10:13 Georg Matthias Monn Symphony in G

Michi Gaigg L'arpa festante CPO 999273

15:03:00 00:16:09 Louis Moreau Gottschalk Symphony No.1 'A Night in the Tropics'

Richard Rosenberg Hot Springs Festival Orchestra Naxos 559320

15:22:00 00:07:30 Silvestre Revueltas Janitzio

Keri-Lynn Wilson Simón Bolívar Symphony Dorian 90254

15:32:00 00:03:05 Leonard Bernstein Candide: Paris Waltz

John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 438685

15:40:00 00:03:06 Frank Loesser How to Succeed in Business Without Really Trying

Keith Lockhart Boston Pops Orchestra BostonPops 4

15:44:00 00:10:25 Peter Tchaikovsky Finale from Violin Concerto Op 35

Royal Liverpool Philharmonic Vasily Petrenko Hilary Hahn, violin DeutGram 14698

15:44:00 00:09:18 Alexander Glazunov Mazurka in G major Op 18

Konstantin Krimets Moscow Symphony Orchestra Naxos 553538

15:54:00 00:02:29 Eduard Strauss Polka 'Bahn frei' Op 45

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80098

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

15:58:00 00:03:45 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 1 in G minor

Anne-Sophie Mutter, violin; Lambert Orkis, piano DeutGram 4795023

16:06:00 00:03:05 Aaron Copland Rodeo: Hoedown

Anne-Sophie Mutter, violin; Lambert Orkis, piano DeutGram 4795023

16:13:00 00:11:06 Peter Tchaikovsky Finale from Symphony No. 5 Op 64

Evgeny Mravinsky Leningrad Philharmonic DeutGram 4793449

16:30:00 00:09:08 Peter Tchaikovsky Marche slav Op 31

Zubin Mehta Israel Philharmonic Orchestra Teldec 90201

16:41:00 00:07:53 Franz Schubert String Trio Movement in B flat major

Kodály Quartet Members of Naxos 557126

16:53:00 00:02:02 Ambroise Thomas Mignon: Gavotte

Yan Pascal Tortelier BBC Philharmonic Chandos 9765

16:56:00 00:02:36 George Frideric Handel Finale from Concerto Grosso Op 3

Richard Egarr Academy of Ancient Music Harm Mundi 907415

17:05:00 00:05:40 Antonín Dvorák Finale from String Quartet No. 12 Op 96

Charles Rosekrans Royal Philharmonic Telarc 80610

17:13:00 00:08:29 Carl Maria von Weber Oberon: Overture

Roy Goodman Hanover Band Nimbus 5154

17:24:00 00:10:28 Gian-Francesco Malipiero Four Inventions

Peter Maag Filarmonia Veneta MarcoPolo 223397

17:40:00 00:04:26 Johann Sebastian Bach Finale from Concerto for 2 Violins

Mutter's Virtuosi Anne-Sophie Mutter Anne-Sophie Mutter, violin; Noa Wildschut, violin DeutGram 4795023

17:46:00 00:02:41 Antonio Vivaldi Fugue from Concerto for 2 Violins Op 3

Chamber Orchestra of Europe Daniel Hope, violin; Lorenza Borrani, violin DeutGram 4777463

17:52:00 00:03:11 Robert Schumann Fantasy Pieces: Soaring Op 12

Antonio Pompa-Baldi, piano Centaur 3177

17:56:00 00:02:53 Georg Philipp Telemann Finale from Concerto in e for Recorder and Flute

Apollo's Fire Jeannette Sorrell Michael Lynn, recorder; Kathie Stewart, flute Koch Intl 7576

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:09:00 00:22:51 Zoltán Kodály Háry János: Suite Op 35

Iván Fischer Budapest Festival Orchestra Philips 462824

18:34:00 00:05:38 Antonio Vivaldi Concerto for Strings in G major

Andrew Parrott Taverner Players EMI 54208

18:43:00 00:02:31 Antonio Vivaldi Finale from 'Summer' Concerto Op 8

Mutter's Virtuosi Anne-Sophie Mutter Anne-Sophie Mutter, violin DeutGram 4795023

18:48:00 00:05:28 David Amram American Dance Suite: Cajun

Richard Auldon Clark Manhattan Chamber Orchestra Newport 85546

18:55:00 00:04:01 Antonio Vivaldi Tieteberga: Sento in seno ch'in pioggia

Greg Anderson, piano; Elizabeth Joy Roe, piano Steinway 30006

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:21:00 Saverio Mercadante Flute Concerto in E major

I Solisti Veneti Claudio Scimone Sir James Galway, flute RCA 7703

19:25:00 00:30:46 Franz Joseph Haydn Symphony No.104 in D major

Pierre Boulez Vienna Philharmonic ViennaPhil 2009

19:57:00 00:01:50 Leos Janácek Lachian Dances: Celadná Dance

Antoni Wit Warsaw Philharmonic Naxos 572695

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:22:26 Claude Debussy La mer

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

20:26:00 00:30:16 Wolfgang Amadeus Mozart Sinfonia Concertante in E flat major

Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Daniel Majeske, violin; Robert Vernon, viola Decca 443175

21:00 CHICAGO SYMPHONY with Lisa Simeone – Susanna Mälkki, conductor; Leila Josefowicz, violin

21:04:00 00:24:19 Jean Sibelius The Tempest: Suite Op 109

21:32:00 00:21:35 Igor Stravinsky Violin Concerto in D major

21:57:00 00:10:00 Thomas Adès ...but all shall be well

22:09:00 00:26:15 Claude Debussy La mer

22:35:00 00:20:00 Antonín Dvorák The Water Goblin Op 107

Sir Mark Elder, conductor

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:04:18 John Rutter What Sweeter Music?

Patrick Dupré Quigley Seraphic Fire; Jacqueline Kerrod, harp SFM 14

23:06:00 00:04:48 Charles Gounod Meditation after Bach 'Ave Maria'

Anne-Sophie Mutter, violin; Lambert Orkis, piano DeutGram 4795023

23:11:00 00:04:06 Alexander Glazunov Meditation in D major Op 32

Russian National Orchestra José Serebrier Rachel Barton Pine, violin Warner 67946

23:17:00 00:04:10 Peter Tchaikovsky Souvenir of a Beloved Place: Mélodie Op 42

Anne-Sophie Mutter, violin; Lambert Orkis, piano DeutGram 4795023

23:21:00 00:10:09 Franz Liszt Transcendental Etude No. 9 in A flat major

Alice Sara Ott, piano DeutGram 4778362

23:33:00 00:08:50 Maurice Ravel Très lent from String Quartet in F major

Jupiter String Quartet OberlinMus 1304

23:41:00 00:04:42 Claude Debussy Suite bergamasque: Clair de lune

Anne-Sophie Mutter, violin; Lambert Orkis, piano DeutGram 4795023

23:46:00 00:06:41 Gabriel Fauré Cantique de Jean Racine Op 11

City of London Sinfonia John Rutter Cambridge Singers Collegium 109

23:55:00 00:03:47 John Field Adagio from Piano Concerto No. 2

Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras John O'Conor, piano Telarc 80370