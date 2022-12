Program Guide 11-16-2015

00:00 CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:02:00 00:27:44 Franz Joseph Haydn Symphony No. 68 in B flat

Nicholas McGegan Philharmonia Baroque Orchestra PhiBaroque 8

00:32:00 00:43:49 Ludwig van Beethoven Violin Sonata No. 9 in A minor Op 47

Anne-Sophie Mutter, violin; Lambert Orkis, piano DeutGram 457619

01:17:00 00:18:43 Leos Janácek String Quartet No. 1 'Kreutzer Sonata'

Pavel Haas Quartet Supraphon 3922

01:38:00 00:58:04 Anton Bruckner Mass No. 3 in F minor

London Philharmonic Franz Welser-Möst Jane Eaglen, soprano; Birgit Remmert, alto; Deon van der Walt, tenor; Alfred Muff, bass; Mozart Choir of Linz EMI 56168

02:38:00 00:29:42 Paul Hindemith Violin Concerto

London Symphony Orchestra Paul Hindemith David Oistrakh, violin Decca 4785437

03:10:00 00:24:07 Sergei Prokofiev Visions fugitives Op 22

Orion Weiss, piano Bridge 9355

03:36:00 00:45:08 Antonín Dvorák Symphony No. 9 in E minor Op 95

Paavo Järvi Cincinnati Symphony Telarc 80616

04:23:00 00:24:12 Ludwig van Beethoven String Quartet No. 16 in F major Op 135

Cypress String Quartet Cypress 2012

04:49:00 00:29:55 Paul Hindemith Symphony in E flat

Yan Pascal Tortelier BBC Philharmonic Chandos 9060

05:22:00 00:16:02 Peter Tchaikovsky Capriccio italien Op 45

Jaap van Zweden Dallas Symphony Orchestra DSO Live 2009

05:40:00 00:07:01 Tomaso Albinoni Concerto for 2 Oboes in D major Op 9

Collegium Musicum 90 Simon Standage Anthony Robson, oboe; Catherine Latham, oboe Chandos 610

05:47:00 00:09:20 Jean Sibelius Andantino from Symphony No. 3 Op 52

Jukka-Pekka Saraste Finnish Radio Symphony Orch RCA 60434

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:05:22 Emmanuel Chabrier The King in Spite of Himself: Danse

Neeme Järvi Orch de la Suisse Romande Chandos 5122

06:15:00 00:08:22 Johannes Brahms Rondo from Piano Quartet No. 1 Op 25

Wu Han, piano; Daniel Hope, violin; Paul Neubauer, viola; David Finckel, cello DeutGram 22906

06:25:00 00:03:08 Andrea Luchesi Piano Sonata in C [No. 2]

Roberto Plano, piano Concerto 2069

06:29:00 00:05:39 Randall Thompson Alleluia

Timothy Seelig Turtle Creek Chorale Reference 49

06:40:00 00:07:51 Antonín Dvorák Finale from Symphony No. 3 Op 10

José Serebrier Bournemouth Symphony Warner 65775

06:48:00 00:03:09 Igor Stravinsky Pastorale

Yannick Nézet-Séguin Philadelphia Orchestra DeutGram 19032

06:52:00 00:02:36 Dmitri Shostakovich The Gadfly: Folk Feast Op 97

Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Brilliant 6735

06:55:00 00:03:26 John Philip Sousa March 'George Washington Bicentennial'

Keith Brion Royal Artillery Band Naxos 559131

07:05:00 00:04:34 Sir Hamilton Harty A John Field Suite: Rondo

Raymond Leppard Indianapolis Symphony Koss Class 3303

07:10:00 00:08:46 Jaromir Weinberger Schwanda the Bagpiper: Polka & Fugue

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80595

07:18:00 00:05:41 Gerónimo Giménez La boda de Luis Alonso: Intermezzo

Burning River Brass Dorian 90316

07:25:00 00:01:30 Gilbert & Sullivan The Mikado: Three little maids from school we are

Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Marie McLaughlin, soprano; Anne Howells, mezzo-soprano; Janice Watson, soprano Telarc 80284

07:30:00 00:04:41 Frederic Curzon Robin Hood Suite: March of the Bowmen

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66968

07:40:00 00:10:16 Ludwig van Beethoven Finale from Violin Sonata No. 9

Anne-Sophie Mutter, violin; Lambert Orkis, piano DeutGram 457619

07:51:00 00:03:37 Scott Joplin Sunflower Slow Drag

Brian Dykstra, piano Centaur 3340

07:55:00 00:03:09 William Boyce Allegro from Symphony No. 4 Op 2

Christopher Hogwood Academy of Ancient Music l'Oiseau 436761

08:07:00 00:05:53 Franz Joseph Haydn Presto from Symphony No. 67

Nicholas McGegan Philharmonia Baroque Orchestra PhiBaroque 8

08:15:00 00:08:20 Ferdinand Hérold Zampa: Overture

Lance Friedel Royal Scottish Nat'l Orch Naxos 573418

08:28:00 00:07:05 Henry Purcell Abdelazer: Suite

Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra Reference 2101

08:40:00 00:09:11 Aram Khachaturian Finale from Violin Concerto

Russian National Orchestra Yakov Kreizberg Julia Fischer, violin PentaTone 59

08:51:00 00:02:43 Traditional Oh, Shenandoah

Thomas Hampson, baritone; Wolfram Rieger, piano THM 5432

08:51:00 00:02:19 Ludwig van Beethoven March from Serenade for String Trio Op 8

Leopold String Trio Hyperion 67253

08:55:00 00:05:56 John Williams Close Encounters of the Third Kind

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80495

09:05:00 00:16:56 Michael Haydn Symphony No. 31 in F

Johannes Goritzki German Chamber Academy Neuss CPO 999179

09:35:00 00:05:53 Anton Arensky Scherzo from Piano Trio No. 1 Op 32

Yefim Bronfman, piano; Cho-Liang Lin, violin; Gary Hoffman, cello Sony 53269

09:45:00 00:09:18 Antonio Vivaldi Cello Concerto in B flat major

Amsterdam Baroque Orchestra Ton Koopman Yo-Yo Ma, cello Sony 90916

09:53:00 00:07:08 George Gershwin Strike Up the Band: Overture

Michael Tilson Thomas Buffalo Philharmonic CBS 42240

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

10:01:00 00:02:58 Franz Schubert Auf dem Wasser zu singen

Daniel Hope, violin; Sebastian Knauer, piano DeutGram 15312

10:05:00 00:03:06 Franz Liszt Schubert Song 'Die Forelle'

Daniil Trifonov, piano Mariinsky 530

10:10:00 00:12:26 Franz Schreker Ein Tanzspiel

Kazuki Yamada Orch de la Suisse Romande PentaTone 518

10:23:00 00:05:03 Sergei Rachmaninoff Slava Op 11

Antonio Pompa-Baldi, piano; Emanuela Friscioni, piano Centaur 3062

10:30:00 00:03:04 Ludwig van Beethoven Scherzo from Septet Op 20

Chamber Music Soc Linc Center Delos 3177

10:36:00 00:04:16 Felix Mendelssohn Scherzo from Octet for Strings Op 20

Academy Chamber Ensemble Chandos 8790

10:43:00 00:07:10 Giuseppe Verdi Nabucco: Overture

Riccardo Muti La Scala Philharmonic Sony 68468

10:51:00 00:29:55 Paul Hindemith Symphony in E flat

Yan Pascal Tortelier BBC Philharmonic Chandos 9060

11:23:00 00:07:03 Camille Saint-Saëns Marche héroïque in E flat Op 34

Charles Dutoit Philharmonia Orchestra Decca 4785437

11:32:00 00:07:21 Luigi Cherubini Eliza: Overture

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields EMI 54438

11:41:00 00:08:32 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 57

Nicholas McGegan Philharmonia Baroque Orchestra PhiBaroque 8

11:52:00 00:07:34 Henryk Wieniawski Légende in G minor Op 17

London Symphony Orchestra Lawrence Foster Gil Shaham, violin DeutGram 431815

12:06:00 00:05:04 Max von Schillings Dance of the Flowers

Jan Stulen WDR Symphony Cologne CPO 999233

12:13:00 00:07:31 Paul Hindemith Turandot Scherzo from "Symphonic Metamorphosis"

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 1032

12:23:00 00:05:44 George Frederick Bristow Scherzo "The Butterfly's Frolic"

Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9169

12:31:00 00:09:13 Aaron Copland An Outdoor Overture

Gerard Schwarz Seattle Symphony Delos 3140

12:45:00 00:07:55 Riccardo Drigo Pas de deux for Adam's "Le Corsaire"

Richard Bonynge London Symphony Orchestra Decca 433862

12:54:00 00:05:02 Peter Tchaikovsky Suite No. 2: Scherzo burlesque Op 53

Neeme Järvi Detroit Symphony Chandos 9454

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:02:00 00:28:57 Peter Tchaikovsky Concert Fantasy in G major Op 56

Philharmonia Orchestra Vladimir Fedoseyev Mikhail Pletnev, piano VirginClas 61463

13:35:00 00:26:20 Peter Tchaikovsky Francesca da Rimini Op 32

Christoph Eschenbach Philadelphia Orchestra Ondine 1150

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:03:00 00:02:56 David Guion Turkey in the Straw

Michael Lewin, piano Dorian 92103

14:06:00 00:04:14 Lyndol Mitchell Kentucky Mountain Portraits: Shivaree

Howard Hanson Eastman-Rochester Orchestra Mercury 434324

14:14:00 00:16:36 Frederick Delius Brigg Fair: An English Rhapsody

Sir Andrew Davis BBC Symphony Orchestra Teldec 90845

14:34:00 00:09:57 Charles Tomlinson Griffes Poem for Flute & Orchestra

The Hague Philharmonic Neeme Järvi Sharon Bezaly, flute Bis 1679

14:47:00 00:11:50 Gustav Mahler Scherzo from Symphony No. 10

Riccardo Chailly Deutsches Symphonie Berlin Decca 421182

15:02:00 00:15:00 Paul Dukas Overture 'Polyeucte'

Yan Pascal Tortelier BBC Philharmonic Chandos 9225

15:19:00 00:10:08 Florent Schmitt La tragédie de Salomé: Prélude Op 50

Yannick Nézet-Séguin Orchestre Métropolitaine Atma 2647

15:31:00 00:02:35 George Frideric Handel Saul: How Excellent Thy Name

Gabrieli Players Paul McCreesh Gabrieli Consort Archiv 474510

15:38:00 00:02:55 George Frideric Handel The Triumph of Time and Truth: Sonata in D major

RCO Chamber Orchestra Joshua Rifkin Peter Hurford, organ Decca 414604

15:55:00 00:04:23 Jules Massenet Cendrillon: March of the Princesses

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Capriccio 10569

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

16:06:00 00:02:02 Georg Philipp Telemann Water Music Suite: Sarabande

Reinhard Goebel Cologne Musica Antiqua Archiv 413788

16:10:00 00:08:41 Franz Schubert Rondo from Piano Trio No. 1

Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Bridge 9376

16:20:00 00:02:58 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo alla Turca from Sonata No. 11

Gothenburg Symphony Edward Gardner Alison Balsom, trumpet EMI 53255

16:26:00 00:05:00 Bernard Herrmann The Ghost and Mrs. Muir: Prelude

Paul Bateman City of Prague Philharmonic Silva 1093

16:32:00 00:06:50 Alexander Borodin Scherzo from Symphony No. 1

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572786

16:40:00 00:07:40 Franz Joseph Haydn Finale from Symphony No. 67

Nicholas McGegan Philharmonia Baroque Orchestra PhiBaroque 8

16:50:00 00:01:47 Fritz Kreisler Schön Rosmarin

Orpheus Chamber Orchestra Gil Shaham, violin DeutGram 449923

16:56:00 00:03:26 Dmitri Shostakovich Moscow Cheryomushki: A Spin through Moscow

Riccardo Chailly Philadelphia Orchestra Decca 452597

17:05:00 00:02:36 Antonio Lauro Vals venezolano No. 3

Jason Vieaux, guitar Azica 71287

17:07:00 00:02:20 Isaac Albéniz Suite Española: Cataluña Op 47

Jason Vieaux, guitar Azica 71224

17:10:00 00:08:59 Ralph Vaughan Williams The Wasps: Overture

Sir Neville Marriner Academy St. Martin in Fields Philips 442427

17:20:00 00:04:58 Lyndol Mitchell Kentucky Mountain Portraits: Cindy

Howard Hanson Eastman-Rochester Orchestra Mercury 434324

17:29:00 00:05:04 Martin Mailman Autumn Landscape Op 4

Howard Hanson Eastman-Rochester Orchestra Mercury 434347

17:40:00 00:06:43 Jean-Baptiste Lully Le Bourgeois Gentilhomme: Ballet

Tempesta di Mare Chandos 805

17:47:00 00:02:29 Jean-Féry Rebel Les Élémens: Tambourins

Tempesta di Mare Chandos 805

17:50:00 00:01:47 Arthur Benjamin Jamaican Rumba

Anne-Sophie Mutter, violin; Lambert Orkis, piano DeutGram 4795023

17:56:00 00:02:50 Johann Sebastian Bach Allegro from Flute Sonata No. 6

Joshua Smith, flute; Jory Vinikour, harpsichord; Ann Marie Morgan, cello Delos 3408

18:00 DINNER CLASSICS

18:08:00 00:13:28 Franz Joseph Haydn Symphony No. 25 in C

Ádám Fischer Austro-Hungarian Haydn Orch Nimbus 5258

18:21:00 00:03:32 Johann Sebastian Bach Cantata No. 29: Sinfonia

Tafelmusik Baroque Orchestra Jeanne Lamon Jeanne Lamon, violin Tafelmusik 1001

18:25:00 00:03:48 Johannes Brahms Hungarian Dance No. 6 in D major

Gerard Schwarz Seattle Symphony Naxos 572770

18:28:00 00:13:27 Richard Wagner Rienzi: Overture

Christoph von Dohnányi Cleveland Orchestra MAA 1032

18:51:00 00:08:12 Richard Wagner Götterdämmerung: Siegfried's Funeral

Fritz Reiner Chicago Symphony Orchestra RCA 300350

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:24:21 Edvard Grieg Old Norwegian Romance with Variations Op 51

Petri Sakari Iceland Symphony Chandos 9028

19:28:00 00:27:44 Franz Joseph Haydn Symphony No. 68 in B flat

Nicholas McGegan Philharmonia Baroque Orchestra PhiBaroque 8

19:56:00 00:01:52 Sergei Prokofiev Prelude in C Op 12

Andrei Gavrilov, piano DeutGram 437532

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:13:18 Johann Sebastian Bach Brandenburg Concerto No. 6 in B flat major

Matthias Maute Ensemble Caprice Analekta 9996

20:17:00 00:37:58 Camille Saint-Saëns Symphony No. 3 in C minor Op 78

Philadelphia Orchestra Christoph Eschenbach Olivier Latry, organ Ondine 1094

20:56:00 00:03:00 Modest Mussorgsky Scherzo in B flat

Jukka-Pekka Saraste Toronto Symphony Orchestra Finlandia 14911

21:00 THE NEW YORK PHILHARMONIC THIS WEEK with Alec Baldwin



Richard Rodgers and Leonard Bernstein, conductors

Orson Welles, narrator

Andrea Velis, tenor

David Watson, baritone

Choral Arts Society, William Jonson, director

Richard Rodgers (arr Robert Russell Bennett): Victory at Sea: Suite

Aaron Copland: Symphony No. 3

Marc Blitzstein: Symphony ‘Airborne’

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:04:44 Richard Strauss Four Last Songs: Beim Schlafengehn

Atlanta Symphony Orchestra Donald Runnicles Christine Brewer, soprano Teldec 80661

23:06:00 00:11:14 César Franck Sleep of Psyché

Armin Jordan Basle Symphony Orchestra Erato 88167

23:20:00 00:14:29 Johannes Brahms Adagio from Serenade No. 1 in D major Op 11

Nicholas McGegan Philharmonia Baroque Orchestra PhiBaroque 5

23:36:00 00:05:55 Franz Schubert Andante from Symphony No. 1

Nikolaus Harnoncourt Royal Concertgebouw Orchestra Teldec 91184

23:41:00 00:11:35 Ludwig van Beethoven Adagio from Symphony No. 9 Op 125

Mikhail Pletnev Russian National Orchestra DeutGram 4776409

23:55:00 00:03:10 Johann Sebastian Bach Largo from Keyboard Concerto No. 5 in F minor

English Chamber Orchestra Steven Mercurio Anne Akiko Meyers, violin E1 Music 7785

23:57:00 00:02:06 Marc-André Hamelin Little Nocturne

Marc-André Hamelin, piano Hyperion 67789