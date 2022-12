Program Guide 11-13-2015

00:00 CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

George W. Chadwick: Symphony No. 3 in F (1894)--Detroit Symphony/Neeme Järvi (Chandos 9253 CD) 35:15

Jean Sibelius: Karelia Suite Op 11 (1893)--Vienna Philharmonic/Lorin Maazel (Decca 4785437 CD) 14:11

Aram Khachaturian: Violin Concerto in d (1940)--Julia Fischer, violin; Russian National Orchestra/Yakov Kreizberg (PentaTone 59 CD) 36:38

1:32AM

Bohuslav Martinu: Symphony No. 1 (1942)--Berlin Symphony Orchestra/Claus Peter Flor (RCA 60154 CD) 37:06

2:11AM

Richard Strauss: Ein Heldenleben Op 40 (1898)--Cleveland Orchestra/Christoph von Dohnányi (Decca 436444 CD) 46:03

Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Quartet No. 2 in E-Flat K 493 (1786)--Fauré Quartet (DeutGram 6609 CD) 27:30

3:28AM

Sergei Prokofiev: Symphony No. 5 in B-Flat Op 100 (1944)--Cleveland Orchestra/Lorin Maazel (Decca 4785437 CD) 46:02

4:16AM

David Diamond: Violin Concerto No. 2 (1947)--Ilkka Talvi, violin; Seattle Symphony/Gerard Schwarz (Delos 3119 CD) 33:17

Jean Sibelius: King Christian II Suite Op 27 (1898)--Finnish Radio Symphony Orch/Jukka-Pekka Saraste (RCA 60434 CD) 24:31

5:17AM

Lord Berners: Luna Park (1930)--RTÉ Sinfonietta/Kenneth Alwyn (MarcoPolo 223716 CD) 16:32

Antonio Vivaldi: Violin Concerto in G RV 310 Op 3/3 ‘L'Estro Armonico’ (1711)--Simon Standage, violin; English Concert/Trevor Pinnock (Archiv 423094 CD) 6:30

Ludwig van Beethoven: Egmont: Overture Op 84 (1810)--Cleveland Orchestra/George Szell (Sony 46532 CD) 8:34

CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

6:07AM

Gabriel Fauré (arr Yoav Talmi): Fantaisie Op 79 (1898)--Demarre McGill, flute; Seattle Symphony/Ludovic Morlot (SeattleSM 1004 CD) 5:21

Emmanuel Chabrier: Gwendoline: Overture (1885)--Orch de la Suisse Romande/Neeme Järvi (Chandos 5122 CD) 9:19

Fritz Kreisler: Miniature Viennese March (1919)--Gidon Kremer, violin; Oleg Maisenberg, piano (DeutGram 453440 CD) 3:15

Emmanuel Chabrier: Dix pièces pittoresques: Scherzo-valse (1881)--Angela Hewitt, piano (Hyperion 67515 CD) 4:21

Ludwig van Beethoven: Allegretto from Symphony No. 7 Op 92 (1812)--Cleveland Orchestra/Franz Welser-Möst (MAA 20081 CD) 7:59

Keith Jarrett: Dance from Violin Sonata (1984)--Michelle Makarski, violin; Keith Jarrett, piano (ECM 1450 CD) 3:05

Wolfgang Amadeus Mozart: Contradance in B-Flat K 123 (1770)--Apollo's Fire/Jeannette Sorrell (ApolloFire 2010 CD) 1:16

John Philip Sousa: March 'The National Game' (1925)--Royal Artillery Band/Keith Brion (Naxos 559092 CD) 3:12

7:05AM

Sergei Prokofiev (arr Mikhail Pletnev): Cinderella: Galop (1944)--Martha Argerich, piano; Mikhail Pletnev, piano (DeutGram 3109 CD) 4:10

Modest Mussorgsky: Boris Godunov: Coronation Scene (1869)--Karl Dent, tenor; Kevin Maynor, bass; Atlanta Symphony Chorus; Atlanta Symphony Orchestra/Robert Shaw (Telarc 80333 CD) 7:14

Claude Debussy: Arabesque No. 2 in G (1888)--Simon Trpceski, piano (EMI 272 CD) 3:04

George Frideric Handel: Allegro from Concerto Grosso Op 6/1 (1739)--Orpheus Chamber Orchestra (DeutGram 447733 CD) 1:51

Franz Lehár: The Merry Widow: Waltz (1905)--Boston Pops Orchestra/Arthur Fiedler (RCA 68793 CD) 5:43

Frédéric Chopin: Prelude No. 19 in E-Flat Op 28/19 (1839)--Daniil Trifonov, piano (DeutGram 4791728 CD) 1:05

Marin Marais: Alcyone: Chaconne (1706)--Tempesta di Mare (Chandos 805 CD) 6:24

Johann Sebastian Bach: Finale from Brandenburg Concerto No. 2 BWV 1047 (1718)--John Thiessen, trumpet; Michael Lynn, recorder; Gonzalo X. Ruiz, oboe; Cynthia Roberts, violin; Apollo's Fire/Jeannette Sorrell (Avie 2207 CD) 2:52

Giacomo Puccini: Manon Lescaut: Donna non vidi mai (1893)--Jonas Kaufmann, tenor; St Cecilia Academy Orchestra/Antonio Pappano (Sony 509249 CD) 2:26

Frédéric Chopin: Prelude No. 17 in A-Flat Op 28/17 (1839)--Daniil Trifonov, piano (DeutGram 4791728 CD) 2:58

Leroy Anderson: The Syncopated Clock (1945)--BBC Concert Orchestra/Leonard Slatkin (Naxos 559357 CD) 2:16

8:07AM

Franz Joseph Haydn: Finale from Cello Concerto No. 1 (1765)--Mstislav Rostropovich, cello; English Chamber Orchestra/Benjamin Britten (Decca 4785437 CD) 6:35

Manuel de Falla (arr Tadeu do Amaral): Four Spanish Pieces: Aragonesa (1909)--Brazilian Guitar Quartet (Delos 3466 CD) 3:05

Charles Avison: Concerto Grosso No. 10 after Scarlatti in D (1743)--Brandenburg Consort/Roy Goodman (Hyperion 66891 CD) 6:41

Claude Bolling: Suite No. 1 for Flute & Jazz Piano: Baroque and Blue (1975)--Sir James Galway, flute; Jorge Gomez, piano; Tiempo Libre (RCA 32164 CD) 5:26

Anthony Holborne: Galliard ‘The Fairie Round’ (1599)--Hespèrion XXI/Jordi Savall (AliaVox 9813 CD) 1:34

Wolfgang Amadeus Mozart: Horn Concerto No. 1 in D K 412 (1791)--Eric Ruske, horn; Scottish Chamber Orchestra/Sir Charles Mackerras (Telarc 80367 CD) 8:10

Percy Grainger: Handel in the Strand (1930)--Geoffrey Tozer, piano; City of London Sinfonia/Richard Hickox (Chandos 9554 CD) 3:40

Vernon Duke (arr Jeff Tyzik): Autumn in New York (1934)--Anne Akiko Meyers, violin; Reiko Uchida, piano (E1 Music 7780 CD) 5:42

9:05AM

Muzio Clementi: Symphony in B-Flat Op 18/1 (1787)--London Mozart Players/Matthias Bamert (Chandos 9234 CD) 17:03

Henry Mancini: Hatari: Baby Elephant Walk (1962)--Cincinnati Pops Orchestra/Erich Kunzel (Telarc 80183 CD) 2:23

Giuseppe Verdi (arr Erich Kunzel): Introduction to Act 1 & Brindisi from ‘La traviata’ (1853)--Cincinnati Pops Orchestra/Erich Kunzel (Telarc 80364 CD) 3:23

John Rutter: Suite Antique: A Jazz Waltz (1979)--John McMurtery, flute; Christopher D. Lewis, hc; West Side Chamber Orchestra/Kevin Mallon (Naxos 573146 CD) 3:33

Léo Delibes: Coppélia: Galop final (1870)--San Francisco Ballet Orchestra/Martin West (Reference 125 CD) 3:06

10:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Giacomo Puccini: Turandot: Nessun dorma (1924)--Jonas Kaufmann, tenor; St Cecilia Academy Chorus; St Cecilia Academy Orchestra/Antonio Pappano (Sony 509249 CD) 3:04

Giacomo Puccini: Tosca: Recondita armonia (1900)--Jonas Kaufmann, tenor; Antonio Pirozzi, bass; St Cecilia Academy Orchestra/Antonio Pappano (Sony 509249 CD) 2:53

Franz Joseph Haydn: Symphony No. 9 in C (1762)--Hanover Band/Roy Goodman (Hyperion 66529 CD) 12:05

Sir Charles Hubert H. Parry: Lady Radnor's Suite: Bourrée (1894)--English String Orchestra/William Boughton (Nimbus 5068 CD) 2:42

Benjamin Britten: Bourrée from 'A Simple Symphony' Op 4 (1934)--Orpheus Chamber Orchestra (DeutGram 423624 CD) 3:22

Robert Schumann: Three Fantasy Pieces Op 73 (1849)--Peter Landgren, horn; Ann Schein, piano (Elan 82260 CD) 11:12

John Novacek: Intoxication Rag (1998)--Leila Josefowicz, violin; John Novacek, piano (Philips 462948 CD) 1:55

Bohuslav Martinu: Symphony No. 1 (1942)--Berlin Symphony Orchestra/Claus Peter Flor (RCA 60154 CD) 37:06

11:32AM

John Knowles Paine: Prelude to 'Oedipus Tyrannus' Op 35 (1881)--Ulster Orchestra/JoAnn Falletta (Naxos 559748 CD) 7:46

Johann Ernst Altenburg: Concerto for 7 Trumpets & Timpani in C (c.1770)--David Bilger, trumpet; Stephen Burns, trumpet; Edward Carroll, trumpet; Raymond Mase, trumpet; Ben Harms, timpani; /Richard Kapp (ESS.A.Y 1035 CD) 5:25

Franz Joseph Haydn: Minuet & Finale from Symphony No. 28 (1765)--Academy of Ancient Music/Christopher Hogwood (l'Oiseau 430082 CD) 5:13

Rihards Dubra: Ave Maria I (1989)--Voces8 (Decca 22601 CD) 3:38

12:10PM

Adolphe Adam: Giselle: Danse des vignerons & Peasant Pas de deux (1841)--London Symphony Orchestra/Richard Bonynge (Decca 433861 CD) 10:28

Giacomo Puccini: Le villi: Torna al felici dì (1883)--Jonas Kaufmann, tenor; St Cecilia Academy Chorus; St Cecilia Academy Orchestra/Antonio Pappano (Sony 509249 CD) 7:23

Ottorino Respighi: Rossiniana: Tarantella (1925)--Respighi Chamber Orchestra/Salvatore Di Vittorio (Naxos 572332 CD) 7:48

Claude Debussy (arr Maurice Ravel): Tarantelle styrienne 'Danse' (1890)--St Paul Chamber Orchestra/Hugh Wolff (Teldec 74006 CD) 5:24

13:00 THE BIG WORK AT ONE

George W. Chadwick: Symphony No. 2 in B-Flat Op 21 (1885)--Detroit Symphony/Neeme Järvi (Chandos 9334 CD) 35:00

Leo Sowerby: Theme in Yellow (1937)--Czech National Symphony/Paul Freeman (Cedille 33 CD) 20:03

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

Giacomo Puccini: The Girl of the Golden West: Ch'ella mi creda (1910)--Jonas Kaufmann, tenor; St Cecilia Academy Orchestra/Antonio Pappano (Sony 509249 CD) 1:55

Giacomo Puccini: Madama Butterfly: Addio fiorito asil (1904)--Jonas Kaufmann, tenor; Massimo Simeoli, bass; St Cecilia Academy Orchestra/Antonio Pappano (Sony 509249 CD) 1:45

Ernö Dohnányi: Symphonic Minutes Op 36 (1933)--Buffalo Philharmonic/JoAnn Falletta (Naxos 572303 CD) 14:52

Carl Philipp Emanuel Bach: Sinfonia in e ‘Fandango’ Wq 178 (1756)--Concerto Cologne/Pablo Heras-Casado (Archiv 4792050 CD) 10:55

3:00PM

César Franck: Symphonic Variations (1885)

Édouard Lalo: Deux Aubades (1872)

Wolfgang Amadeus Mozart: Mitridate: March (1770)

William Byrd (arr Michael Allen): Earl of Oxford's March (c.1590)

16:00 CLASSICAL MUSIC with Bill O’Connell

Alexander Glazunov: Ballet Scenes: Mazurka Op 52 (1895)

Giacomo Puccini: Manon Lescaut: Ah! Manon, mi tradisce (1893)

Antonio Vivaldi: Concerto for 4 Violins in b Op 3/10 ‘L'Estro Armonico’ (1711)

Robert Schumann: Finale from Piano Quintet Op 44 (1842)

Claude Debussy: Pour le piano: Prélude (1901)

Jennifer Higdon: Echo Dash (2012)

Alexander Voormolen: Baron Hop Suite No. 1: Overture (1924)

Leos Janácek: Moravian Dances (1891)

Ludwig van Beethoven: Für Elise WOO 59 (1810)

18:00 DINNER CLASSICS

Ludwig van Beethoven: Allegro from Piano Trio No. 7 Op 97 ‘Archduke’ (1811)

Giacomo Puccini: La bohème: O soave fanciulla (1896)

Giacomo Puccini: Gianni Schicchi: Firenze è come un albero fiorito (1918)

Wolfgang Amadeus Mozart: Symphony No. 15 in G K 124 (1772)

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

Jean Sibelius: Karelia Suite Op 11 (1893)

Peter Tchaikovsky: Suite No. 1 in d Op 43 (1879)

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

Bedrich Smetana: Má vlast: From Bohemia's Woods and Fields (1879)

Johannes Brahms: Violin Concerto in D Op 77 (1878)

21:00 CHAMBER MUSIC SOCIETY OF LINCOLN CENTER with Elliott Forrest: Czech Masters

Zoltan Kodály: Serenade for Two Violins and Viola, Op. 12-- Ani Kavafian, violin; Benjamin Beilman, violin; Paul Neubauer, viola

Antonin Dvorák: String Quintet in E-flat Op 97 ‘American’--Ani Kavafian, violin; Benjamin Beilman, violin; Paul Neubauer, viola; Yura Lee, viola; David Finckel, cello

22:00 CITY CLUB FORUM – recorded today at The City Club of Cleveland, a citadel of free speech, President of the Federal Reserve Bank of Cleveland, Loretta J. Mester



23:00 QUIET HOUR

Edvard Grieg: Peer Gynt: Act 4 Prelude 'Morning Mood' (1876)

Jean Sibelius: Karelia Suite: Ballade Op 11 (1893)

Wilhelm Stenhammar: Interlude from 'The Song' Op 44 (1921)

Frédéric Chopin: Nocturne No. 3 in B Op 9/3 (1831)

Ludwig van Beethoven: Andante cantabile from Septet Op 20 (1800)

Amy Beach: Dreaming Op 15/3 (1892)

George W. Chadwick: Suite Symphonique: Romanza (1911)