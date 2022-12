Program Guide 11-10-2015

00:00 CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:02:00 00:39:30 Ludwig van Beethoven Symphony No. 7 in A major Op 92

Christian Thielemann Philharmonia Orchestra DeutGram 449981

00:44:00 00:25:46 Franz Liszt Piano Sonata in B minor

Martha Argerich, piano DeutGram 4793449

01:12:00 00:25:53 Johann Sebastian Bach Cantata No. 80 'Ein feste Burg is unser

New Bach Collegium Musicum Hans-Joachim Rotzsch Arleen Augér, soprano; Ortrun Wenkel, contralto; Peter Schreier, tenor; Theo Adam, bass; St. Thomas Choir, Leipzig BerlinClas 2176

01:40:00 00:43:05 Lord Berners The Triumph of Neptune

David Lloyd-Jones English Northern Philharmonia MarcoPolo 223711

02:25:00 00:22:32 Anton Reicha Wind Quintet No. 25 in F minor

Albert Schweitzer Quintet CPO 999028

02:49:00 00:43:26 Wolfgang Amadeus Mozart Divertimento No. 17 in D major

Cleveland Orchestra Louis Lane Rafael Druian, violin Sony 86793

03:34:00 00:23:31 Sergei Prokofiev Piano Concerto No. 4 in B flat major Op 53

BBC Philharmonic Gianandrea Noseda Jean-Efflam Bavouzet, piano Chandos 10802

03:59:00 00:27:59 Felix Mendelssohn Symphony No. 5 in D minor Op 107

Sir John Eliot Gardiner Vienna Philharmonic DeutGram 459156

04:29:00 00:49:17 Sir Edward Elgar Violin Concerto in B minor Op 61

Dresden State Orchestra Sir Colin Davis Nikolaj Znaider, violin RCA 60588

05:20:00 00:14:53 Henri Rabaud Dances from "Marouf, Cobbler of Cairo"

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 71

05:37:00 00:08:30 Thomas Arne Symphony No. 1 in C major

Adrian Shepherd Cantilena Chandos 8403

05:51:00 00:08:01 Wolfgang Amadeus Mozart Rondo from Piano Concerto No. 19

Cleveland Orchestra Mitsuko Uchida Mitsuko Uchida, piano Decca 4786763

06:00 BBC NEWS; CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:05:13 Ludwig van Beethoven Presto from String Quartet No. 14 Op 131

Cypress String Quartet Cypress 2012

06:15:00 00:08:30 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 102

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Naïve 5176

06:24:00 00:06:26 François Couperin Sonata No. 1 'La Pucelle'

Les Délices Debra Nagy, oboe Délices 2009

06:31:00 00:04:39 Ottorino Respighi La boutique fantasque: Finale

Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80396

06:40:00 00:08:52 Johann Strauss Jr Waltz 'Roses from the South' Op 388

Franz Welser-Möst London Philharmonic Seraphim 73295

06:50:00 00:03:38 Ottorino Respighi Ancient Airs Suite No. 1: Passo mezzo

Jesús López-Cobos Lausanne Chamber Orchestra Telarc 80309

06:55:00 00:03:08 Richard Rodgers Victory at Sea: Guadalcanal March

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80175

07:05:00 00:04:32 Ennio Morricone Once Upon a Time in the West: The Devil

La Pietà Angèle Dubeau Angèle Dubeau, violin; Louise-Andrée Baril, piano Analekta 8723

07:10:00 00:07:10 Henri Rabaud Suite Anglaise No. 2 in B flat major

Leif Segerstam Rheinland-Pfalz Philharmonic MarcoPolo 223503

07:20:00 00:04:11 Wolfgang Amadeus Mozart Menuetto from Symphony No. 40

Jeannette Sorrell Apollo's Fire Avie 2159

07:25:00 00:02:28 Jean-Baptiste Lully Phaëton: Overture

Jeanne Lamon Tafelmusik Baroque Orchestra Tafelmusik 1001

07:33:00 00:02:44 Johann Sebastian Bach Finale from Violin Concerto No. 2

Ensemble Sonnerie Monica Huggett Monica Huggett, violin Gaudeamus 356

07:40:00 00:08:05 Gustav Holst The Planets: Venus Op 32

Zubin Mehta Los Angeles Philharmonic Decca 4785437

07:50:00 00:02:16 George Frideric Handel Messiah: His yoke is easy

Apollo's Fire Jeannette Sorrell Apollo's Singers Avie 2208

07:54:00 00:02:02 Louiguy La vie en rose

Antonio Pompa-Baldi, piano Steinway 30015

07:57:00 00:02:19 Leonard Bernstein West Side Story: Mambo

David Zinman Baltimore Symphony Orchestra Argo 444454

08:07:00 00:06:07 Wolfgang Amadeus Mozart Finale from Divertimento for String Trio

Albers Trio Tre Sorell 2010

08:15:00 00:03:17 Giovanni Gabrieli Canzoni e Sonate: Canzon 16

Empire Brass Telarc 80204

08:20:00 00:04:17 Earle Hagen Harlem Nocturne

Quartet San Francisco ViolinJazz 105

08:25:00 00:02:39 John Philip Sousa March 'Semper Fidelis'

Loras John Schissel Blossom Festival Band MAA 40601

08:40:00 00:09:09 Franz Liszt Hungarian Rhapsody No. 2 in C sharp minor

Roberto Szidon, piano DeutGram 4779525

08:50:00 00:03:51 Camille Saint-Saëns The Carnival of the Animals: The Swan

Orchestra of Paris Semyon Bychkov Mischa Maisky, cello DeutGram 435781

08:55:00 00:02:19 Ennio Morricone The Untouchables: Main Theme

Paul Bateman City of Prague Philharmonic Silva 1057

09:05:00 00:17:07 Johann Sebastian Bach Concerto for 2 Violins in D minor

Royal Philharmonic Sir Eugene Goossens David Oistrakh, violin; Igor Oistrakh, violin DeutGram 4793449

09:27:00 00:03:46 Michael Nyman The Piano: The Heart Asks Pleasure First

Paul Bateman Royal Philharmonic Royal Phil 33

09:35:00 00:03:07 Christoph Willibald Gluck Orfeo ed Euridice: Mélodie

Sarah Chang, violin; Charles Abramovic, piano EMI 56791

09:55:00 00:03:17 Francis Poulenc Finale from Flute Sonata

The Hague Philharmonic Neeme Järvi Sharon Bezaly, flute Bis 1679

09:59:00 00:02:06 François Couperin Suite No. 18: Le Tic-Toc-Choc

Angela Hewitt, piano Hyperion 67440

10:00 CLASSICAL MUSIC with John Simna

10:02:00 00:02:26 François Couperin Suite No. 25: The Victorious Muse

Angela Hewitt, piano Hyperion 67480

10:06:00 00:12:59 Zdenek Fibich Spring Op 13

Marek Stilec Czech National Symphony Naxos 573197

10:20:00 00:03:03 Aram Khachaturian Masquerade: Romance

Neeme Järvi Royal Scottish Nat'l Orch Chandos 8542

10:26:00 00:04:15 Carl Nielsen Maskarade: Overture

Herbert Blomstedt San Francisco Symphony Decca 425857

10:33:00 00:02:41 Edvard Grieg Holberg Suite: Prelude Op 40

Domenico Boyagian Ohio Philharmonic Centaur 3311

10:41:00 00:09:33 Johan Halvorsen Dances from 'Mascarade'

Neeme Järvi Bergen Philharmonic Chandos 10584

10:52:00 00:25:44 Étienne Méhul Symphony No. 4 in E major

Michel Swierczewski Gulbenkian Orchestra Nimbus 5185

11:19:00 00:08:58 Camille Saint-Saëns Phaëthon Op 39

Charles Dutoit Philharmonia Orchestra Decca 4785437

11:30:00 00:09:49 Georg Muffat Florilegium: Suite No.7 in G major

Adrian Shepherd Cantilena Chandos 8448

11:42:00 00:09:18 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 103

Marc Minkowski Musicians of the Louvre Naïve 5176

11:53:00 00:02:50 Ottorino Respighi Ancient Airs Suite No. 1: Balletto

Jesús López-Cobos Lausanne Chamber Orchestra Telarc 80309

10:00 CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

12:10:00 00:08:52 Henri Rabaud Suite Anglaise No. 3 in G major

Leif Segerstam Rheinland-Pfalz Philharmonic MarcoPolo 223503

12:21:00 00:10:39 Ralph Vaughan Williams English Folk Song Suite

Frederick Fennell Cleveland Symphonic Winds Telarc 80099

12:34:00 00:04:08 Alexander Glazunov Raymonda: Valse fantastique

José Serebrier Royal Scottish Nat'l Orch Warner 61939

12:42:00 00:08:05 Louis Moreau Gottschalk Grand Fantasia Triumfal Op 69

Royal Philharmonic Moshe Atzmon Cristina Ortiz, piano Decca 414348

12:53:00 00:06:50 Sergei Rachmaninoff Paraphrase on Kreisler's 'Liebesfreud'

Olga Kern, piano Harm Mundi 907336

13:00 THE BIG WORK AT ONE

13:03:00 00:48:26 Sir Edward Elgar Violin Concerto in B minor Op 61

Chicago Symphony Orchestra David Zinman Gil Shaham, violin Canary 6

13:51:00 00:09:06 Sir Edward Elgar Bach's Fantasia & Fugue in C minor Op 86

Esa-Pekka Salonen Los Angeles Philharmonic Sony 89012

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:01:00 00:01:30 Percy Grainger Train Music

Sir Simon Rattle City of Birmingham Symphony EMI 56412

14:03:00 00:04:13 Heitor Villa-Lobos Bachianas Brasileiras No. 2: Little Train of Caipira

Mariss Jansons Oslo Philharmonic Orchestra EMI 56576

14:09:00 00:16:02 Ernest Chausson Poème Op 25

Monte Carlo Philharmonic Yakov Kreizberg Julia Fischer, violin Decca 15535

14:27:00 00:03:18 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 3: Gavotte

Martin Pearlman Boston Baroque Telarc 80619

14:43:00 00:11:34 Johann Christian Bach Symphony in D Op 18

Anthony Halstead Hanover Band CPO 999752

14:57:00 00:01:58 Francis Poulenc L'embarquement pour Cythère

Katia & Marielle Labèque,piano Philips 426284

15:02:00 00:14:49 Peter Tchaikovsky Mozartiana Suite: Theme & Variations Op 61

Neeme Järvi Philharmonia Orchestra Chandos 8777

15:20:00 00:08:58 Wolfgang Amadeus Mozart Theme & Variations from Clarinet Quintet

Emerson String Quartet David Shifrin, clarinet DeutGram 459641

15:30:00 00:03:11 Clive Richardson Beachcomber

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66968

15:37:00 00:03:36 Carl Engel Sea Shell

Shannon Lee, violin; Pamela Mia Paul, piano Telarc 80695

15:43:00 00:10:07 Richard Strauss Salome: Dance of the Seven Veils

Herbert von Karajan Berlin Philharmonic DeutGram 4793449

15:53:00 00:03:15 John Philip Sousa March 'Sabre and Spurs'

Leonard B. Smith Detroit Concert Band WalkFrog 300

15:58:00 00:04:01 Johann Sebastian Bach Allegro from Keyboard Concerto No. 4

Australian Chamber Orchestra Richard Tognetti Angela Hewitt, piano Hyperion 67308

16:05:00 00:02:11 Thomas Tallis If Ye Love Me

John Rutter Cambridge Singers Collegium 107

16:10:00 00:08:59 Carl Maria von Weber Euryanthe: Overture

Roy Goodman Hanover Band Nimbus 5154

16:20:00 00:02:23 Claude Debussy Preludes Book 1: The girl with the flaxen hair

Pascal Rogé, piano Decca 4785437

16:35:00 00:03:01 Antonín Dvorák Humoresque No. 7 in G flat Op 101

Benjamin Pasternack, piano Naxos 559777

16:41:00 00:08:34 Ludwig van Beethoven Egmont: Overture Op 84

George Szell Cleveland Orchestra Sony 46532

17:05:00 00:04:21 Léo Delibes Sylvia: Valse lente

Martin West San Francisco Ballet Orchestra Reference 125

17:12:00 00:07:10 Franz Schubert Scherzo from Piano Trio No. 1

Joseph Kalichstein, piano; Jaime Laredo, violin; Sharon Robinson, cello Bridge 9376

17:21:00 00:07:36 Franz Joseph Haydn Minuet & Finale from Symphony No. 7

Ádám Fischer Austro-Hungarian Haydn Orch Nimbus 5240

17:30:00 00:04:29 Emmanuel Chabrier Dix pièces pittoresques: Danse

Angela Hewitt, piano Hyperion 67515

17:40:00 00:08:16 Sergei Prokofiev Cinderella: Cinderella at the Palace

Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Naxos 550968

17:52:00 00:02:59 Eric Whitacre Little Birds

Noel Edison Elora Festival Singers; Leslie De' Ath, piano Naxos 559677

17:53:00 00:06:53 Jean Sibelius Lemminkäinen's Return Op 22

Mikko Franck Swedish Radio Symphony Ondine 953

17:56:00 00:02:56 Jean-Philippe Rameau The Gathering of Birds

Michael Lewin, piano Dorian 92103

18:00 BBC NEWS; DINNER CLASSICS

18:08:00 00:14:03 Michael Haydn Symphony No. 11 in B flat

Matthias Bamert London Mozart Players Chandos 9352

18:22:00 00:03:01 Leroy Anderson A Trumpeter's Lullaby

BBC Concert Orchestra Leonard Slatkin Catherine Moore, trumpet Naxos 559357

18:25:00 00:03:03 Manuel de Falla The Three-Cornered Hat: Miller's Dance

Juanjo Mena BBC Philharmonic Chandos 10694

18:28:00 00:14:54 Bedrich Smetana Má vlast: The High Castle

Sir Colin Davis London Symphony Orchestra LSO Live 516

18:51:00 00:07:59 Sergei Prokofiev Two Pushkin Waltzes Op 120

Theodore Kuchar National Symphony of Ukraine Naxos 553624

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:23:33 Wolfgang Amadeus Mozart Piano Concerto No. 11 in F major

English Chamber Orchestra Jeffrey Tate Mitsuko Uchida, piano Philips 422458

19:28:00 00:27:59 Felix Mendelssohn Symphony No. 5 in D minor Op 107

Sir John Eliot Gardiner Vienna Philharmonic DeutGram 459156

20:00 WCLV ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:11:30 Claude Debussy Prelude to the Afternoon of a Faun

Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Joshua Smith, flute MAA 1032

20:15:00 00:40:10 Antonín Dvorák Cello Concerto in B minor Op 104

Indianapolis Symphony Jun Märkl Zuill Bailey, cello Telarc 32927

20:57:00 00:02:16 Ernesto Halffter Danza de la gitana

Christopher Parkening, guitar; David Brandon, guitar EMI 49406

21:00 CHICAGO SYMPHONY with Lisa Simeone

Edo de Waart, conductor

Orion Weiss, piano

Michael Ippolito: Nocturne

Mozart: Piano Concerto No. 25

Brahms: Symphony No. 3

Schubert: Symphony No. 5 (Fritz Reiner, conductor)

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:02:16 Edvard Grieg Lyric Pieces Book 3: Solitary Traveler Op 43

Per Tengstrand, piano Azica 71207

23:04:00 00:04:36 Howard Shore The Return of the King: Into the West

City of Prague Philharmonic Nic Raine Pavel Verner, cello Silva 1160

23:11:00 00:03:53 François Couperin Suite No. 25: Wandering Souls

Angela Hewitt, piano Hyperion 67480

23:17:00 00:07:13 Dmitri Shostakovich Andante from Piano Concerto No. 2 Op 102

BBC Symphony Orchestra Hugh Wolff Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 460503

23:24:00 00:12:01 Sir Edward Elgar Andante from Violin Concerto Op 61

Chicago Symphony Orchestra David Zinman Gil Shaham, violin Canary 6

23:36:00 00:07:22 Franz Joseph Haydn Adagio from Symphony No. 45

Ádám Fischer Austro-Hungarian Haydn Orch Nimbus 5330

23:45:00 00:10:52 Wolfgang Amadeus Mozart Andante from Sinfonia Concertante

Cleveland Orchestra Christoph von Dohnányi Daniel Majeske, violin; Robert Vernon, viola Decca 443175

23:56:00 00:02:31 Antonín Dvorák Cypress No. 9

Cypress String Quartet Avie 2275

23:57:00 00:02:15 Franz Schubert Wiegenlied

Rachel Barton Pine, violin; Matthew Hagle, piano Cedille 139