Program Guide 11-09-2015

00:00 CLASSICAL MUSIC with Robin Grier

00:02:00 00:38:32 Antonín Dvorák Cello Concerto in B minor Op 104

Czech Philharmonic Orchestra Jirí Belohlávek Alisa Weilerstein, cello Decca 19765

00:42:00 00:25:31 Franz Berwald Symphony No. 4 in E flat major

Neeme Järvi Gothenburg Symphony DeutGram 415502

01:09:00 00:51:41 Johannes Brahms Piano Concerto No. 2 in B flat major Op 83

Berlin Philharmonic Eugen Jochum Emil Gilels, piano DeutGram 4793449

02:03:00 00:21:25 Joaquín Rodrigo Concierto de Aranjuez

London Philharmonic Yannick Nézet-Séguin Milos Karadaglic, guitar DeutGram 20039

02:26:00 00:38:26 Maurice Duruflé Requiem Op 9

St Cecilia Academy Orchestra Myung-Whun Chung Cecilia Bartoli, mezzo-soprano; Bryn Terfel, baritone; St Cecilia Academy Chorus DeutGram 459365

03:06:00 00:32:19 Dmitri Shostakovich Symphony No. 6 in B minor Op 54

Vladimir Jurowski Russian National Orchestra PentaTone 68

03:40:00 00:28:38 Antonín Dvorák String Sextet in A major Op 48

Academy Chamber Ensemble Chandos 8771

04:11:00 00:33:33 Sergei Rachmaninoff Piano Concerto No. 2 in C minor Op 18

Cleveland Orchestra Vladimir Ashkenazy Jean-Yves Thibaudet, piano Decca 440653

04:46:00 00:32:29 Hermann Goetz Symphony in F Op 9

Werner Andreas Albert NDR Radio Philharmonic CPO 999939

05:20:00 00:17:02 Wolfgang Amadeus Mozart Horn Quintet in E flat major

Richard King, horn; Mari Sato, violin; Lynne Ramsey, viola; Stanley Konopka, viola; Julie Myers King, cello Albany 1325

05:39:00 00:05:00 Ludwig van Beethoven The Ruins of Athens: Overture Op 113

Daniel Harding German Chamber Philharmonic VirginClas 45364

05:48:00 00:09:08 Hector Berlioz Roman Carnival Overture Op 9

Lorin Maazel Cleveland Orchestra Decca 4787779

05:57:00 00:02:34 John Dowland Sleep, wayward thoughts La Nef

Michael Slattery, tenor Atma 2650

06:00 CLASSICAL MUSIC with Jacqueline Gerber

06:07:00 00:05:16 Maurice Ravel Le tombeau de Couperin: Menuet

Pierre Boulez Cleveland Orchestra DeutGram 2121

06:15:00 00:10:15 Georges Bizet Allegro from Symphony No. 1

Joel Smirnoff CityMusic Cleveland CityMusic 2011

06:25:00 00:04:51 Silvius Leopold Weiss Presto

Alexandre Lagoya, guitar Erato 45692

06:30:00 00:04:09 Franz Schubert Schwanengesang: Serenade

Gil Shaham, violin; Göran Söllscher, guitar DeutGram 471568

06:40:00 00:08:15 Peter Tchaikovsky Eugene Onegin: Waltz

Semyon Bychkov Berlin Philharmonic Philips 420237

06:51:00 00:03:09 Frédéric Chopin Tarantelle in A flat major Op 43

Vladimir Ziva Moscow Symphony Orchestra Naxos 555048

06:53:00 00:02:23 Aram Khachaturian Gayaneh: Sabre Dance

Richard Glazier, piano Centaur 3347

06:57:00 00:03:02 John Philip Sousa March 'Corcoran Cadets'

Keith Brion Royal Artillery Band Naxos 559092

07:05:00 00:04:09 Bruce Broughton Silverado: Themes

Erich Kunzel Cincinnati Pops Orchestra Telarc 80141

07:07:00 00:03:38 Edward White Puffin' Billy

Ronald Corp New London Orchestra Hyperion 66868

07:12:00 00:08:44 Anton Arensky Scherzo from Piano Quintet Op 51

Ying Quartet Adam Neiman, piano Sono Lumin 92143

07:20:00 00:02:50 Johann Sebastian Bach Orchestral Suite No. 1: Gavotte

Monica Huggett Ensemble Sonnerie Avie 2171

07:25:00 00:02:02 Gilbert & Sullivan HMS Pinafore: We sail the ocean blue

Welsh National Opera Orchestra Sir Charles Mackerras Welsh National Opera Chorus Telarc 80374

07:28:00 00:04:29 Gioacchino Rossini Il signor Bruschino: Overture

Fritz Reiner Chicago Symphony Orchestra RCA 300350

07:33:00 00:02:09 Aaron Copland Old American Songs Set No. 1: I Bought Me a Cat

St Paul Chamber Orchestra Hugh Wolff Thomas Hampson, baritone Teldec 77310

07:39:00 00:08:56 Wolfgang Amadeus Mozart Finale from String Quartet No. 17

Jerusalem Quartet Harm Mundi 902076

07:50:00 00:03:29 Philippe Gaubert Madrigal

Fenwick Smith, flute; Sally Pinkas, piano Naxos 557305

07:54:00 00:03:41 Gabriel Fauré Sicilienne Op 78

Academy St. Martin in Fields Mathias Mönius Albrecht Mayer, oboe d'amore Decca 4782564

08:07:00 00:05:50 Antonio Vivaldi Concerto for Strings in C major

Shlomo Mintz Israel Chamber Orchestra MusicMast 67096

08:15:00 00:10:48 Joaquín Rodrigo Adagio from Concierto de Aranjuez

London Philharmonic Yannick Nézet-Séguin Milos Karadaglic, guitar DeutGram 20039

08:28:00 00:04:11 Johann Christian Bach La clemenza di Scipione: Overture

Anthony Halstead Hanover Band CPO 999488

08:33:00 00:03:46 Richard Rodgers The King and I: March of the Siamese

Carl Topilow Cleveland Pops Orchestra Azica 72216

08:40:00 00:08:43 George Gershwin Variations on 'I Got Rhythm'

Buffalo Philharmonic JoAnn Falletta Orion Weiss, piano Naxos 559705

08:51:00 00:03:54 Johann Pachelbel Three Magnificat Fugues

Stuttgart Brass Quartet Hänssler 98623

08:55:00 00:06:54 Richard Rodgers South Pacific: Overture

John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 434932

09:08:00 00:14:08 Maurice Ravel Boléro

Franz Welser-Möst Cleveland Orchestra MAA 2013

09:27:00 00:05:31 Wolfgang Amadeus Mozart Finale from Symphony No. 34

Sir John Eliot Gardiner English Baroque Soloists Philips 420937

09:35:00 00:08:10 Frédéric Chopin Scherzo No. 1 in B minor Op 20

Benjamin Grosvenor, piano Decca 16421

09:45:00 00:08:06 Luigi Boccherini Symphony No. 12 in D major Op 21

Johannes Goritzki German Chamber Academy Neuss CPO 999174

09:55:00 00:02:45 Giuseppe Verdi Scherzo from String Quartet

Quartetto di Cremona Klanglogo 1400

10:00 CLASSICAL MUSIC with John Simna

10:00:00 00:04:09 George Gershwin Prelude No. 2 'Blue Lullaby'

Burning River Brass BurnRiver 2013

10:04:00 00:01:33 Maurice Ravel Prelude in A minor

Sean Chen, piano Steinway 30029

10:07:00 00:14:08 Franz Schubert Rondo in A major

Brandenburg Orchestra Roy Goodman Elizabeth Wallfisch, violin Hyperion 66840

10:24:00 00:03:03 George Frideric Handel Xerxes: Largo 'Ombra mai fu'

Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Bryn Terfel, baritone DeutGram 453480

10:30:00 00:03:07 Marin Marais Alcyone: Overture

Tempesta di Mare Chandos 805

10:39:00 00:09:36 William Alwyn Overture to a Masque

David Lloyd-Jones Royal Liverpool Philharmonic Naxos 570704

10:50:00 00:28:38 Antonín Dvorák String Sextet in A major Op 48

Academy Chamber Ensemble Chandos 8771

11:22:00 00:09:12 Gioacchino Rossini Eduardo e Cristina: Overture

Christian Benda Prague Sinfonia Naxos 570934

11:33:00 00:08:32 Johann Stamitz Symphony for Strings in B flat major

Donald Armstrong New Zealand Chamber Orch Naxos 553194

11:46:00 00:09:11 Sir Charles Hubert H. Parry Finale from Symphony No. 4

Matthias Bamert London Philharmonic Chandos 8896

12:00 CLASSICAL MUSIC with Angela Mitchell

12:10:00 00:09:18 Antonín Dvorák Carnival Overture Op 92

George Szell Cleveland Orchestra Sony 63151

12:21:00 00:06:58 Johan Svendsen Norwegian Artists' Carnival Op 14

Ole Kristian Ruud Trondheim Symphony Orchestra VirginClas 45128

12:29:00 00:06:13 Edvard Grieg Norwegian Dance No. 1 Op 35

Petri Sakari Iceland Symphony Chandos 9028

12:41:00 00:05:59 Leos Janácek Lachian Dances: Wedding Dance

Antoni Wit Warsaw Philharmonic Naxos 572695

12:49:00 00:01:24 Michael Praetorius Terpsichore: Ballet des Coqs

Philip Pickett New London Consort l'Oiseau 4759101

12:51:00 00:01:34 Michael Praetorius Terpsichore: Courante à 4

Philip Pickett New London Consort l'Oiseau 4759101

12:52:00 00:01:38 Michael Praetorius Terpsichore: Volte à 4

Philip Pickett New London Consort l'Oiseau 4759101

12:54:00 00:01:54 Michael Praetorius Terpsichore: La Bourée

Philip Pickett New London Consort l'Oiseau 4759101

12:56:00 00:01:56 Michael Praetorius Terpsichore: Bransle de la torche

Philip Pickett New London Consort l'Oiseau 4759101

12:58:00 00:02:38 Michael Praetorius Terpsichore: Three Ballets à 4

Philip Pickett New London Consort l'Oiseau 4759101

13:02:00 00:33:48 Joachim Raff Symphony No. 4 in G minor Op 167

Hilary Davan Wetton Milton Keynes City Orchestra Hyperion 66628

13:37:00 00:21:58 Franz Liszt Symphonic Poem No. 9 "Hungaria"

Gianandrea Noseda BBC Philharmonic Chandos 10490

14:00 CLASSICAL MUSIC with Mark Satola

14:02:00 00:01:40 Jean-Philippe Rameau Les Sauvages

Grigory Sokolov, piano DeutGram 4794342

14:04:00 00:01:57 Sir Edward Elgar The Crown of India: Warriors' Dance Op 66

Sir Andrew Davis BBC Philharmonic Chandos 10570

14:06:00 00:14:23 Lodewijk Mortelmans Morning Mood

Alexander Rahbari BRT Philharmonic Brussels MarcoPolo 223418

14:23:00 00:07:04 E. J. Moeran In the Mountain Country

Vernon Handley Ulster Orchestra Chandos 8639

14:42:00 00:10:23 Carl Friedrich Abel Symphony in G Op 17

Anthony Halstead Hanover Band CPO 999214

14:54:00 00:04:06 Antonín Dvorák Slavonic Dance No. 6 in D major Op 46

Katia Labèque, piano; Marielle Labèque, piano Philips 426264

15:00:00 00:13:23 Frederick Delius Over the Hills and Far Away

David Lloyd-Jones English Northern Philharmonia Naxos 553535

15:15:00 00:11:53 E. J. Moeran First Rhapsody

Vernon Handley Ulster Orchestra Chandos 8639

15:28:00 00:06:29 Frédéric Chopin Polonaise No. 4 in C minor Op 40

Rafal Blechacz, piano DeutGram 18883

15:39:00 00:03:04 Giuseppe Verdi La traviata: Brindisi 'Libiamo, ne'lieti

Vienna Philharmonic Carlo Rizzi Anna Netrebko, soprano; Rolando Villazón, tenor; Helene Schneiderman, mezzo; Vienna State Opera Chorus DeutGram 6188

15:44:00 00:03:04 Gioacchino Rossini La danza

Orch del Teatro Comunale Richard Bonynge Luciano Pavarotti, tenor Decca 417011

15:48:00 00:08:55 Robert Schumann Genoveva: Overture Op 81

Karl Münchinger Vienna Philharmonic Decca 4785437

15:59:00 00:06:02 Giacomo Puccini Chrysanthemums

Quartetto di Cremona Klanglogo 1400

16:07:00 00:02:34 Luigi Boccherini Finale from String Quartet in C major Op 2

Quartetto di Cremona Klanglogo 1400

16:13:00 00:11:37 Sergei Rachmaninoff Finale from Piano Concerto No. 2 Op 18

Royal Liverpool Philharmonic Vasily Petrenko Simon Trpceski, piano Avie 2192

16:30:00 00:04:47 Miklós Rózsa Madame Bovary: Waltz

John Mauceri Hollywood Bowl Orchestra Philips 438685

16:37:00 00:02:55 Louis Moreau Gottschalk La jota aragonesa Op 14

Cecile Licad, piano Naxos 559145

16:42:00 00:07:54 Richard Strauss Second Waltz Sequence from 'Der Rosenkavalier'

Herbert Blomstedt Leipzig Gewandhaus Orchestra Decca 4645

16:54:00 00:02:56 George Frideric Handel Acis and Galatea: O ruddier than the cherry

Scottish Chamber Orchestra Sir Charles Mackerras Bryn Terfel, baritone DeutGram 453480

17:04:00 00:04:55 Richard Wagner Tannhäuser: Pilgrims' Chorus

Atlanta Symphony Orchestra Robert Shaw Men of; Atlanta Symphony Chorus Telarc 80333

17:23:00 00:08:43 Peter Tchaikovsky Finale from Piano Concerto No. 3 Op 79

Polish Nat'l Radio Symphony Antoni Wit Bernd Glemser, piano Naxos 550819

17:33:00 00:01:52 Ottorino Respighi The Fair

Jesús López-Cobos Cincinnati Symphony Telarc 80396

17:41:00 00:06:27 Ottorino Respighi Theme & Variations from String Quartet in D major

Quartetto di Cremona Klanglogo 1400

17:50:00 00:02:53 Richard Wagner Tannhäuser: Song to the Evening Star

Metropolitan Opera Orchestra James Levine Bryn Terfel, baritone DeutGram 445866

17:55:00 00:03:11 Jules Massenet Le Cid Ballet Suite: Castillan

Richard Bonynge National Philharmonic Decca 4785437

17:58:00 00:01:34 César Cui Orientale Op 50

Midori, violin; Robert McDonald, piano Sony 52568

18:00 DINNER CLASSICS

18:09:00 00:22:46 Giuseppe Verdi String Quartet in E minor

Quartetto di Cremona Klanglogo 1400

18:33:00 00:02:37 Franz Schubert An Sylvia

Bryn Terfel, baritone; Malcolm Martineau, piano DeutGram 445294

18:38:00 00:01:46 Franz Schubert Heidenröslein

Bryn Terfel, baritone; Malcolm Martineau, piano DeutGram 445294

18:42:00 00:10:44 Luigi Boccherini String Quartet in C major Op 2

Quartetto di Cremona Klanglogo 1400

19:00 SYMPHONY AT SEVEN with John Simna

19:02:00 00:21:06 Carl Maria von Weber Piano Concerto No. 2 in E flat major Op 32

Bavarian Radio Symphony Sir Colin Davis Gerhard Oppitz, piano RCA 68219

19:25:00 00:30:34 Wolfgang Amadeus Mozart Symphony No. 29 in A major

Claudio Abbado Orchestra Mozart Archiv 4777598

19:57:00 00:01:54 Francis Poulenc Humoresque

Pascal Rogé, piano Decca 425862

20:00 ESSENTIAL CLASSICS

20:02:00 00:16:54 Richard Wagner Tristan und Isolde: Prelude & Liebestod

George Szell Cleveland Orchestra CBS 46286

20:21:00 00:34:02 Sergei Rachmaninoff Piano Concerto No. 2 in C minor Op 18

Chicago Symphony Orchestra Fritz Reiner Van Cliburn, piano RCA 55912

20:55:00 00:03:59 Camillo Sivori Berceuse Op 30

Rachel Barton Pine, violin; Matthew Hagle, piano Cedille 139

21:00 THE NEW YORK PHILHARMONIC THIS WEEK with Alec Baldwin

Lorin Maazel, conductor; Synergy Vocals

21:05:00 00:35:00 Luciano Berio Sinfonia

21:43:00 00:41:32 Johannes Brahms Symphony No. 4 in E minor Op 98

Bonus:

22:26:00 00:29:57 Wolfgang Amadeus Mozart Concerto for Flute & Harp in C major

Robert Langevin, flute; Nancy Allen, harp; Lorin Maazel, conductor

23:00 QUIET HOUR

23:02:00 00:05:15 Edvard Grieg Peer Gynt: Solveig's Song

George Szell Cleveland Orchestra CBS/Sony 488

23:07:00 00:12:29 Johannes Brahms Andante from Piano Concerto No. 2 Op 83

Berlin State Orchestra Gustavo Dudamel Daniel Barenboim, piano DeutGram 4794899

23:22:00 00:06:43 Astor Piazzolla Milonga Prelude "Flora's Game"

Joel Fan, piano Reference 119

23:28:00 00:07:06 Mario Castelnuovo-Tedesco Andantino from Guitar Concerto No. 1 Op 99

London Symphony Orchestra Luis Garcia-Navarro Narciso Yepes, guitar PentaTone 202

23:38:00 00:11:56 Sergei Rachmaninoff Adagio from Piano Concerto No. 2 Op 18

London Symphony Orchestra Sir Georg Solti Julius Katchen, piano Decca 4785437

23:49:00 00:05:11 Ermanno Wolf-Ferrari The Jewels of the Madonna: Intermezzo

Eiji Oue Minnesota Orchestra Reference 99

23:56:00 00:02:46 Frank Bridge Entr'acte "Canzonetta"

William Boughton English String Orchestra Nimbus 5366